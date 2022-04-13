Испания: Ла Лига 2021-2022
История личных встреч
Валенсия
Осасуна
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
86.7%
6.7%
6.6%
13 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
23 матча
56.5%
26.1%
17.4%
13 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
34.8%
52.2%
13%
8 побед 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
56.5%
17.4%
26.1%
13 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуэдеш Гонсалу
|11 (1)
|0.35
|Солер Карлос
|10 (6)
|0.32
|Дуро Уго
|6
|0.19
|Макси Гомес
|3
|0.1
|Гайя Хосе
|2
|0.06
|Габриэль Паулиста
|2
|0.06
|Альдерете Омар
|2
|0.06
|Андре Маркос
|1
|0.03
|Васс Даниэль
|1
|0.03
|Пиччини Кристиано
|1
|0.03
|Муса Юнус
|1
|0.03
|Гильямон Уго
|1
|0.03
|Лато Тони
|0
|0
|Кошта Элдер
|0
|0
|Фулкье Димитри
|0
|0
|Черышев Денис
|0
|0
|Силлессен Яспер
|0
|0
|Дьякаби Муктар
|0
|0
|Хиль Бриан
|0
|0
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авила Эсекьель
|5
|0.16
|Будимир Анте
|5 (1)
|0.16
|Кике Гарсия
|5 (1)
|0.16
|Гарсия Давид III
|4
|0.13
|Монкайола Хон
|2
|0.06
|Торрес Роберто
|2 (2)
|0.06
|Гарсия Рубен
|1
|0.03
|Санчес Мануэль
|1
|0.03
|Брашанац Дарко
|1
|0.03
|Анхель Хосе
|1
|0.03
|Мартинес Хавьер II
|1
|0.03
|Перес Иньиго
|1
|0.03
|Торро Лукас
|1
|0.03
|Барха Энрике
|1
|0.03
|Видаль Начо
|0
|0
Карточки
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альдерете Омар
|12
|0
|Дьякаби Муктар
|10
|0
|Гильямон Уго
|8
|1
|Фулкье Димитри
|9
|0
|Гайя Хосе
|6
|1
|Макси Гомес
|6
|1
|Мориба Илайкс
|5
|1
|Васс Даниэль
|6
|0
|Лато Тони
|5
|0
|Муса Юнус
|5
|0
|Солер Карлос
|4
|0
|Корреа Тьерри
|4
|0
|Дуро Уго
|2
|1
|Кошта Элдер
|3
|0
|Вальехо Ману
|3
|0
|Хиль Бриан
|3
|0
|Джейсон
|2
|0
|Габриэль Паулиста
|2
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|2
|0
|Рачич Урош
|2
|0
|Андре Маркос
|2
|0
|Иранцо Рубен
|2
|0
|Пиччини Кристиано
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Силлессен Яспер
|1
|0
|Хауме Доменек
|1
|0
|Джюмарт Эрай
|1
|0
|Коба Куандреди
|1
|0
|Мамардашвили Георгий
|1
|0
|Москера Кристиан
|1
|0
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торро Лукас
|9
|0
|Видаль Начо
|9
|0
|Авила Эсекьель
|7
|1
|Гарсия Давид III
|7
|0
|Брашанац Дарко
|5
|0
|Унаи Гарсия
|5
|0
|Санчес Мануэль
|5
|0
|Анхель Хосе
|3
|1
|Торрес Роберто
|3
|0
|Эррера Серхио
|3
|0
|Круз Хуан
|3
|0
|Будимир Анте
|2
|0
|Ойер Санхурхо
|2
|0
|Монкайола Хон
|2
|0
|Гарсия Рубен
|1
|0
|Барха Энрике
|1
|0
|Мартинес Хавьер II
|1
|0
|Эрнандес Аридане
|1
|0
|Аресо Хесус
|1
|0
|Jagoba Arrasate
|1
|0
|Бенито Икер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
16
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
18 Не забивали 24
3
13%
2
13%
1-15
2
8%
3
19%
16-30
4
17%
1
6%
31-45
6
25%
2
13%
46-60
2
8%
2
13%
61-75
7
29%
29%
6
38%
76-90
Пропущено
16
20
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
0
0%
2
10%
1-15
1
6%
4
20%
16-30
4
25%
5
25%
31-45
3
19%
3
15%
46-60
4
25%
2
10%
61-75
4
25%
4
20%
76-90
Забито
20
16
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 9
18 Не забивали 20
2
10%
4
25%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
4
20%
4
25%
31-45
5
25%
3
19%
46-60
3
15%
2
13%
61-75
3
15%
3
19%
76-90
Пропущено
27
19
14 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
7
26%
2
11%
1-15
5
19%
5
26%
16-30
2
7%
0
0%
31-45
2
7%
3
16%
46-60
4
15%
3
16%
61-75
7
26%
6
32%
76-90
Забито
44
32
18 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 14
5 Не забивали 13
5
11%
6
19%
1-15
5
11%
3
9%
16-30
8
18%
5
16%
31-45
11
25%
5
16%
46-60
5
11%
4
13%
61-75
10
23%
9
28%
76-90
Пропущено
43
39
19 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 19
7
16%
4
10%
1-15
6
14%
9
23%
16-30
6
14%
5
13%
31-45
5
12%
6
15%
46-60
8
19%
5
13%
61-75
11
26%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Валенсия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Райо Вальекано - Валенсия 1:1 Валенсия - Кадис 0:0 Эльче - Валенсия 0:1 Хетафе - Валенсия 0:0
Валенсия - Гранада 3:1 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:4 Алавес - Валенсия 2:1 Атлетик Б - Валенсия 1:1 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Кадис 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:2 Валенсия - Севилья 1:1 Атлетико Балеарес - Валенсия 0:1 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Эспаньол 1:2 Леванте - Валенсия 3:4 Арентейро - Валенсия 1:3
Осасуна
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Осасуна - Алавес 1:0 Бетис - Осасуна 4:1 Осасуна - Леванте 3:1 Барселона - Осасуна 4:0
Осасуна - Вильярреал 1:0 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетико М 0:3 Райо Вальекано - Осасуна 0:3 Осасуна - Севилья 0:0 Осасуна - Алавес 0:1 Гранада - Осасуна 0:2 Сельта - Осасуна 2:0 Осасуна - Кадис 2:0 Жирона - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетик Б 1:3 Хетафе - Осасуна 1:0 Депортиво - Осасуна 1:2 Осасуна - Барселона 2:2 Леванте - Осасуна 0:0 Сан-Агустин - Осасуна 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|31
|22
|6
|3
|63 - 26
|72
|2.
