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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Реал Сосьедад
0:0
Второй тайм: 90+'

Стадион: Зрители: 28893
Бетис
0'
37' Желтая карточка
Карвалью Вилльям
60' Желтая карточка
Рафинья Алькантара
75' Желтая карточка
Гидо Родригес
90' Желтая карточка
Браво Клаудио
90' Желтая карточка
Сильва Давид
90' Желтая карточка
Сорлот Александр
90' Желтая карточка
Бартра Марк
90'+5

Ход матча

37'
 
Карвалью Вилльям
46'
 
Руибаль Айтор
Карвалью Вилльям
60'
Рафинья Алькантара
 
66'
Янузай Аднан
Рафинья Алькантара
 
68'
 
Хоакин Санчес
Хуанми Мигель
75'
 
Гидо Родригес
77'
 
Виллиан Жозе
Иглесиас Борха
80'
Порту Кристиан
Исак Александр
 
87'
Ариц Элустондо
Горосабел Андони
 
90'
 
Браво Клаудио
90'
Сильва Давид
 
90'
Сорлот Александр
 
90'
 
Бартра Марк

Статистика матча

  • 0 Голы
  • 5 Удары по воротам
  • 2 Удары в створ
  • 8 Угловые
  • 7 Офсайды
  • 16 Нарушения правил
  • 3 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 3 Замены
  • 58 Владение мячом, %

Владение мячом

Прогнозы 123
Реал Сосьедад 43.1% (53)
X 43.1% (53)
Бетис 13.8% (17)
0
выиграет Бетис, со счетом 1:2
Баски на своем поле сильны исторически. Но Бетис в этом сезоне отлично играет в гостях. Кроме того, "огурцы"... Ещё
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Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Сосьедад
Ничья
Бетис
2.18
3.68
3.64
Все Коэффициенты
Новости
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
15
Рико
Диего
3
Субименди
Мартин
8
Мерино
Микель
17
Рафинья
Алькантара
21
Сильва
Давид
19
Исак
Александр
23
Сорлот
Александр
25
Браво
Клаудио
19
Бельерин
Эктор
16
Песселья
Херман
5
Бартра
Марк
15
Морено
Алекс
21
Гидо
Родригес
14
Карвалью
Вилльям
10
Каналес
Серхио
8
Фекир
Набиль
7
Хуанми
Мигель
9
Иглесиас
Борха
Реал Сосьедад
4-1-2-1-2
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Реал Сосьедад
Бетис

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

25 матчей

40%
28%
32%
10 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

28%
44%
28%
7 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

32%
40%
28%
8 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

КК
0:4
ЛЛ
4:0
КК
3:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:3
ЛЛ
3:0
ЛЛ
3:1
П
2:1
КК
2:2
КК
0:0
П
1:0
П
0:0
П
4:4
П
2:3
П
1:0
П
2:1
П
1:0
П
0:1
П
5:1
П
3:3
П
2:0
П
1:1
П
2:3
С
1:0
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 9 (4) 0.28
Исак Александр 5 (2) 0.16
Ариц Элустондо 4 0.13
Мерино Микель 3 0.09
Сорлот Александр 2 0.06
Лобете Хулен 2 0.06
Янузай Аднан 2 (1) 0.06
Сильва Давид 1 0.03
Ле Норман Робен 1 0.03
Барренечеа Андер 1 0.03
Субименди Мартин 1 0.03
Рафинья Алькантара 1 0.03
Порту Кристиан 0 0
Горосабел Андони 0 0
Субельдия Игор 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуанми Мигель 15 0.47
Иглесиас Борха 9 (3) 0.28
Виллиан Жозе 8 (3) 0.25
Фекир Набиль 6 0.19
Морено Алекс 5 0.16
Каналес Серхио 4 0.13
Карвалью Вилльям 2 0.06
Тельо Кристиан 2 0.06
Гидо Родригес 1 0.03
Гонсалес Эдгар 1 0.03
Родри Родриго 1 0.03
Песселья Херман 1 0.03
Эрмосо Кике 1 0.03
Бельерин Эктор 0 0
Гуардадо Андрес 0 0
Хоакин Санчес 0 0
Сабали Юссуф 0 0
Миранда Хуан 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мерино Микель 7 0
Янузай Аднан 5 0
Сальдуа Хосеба 5 0
Субельдия Игор 5 0
Ариц Элустондо 3 1
Муньос Айхен 3 1
Горосабел Андони 4 0
Исак Александр 4 0
Субименди Мартин 4 0
Рико Диего 3 0
Порту Кристиан 3 0
Ле Норман Робен 3 0
Сильва Давид 2 0
Гевара Андер 2 0
Оярсабаль Микель 0 1
Рафинья Алькантара 1 0
Ильяраменди Асьер 1 0
Сорлот Александр 1 0
Ремиро Алехандро 1 0
Туррьентес Беньят 1 0
Пачеко Хон 1 0
Иманоль Альгуасиль 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гидо Родригес 8 1
Фекир Набиль 7 1
Песселья Херман 5 1
Гонсалес Эдгар 6 0
Каналес Серхио 6 0
Карвалью Вилльям 6 0
Хуанми Мигель 5 0
Руибаль Айтор 5 0
Иглесиас Борха 4 0
Бельерин Эктор 2 1
Морено Алекс 2 1
Гуардадо Андрес 3 0
Миранда Хуан 3 0
Бартра Марк 2 0
Виктор Руис 2 0
Браво Клаудио 2 0
Тельо Кристиан 2 0
Монтойя Мартин 2 0
Силва Руи 2 0
Акуоку Поль 2 0
Мануэль Пеллегрини 2 0
Виллиан Жозе 1 0
Сабали Юссуф 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
26
4 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 7
20 Не забивали 18
1
8%
3
12%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
3
25%
5
19%
31-45
2
17%
4
15%
46-60
3
25%
1
4%
61-75
3
25%
9
35%
76-90

