Испания: Ла Лига 2021-2022
История личных встреч
Барселона
Кадис
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Депай Мемфис
|10 (4)
|0.33
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|8
|0.27
|Де Йонг Люк
|6
|0.2
|Торрес Ферран
|4 (1)
|0.13
|Араухо Рональд
|4
|0.13
|Де Йонг Френки
|3
|0.1
|Педри
|3
|0.1
|Фати Ансу
|3
|0.1
|Гави
|2
|0.07
|Брайтвайт Мартин
|2
|0.07
|Роберто Серхи
|2
|0.07
|Гонсалес Нико
|2
|0.07
|Коутиньо Филиппе
|2 (1)
|0.07
|Дембеле Усман
|1
|0.03
|Альба Жорди
|1
|0.03
|Алвес Даниэл
|1
|0.03
|Пике Херард
|1
|0.03
|Бускетс Серхио
|1
|0.03
|Агуэро Серхио
|1
|0.03
|Пуч Рикард
|1
|0.03
|Ютгла Ферран
|1
|0.03
|Абдессамад Эззалзули
|1
|0.03
|Дест Серджино
|0
|0
|Траоре Адама
|0
|0
|Ленгле Клеман
|0
|0
|Мингеса Оскар
|0
|0
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Негредо Альваро
|6 (2)
|0.19
|Лосано Энтони
|4
|0.13
|Алекс Фернандес
|3 (1)
|0.1
|Эспино Альфонсо
|2
|0.06
|Алехо Иван
|2
|0.06
|Санчес Сальвадор
|2
|0.06
|Алькарас Рубен
|2
|0.06
|Собрино Рубен
|1
|0.03
|Идрисси Уссама
|1
|0.03
|Ароян Вараздат
|1
|0.03
|Арзамендия Сантьяго
|1
|0.03
|Хименес Фали
|0
|0
|Переа Альберто
|0
|0
|Йонссон Йенс
|0
|0
|Лукас Перес
|0
|0
|Аларкон Томас
|0
|0
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пике Херард
|10
|1
|Бускетс Серхио
|8
|0
|Гави
|6
|1
|Де Йонг Френки
|5
|1
|Альба Жорди
|6
|0
|Гонсалес Нико
|6
|0
|Гарсия Эрик
|4
|1
|Араухо Рональд
|5
|0
|Абдессамад Эззалзули
|4
|0
|Тер Штеген Марк-Андре
|3
|0
|Депай Мемфис
|3
|0
|Ленгле Клеман
|3
|0
|Алвес Даниэл
|1
|1
|Хави Эрнандес
|2
|0
|Дембеле Усман
|2
|0
|Мингеса Оскар
|2
|0
|Коутиньо Филиппе
|1
|0
|Роберто Серхи
|1
|0
|Юмтити Самуэль
|1
|0
|Дест Серджино
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ароян Вараздат
|9
|0
|Кала Хуан
|6
|1
|Лосано Энтони
|7
|0
|Алехо Иван
|7
|0
|Эспино Альфонсо
|5
|0
|Алькарас Рубен
|5
|0
|Хименес Фали
|5
|0
|Аларкон Томас
|5
|0
|Ледесма Херемиас
|4
|0
|Акапо Карлос
|4
|0
|Санчес Сальвадор
|2
|1
|Собрино Рубен
|3
|0
|Сан Эметерио Феде
|3
|0
|Мари Хосе
|1
|1
|Негредо Альваро
|2
|0
|Переа Альберто
|2
|0
|Алекс Фернандес
|2
|0
|Йонссон Йенс
|2
|0
|Идрисси Уссама
|2
|0
|Арзамендия Сантьяго
|2
|0
|Кальдерон Мартин
|1
|0
|Андоне Флорин
|1
|0
|Эрнандес Луис
|1
|0
|Карселен Исаак
|1
|0
|Мауро Маркос
|1
|0
|Лукас Перес
|1
|0
|Чуст Виктор
|1
|0
|Бастида Альваро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
32
13
17 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 6
17 Не забивали 22
6
19%
4
31%
1-15
7
22%
1
8%
16-30
4
13%
5
38%
31-45
4
13%
1
8%
46-60
3
9%
1
8%
61-75
8
25%
1
8%
76-90
Пропущено
13
23
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
23%
4
17%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
1
8%
4
17%
31-45
2
15%
2
9%
46-60
2
15%
5
22%
61-75
4
31%
6
26%
76-90
Забито
28
12
12 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
17 Не забивали 22
3
11%
0
0%
1-15
3
11%
1
8%
16-30
6
21%
2
17%
31-45
7
25%
3
25%
46-60
3
11%
2
17%
61-75
6
21%
4
33%
76-90
Пропущено
18
21
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
1
6%
3
14%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
4
22%
1
5%
31-45
4
22%
3
14%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
5
28%
11
52%
76-90
Забито
60
25
29 В 1-м тайме 13
31 Во 2-м тайме 12
18 Забивали первыми 11
4 Не забивали 13
9
15%
4
16%
1-15
10
17%
2
8%
16-30
10
17%
7
28%
31-45
11
18%
4
16%
46-60
6
10%
3
12%
61-75
14
23%
5
20%
76-90
Пропущено
31
44
12 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 29
11 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 21
4
13%
7
16%
1-15
3
10%
3
7%
16-30
5
16%
5
11%
31-45
6
19%
5
11%
46-60
4
13%
7
16%
61-75
9
29%
29%
17
39%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Барселона - Айнтрахт Фр 2:3 Леванте - Барселона 2:3 Айнтрахт Фр - Барселона 1:1 Барселона - Севилья 1:0
Реал Мадрид - Барселона 0:4 Галатасарай - Барселона 1:2 Барселона - Осасуна 4:0 Барселона - Галатасарай 0:0 Эльче - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 4:0 Наполи - Барселона 2:4 Валенсия - Барселона 1:4 Барселона - Наполи 1:1 Эспаньол - Барселона 2:2 Барселона - Атлетико М 4:2 Алавес - Барселона 0:1 Атлетик Б - Барселона 3:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Гранада - Барселона 1:1 Линарес - Барселона 1:2
Кадис
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Кадис - Бетис 1:2 Валенсия - Кадис 0:0 Кадис - Вильярреал 1:0 Атлетико М - Кадис 2:1
Кадис - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Кадис 0:0 Кадис - Хетафе 1:1 Кадис - Сельта 0:0 Мальорка - Кадис 2:1 Валенсия - Кадис 2:1 Леванте - Кадис 0:2 Кадис - Эспаньол 2:2 Спортинг Хихон - Кадис 0:0 Осасуна - Кадис 2:0 Фуэнлабрада - Кадис 0:1 Кадис - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Альбасете - Кадис 0:1 Кадис - Гранада 1:1 Эльче - Кадис 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|31
