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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Валенсия
 
Позже

Стадион:
Осасуна
Прогнозы 34
Валенсия 85.3% (29)
X 11.8% (4)
Осасуна 2.9% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Валенсия
Ничья
Осасуна
2.23
3.40
3.85
Все Коэффициенты

История личных встреч

Валенсия
Осасуна

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

86.7%
6.7%
6.6%
13 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

23 матча

56.5%
26.1%
17.4%
13 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

34.8%
52.2%
13%
8 побед 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

56.5%
17.4%
26.1%
13 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

ЛЛ
1:4
ЛЛ
3:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
3:1
П
4:1
П
3:3
П
1:1
П
3:0
П
4:0
КК
2:1
КК
0:2
П
0:1
П
4:0
П
1:1
П
1:0
П
3:3
П
3:0
П
1:3
П
1:0
П
1:0
ПД
3:0
ПД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэдеш Гонсалу 11 (1) 0.35
Солер Карлос 10 (6) 0.32
Дуро Уго 6 0.19
Макси Гомес 3 0.1
Гайя Хосе 2 0.06
Габриэль Паулиста 2 0.06
Альдерете Омар 2 0.06
Андре Маркос 1 0.03
Васс Даниэль 1 0.03
Пиччини Кристиано 1 0.03
Муса Юнус 1 0.03
Гильямон Уго 1 0.03
Лато Тони 0 0
Кошта Элдер 0 0
Фулкье Димитри 0 0
Черышев Денис 0 0
Силлессен Яспер 0 0
Дьякаби Муктар 0 0
Хиль Бриан 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авила Эсекьель 5 0.16
Будимир Анте 5 (1) 0.16
Кике Гарсия 5 (1) 0.16
Гарсия Давид III 4 0.13
Монкайола Хон 2 0.06
Торрес Роберто 2 (2) 0.06
Гарсия Рубен 1 0.03
Санчес Мануэль 1 0.03
Брашанац Дарко 1 0.03
Анхель Хосе 1 0.03
Мартинес Хавьер II 1 0.03
Перес Иньиго 1 0.03
Торро Лукас 1 0.03
Барха Энрике 1 0.03
Видаль Начо 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альдерете Омар 12 0
Дьякаби Муктар 10 0
Гильямон Уго 8 1
Фулкье Димитри 9 0
Гайя Хосе 6 1
Макси Гомес 6 1
Мориба Илайкс 5 1
Васс Даниэль 6 0
Лато Тони 5 0
Муса Юнус 5 0
Солер Карлос 4 0
Корреа Тьерри 4 0
Дуро Уго 2 1
Кошта Элдер 3 0
Вальехо Ману 3 0
Хиль Бриан 3 0
Джейсон 2 0
Габриэль Паулиста 2 0
Гуэдеш Гонсалу 2 0
Рачич Урош 2 0
Андре Маркос 2 0
Иранцо Рубен 2 0
Пиччини Кристиано 1 0
Черышев Денис 1 0
Силлессен Яспер 1 0
Хауме Доменек 1 0
Джюмарт Эрай 1 0
Коба Куандреди 1 0
Мамардашвили Георгий 1 0
Москера Кристиан 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торро Лукас 9 0
Видаль Начо 9 0
Авила Эсекьель 7 1
Гарсия Давид III 7 0
Брашанац Дарко 5 0
Унаи Гарсия 5 0
Санчес Мануэль 5 0
Анхель Хосе 3 1
Торрес Роберто 3 0
Эррера Серхио 3 0
Круз Хуан 3 0
Будимир Анте 2 0
Ойер Санхурхо 2 0
Монкайола Хон 2 0
Гарсия Рубен 1 0
Барха Энрике 1 0
Мартинес Хавьер II 1 0
Эрнандес Аридане 1 0
Аресо Хесус 1 0
Jagoba Arrasate 1 0
Бенито Икер 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
16
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
18 Не забивали 24
3
13%
2
13%
1-15
2
8%
3
19%
16-30
4
17%
1
6%
31-45
6
25%
2
13%
46-60
2
8%
2
13%
61-75
7
29%
29%
6
38%
76-90

