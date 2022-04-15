Два неплохих момента сейчас создали футболисты "Реал Сосьедад". В одном моменте спас Браво Клаудио, а второй момент к удару не привёл.

Замена в составе хозяев. Горосабел Андони покидает поле вместо него выходит Ариц Элустондо.

Сильва Давид получил жёлтую карточку за грубость против соперника в центре поля.

79' Замена в составе хозяев. Вместо Исак Александр на поле вышел играть Порту Кристиан.

77' Сорлот Александр ускорился с мячом на левом фланге атаки на его пути был Песселья Херман, Александ обыгрывать его не стал, а отдал передачу в центр и от туда отправился удар мимо ворот.

76' Фекир Набиль нанёс опасный удар из-за пределов штрафной, мяч пролетел рядом со штангой.

75' Замена в составе "Бетис" уходит с поля Иглесиас Борха вместо него будет играть Гуардадо Андрес.

73' Гидо Родригес получает жёлтую карточку, нарушив правила у углового флажка.

72' Браво Клаудио выносит мяч на чужую половину поля, но никто из партнёров там зацепится не смог.

71' Каналес Серхио нарушил правила. Грубо встретил толчком игрока соперника в центре поля.

70' Завладели мячом гости, оказывая большое давление на левый фланг, там где Горосабел, стоит отметит, что Андони справляется и не даёт себя пройти.

69' На левом фланге развивается атака гостей, мяч в штрафную протащили, но до удара не дошло.

67' Сорлот Александр забежал в офсайд.

66' Замена в составе "Бетис" уходит с поля Хуанми Мигель вместо него выходит играть Хоакин Санчес.

65' Ещё один корнер в исполнении хозяев, но он так же не получился и мяч выбит в аут.

64' Угловой заработали хозяева, но верховую борьбу в штрафной проиграли.

63' Замена в составе "Реал Сосьедад" вместо Рафинья Алькантара на поле выходит Янузай Аднан.

62' Сорлот Александр выполнил навес в штрафную, но воздух выигрывает Бельерин Эктор.

61' "Реал Сосьедад" снова доминирует на чужой половине поля, но все проходит без ударов

60' Штрафной удар получился очень опасным, мяч буквально в сантиметрах разминулся со штангой.

58' За срыв атаки Рафинья Алькантара получает жёлтую карточку, нарушив правила против Фекир Набиль.

57' Хозяева держат мяч под контролем перед чужой штрафной, выжидая ошибки соперника.

56' Рафинья Алькантара лежит на газоне, получает медицинскую помощь. Случилось столкновение с Гидо Родригес в борьбе за верховой мяч.

55' Угловой удар заработали хозяева и он получился очень даже неплохим, удар по воротам наносил Сильва Давид, но мяч ушёл мимо ворот.

54' Рико Диего задумал хорошую атаку, сделав пас на Бельерин, Эктор не успел добежать до меча уже в чужой штрафной.

53' "Реал Сосьедад" начинает играть в позиционный футбол от "печки" слишком глубоко они разыгрывают мяч.

52' Рико Диего забежал в офсайд, многообещающая атака не удалась.

51' Нарушает правила Бартра Марк на своей половине поля, хозяева разыграли стандарт, но атака до удара не дошла.

50' В позиционной атаке хозяева у чужой штрафной, удалось им заработать угловой, но грамотно воспользоваться им не получилось.

49' Рико Диего ускорился с мячом на левом фланге, но Бельерин Эктор его встретил и забрал мяч.

48' Браво Клаудио под прессингом нервно выносит мяч в аут.

47' Замена в составе "Бетис" вместо Карвалью Вилльям вышел на поле Руибаль Айтор.