Стадион: Вейле Зрители: 5715
0:1
Конец матча
0:1
68' ГолДрейер Андерс
Ход матча
68'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
6 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 7
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 6
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
30
Бабаян
Эдгар
31
Оустед
Давид
17
Тюкосен
Мадс
35
Шарлес
44
Дюр
Николас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Бабаян ЭдгарНападающий
- Запасные игроки
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
- Полузащитник
-
10 Соуза АлланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
2 Heron
-
-
Главный тренер: Ivan Prelec
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
31 Оустед ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
-
44 Дюр НиколасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Паулиньо VIПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Вагнер ЛавНападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вайле
Митьюлланд
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
300%
100%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
16.7%
16.7%
66.6%
2 победы 2 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вайле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуза Аллан II
|5 (2)
|0.83
|Понсе Андрес
|2
|0.33
|Lukas Engel
|2
|0.33
|Джорджевич Лука
|1
|0.17
|Колингер Денис
|1
|0.17
|Эзатолахи Саид
|1
|0.17
|Хенриксен Тобиас
|1
|0.17
|Эммануилидис Димитриос
|1
|0.17
|Кустович Кевин
|1
|0.17
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Эвандер
|2
|0.4
|Линн Виктор
|2
|0.4
|Мабиль Авер
|1
|0.2
|Андерссон Йоэль
|1
|0.2
|Дрейер Андерс
|1
|0.2
|Шарлес
|1
|0.2
|Брумадо Жуниор
|1
|0.2
|Исаксен Густав
|1
|0.2
|Симсир Араль
|1
|0.2
|Рафаэль Онедика
|1
|0.2
Карточки
Голы по времени матча
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
3
38%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
4
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
2
20%
2
50%
91-120
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Забито
15
12
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
3
20%
2
17%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
3
20%
2
17%
46-60
1
7%
3
25%
61-75
5
33%
1
8%
76-90
2
13%
2
17%
91-120
Пропущено
8
3
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
1
13%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Вайле
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Сённерйюск - Вайле 0:1 Вайле - Нордшелланн 0:0 Оденсе - Вайле 2:1 Вайле - Виборг 2:2
Орхус - Вайле 0:0 Вайле - Оденсе 2:0 Виборг - Вайле 2:0 Ольборг - Вайле 0:0 Вайле - Орхус 3:2 Силькеборг - Вайле 3:0 Вайле - Фредерисия 3:3 Оденсе - Вайле 0:0 Александрия - Вайле 3:0 Ягеллония - Вайле 1:1 Колдинг - Вайле 2:1 Вайле - Колдинг 5:1 Вайле - Митьюлланд 1:1 Раннерс - Вайле 4:1 Вайле - Сённерйюск 3:1 Копенгаген - Вайле 3:0
Митьюлланд
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Брондбю - Митьюлланд 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:0 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Копенгаген - Митьюлланд 1:0
Митьюлланд - Силькеборг 3:2 Фредерисия - Митьюлланд 0:0 Силькеборг - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:1 Митьюлланд - Виборг 3:1 Оденсе - Митьюлланд 2:2 ПАОК - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Митьюлланд - ПАОК 1:0 Митьюлланд - Волеренга 3:1 Митьюлланд - Брейдаблик 3:3 Зенит - Митьюлланд 1:0 Гамбург - Митьюлланд 1:5 Митьюлланд - Эсбьерг 5:1 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Лудогорец - Митьюлланд 0:0
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?