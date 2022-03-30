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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Реал Сосьедад
 
Позже

Стадион:
Бетис
Прогнозы 46
Реал Сосьедад 50% (23)
X 37% (17)
Бетис 13% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Реал Сосьедад
Ничья
Бетис
2.18
3.68
3.68
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Реал Сосьедад
Бетис

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

25 матчей

40%
28%
32%
10 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

28%
44%
28%
7 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

32%
40%
28%
8 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

КК
0:4
ЛЛ
4:0
КК
3:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:3
ЛЛ
3:0
ЛЛ
3:1
П
2:1
КК
2:2
КК
0:0
П
1:0
П
0:0
П
4:4
П
2:3
П
1:0
П
2:1
П
1:0
П
0:1
П
5:1
П
3:3
П
2:0
П
1:1
П
2:3
С
1:0
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 9 (4) 0.29
Исак Александр 5 (2) 0.16
Ариц Элустондо 4 0.13
Мерино Микель 3 0.1
Сорлот Александр 2 0.06
Лобете Хулен 2 0.06
Янузай Аднан 2 (1) 0.06
Сильва Давид 1 0.03
Ле Норман Робен 1 0.03
Барренечеа Андер 1 0.03
Субименди Мартин 1 0.03
Рафинья Алькантара 1 0.03
Порту Кристиан 0 0
Горосабел Андони 0 0
Субельдия Игор 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуанми Мигель 15 0.48
Иглесиас Борха 9 (3) 0.29
Виллиан Жозе 8 (3) 0.26
Фекир Набиль 6 0.19
Морено Алекс 5 0.16
Каналес Серхио 4 0.13
Карвалью Вилльям 2 0.06
Тельо Кристиан 2 0.06
Гидо Родригес 1 0.03
Гонсалес Эдгар 1 0.03
Родри Родриго 1 0.03
Песселья Херман 1 0.03
Эрмосо Кике 1 0.03
Бельерин Эктор 0 0
Гуардадо Андрес 0 0
Хоакин Санчес 0 0
Сабали Юссуф 0 0
Миранда Хуан 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мерино Микель 7 0
Янузай Аднан 5 0
Сальдуа Хосеба 5 0
Субельдия Игор 5 0
Ариц Элустондо 3 1
Муньос Айхен 3 1
Горосабел Андони 4 0
Исак Александр 4 0
Субименди Мартин 4 0
Рико Диего 3 0
Порту Кристиан 3 0
Ле Норман Робен 3 0
Сильва Давид 2 0
Гевара Андер 2 0
Оярсабаль Микель 0 1
Ильяраменди Асьер 1 0
Сорлот Александр 1 0
Ремиро Алехандро 1 0
Туррьентес Беньят 1 0
Пачеко Хон 1 0
Иманоль Альгуасиль 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фекир Набиль 7 1
Гидо Родригес 7 1
Песселья Херман 5 1
Гонсалес Эдгар 6 0
Каналес Серхио 6 0
Хуанми Мигель 5 0
Карвалью Вилльям 5 0
Руибаль Айтор 5 0
Иглесиас Борха 4 0
Бельерин Эктор 2 1
Морено Алекс 2 1
Гуардадо Андрес 3 0
Миранда Хуан 3 0
Бартра Марк 2 0
Виктор Руис 2 0
Тельо Кристиан 2 0
Монтойя Мартин 2 0
Силва Руи 2 0
Акуоку Поль 2 0
Мануэль Пеллегрини 2 0
Браво Клаудио 1 0
Виллиан Жозе 1 0
Сабали Юссуф 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
26
4 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 7
20 Не забивали 18
1
8%
3
12%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
3
25%
5
19%
31-45
2
17%
4
15%
46-60
3
25%
1
4%
61-75
3
25%
9
35%
76-90

Пропущено

6
17
1 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 11
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
17%
4
24%
31-45
2
33%
2
12%
46-60
1
17%
4
24%
61-75
2
33%
2
12%
76-90

Забито

20
32
6 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
20 Не забивали 18
3
15%
4
13%
1-15
0
0%
7
22%
16-30
3
15%
6
19%
31-45
4
20%
4
13%
46-60
4
20%
5
16%
61-75
6
30%
6
19%
76-90

Пропущено

24
18
8 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
3
13%
3
17%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
4
17%
5
28%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
5
21%
5
28%
61-75
8
33%
3
17%
76-90

Забито

32
58
10 В 1-м тайме 29
22 Во 2-м тайме 29
18 Забивали первыми 15
9 Не забивали 5
4
13%
7
12%
1-15
0
0%
11
19%
16-30
6
19%
11
19%
31-45
6
19%
8
14%
46-60
7
22%
6
10%
61-75
9
28%
15
26%
76-90

