Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Штрафной исполнил Исаксен Густав , после его удара Александр Брюнст-Зеллнер сделал классный сейв. Угловой

47' Офори Эбенезер получил желтую карточку от судьи

46' Удар от ворот произведет Вайле

46' Как он промахнулся? Исаксен Густав имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Хетеми Лундрим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе

41' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Вайле выполняет удар от ворот.

40' Андерссон Йоэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Удар от ворот произведет Вайле

38' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Дюр Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Далсгор Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

34' Бабаян Эдгар из команды Вайле наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

34' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе

32' Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

31' Бабаян Эдгар решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

29' Хег Даниэль получил желтую карточку от судьи

29' Хег Даниэль нанес удар головой, но Александр Брюнст-Зеллнер спокойно отбил мяч.

28' Должен был быть гол! Брумадо Жуниор имел отличный шанс, но Александр Брюнст-Зеллнер не дал голу состоятся!

28' Оустед Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

26' ШАНС! Альбентоса Рауль нанес удар с лета, но не попал по воротам!

26' Далсгор Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Понсе Андрес имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

24' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Вайле выполняет удар от ворот.

21' Тюкосен Мадс не смог попасть в створ ударом издали

21' Джером Опоку выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Александр Брюнст-Зеллнер не дал случится голу! Исаксен Густав должен был забивать, но Александр Брюнст-Зеллнер сделал отличный сейв

20' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Оустед Давид взял и забрал мяч на выходе

19' Шарлес из команды Митьюлланд четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.

19' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Оустед Давид взял и забрал мяч на выходе

17' Матч возобновлен

17' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

16' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Рафаэль Онедика из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

14' Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

14' Джером Опоку выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Брунст Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Дюр Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Оустед Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Оустед Давид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Дрейер Андерс бьет со штрафного в створ, но Александр Брюнст-Зеллнер держит все под контролем

9' Матч возобновлен

8' Ох, нехорошо это выглядит. Рафаэль Онедика получил травму и медбригада забирает его с поля.

7' Рафаэль Онедика на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Хенриксен Тобиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

3' Альбентоса Рауль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Митьюлланд начинает с центра поля