Пропущено

6
17
1 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 11
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
17%
4
24%
31-45
2
33%
2
12%
46-60
1
17%
4
24%
61-75
2
33%
2
12%
76-90

Забито

20
32
6 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
20 Не забивали 18
3
15%
4
13%
1-15
0
0%
7
22%
16-30
3
15%
6
19%
31-45
4
20%
4
13%
46-60
4
20%
5
16%
61-75
6
30%
6
19%
76-90

Пропущено

24
18
8 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
3
13%
3
17%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
4
17%
5
28%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
5
21%
5
28%
61-75
8
33%
3
17%
76-90

Забито

32
58
10 В 1-м тайме 29
22 Во 2-м тайме 29
18 Забивали первыми 15
9 Не забивали 5
4
13%
7
12%
1-15
0
0%
11
19%
16-30
6
19%
11
19%
31-45
6
19%
8
14%
46-60
7
22%
6
10%
61-75
9
28%
15
26%
76-90

Пропущено

30
35
9 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 15
13 Не пропускали 23
3
10%
5
14%
1-15
1
3%
4
11%
16-30
5
17%
9
26%
31-45
5
17%
3
9%
46-60
6
20%
9
26%
61-75
10
33%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эльче - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Эспаньол 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:0
Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Атлетик Б - Реал Сосьедад 4:0 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 Реал Сосьедад - Гранада 2:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Леганес - Реал Сосьедад 2:3 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Самора - Реал Сосьедад 0:3
Бетис
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кадис - Бетис 1:2 Бетис - Осасуна 4:1 Сельта - Бетис 0:0 Айнтрахт Фр - Бетис 1:1
Бетис - Атлетик Б 1:0 Бетис - Айнтрахт Фр 1:2 Бетис - Атлетико М 1:3 Бетис - Райо Вальекано 1:1 Севилья - Бетис 2:1 Бетис - Зенит 0:0 Бетис - Мальорка 2:1 Зенит - Бетис 2:3 Леванте - Бетис 2:4 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Бетис - Вильярреал 0:2 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Эспаньол - Бетис 1:4 Бетис - Алавес 4:0 Бетис - Севилья 2:1 Райо Вальекано - Бетис 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 31 22 6 3 63 - 26 72
2. Барселона Заявка 30 17 9 4 60 - 31 60
3. Севилья Заявка 31 16 12 3 44 - 22 60
4. Атлетико М Заявка 31 17 6 8 57 - 38 57
5. Бетис 0:0 Заявка 32 17 6 9 56 - 37 57
6. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 32 15 10 7 32 - 30 55
7. Вильярреал Заявка 31 12 10 9 49 - 30 46
8. Атлетик Б Заявка 31 11 12 8 36 - 30 45
9. Валенсия Заявка 31 10 12 9 43 - 44 42
10. Осасуна Заявка 31 11 8 12 31 - 40 41
11. Эспаньол Заявка 31 10 9 12 36 - 42 39
12. Сельта Заявка 31 9 9 13 34 - 35 36
13. Райо Вальекано Заявка 30 9 7 14 32 - 37 34
14. Эльче Заявка 31 8 8 15 32 - 44 32
15. Хетафе Заявка 31 7 11 13 28 - 35 32
16. Гранада Заявка 31 6 11 14 35 - 52 29
17. Мальорка Заявка 31 7 8 16 27 - 50 29
18. Кадис Заявка 31 5 13 13 26 - 43 28
19. Алавес Заявка 31 5 7 19 24 - 53 22
20. Леванте Заявка 31 4 10 17 35 - 61 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 16 11 4 1 34 - 13 37
