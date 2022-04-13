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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Барселона
 
Позже

Стадион:
Кадис
Прогнозы 48
Барселона 97.9% (47)
X 2.1% (1)
Кадис 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Барселона
Ничья
Кадис
1.24
6.95
14.73
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Барселона
Кадис

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депай Мемфис 10 (4) 0.33
Обамеянг Пьер-Эмерик 8 0.27
Де Йонг Люк 6 0.2
Торрес Ферран 4 (1) 0.13
Араухо Рональд 4 0.13
Де Йонг Френки 3 0.1
Педри 3 0.1
Фати Ансу 3 0.1
Гави 2 0.07
Брайтвайт Мартин 2 0.07
Роберто Серхи 2 0.07
Гонсалес Нико 2 0.07
Коутиньо Филиппе 2 (1) 0.07
Дембеле Усман 1 0.03
Альба Жорди 1 0.03
Алвес Даниэл 1 0.03
Пике Херард 1 0.03
Бускетс Серхио 1 0.03
Агуэро Серхио 1 0.03
Пуч Рикард 1 0.03
Ютгла Ферран 1 0.03
Абдессамад Эззалзули 1 0.03
Дест Серджино 0 0
Траоре Адама 0 0
Ленгле Клеман 0 0
Мингеса Оскар 0 0
Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Негредо Альваро 6 (2) 0.19
Лосано Энтони 4 0.13
Алекс Фернандес 3 (1) 0.1
Эспино Альфонсо 2 0.06
Алехо Иван 2 0.06
Санчес Сальвадор 2 0.06
Алькарас Рубен 2 0.06
Собрино Рубен 1 0.03
Идрисси Уссама 1 0.03
Ароян Вараздат 1 0.03
Арзамендия Сантьяго 1 0.03
Хименес Фали 0 0
Переа Альберто 0 0
Йонссон Йенс 0 0
Лукас Перес 0 0
Аларкон Томас 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пике Херард 10 1
Бускетс Серхио 8 0
Гави 6 1
Де Йонг Френки 5 1
Альба Жорди 6 0
Гонсалес Нико 6 0
Гарсия Эрик 4 1
Араухо Рональд 5 0
Абдессамад Эззалзули 4 0
Тер Штеген Марк-Андре 3 0
Депай Мемфис 3 0
Ленгле Клеман 3 0
Алвес Даниэл 1 1
Хави Эрнандес 2 0
Дембеле Усман 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Коутиньо Филиппе 1 0
Роберто Серхи 1 0
Юмтити Самуэль 1 0
Дест Серджино 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ароян Вараздат 9 0
Кала Хуан 6 1
Лосано Энтони 7 0
Алехо Иван 7 0
Эспино Альфонсо 5 0
Алькарас Рубен 5 0
Хименес Фали 5 0
Аларкон Томас 5 0
Ледесма Херемиас 4 0
Акапо Карлос 4 0
Санчес Сальвадор 2 1
Собрино Рубен 3 0
Сан Эметерио Феде 3 0
Мари Хосе 1 1
Негредо Альваро 2 0
Переа Альберто 2 0
Алекс Фернандес 2 0
Йонссон Йенс 2 0
Идрисси Уссама 2 0
Арзамендия Сантьяго 2 0
Кальдерон Мартин 1 0
Андоне Флорин 1 0
Эрнандес Луис 1 0
Карселен Исаак 1 0
Мауро Маркос 1 0
Лукас Перес 1 0
Чуст Виктор 1 0
Бастида Альваро 1 0

Голы по времени матча

Забито

32
13
17 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 6
17 Не забивали 22
6
19%
4
31%
1-15
7
22%
1
8%
16-30
4
13%
5
38%
31-45
4
13%
1
8%
46-60
3
9%
1
8%
61-75
8
25%
1
8%
76-90

Пропущено

13
23
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
23%
4
17%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
1
8%
4
17%
31-45
2
15%
2
9%
46-60
2
15%
5
22%
61-75
4
31%
6
26%
76-90

Забито

28
12
12 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
17 Не забивали 22
3
11%
0
0%
1-15
3
11%
1
8%
16-30
6
21%
2
17%
31-45
7
25%
3
25%
46-60
3
11%
2
17%
61-75
6
21%
4
33%
76-90

Пропущено

18
21
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
1
6%
3
14%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
4
22%
1
5%
31-45
4
22%
3
14%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
5
28%
11
52%
76-90

Забито

60
25
29 В 1-м тайме 13
31 Во 2-м тайме 12
18 Забивали первыми 11
4 Не забивали 13
9
15%
4
16%
1-15
10
17%
2
8%
16-30
10
17%
7
28%
31-45
11
18%
4
16%
46-60
6
10%
3
12%
61-75
14
23%
5
20%
76-90

