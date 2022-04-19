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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Бетис
0:1
Конец матча

Стадион:
Эльче
0'
26' Желтая карточка
Паласиос Элибельтон
49' Желтая карточка
Гуардадо Андрес
79' Желтая карточка
Бадия Эдгар
0:1
82' Гол
Моренте Тете
84' Желтая карточка
Перес Кике
84' Желтая карточка
Морено Алекс
90' Красная карточка
Акуоку Поль
90'+8
13
Силва
Руи
23
Сабали
Юссуф
16
Песселья
Херман
5
Бартра
Марк
33
Миранда
Хуан
4
Акуоку
Поль
18
Гуардадо
Андрес
10
Каналес
Серхио
8
Фекир
Набиль
7
Хуанми
Мигель
12
Виллиан
Жозе
13
Бадия
Эдгар
14
Паласиос
Элибельтон
3
Роко
Энсо
5
Верду
Гонсало
4
Диего
Гонсалес
VII
22
Мохика
Хоан
24
Перес
Кике
8
Гутьеррес
Хосе
2
Гумбау
Херард
16
Фидель
Чавес
18
Понсе
Эсекель
Бетис
4-2-3-1
Эльче
5-4-1

История личных встреч

Бетис
Эльче

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

12 матчей

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
0:3
ЛЛ
1:1
ЛЛ
3:1
ТМС
2:1
П
0:0
П
1:2
С
1:4
С
0:2
С
0:3
С
3:0
КК
3:0
КК
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуанми Мигель 15 0.45
Иглесиас Борха 9 (3) 0.27
Виллиан Жозе 8 (3) 0.24
Фекир Набиль 6 0.18
Морено Алекс 5 0.15
Каналес Серхио 4 0.12
Карвалью Вилльям 2 0.06
Тельо Кристиан 2 0.06
Гидо Родригес 1 0.03
Гонсалес Эдгар 1 0.03
Родри Родриго 1 0.03
Песселья Херман 1 0.03
Эрмосо Кике 1 0.03
Бельерин Эктор 0 0
Гуардадо Андрес 0 0
Хоакин Санчес 0 0
Сабали Юссуф 0 0
Миранда Хуан 0 0
Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милья Пере 7 0.21
Бое Лукас 7 0.21
Фидель Чавес 5 (1) 0.15
Моренте Тете 3 0.09
Мохика Хоан 2 0.06
Фернандес Хосан 2 0.06
Бенедетто Дарио 2 0.06
Лукас Перес 2 0.06
Каррильо Гидо 2 0.06
Бигас Педро 1 0.03
Понсе Эсекель 1 0.03
Роко Энсо 1 0.03
Гумбау Херард 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гидо Родригес 8 1
Фекир Набиль 7 1
Песселья Херман 5 1
Гонсалес Эдгар 6 0
Каналес Серхио 6 0
Карвалью Вилльям 6 0
Хуанми Мигель 5 0
Руибаль Айтор 5 0
Морено Алекс 3 1
Гуардадо Андрес 4 0
Иглесиас Борха 4 0
Бельерин Эктор 2 1
Акуоку Поль 2 1
Бартра Марк 3 0
Миранда Хуан 3 0
Виктор Руис 2 0
Браво Клаудио 2 0
Тельо Кристиан 2 0
Монтойя Мартин 2 0
Силва Руи 2 0
Мануэль Пеллегрини 2 0
Виллиан Жозе 1 0
Сабали Юссуф 1 0
Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верду Гонсало 11 0
Роко Энсо 9 0
Гумбау Херард 7 1
Фидель Чавес 8 0
Паласиос Элибельтон 6 0
Мохика Хоан 4 1
Барраган Антонио 5 0
Маскарель Омар 5 0
Гутьеррес Хосе 3 1
Родригес Франсиско 3 1
Диего Гонсалес VII 3 1
Марконе Иван 4 0
Бигас Педро 4 0
Пасторе Хавьер 2 1
Касилья Кико 3 0
Милья Пере 3 0
Бое Лукас 3 0
Моренте Тете 3 0
Бадия Эдгар 2 0
Каррильо Гидо 2 0
Фернандес Хосан 2 0
Бенедетто Дарио 1 0
Олаза Лукас 1 0
Понсе Эсекель 1 0
Перес Кике 1 0