2. Севилья Заявка 15 11 4 0 32 - 13 37
3. Атлетико М Заявка 15 10 3 2 29 - 14 33
4. Барселона Заявка 14 10 2 2 32 - 13 32
5. Вильярреал Заявка 16 9 5 2 36 - 15 32
6. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 16 9 5 2 12 - 6 32
7. Эспаньол Заявка 16 9 4 3 23 - 16 31
8. Бетис 0:0 Заявка 16 9 2 5 31 - 19 29
9. Райо Вальекано Заявка 16 8 4 4 22 - 12 28
10. Атлетик Б Заявка 15 8 3 4 25 - 16 27
11. Хетафе Заявка 15 7 4 4 20 - 13 25
12. Валенсия Заявка 15 5 7 3 22 - 18 22
13. Осасуна Заявка 16 5 6 5 15 - 20 21
14. Мальорка Заявка 16 5 6 5 14 - 17 21
15. Эльче Заявка 15 5 5 5 17 - 17 20
16. Сельта Заявка 16 5 4 7 21 - 21 19
17. Гранада Заявка 15 4 5 6 19 - 24 17
18. Алавес Заявка 15 4 4 7 12 - 18 16
19. Леванте Заявка 16 3 7 6 21 - 25 16
20. Кадис Заявка 16 2 8 6 13 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 11 2 2 29 - 13 35
2. Бетис 0:0 Заявка 16 8 4 4 25 - 18 28
3. Барселона Заявка 16 7 7 2 28 - 18 28
4. Атлетико М Заявка 16 7 3 6 28 - 24 24
5. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 16 6 5 5 20 - 24 23
6. Севилья Заявка 16 5 8 3 12 - 9 23
7. Валенсия Заявка 16 5 5 6 21 - 26 20
8. Осасуна Заявка 15 6 2 7 16 - 20 20
9. Атлетик Б Заявка 16 3 9 4 11 - 14 18
10. Сельта Заявка 15 4 5 6 13 - 14 17
11. Кадис Заявка 15 3 5 7 13 - 23 14
12. Вильярреал Заявка 15 3 5 7 13 - 15 14
13. Эльче Заявка 16 3 3 10 15 - 27 12
14. Гранада Заявка 16 2 6 8 16 - 28 12
15. Мальорка Заявка 15 2 2 11 13 - 33 8
16. Эспаньол Заявка 15 1 5 9 13 - 26 8
17. Хетафе Заявка 16 0 7 9 8 - 22 7
18. Райо Вальекано Заявка 14 1 3 10 10 - 25 6
19. Алавес Заявка 16 1 3 12 12 - 35 6
20. Леванте Заявка 15 1 3 11 14 - 36 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    88'
     Сильва Давид получил жёлтую карточку за грубость против соперника в центре поля.
  • Желтая карточка
    87'
    Бартра Марк получает жёлтую карточку, нарушив правила в центре поля.
  • Замена
    85'
    Замена в составе хозяев.  Горосабел Андони покидает поле вместо него выходит  Ариц Элустондо.
  • Опасный момент
    83'
    Два неплохих момента сейчас создали футболисты "Реал Сосьедад". В одном моменте спас Браво Клаудио, а второй момент к удару не привёл.
  • 81'
    Сорлот Александр нанёс удар из-за пределов штрафной, мяч рикошетом отправился на угловой.
  • Замена
    79'
    Замена в составе хозяев. Вместо Исак Александр на поле вышел играть Порту Кристиан.
  • 77'
    Сорлот Александр ускорился с мячом на левом фланге атаки на его пути был Песселья Херман, Александ обыгрывать его не стал, а отдал передачу в центр и от туда отправился удар мимо ворот.
  • 76'
    Фекир Набиль нанёс опасный удар из-за пределов штрафной, мяч пролетел рядом со штангой.
  • Замена
    75'
    Замена в составе "Бетис" уходит с поля Иглесиас Борха вместо него будет играть Гуардадо Андрес.
  • Желтая карточка
    73'
    Гидо Родригес получает жёлтую карточку, нарушив правила у углового флажка.
  • 72'
    Браво Клаудио выносит мяч на чужую половину поля, но никто из партнёров там зацепится не смог.