Пропущено

31
44
12 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 29
11 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 21
4
13%
7
16%
1-15
3
10%
3
7%
16-30
5
16%
5
11%
31-45
6
19%
5
11%
46-60
4
13%
7
16%
61-75
9
29%
29%
17
39%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Барселона - Айнтрахт Фр 2:3 Леванте - Барселона 2:3 Айнтрахт Фр - Барселона 1:1 Барселона - Севилья 1:0
Реал Мадрид - Барселона 0:4 Галатасарай - Барселона 1:2 Барселона - Осасуна 4:0 Барселона - Галатасарай 0:0 Эльче - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 4:0 Наполи - Барселона 2:4 Валенсия - Барселона 1:4 Барселона - Наполи 1:1 Эспаньол - Барселона 2:2 Барселона - Атлетико М 4:2 Алавес - Барселона 0:1 Атлетик Б - Барселона 3:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Гранада - Барселона 1:1 Линарес - Барселона 1:2
Кадис
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Кадис - Бетис 1:2 Валенсия - Кадис 0:0 Кадис - Вильярреал 1:0 Атлетико М - Кадис 2:1
Кадис - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Кадис 0:0 Кадис - Хетафе 1:1 Кадис - Сельта 0:0 Мальорка - Кадис 2:1 Валенсия - Кадис 2:1 Леванте - Кадис 0:2 Кадис - Эспаньол 2:2 Спортинг Хихон - Кадис 0:0 Осасуна - Кадис 2:0 Фуэнлабрада - Кадис 0:1 Кадис - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Альбасете - Кадис 0:1 Кадис - Гранада 1:1 Эльче - Кадис 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 31 22 6 3 63 - 26 72
2. Барселона Заявка 30 17 9 4 60 - 31 60
3. Севилья Заявка 31 16 12 3 44 - 22 60
4. Атлетико М Заявка 31 17 6 8 57 - 38 57
5. Бетис Заявка 32 17 6 9 56 - 37 57
6. Реал Сосьедад Заявка 32 15 10 7 32 - 30 55
7. Вильярреал Заявка 31 12 10 9 49 - 30 46
8. Атлетик Б Заявка 31 11 12 8 36 - 30 45
9. Валенсия Заявка 31 10 12 9 43 - 44 42
10. Осасуна Заявка 31 11 8 12 31 - 40 41
11. Эспаньол Заявка 31 10 9 12 36 - 42 39
12. Сельта Заявка 31 9 9 13 34 - 35 36
13. Райо Вальекано Заявка 30 9 7 14 32 - 37 34
14. Эльче Заявка 31 8 8 15 32 - 44 32
15. Хетафе Заявка 31 7 11 13 28 - 35 32
16. Гранада Заявка 31 6 11 14 35 - 52 29
17. Мальорка Заявка 31 7 8 16 27 - 50 29
18. Кадис Заявка 31 5 13 13 26 - 43 28
19. Алавес Заявка 31 5 7 19 24 - 53 22
20. Леванте Заявка 31 4 10 17 35 - 61 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 16 11 4 1 34 - 13 37
2. Севилья Заявка 15 11 4 0 32 - 13 37
3. Атлетико М Заявка 15 10 3 2 29 - 14 33
4. Барселона Заявка 14 10 2 2 32 - 13 32
5. Вильярреал Заявка 16 9 5 2 36 - 15 32
6. Реал Сосьедад Заявка 16 9 5 2 12 - 6 32
7. Эспаньол Заявка 16 9 4 3 23 - 16 31
8. Бетис Заявка 16 9 2 5 31 - 19 29
9. Райо Вальекано Заявка 16 8 4 4 22 - 12 28
10. Атлетик Б Заявка 15 8 3 4 25 - 16 27
11. Хетафе Заявка 15 7 4 4 20 - 13 25
12. Валенсия Заявка 15 5 7 3 22 - 18 22
13. Осасуна Заявка 16 5 6 5 15 - 20 21
14. Мальорка Заявка 16 5 6 5 14 - 17 21
15. Эльче Заявка 15 5 5 5 17 - 17 20
16. Сельта Заявка 16 5 4 7 21 - 21 19
17. Гранада Заявка 15 4 5 6 19 - 24 17
18. Алавес Заявка 15 4 4 7 12 - 18 16
19. Леванте Заявка 16 3 7 6 21 - 25 16
20. Кадис Заявка 16 2 8 6 13 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 11 2 2 29 - 13 35
2. Бетис Заявка 16 8 4 4 25 - 18 28
3. Барселона Заявка 16 7 7 2 28 - 18 28
4. Атлетико М Заявка 16 7 3 6 28 - 24 24
5. Реал Сосьедад Заявка 16 6 5 5 20 - 24 23
6. Севилья Заявка 16 5 8 3 12 - 9 23
7. Валенсия Заявка 16 5 5 6 21 - 26 20
8. Осасуна Заявка 15 6 2 7 16 - 20 20
9. Атлетик Б Заявка 16 3 9 4 11 - 14 18
10. Сельта Заявка 15 4 5 6 13 - 14 17
11. Кадис Заявка 15 3 5 7 13 - 23 14
12. Вильярреал Заявка 15 3 5 7 13 - 15 14
13. Эльче Заявка 16 3 3 10 15 - 27 12
14. Гранада Заявка 16 2 6 8 16 - 28 12
15. Мальорка Заявка 15 2 2 11 13 - 33 8
16. Эспаньол Заявка 15 1 5 9 13 - 26 8
17. Хетафе Заявка 16 0 7 9 8 - 22 7
18. Райо Вальекано Заявка 14 1 3 10 10 - 25 6
19. Алавес Заявка 16 1 3 12 12 - 35 6
20. Леванте Заявка 15 1 3 11 14 - 36 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Кадис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 апреля 2022, осталось 2 дня 13 часов 33 минуты.

    Главный судья: Кордеро Адриан

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    • Прогнозы 48
    Барселона 97.9% (47)
    X 2.1% (1)
    Кадис 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Кадис
    1.24
    6.95
    14.73
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Барселона - Кадис онлайн

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    Прогнозы на матч Барселона - Кадис

    Исход игры
    Барселона
    97.9% (47)
    Ничья
    2.1% (1)
    Кадис
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.55% (24)
    Меньше
    45.45% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    25% (11)
    Нет
    75% (33)
    Популярный счёт
    2:0 Барселона
    37.5% (18)
    3:0 Барселона
    22.9% (11)
    3:1 Барселона
    16.7% (8)
    2:1 Барселона
    4.2% (2)
    4:0 Барселона
    4.2% (2)
    1:0 Барселона
    4.2% (2)
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