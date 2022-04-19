Испания: Ла Лига 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Бенито Вильямарин
26' Желтая карточкаПаласиос Элибельтон
49' Желтая карточкаГуардадо Андрес
79' Желтая карточкаБадия Эдгар
0:1
82' ГолМоренте Тете
84' Желтая карточкаПерес Кике
84' Желтая карточкаМорено Алекс
90' Красная карточкаАкуоку Поль
Ход матча
49'
79'
82'
0:1
84'
84'
87'
90'
Статистика матча
-
0 Голы
-
11 Удары по воротам
-
3 Удары в створ
-
2 Угловые
-
4 Офсайды
-
9 Нарушения правил
-
2 Жёлтые карточки
-
1 Красные карточки
-
5 Замены
-
65 Владение мячом, %
Владение мячом
13
Силва
Руи
23
Сабали
Юссуф
33
Миранда
Хуан
12
Виллиан
Жозе
13
Бадия
Эдгар
22
Мохика
Хоан
24
Перес
Кике
16
Фидель
Чавес
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
-
23 Сабали ЮссуфЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Мохика ХоанЗащитник
-
24 Перес КикеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Олаза ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Пьятти ПаблоПолузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
-
10 Милья ПереНападающий
-
30 Jesus Lopez
-
Главный тренер: Родригес Франсиско
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Бетис
Эльче
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
12 матчей
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуанми Мигель
|15
|0.45
|Иглесиас Борха
|9 (3)
|0.27
|Виллиан Жозе
|8 (3)
|0.24
|Фекир Набиль
|6
|0.18
|Морено Алекс
|5
|0.15
|Каналес Серхио
|4
|0.12
|Карвалью Вилльям
|2
|0.06
|Тельо Кристиан
|2
|0.06
|Гидо Родригес
|1
|0.03
|Гонсалес Эдгар
|1
|0.03
|Родри Родриго
|1
|0.03
|Песселья Херман
|1
|0.03
|Эрмосо Кике
|1
|0.03
|Бельерин Эктор
|0
|0
|Гуардадо Андрес
|0
|0
|Хоакин Санчес
|0
|0
|Сабали Юссуф
|0
|0
|Миранда Хуан
|0
|0
Эльче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милья Пере
|7
|0.21
|Бое Лукас
|7
|0.21
|Фидель Чавес
|5 (1)
|0.15
|Моренте Тете
|3
|0.09
|Мохика Хоан
|2
|0.06
|Фернандес Хосан
|2
|0.06
|Бенедетто Дарио
|2
|0.06
|Лукас Перес
|2
|0.06
|Каррильо Гидо
|2
|0.06
|Бигас Педро
|1
|0.03
|Понсе Эсекель
|1
|0.03
|Роко Энсо
|1
|0.03
|Гумбау Херард
|0
|0
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гидо Родригес
|8
|1
|Фекир Набиль
|7
|1
|Песселья Херман
|5
|1
|Гонсалес Эдгар
|6
|0
|Каналес Серхио
|6
|0
|Карвалью Вилльям
|6
|0
|Хуанми Мигель
|5
|0
|Руибаль Айтор
|5
|0
|Морено Алекс
|3
|1
|Гуардадо Андрес
|4
|0
|Иглесиас Борха
|4
|0
|Бельерин Эктор
|2
|1
|Акуоку Поль
|2
|1
|Бартра Марк
|3
|0
|Миранда Хуан
|3
|0
|Виктор Руис
|2
|0
|Браво Клаудио
|2
|0
|Тельо Кристиан
|2
|0
|Монтойя Мартин
|2
|0
|Силва Руи
|2
|0
|Мануэль Пеллегрини
|2
|0
|Виллиан Жозе
|1
|0
|Сабали Юссуф
|1
|0
Эльче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верду Гонсало
|11
|0
|Роко Энсо
|9
|0
|Гумбау Херард
|7
|1
|Фидель Чавес
|8
|0
|Паласиос Элибельтон
|6
|0
|Мохика Хоан
|4
|1
|Барраган Антонио
|5
|0
|Маскарель Омар
|5
|0
|Гутьеррес Хосе
|3
|1
|Родригес Франсиско
|3
|1
|Диего Гонсалес VII
|3
|1
|Марконе Иван
|4
|0
|Бигас Педро
|4
|0
|Пасторе Хавьер
|2
|1
|Касилья Кико
|3
|0
|Милья Пере
|3
|0
|Бое Лукас
|3
|0
|Моренте Тете
|3
|0
|Бадия Эдгар
|2
|0
|Каррильо Гидо
|2
|0
|Фернандес Хосан
|2
|0
|Бенедетто Дарио
|1
|0
|Олаза Лукас
|1
|0
|Понсе Эсекель
|1
|0
|Перес Кике
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
32
16
17 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
20 Не забивали 21
4
13%
4
25%
1-15
7
22%
2
13%
16-30
6
19%
1
6%
31-45
4
13%
0
0%
46-60
5
16%
6
38%
61-75
6
19%
3
19%
76-90
Пропущено
19
27
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
3
16%
2
7%
1-15
1
5%
4
15%
16-30
5
26%
5
19%
31-45
1
5%
2
7%
46-60
5
26%
5
19%
61-75
4
21%
9
33%
76-90
Забито
26
19
12 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 9
20 Не забивали 21
3
12%
3
16%
1-15
4
15%
1
5%
16-30
5
19%
3
16%
31-45
4
15%
4
21%
46-60
1
4%
1
5%
61-75
9
35%
7
37%
76-90
Пропущено
17
18
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 12
2
12%
1
6%
1-15
3
18%
4
22%
16-30
4
24%
3
17%
31-45
2
12%
6
33%
46-60
4
24%
1
6%
61-75
2
12%
3
17%
76-90
Забито
58
35
29 В 1-м тайме 14
29 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 16
7 Не забивали 9
7
12%
7
20%
1-15
11
19%
3
9%
16-30
11
19%
4
11%
31-45
8
14%
4
11%
46-60
6
10%
7
20%
61-75
15
26%
10
29%
76-90
Пропущено
36
45
18 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 26
5
14%
3
7%
1-15
4
11%
8
18%
16-30
9
25%
8
18%
31-45
3
8%
8
18%
46-60
9
25%
6
13%
61-75
6
17%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Кадис - Бетис 1:2 Бетис - Осасуна 4:1 Сельта - Бетис 0:0
Айнтрахт Фр - Бетис 1:1 Бетис - Атлетик Б 1:0 Бетис - Айнтрахт Фр 1:2 Бетис - Атлетико М 1:3 Бетис - Райо Вальекано 1:1 Севилья - Бетис 2:1 Бетис - Зенит 0:0 Бетис - Мальорка 2:1 Зенит - Бетис 2:3 Леванте - Бетис 2:4 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Бетис - Вильярреал 0:2 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Эспаньол - Бетис 1:4 Бетис - Алавес 4:0 Бетис - Севилья 2:1