  • 71'
     Каналес Серхио нарушил правила. Грубо встретил толчком игрока соперника в центре поля.
  • 70'
    Завладели мячом гости, оказывая большое давление на левый фланг, там где Горосабел, стоит отметит, что Андони справляется и не даёт себя пройти.
  • 69'
    На левом фланге развивается атака гостей, мяч в штрафную протащили, но до удара не дошло.
  • Офсайд
    67'
    Сорлот Александр забежал в офсайд.
  • Замена
    66'
    Замена в составе "Бетис" уходит с поля  Хуанми Мигель вместо него выходит играть  Хоакин Санчес.
  • Угловой
    65'
    Ещё один корнер в исполнении хозяев, но он так же не получился и мяч выбит в аут.
  • Угловой
    64'
    Угловой заработали хозяева, но верховую борьбу в штрафной проиграли.
  • Замена
    63'
    Замена в составе "Реал Сосьедад" вместо Рафинья Алькантара на поле выходит Янузай Аднан.
  • 62'
    Сорлот Александр выполнил навес в штрафную, но воздух выигрывает Бельерин Эктор.
  • 61'
    "Реал Сосьедад" снова доминирует на чужой половине поля, но все проходит без ударов
  • Опасный момент
    60'
    Штрафной удар получился очень опасным, мяч буквально в сантиметрах разминулся со штангой.
  • Желтая карточка
    58'
    За срыв атаки Рафинья Алькантара получает жёлтую карточку, нарушив правила против Фекир Набиль.
  • 57'
    Хозяева держат мяч под контролем перед чужой штрафной, выжидая ошибки соперника.
  • Травма, повреждение
    56'
    Рафинья Алькантара лежит на газоне, получает медицинскую помощь. Случилось столкновение с Гидо Родригес в борьбе за верховой мяч.
  • Угловой
    55'
    Угловой удар заработали хозяева и он получился очень даже неплохим, удар по воротам наносил Сильва Давид, но мяч ушёл мимо ворот.
  • 54'
    Рико Диего задумал хорошую атаку, сделав пас на  Бельерин, Эктор не успел добежать до меча уже в чужой штрафной.
  • 53'
    "Реал Сосьедад" начинает играть в позиционный футбол от "печки" слишком глубоко они разыгрывают мяч.
  • Офсайд
    52'
    Рико Диего забежал в офсайд, многообещающая атака не удалась.
  • 51'
    Нарушает правила Бартра Марк на своей половине поля, хозяева разыграли стандарт, но атака до удара не дошла.
  • Угловой
    50'
    В позиционной атаке хозяева у чужой штрафной, удалось им заработать угловой, но грамотно воспользоваться им не получилось.
  • 49'
    Рико Диего ускорился с мячом на левом фланге, но Бельерин Эктор его встретил и забрал мяч.
  • 48'
    Браво Клаудио под прессингом нервно выносит мяч в аут.
  • Замена
    47'
    Замена в составе "Бетис" вместо  Карвалью Вилльям вышел на поле Руибаль Айтор.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    45'
    Перерыв. Ничего не стал добавлять арбитр к первому тайму. Пока команды показывают сдержанный темп. Надеемся, что второй тайм будет изменён и команды смогут нас порадовать голами.
  • 44'
    Ле Норман Робен нарушил правила у своей чужой штрафной, но удачно его исполнить не удалось гостям.
  • 43'
    Не спеша "Бетис" подходит к чужой штрафной, но тут же играют пасом назад.
     