Пропущено

30
35
9 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 15
13 Не пропускали 23
3
10%
5
14%
1-15
1
3%
4
11%
16-30
5
17%
9
26%
31-45
5
17%
3
9%
46-60
6
20%
9
26%
61-75
10
33%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эльче - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Эспаньол 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:0
Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Атлетик Б - Реал Сосьедад 4:0 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 Реал Сосьедад - Гранада 2:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Леганес - Реал Сосьедад 2:3 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Самора - Реал Сосьедад 0:3
Бетис
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кадис - Бетис 1:2 Бетис - Осасуна 4:1 Сельта - Бетис 0:0 Айнтрахт Фр - Бетис 1:1
Бетис - Атлетик Б 1:0 Бетис - Айнтрахт Фр 1:2 Бетис - Атлетико М 1:3 Бетис - Райо Вальекано 1:1 Севилья - Бетис 2:1 Бетис - Зенит 0:0 Бетис - Мальорка 2:1 Зенит - Бетис 2:3 Леванте - Бетис 2:4 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Бетис - Вильярреал 0:2 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Эспаньол - Бетис 1:4 Бетис - Алавес 4:0 Бетис - Севилья 2:1 Райо Вальекано - Бетис 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 31 22 6 3 63 - 26 72
2. Барселона Заявка 30 17 9 4 60 - 31 60
3. Севилья Заявка 31 16 12 3 44 - 22 60
4. Атлетико М Заявка 31 17 6 8 57 - 38 57
5. Бетис Заявка 31 17 5 9 56 - 37 56
6. Реал Сосьедад Заявка 31 15 9 7 32 - 30 54
7. Вильярреал Заявка 31 12 10 9 49 - 30 46
8. Атлетик Б Заявка 31 11 12 8 36 - 30 45
9. Валенсия Заявка 31 10 12 9 43 - 44 42
10. Осасуна Заявка 31 11 8 12 31 - 40 41
11. Эспаньол Заявка 31 10 9 12 36 - 42 39
12. Сельта Заявка 31 9 9 13 34 - 35 36
13. Райо Вальекано Заявка 30 9 7 14 32 - 37 34
14. Эльче Заявка 31 8 8 15 32 - 44 32
15. Хетафе Заявка 31 7 11 13 28 - 35 32
16. Гранада Заявка 31 6 11 14 35 - 52 29
17. Мальорка Заявка 31 7 8 16 27 - 50 29
18. Кадис Заявка 31 5 13 13 26 - 43 28
19. Алавес Заявка 31 5 7 19 24 - 53 22
20. Леванте Заявка 31 4 10 17 35 - 61 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 16 11 4 1 34 - 13 37
2. Севилья Заявка 15 11 4 0 32 - 13 37
3. Атлетико М Заявка 15 10 3 2 29 - 14 33
4. Барселона Заявка 14 10 2 2 32 - 13 32
5. Вильярреал Заявка 16 9 5 2 36 - 15 32
6. Реал Сосьедад Заявка 15 9 4 2 12 - 6 31
7. Эспаньол Заявка 16 9 4 3 23 - 16 31
8. Бетис Заявка 16 9 2 5 31 - 19 29
9. Райо Вальекано Заявка 16 8 4 4 22 - 12 28
10. Атлетик Б Заявка 15 8 3 4 25 - 16 27
11. Хетафе Заявка 15 7 4 4 20 - 13 25
12. Валенсия Заявка 15 5 7 3 22 - 18 22
13. Осасуна Заявка 16 5 6 5 15 - 20 21
14. Мальорка Заявка 16 5 6 5 14 - 17 21
15. Эльче Заявка 15 5 5 5 17 - 17 20
16. Сельта Заявка 16 5 4 7 21 - 21 19
17. Гранада Заявка 15 4 5 6 19 - 24 17
18. Алавес Заявка 15 4 4 7 12 - 18 16
19. Леванте Заявка 16 3 7 6 21 - 25 16
20. Кадис Заявка 16 2 8 6 13 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 11 2 2 29 - 13 35
2. Барселона Заявка 16 7 7 2 28 - 18 28
3. Бетис Заявка 15 8 3 4 25 - 18 27
4. Атлетико М Заявка 16 7 3 6 28 - 24 24
5. Реал Сосьедад Заявка 16 6 5 5 20 - 24 23
6. Севилья Заявка 16 5 8 3 12 - 9 23
7. Валенсия Заявка 16 5 5 6 21 - 26 20
8. Осасуна Заявка 15 6 2 7 16 - 20 20
9. Атлетик Б Заявка 16 3 9 4 11 - 14 18
10. Сельта Заявка 15 4 5 6 13 - 14 17
11. Кадис Заявка 15 3 5 7 13 - 23 14
12. Вильярреал Заявка 15 3 5 7 13 - 15 14
13. Эльче Заявка 16 3 3 10 15 - 27 12
14. Гранада Заявка 16 2 6 8 16 - 28 12
15. Мальорка Заявка 15 2 2 11 13 - 33 8
16. Эспаньол Заявка 15 1 5 9 13 - 26 8
17. Хетафе Заявка 16 0 7 9 8 - 22 7
18. Райо Вальекано Заявка 14 1 3 10 10 - 25 6
19. Алавес Заявка 16 1 3 12 12 - 35 6
20. Леванте Заявка 15 1 3 11 14 - 36 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Сосьедад - Бетис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 апреля 2022, осталось 2 дня 8 часов 58 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Реал Сосьедад 50% (23)
    X 37% (17)
    Бетис 13% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Сосьедад
    Ничья
    Бетис
    2.18
    3.68
    3.68
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Реал Сосьедад - Бетис онлайн

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    Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Бетис

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    50% (23)
    Ничья
    37% (17)
    Бетис
    13% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.49% (23)
    Меньше
    46.51% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    83.72% (36)
    Нет
    16.28% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Сосьедад
    34.8% (16)
    1:1 Ничья
    28.3% (13)
    1:2 Бетис
    10.9% (5)
    1:0 Реал Сосьедад
    6.5% (3)
    2:0 Реал Сосьедад
    4.3% (2)
    0:0 Ничья
    4.3% (2)
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    Реал Сосьедад
    Бетис

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