Пропущено

16
20
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
0
0%
2
10%
1-15
1
6%
4
20%
16-30
4
25%
5
25%
31-45
3
19%
3
15%
46-60
4
25%
2
10%
61-75
4
25%
4
20%
76-90

Забито

20
16
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 9
18 Не забивали 20
2
10%
4
25%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
4
20%
4
25%
31-45
5
25%
3
19%
46-60
3
15%
2
13%
61-75
3
15%
3
19%
76-90

Пропущено

27
19
14 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
7
26%
2
11%
1-15
5
19%
5
26%
16-30
2
7%
0
0%
31-45
2
7%
3
16%
46-60
4
15%
3
16%
61-75
7
26%
6
32%
76-90

Забито

44
32
18 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 14
5 Не забивали 13
5
11%
6
19%
1-15
5
11%
3
9%
16-30
8
18%
5
16%
31-45
11
25%
5
16%
46-60
5
11%
4
13%
61-75
10
23%
9
28%
76-90

Пропущено

43
39
19 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 19
7
16%
4
10%
1-15
6
14%
9
23%
16-30
6
14%
5
13%
31-45
5
12%
6
15%
46-60
8
19%
5
13%
61-75
11
26%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Райо Вальекано - Валенсия 1:1 Валенсия - Кадис 0:0 Эльче - Валенсия 0:1 Хетафе - Валенсия 0:0
Валенсия - Гранада 3:1 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:4 Алавес - Валенсия 2:1 Атлетик Б - Валенсия 1:1 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Кадис 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:2 Валенсия - Севилья 1:1 Атлетико Балеарес - Валенсия 0:1 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Эспаньол 1:2 Леванте - Валенсия 3:4 Арентейро - Валенсия 1:3
Осасуна
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Осасуна - Алавес 1:0 Бетис - Осасуна 4:1 Осасуна - Леванте 3:1 Барселона - Осасуна 4:0
Осасуна - Вильярреал 1:0 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетико М 0:3 Райо Вальекано - Осасуна 0:3 Осасуна - Севилья 0:0 Осасуна - Алавес 0:1 Гранада - Осасуна 0:2 Сельта - Осасуна 2:0 Осасуна - Кадис 2:0 Жирона - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетик Б 1:3 Хетафе - Осасуна 1:0 Депортиво - Осасуна 1:2 Осасуна - Барселона 2:2 Леванте - Осасуна 0:0 Сан-Агустин - Осасуна 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 31 22 6 3 63 - 26 72
2. Барселона Заявка 30 17 9 4 60 - 31 60
3. Севилья Заявка 31 16 12 3 44 - 22 60
4. Атлетико М Заявка 31 17 6 8 57 - 38 57
5. Бетис Заявка 31 17 5 9 56 - 37 56
6. Реал Сосьедад Заявка 31 15 9 7 32 - 30 54
7. Вильярреал Заявка 31 12 10 9 49 - 30 46
8. Атлетик Б Заявка 31 11 12 8 36 - 30 45
9. Валенсия Заявка 31 10 12 9 43 - 44 42
10. Осасуна Заявка 31 11 8 12 31 - 40 41
11. Эспаньол Заявка 31 10 9 12 36 - 42 39
12. Сельта Заявка 31 9 9 13 34 - 35 36
13. Райо Вальекано Заявка 30 9 7 14 32 - 37 34
14. Эльче Заявка 31 8 8 15 32 - 44 32
15. Хетафе Заявка 31 7 11 13 28 - 35 32
16. Гранада Заявка 31 6 11 14 35 - 52 29
17. Мальорка Заявка 31 7 8 16 27 - 50 29
18. Кадис Заявка 31 5 13 13 26 - 43 28