  • 42'
    Хороший прессинг в исполнении гостей, но к успеху он не приводит, а даже наоборот получилась стремительная атака хозяев.
  • 41'
    Подача в чужую штрафную площадь от Горосабел Андони, но не смог зацепиться за мяч Сорлот Александр.
  • 40'
    Хозяева давят на левый фланг атаки, но там играет качественно Бельерин Эктор.
  • 39'
    Иглесиас Борха создал опасный момент в чужой штрафной, но удар нанести не получилось
  • Желтая карточка
    37'
     Карвалью Вилльям получает жёлтую карточку за захват рукой соперника.
  • 35'
    Браво Клаудио выносит мяч на чужую половину поля, но никто из нападающих не может зацепиться за мяч.
  • 34'
    Александр Исак был максимально близок к открытию счёта, но в самый неподходящий момент мяч с ноги свалился.
  • 33'
    Мерино Микель был активным в атаке, но нанести удар ему не позволили и мяч спокойно катится в руки Браво Клаудио.
  • 31'
    Иглесиас Борха принял мяч, протащил его до чужой штрафной и нанёс удар выше ворот.
  • 29'
    Игра проходит без опасных моментов в атаке не хватает креатива.
     
  • 28'
    Браво Клаудио выносит мяч на чужую половину поля, но верховую борьбу выигрывают хозяева.
  • 26'
    Хуанми Мигель атакует на левом фланге, затем переводит диагональ в центр, но зацепиться никто из партнёров не смог.
  • 25'
    Рафинья Алькантара не смог зацепиться за мяч на правом фланге, владение переходит гостям.
  • 23'
    Гостям штрафной исполнить удачно не получилось, мяч потерян и теперь назревает атака хозяев.
  • Фол, нарушение
    22'
    Горосабел Андони нарушает правила на левом фланге неподалёку от своих ворот.
  • 21'
    Мерино Микель зацепился за мяч у чужой штрафной, но отдать хорошую передачу ему не дали.
  • Фол, нарушение
    20'
    Нарушение правил в центре поля. Субименди Мартин не успевал до мяча в итоге сбивает Бартра Марк.
  • Офсайд
    19'
    Сильва сделал передачу в штрафную на Исака, Александр был в офсайде.
  • Угловой
    18'
    Угловой удар зарабатывают хозяева, после многообещающий атаки по левому флангу.
  • Офсайд
    16'
    Давид Сильва бил по воротам уже в чужой штрафной, но мяч рикошетом добрался до Исака, Александр был в офсайде.
  • 15'
    Грубый стык случился между Фекира и Рафинья, но к счастью всё обошлось без травм.
  • Фол, нарушение
    13'
    Рафинья нарушил правила в нападении.
  • 12'
    Темп игры утих, с мячом хозяева ищут свободные зоны, но не так просто взломать оборону гостей.
  • 11'
    Фекир Набиль разогнал перспективную атаку, но последняя передача была не точна.
  • Офсайд
    10'
    Исак Александр снова попал в офсайд. 
  • 9'
    Команде из города Сан-Себастян, стоит опасаться игрока Хунами, нападающий забил три мяча в последних двух встречах этих команд. В Примере и кубке Испании.
     
  • Офсайд
    8'
    Исак Александр забежал в офсайд.
  • Угловой
    7'
    Рафинья Алькантара принял мяч вблизи с чужой штрафной и ударил по воротам, Браво Клаудио надёжно отправил мяч на угловой.
  • 6'
    Рафинья умчал по левой бровке, обыграл Морено, но мяч в ногах забуксовал у Алькантара и момент упущен.
  • 5'
    Первый момент у команды "Бетис" нанёс удар по воротам Песселья, но Алехандро поймал мяч в руки.
  • 4'
    Матч проходит на стадионе Аноэта Сан-Себастьян. Сегодня жаркая погода + 23 градуса. Надеемся на жаркий футбол.
  • Угловой
    3'
    Угловой зарабатывают гости, но удачно им воспользоваться не удалось.
  • 2'
    У хозяев форма выполнена по традиции в бело-синюю полоску. Форма гостей выполнена в жёлто-коричневом цвете.
     
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва. Противостояние между “Реал Сосьедад” и “Бетис”. Будем надеяться, что команды покажут, яркий и качественный футбол.
     
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Реал Сосьедад 0:0 Бетис онлайн

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Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:0 Бетис

Исход игры
Реал Сосьедад
43.1% (53)
Ничья
43.1% (53)
Бетис
13.8% (17)
Тотал 2.5
Больше
36.45% (39)
Меньше
63.55% (68)
Обе команды забьют
Да
78.5% (84)
Нет
21.5% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.6% (45)
2:1 Реал Сосьедад
21.1% (26)
1:0 Реал Сосьедад
13% (16)
1:2 Бетис
5.7% (7)
2:2 Ничья
2.4% (3)
2:0 Реал Сосьедад
2.4% (3)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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