|22
|6
|3
|63 - 26
|72
|2.
|Барселона
|Заявка
|30
|17
|9
|4
|60 - 31
|60
|3.
|Севилья
|Заявка
|31
|16
|12
|3
|44 - 22
|60
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|31
|17
|6
|8
|57 - 38
|57
|5.
|Бетис
|Заявка
|32
|17
|6
|9
|56 - 37
|57
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|32
|15
|10
|7
|32 - 30
|55
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|31
|12
|10
|9
|49 - 30
|46
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|31
|11
|12
|8
|36 - 30
|45
|9.
|Валенсия
|Заявка
|31
|10
|12
|9
|43 - 44
|42
|10.
|Осасуна
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|31 - 40
|41
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|36 - 42
|39
|12.
|Сельта
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|34 - 35
|36
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|30
|9
|7
|14
|32 - 37
|34
|14.
|Эльче
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|32 - 44
|32
|15.
|Хетафе
|Заявка
|31
|7
|11
|13
|28 - 35
|32
|16.
|Гранада
|Заявка
|31
|6
|11
|14
|35 - 52
|29
|17.
|Мальорка
|Заявка
|31
|7
|8
|16
|27 - 50
|29
|18.
|Кадис
|Заявка
|31
|5
|13
|13
|26 - 43
|28
|19.
|Алавес
|Заявка
|31
|5
|7
|19
|24 - 53
|22
|20.
|Леванте
|Заявка
|31
|4
|10
|17
|35 - 61
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|34 - 13
|37
|2.
|Севилья
|Заявка
|15
|11
|4
|0
|32 - 13
|37
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|29 - 14
|33
|4.
|Барселона
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|32 - 13
|32
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|36 - 15
|32
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|12 - 6
|32
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|23 - 16
|31
|8.
|Бетис
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|31 - 19
|29
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 12
|28
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 16
|27
|11.
|Хетафе
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 13
|25
|12.
|Валенсия
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 18
|22
|13.
|Осасуна
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 20
|21
|14.
|Мальорка
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|14 - 17
|21
|15.
|Эльче
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 17
|20
|16.
|Сельта
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 21
|19
|17.
|Гранада
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 24
|17
|18.
|Алавес
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 18
|16
|19.
|Леванте
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|21 - 25
|16
|20.
|Кадис
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|13 - 20
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|29 - 13
|35
|2.
|Бетис
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 18
|28
|3.
|Барселона
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|28 - 18
|28
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|28 - 24
|24
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 24
|23
|6.
|Севилья
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|12 - 9
|23
|7.
|Валенсия
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 26
|20
|8.
|Осасуна
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|16 - 20
|20
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|3
|9
|4
|11 - 14
|18
|10.
|Сельта
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|13 - 14
|17
|11.
|Кадис
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 23
|14
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 15
|14
|13.
|Эльче
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 27
|12
|14.
|Гранада
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|16 - 28
|12
|15.
|Мальорка
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 33
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|13 - 26
|8
|17.
|Хетафе
|Заявка
|16
|0
|7
|9
|8 - 22
|7
|18.
|Райо Вальекано
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|10 - 25
|6
|19.
|Алавес
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|12 - 35
|6
|20.
|Леванте
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|14 - 36
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Барселона - Кадис
Исход игры
Барселона
97.9% (47)
Ничья
2.1% (1)
Кадис
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
54.55% (24)
Меньше
45.45% (20)
Обе команды забьют
Да
25% (11)
Нет
75% (33)
Популярный счёт
2:0 Барселона
37.5% (18)
3:0 Барселона
22.9% (11)
3:1 Барселона
16.7% (8)
2:1 Барселона
4.2% (2)
4:0 Барселона
4.2% (2)
1:0 Барселона
4.2% (2)
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