Баски на своем поле сильны исторически. Но Бетис в этом сезоне отлично играет в гостях. Кроме того, "огурцы"... Ещё
BEEFS #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оярсабаль Микель
|9 (4)
|0.28
|Исак Александр
|5 (2)
|0.16
|Ариц Элустондо
|4
|0.13
|Мерино Микель
|3
|0.09
|Сорлот Александр
|2
|0.06
|Лобете Хулен
|2
|0.06
|Янузай Аднан
|2 (1)
|0.06
|Сильва Давид
|1
|0.03
|Ле Норман Робен
|1
|0.03
|Барренечеа Андер
|1
|0.03
|Субименди Мартин
|1
|0.03
|Рафинья Алькантара
|1
|0.03
|Порту Кристиан
|0
|0
|Горосабел Андони
|0
|0
|Субельдия Игор
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуанми Мигель
|15
|0.47
|Иглесиас Борха
|9 (3)
|0.28
|Виллиан Жозе
|8 (3)
|0.25
|Фекир Набиль
|6
|0.19
|Морено Алекс
|5
|0.16
|Каналес Серхио
|4
|0.13
|Карвалью Вилльям
|2
|0.06
|Тельо Кристиан
|2
|0.06
|Гидо Родригес
|1
|0.03
|Гонсалес Эдгар
|1
|0.03
|Родри Родриго
|1
|0.03
|Песселья Херман
|1
|0.03
|Эрмосо Кике
|1
|0.03
|Бельерин Эктор
|0
|0
|Гуардадо Андрес
|0
|0
|Хоакин Санчес
|0
|0
|Сабали Юссуф
|0
|0
|Миранда Хуан
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мерино Микель
|7
|0
|Янузай Аднан
|5
|0
|Сальдуа Хосеба
|5
|0
|Субельдия Игор
|5
|0
|Ариц Элустондо
|3
|1
|Муньос Айхен
|3
|1
|Горосабел Андони
|4
|0
|Исак Александр
|4
|0
|Субименди Мартин
|4
|0
|Рико Диего
|3
|0
|Порту Кристиан
|3
|0
|Ле Норман Робен
|3
|0
|Сильва Давид
|2
|0
|Гевара Андер
|2
|0
|Оярсабаль Микель
|0
|1
|Рафинья Алькантара
|1
|0
|Ильяраменди Асьер
|1
|0
|Сорлот Александр
|1
|0
|Ремиро Алехандро
|1
|0
|Туррьентес Беньят
|1
|0
|Пачеко Хон
|1
|0
|Иманоль Альгуасиль
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гидо Родригес
|8
|1
|Фекир Набиль
|7
|1
|Песселья Херман
|5
|1
|Гонсалес Эдгар
|6
|0
|Каналес Серхио
|6
|0
|Карвалью Вилльям
|6
|0
|Хуанми Мигель
|5
|0
|Руибаль Айтор
|5
|0
|Иглесиас Борха
|4
|0
|Бельерин Эктор
|2
|1
|Морено Алекс
|2
|1
|Гуардадо Андрес
|3
|0
|Миранда Хуан
|3
|0
|Бартра Марк
|2
|0
|Виктор Руис
|2
|0
|Браво Клаудио
|2
|0
|Тельо Кристиан
|2
|0
|Монтойя Мартин
|2
|0
|Силва Руи
|2
|0
|Акуоку Поль
|2
|0
|Мануэль Пеллегрини
|2
|0
|Виллиан Жозе
|1
|0
|Сабали Юссуф
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|31
|22
|6
|3
|63 - 26
|72
|2.
|Барселона
|Заявка
|30
|17
|9
|4
|60 - 31
|60
|3.
|Севилья
|Заявка
|31
|16
|12
|3
|44 - 22
|60
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|31
|17
|6
|8
|57 - 38
|57
|5.
|Бетис
|0:0 Заявка
|32
|17
|6
|9
|56 - 37
|57
|6.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|32
|15
|10
|7
|32 - 30
|55
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|31
|12
|10
|9
|49 - 30
|46
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|31
|11
|12
|8
|36 - 30
|45
|9.
|Валенсия
|Заявка
|31
|10
|12
|9
|43 - 44
|42
|10.
|Осасуна
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|31 - 40
|41
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|36 - 42
|39
|12.
|Сельта
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|34 - 35
|36
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|30
|9
|7
|14
|32 - 37
|34
|14.
|Эльче
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|32 - 44
|32
|15.
|Хетафе
|Заявка
|31
|7
|11
|13
|28 - 35
|32
|16.
|Гранада
|Заявка
|31
|6
|11
|14
|35 - 52
|29
|17.
|Мальорка
|Заявка
|31
|7
|8
|16
|27 - 50
|29
|18.
|Кадис
|Заявка
|31
|5
|13
|13
|26 - 43
|28
|19.
|Алавес
|Заявка
|31
|5
|7
|19
|24 - 53
|22
|20.
|Леванте
|Заявка
|31
|4
|10
|17
|35 - 61
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|34 - 13
|37
|2.
|Севилья
|Заявка
|15
|11
|4
|0
|32 - 13
|37
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|29 - 14
|33
|4.
|Барселона
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|32 - 13
|32
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|36 - 15
|32
|6.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|16
|9
|5
|2
|12 - 6
|32
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|23 - 16
|31
|8.
|Бетис
|0:0 Заявка
|16
|9
|2
|5
|31 - 19
|29
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 12
|28
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 16
|27
|11.
|Хетафе
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 13
|25
|12.
|Валенсия
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 18
|22
|13.
|Осасуна
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 20
|21
|14.
|Мальорка
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|14 - 17
|21
|15.
|Эльче
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 17
|20
|16.
|Сельта
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 21
|19
|17.
|Гранада
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 24
|17
|18.
|Алавес
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 18
|16
|19.
|Леванте
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|21 - 25
|16
|20.
|Кадис
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|13 - 20
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|29 - 13
|35
|2.
|Бетис
|0:0 Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 18
|28
|3.
|Барселона
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|28 - 18
|28
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|28 - 24
|24
|5.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 24
|23
|6.
|Севилья
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|12 - 9
|23
|7.
|Валенсия
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 26
|20
|8.
|Осасуна
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|16 - 20
|20
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|3
|9
|4
|11 - 14
|18
|10.
|Сельта
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|13 - 14
|17
|11.
|Кадис
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 23
|14
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 15
|14
|13.
|Эльче
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 27
|12
|14.
|Гранада
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|16 - 28
|12
|15.
|Мальорка
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 33
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|13 - 26
|8
|17.
|Хетафе
|Заявка
|16
|0
|7
|9
|8 - 22
|7
|18.
|Райо Вальекано
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|10 - 25
|6
|19.
|Алавес
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|12 - 35
|6
|20.
|Леванте
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|14 - 36
|6