Эльче
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Эльче - Мальорка 3:0 Эльче - Реал Сосьедад 1:2 Атлетик Б - Эльче 2:1 Эльче - Валенсия 0:1
Гранада - Эльче 0:1 Эльче - Барселона 1:2 Леванте - Эльче 3:0 Эльче - Райо Вальекано 2:1 Севилья - Эльче 2:0 Эльче - Алавес 3:1 Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Эльче - Вильярреал 1:0 Эспаньол - Эльче 1:2 Альмерия - Эльче 1:2 Эльче - Гранада 0:0 Барселона - Эльче 3:2 Унионистас - Эльче 0:1 Валенсия - Эльче 2:1 Эльче - Кадис 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|32
|23
|6
|3
|66 - 28
|75
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|59 - 39
|60
|3.
|Барселона
|Заявка
|31
|17
|9
|5
|60 - 32
|60
|4.
|Севилья
|Заявка
|32
|16
|12
|4
|46 - 25
|60
|5.
|Бетис
|Заявка
|33
|17
|6
|10
|56 - 38
|57
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|32
|15
|10
|7
|32 - 30
|55
|7.
|Вильярреал
|2:0 Заявка
|33
|14
|10
|9
|53 - 31
|52
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|32
|11
|12
|9
|36 - 32
|45
|9.
|Осасуна
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|33 - 41
|44
|10.
|Валенсия
|0:2 Заявка
|33
|10
|12
|11
|44 - 48
|42
|11.
|Сельта
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|36 - 35
|39
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|37 - 44
|39
|13.
|Эльче
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|36 - 44
|38
|14.
|Райо Вальекано
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|32 - 38
|34
|15.
|Хетафе
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|29 - 37
|32
|16.
|Мальорка
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|29 - 54
|32
|17.
|Кадис
|Заявка
|32
|6
|13
|13
|27 - 43
|31
|18.
|Гранада
|Заявка
|32
|6
|11
|15
|36 - 56
|29
|19.
|Алавес
|Заявка
|33
|6
|7
|20
|26 - 55
|25
|20.
|Леванте
|Заявка
|32
|5
|10
|17
|39 - 62
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|34 - 13
|37
|2.
|Севилья
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|34 - 16
|37
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|31 - 15
|36
|4.
|Вильярреал
|2:0 Заявка
|17
|10
|5
|2
|38 - 15
|35
|5.
|Барселона
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|32 - 14
|32
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|12 - 6
|32
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|23 - 16
|31
|8.
|Бетис
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|31 - 20
|29
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 12
|28
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 18
|27
|11.
|Хетафе
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|21 - 15
|25
|12.
|Мальорка
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|16 - 18
|24
|13.
|Эльче
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 17
|23
|14.
|Валенсия
|0:2 Заявка
|16
|5
|7
|4
|23 - 20
|22
|15.
|Осасуна
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 20
|21
|16.
|Сельта
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 21
|19
|17.
|Алавес
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|13 - 18
|19
|18.
|Гранада
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|20 - 28
|17
|19.
|Леванте
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|21 - 25
|16
|20.
|Кадис
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|13 - 20
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|32 - 15
|38
|2.
|Бетис
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 18
|28
|3.
|Барселона
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|28 - 18
|28
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|28 - 24
|24
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 24
|23
|6.
|Севилья
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|12 - 9
|23
|7.
|Осасуна
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|18 - 21
|23
|8.
|Валенсия
|0:2 Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 28
|20
|9.
|Сельта
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 14
|20
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|3
|9
|4
|11 - 14
|18
|11.
|Кадис
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 23
|17
|12.
|Вильярреал
|2:0 Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 16
|17
|13.
|Эльче
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 27
|15
|14.
|Гранада
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|16 - 28
|12
|15.
|Леванте
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|18 - 37
|9
|16.
|Мальорка
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|13 - 36
|8
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|14 - 28
|8
|18.
|Хетафе
|Заявка
|16
|0
|7
|9
|8 - 22
|7
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|10 - 26
|6
|20.
|Алавес
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|13 - 37
|6
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