|Барселона
|Заявка
|30
|17
|9
|4
|60 - 31
|60
|3.
|Севилья
|Заявка
|31
|16
|12
|3
|44 - 22
|60
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|31
|17
|6
|8
|57 - 38
|57
|5.
|Бетис
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|56 - 37
|56
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|31
|15
|9
|7
|32 - 30
|54
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|31
|12
|10
|9
|49 - 30
|46
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|31
|11
|12
|8
|36 - 30
|45
|9.
|Валенсия
|Заявка
|31
|10
|12
|9
|43 - 44
|42
|10.
|Осасуна
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|31 - 40
|41
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|36 - 42
|39
|12.
|Сельта
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|34 - 35
|36
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|30
|9
|7
|14
|32 - 37
|34
|14.
|Эльче
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|32 - 44
|32
|15.
|Хетафе
|Заявка
|31
|7
|11
|13
|28 - 35
|32
|16.
|Гранада
|Заявка
|31
|6
|11
|14
|35 - 52
|29
|17.
|Мальорка
|Заявка
|31
|7
|8
|16
|27 - 50
|29
|18.
|Кадис
|Заявка
|31
|5
|13
|13
|26 - 43
|28
|19.
|Алавес
|Заявка
|31
|5
|7
|19
|24 - 53
|22
|20.
|Леванте
|Заявка
|31
|4
|10
|17
|35 - 61
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|34 - 13
|37
|2.
|Севилья
|Заявка
|15
|11
|4
|0
|32 - 13
|37
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|29 - 14
|33
|4.
|Барселона
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|32 - 13
|32
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|36 - 15
|32
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|12 - 6
|31
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|23 - 16
|31
|8.
|Бетис
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|31 - 19
|29
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 12
|28
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 16
|27
|11.
|Хетафе
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 13
|25
|12.
|Валенсия
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 18
|22
|13.
|Осасуна
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 20
|21
|14.
|Мальорка
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|14 - 17
|21
|15.
|Эльче
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 17
|20
|16.
|Сельта
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 21
|19
|17.
|Гранада
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 24
|17
|18.
|Алавес
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 18
|16
|19.
|Леванте
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|21 - 25
|16
|20.
|Кадис
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|13 - 20
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|29 - 13
|35
|2.
|Барселона
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|28 - 18
|28
|3.
|Бетис
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 18
|27
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|28 - 24
|24
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 24
|23
|6.
|Севилья
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|12 - 9
|23
|7.
|Валенсия
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 26
|20
|8.
|Осасуна
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|16 - 20
|20
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|3
|9
|4
|11 - 14
|18
|10.
|Сельта
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|13 - 14
|17
|11.
|Кадис
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 23
|14
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 15
|14
|13.
|Эльче
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 27
|12
|14.
|Гранада
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|16 - 28
|12
|15.
|Мальорка
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 33
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|13 - 26
|8
|17.
|Хетафе
|Заявка
|16
|0
|7
|9
|8 - 22
|7
|18.
|Райо Вальекано
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|10 - 25
|6
|19.
|Алавес
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|12 - 35
|6
|20.
|Леванте
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|14 - 36
|6
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- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Валенсия - Осасуна
Исход игры
Валенсия
85.3% (29)
Ничья
11.8% (4)
Осасуна
2.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
31.25% (10)
Меньше
68.75% (22)
Обе команды забьют
Да
37.5% (12)
Нет
62.5% (20)
Популярный счёт
2:0 Валенсия
29.4% (10)
2:1 Валенсия
29.4% (10)
1:0 Валенсия
26.5% (9)
1:1 Ничья
5.9% (2)
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