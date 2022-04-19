Второй тайм

98' Моренте Тете из команды Эльче сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

98' Команда Эльче не смогла убедить нас и болельщиков, что сыграла лучше сегодня, но все-таки с победой они уходят с поля.

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

97' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

95' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

95' Гутьеррес Хосе из команды Эльче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

94' Матч возобновлен

93' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Акуоку Поль оказался удален с поля

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' Игрок Иглесиас Борха из команды Бетис неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

92' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Удар от ворот произведет Эльче

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Бетис выполняет удар от ворот.

91' Моренте Тете из команды Эльче наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

90' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Барраган Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Удар от ворот произведет Эльче

87' Матч возобновлен

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Барраган Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Морено Алекс получает желтую карточку за неспортивное поведение

84' Перес Кике получает желтую карточку за неспортивное поведение

82' Команда Эльче забила мяч, хотя лучше играли соперники

82' Г О О О О Л - Моренте Тете правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

82' Эльче идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Сабали Юссуф из команды Бетис делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

80' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

79' Эльче выполняет удар от ворот.

79' Судье надоело, что Бадия Эдгар тянет время и он наказал его горчичником

78' Бадия Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Роко Энсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Фернандес Хосан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

76' Миранда Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе

71' Удар от ворот произведет Эльче

71' Виллиан Жозе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Ох, нехорошо это выглядит. Мохика Хоан получил травму и медбригада забирает его с поля.

69' Мохика Хоан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Бетис нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

67' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Силва Руи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Диего Гонсалес VII выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Мохика Хоан из команды Эльче навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

63' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Удар от ворот произведет Эльче

62' Отличный пас сделал Акуоку Поль из команды Бетис . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

62' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Удар от ворот произведет Эльче

60' Фекир Набиль из команды Бетис наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

59' Матч возобновлен

59' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Фекир Набиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

58' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

57' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Хуанми Мигель нанес удар, мяч был парирован, но Эдгар Бадия не удержал его в руках.

56' Фернандес Хосан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Сабали Юссуф из команды Бетис

54' Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе

54' Верду Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Верду Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Мохика Хоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля