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Дания: Кубок

2021-2022

Стадион:
Вайле
0:0
Второй тайм: 67'
Митьюлланд
0' 67'

Ход матча

46'
Oliver Provstgaard
Опоку Джером
 
63'
Драмме Муамаду
Бабаян Эдгар
 
63'
Соуза Аллан
Офори Эбенезер
 
63'
Джорджевич Лука
Понсе Андрес
 
64'
 
Систо Пионе
Исаксен Густав
64'
 
Чилуфя Эдвард
Брумадо Жуниор
64'
 
Паулиньо VI
Андерссон Йоэль

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 4
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Вайле
Ничья
Митьюлланд
5.70
3.68
1.68
Все Коэффициенты
1
Брунст
Александер
20
Колингер
Денис
6
Альбентоса
Рауль
4
Опоку
Джером
44
Хенриксен
Тобиас
34
Хетеми
Лундрим
15
Офори
Эбенезер
3
Альборнос
Миико
11
Муколли
Арбнор
9
Понсе
Андрес
30
Бабаян
Эдгар
31
Оустед
Давид
14
Далсгор
Хенрик
5
Хег
Даниэль
17
Тюкосен
Мадс
6
Андерссон
Йоэль
37
Рафаэль
Онедика
35
Шарлес
44
Дюр
Николас
45
Исаксен
Густав
36
Дрейер
Андерс
74
Брумадо
Жуниор
Вайле
3-4-3
Митьюлланд
3-4-3

История личных встреч

Вайле
Митьюлланд

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
100%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

16.7%
16.7%
66.6%
2 победы 2 ничьи 8 побед

История матчей

СД
1:1
СД
4:1
СД
5:0
СД
0:2
СД
5:0
СД
1:3
ТМС
2:2
СЛ
2:3
СЛ
2:0
СЛ
1:1
ТМС
1:1
К
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуза Аллан II 5 (2) 0.83
Понсе Андрес 2 0.33
Lukas Engel 2 0.33
Джорджевич Лука 1 0.17
Колингер Денис 1 0.17
Эзатолахи Саид 1 0.17
Хенриксен Тобиас 1 0.17
Эммануилидис Димитриос 1 0.17
Кустович Кевин 1 0.17
Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Эвандер 2 0.4
Линн Виктор 2 0.4
Мабиль Авер 1 0.2
Андерссон Йоэль 1 0.2
Шарлес 1 0.2
Брумадо Жуниор 1 0.2
Исаксен Густав 1 0.2
Симсир Араль 1 0.2
Рафаэль Онедика 1 0.2

Карточки

Голы по времени матча

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
4
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
2
20%
2
50%
91-120

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Забито

15
11
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
3
20%
2
18%
16-30
1
7%
2
18%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
1
7%
2
18%
61-75
5
33%
1
9%
76-90
2
13%
2
18%
91-120

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Вайле
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Сённерйюск - Вайле 0:1 Вайле - Нордшелланн 0:0 Оденсе - Вайле 2:1 Вайле - Виборг 2:2
Орхус - Вайле 0:0 Вайле - Оденсе 2:0 Виборг - Вайле 2:0 Ольборг - Вайле 0:0 Вайле - Орхус 3:2 Силькеборг - Вайле 3:0 Вайле - Фредерисия 3:3 Оденсе - Вайле 0:0 Александрия - Вайле 3:0 Ягеллония - Вайле 1:1 Колдинг - Вайле 2:1 Вайле - Колдинг 5:1 Вайле - Митьюлланд 1:1 Раннерс - Вайле 4:1 Вайле - Сённерйюск 3:1 Копенгаген - Вайле 3:0
Митьюлланд
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Брондбю - Митьюлланд 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:0 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Копенгаген - Митьюлланд 1:0
Митьюлланд - Силькеборг 3:2 Фредерисия - Митьюлланд 0:0 Силькеборг - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:1 Митьюлланд - Виборг 3:1 Оденсе - Митьюлланд 2:2 ПАОК - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Митьюлланд - ПАОК 1:0 Митьюлланд - Волеренга 3:1 Митьюлланд - Брейдаблик 3:3 Зенит - Митьюлланд 1:0 Гамбург - Митьюлланд 1:5 Митьюлланд - Эсбьерг 5:1 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Лудогорец - Митьюлланд 0:0
1/8 финала
0 Орхус
2 Сённерйюск
1 Фредерисия
2 Видовре
0 Мидделфарт
4 Раннерс
1 Нордшелланн
4 Оденсе
1 Хорсенс
3 Вайле
8 Колдинг
7 Нюкёбинг
0 Ольборг Фрея
3 Брондбю
3 Митьюлланд
1 Ольборг
1/4 финала
7 Сённерйюск
6 Видовре
2 Раннерс
3 Оденсе
6 Вайле
3 Колдинг
2 Брондбю
3 Митьюлланд
1/2 финала
1 Сённерйюск
2 Оденсе
0 Вайле
0 Митьюлланд
Финал
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    Лучшие коэффициенты
    Вайле
    Ничья
    Митьюлланд
    5.70
    3.68
    1.68
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