19. Алавес Заявка 31 5 7 19 24 - 53 22
20. Леванте Заявка 31 4 10 17 35 - 61 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 16 11 4 1 34 - 13 37
2. Севилья Заявка 15 11 4 0 32 - 13 37
3. Атлетико М Заявка 15 10 3 2 29 - 14 33
4. Барселона Заявка 14 10 2 2 32 - 13 32
5. Вильярреал Заявка 16 9 5 2 36 - 15 32
6. Реал Сосьедад Заявка 15 9 4 2 12 - 6 31
7. Эспаньол Заявка 16 9 4 3 23 - 16 31
8. Бетис Заявка 16 9 2 5 31 - 19 29
9. Райо Вальекано Заявка 16 8 4 4 22 - 12 28
10. Атлетик Б Заявка 15 8 3 4 25 - 16 27
11. Хетафе Заявка 15 7 4 4 20 - 13 25
12. Валенсия Заявка 15 5 7 3 22 - 18 22
13. Осасуна Заявка 16 5 6 5 15 - 20 21
14. Мальорка Заявка 16 5 6 5 14 - 17 21
15. Эльче Заявка 15 5 5 5 17 - 17 20
16. Сельта Заявка 16 5 4 7 21 - 21 19
17. Гранада Заявка 15 4 5 6 19 - 24 17
18. Алавес Заявка 15 4 4 7 12 - 18 16
19. Леванте Заявка 16 3 7 6 21 - 25 16
20. Кадис Заявка 16 2 8 6 13 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 11 2 2 29 - 13 35
2. Барселона Заявка 16 7 7 2 28 - 18 28
3. Бетис Заявка 15 8 3 4 25 - 18 27
4. Атлетико М Заявка 16 7 3 6 28 - 24 24
5. Реал Сосьедад Заявка 16 6 5 5 20 - 24 23
6. Севилья Заявка 16 5 8 3 12 - 9 23
7. Валенсия Заявка 16 5 5 6 21 - 26 20
8. Осасуна Заявка 15 6 2 7 16 - 20 20
9. Атлетик Б Заявка 16 3 9 4 11 - 14 18
10. Сельта Заявка 15 4 5 6 13 - 14 17
11. Кадис Заявка 15 3 5 7 13 - 23 14
12. Вильярреал Заявка 15 3 5 7 13 - 15 14
13. Эльче Заявка 16 3 3 10 15 - 27 12
14. Гранада Заявка 16 2 6 8 16 - 28 12
15. Мальорка Заявка 15 2 2 11 13 - 33 8
16. Эспаньол Заявка 15 1 5 9 13 - 26 8
17. Хетафе Заявка 16 0 7 9 8 - 22 7
18. Райо Вальекано Заявка 14 1 3 10 10 - 25 6
19. Алавес Заявка 16 1 3 12 12 - 35 6
20. Леванте Заявка 15 1 3 11 14 - 36 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Осасуна от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 апреля 2022, осталось 2 дня 9 часов 5 минут.

    Главный судья: Мелеро Марио

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 34
    Валенсия 85.3% (29)
    X 11.8% (4)
    Осасуна 2.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Валенсия
    Ничья
    Осасуна
    2.23
    3.40
    3.85
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Валенсия - Осасуна онлайн

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    Прогнозы на матч Валенсия - Осасуна

    Исход игры
    Валенсия
    85.3% (29)
    Ничья
    11.8% (4)
    Осасуна
    2.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.25% (10)
    Меньше
    68.75% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    37.5% (12)
    Нет
    62.5% (20)
    Популярный счёт
    2:0 Валенсия
    29.4% (10)
    2:1 Валенсия
    29.4% (10)
    1:0 Валенсия
    26.5% (9)
    1:1 Ничья
    5.9% (2)
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    Валенсия
    Осасуна

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