Голы по времени матча

Забито

32
16
17 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
20 Не забивали 21
4
13%
4
25%
1-15
7
22%
2
13%
16-30
6
19%
1
6%
31-45
4
13%
0
0%
46-60
5
16%
6
38%
61-75
6
19%
3
19%
76-90

Пропущено

19
27
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
3
16%
2
7%
1-15
1
5%
4
15%
16-30
5
26%
5
19%
31-45
1
5%
2
7%
46-60
5
26%
5
19%
61-75
4
21%
9
33%
76-90

Забито

26
19
12 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 9
20 Не забивали 21
3
12%
3
16%
1-15
4
15%
1
5%
16-30
5
19%
3
16%
31-45
4
15%
4
21%
46-60
1
4%
1
5%
61-75
9
35%
7
37%
76-90

Пропущено

17
18
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 12
2
12%
1
6%
1-15
3
18%
4
22%
16-30
4
24%
3
17%
31-45
2
12%
6
33%
46-60
4
24%
1
6%
61-75
2
12%
3
17%
76-90

Забито

58
35
29 В 1-м тайме 14
29 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 16
7 Не забивали 9
7
12%
7
20%
1-15
11
19%
3
9%
16-30
11
19%
4
11%
31-45
8
14%
4
11%
46-60
6
10%
7
20%
61-75
15
26%
10
29%
76-90

Пропущено

36
45
18 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 26
5
14%
3
7%
1-15
4
11%
8
18%
16-30
9
25%
8
18%
31-45
3
8%
8
18%
46-60
9
25%
6
13%
61-75
6
17%
12
27%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Кадис - Бетис 1:2 Бетис - Осасуна 4:1 Сельта - Бетис 0:0
Айнтрахт Фр - Бетис 1:1 Бетис - Атлетик Б 1:0 Бетис - Айнтрахт Фр 1:2 Бетис - Атлетико М 1:3 Бетис - Райо Вальекано 1:1 Севилья - Бетис 2:1 Бетис - Зенит 0:0 Бетис - Мальорка 2:1 Зенит - Бетис 2:3 Леванте - Бетис 2:4 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Бетис - Вильярреал 0:2 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Эспаньол - Бетис 1:4 Бетис - Алавес 4:0 Бетис - Севилья 2:1
Эльче
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Эльче - Мальорка 3:0 Эльче - Реал Сосьедад 1:2 Атлетик Б - Эльче 2:1 Эльче - Валенсия 0:1
Гранада - Эльче 0:1 Эльче - Барселона 1:2 Леванте - Эльче 3:0 Эльче - Райо Вальекано 2:1 Севилья - Эльче 2:0 Эльче - Алавес 3:1 Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Эльче - Вильярреал 1:0 Эспаньол - Эльче 1:2 Альмерия - Эльче 1:2 Эльче - Гранада 0:0 Барселона - Эльче 3:2 Унионистас - Эльче 0:1 Валенсия - Эльче 2:1 Эльче - Кадис 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 32 23 6 3 66 - 28 75
2. Атлетико М Заявка 32 18 6 8 59 - 39 60
3. Барселона Заявка 31 17 9 5 60 - 32 60
4. Севилья Заявка 32 16 12 4 46 - 25 60
5. Бетис Заявка 33 17 6 10 56 - 38 57
6. Реал Сосьедад Заявка 32 15 10 7 32 - 30 55
7. Вильярреал 2:0 Заявка 33 14 10 9 53 - 31 52
8. Атлетик Б Заявка 32 11 12 9 36 - 32 45
9. Осасуна Заявка 32 12 8 12 33 - 41 44
10. Валенсия 0:2 Заявка 33 10 12 11 44 - 48 42
11. Сельта Заявка 32 10 9 13 36 - 35 39
12. Эспаньол Заявка 32 10 9 13 37 - 44 39
13. Эльче Заявка 33 10 8 15 36 - 44 38
14. Райо Вальекано Заявка 31 9 7 15 32 - 38 34
15. Хетафе Заявка 32 7 11 14 29 - 37 32
16. Мальорка Заявка 33 8 8 17 29 - 54 32
17. Кадис Заявка 32 6 13 13 27 - 43 31
18. Гранада Заявка 32 6 11 15 36 - 56 29
19. Алавес Заявка 33 6 7 20 26 - 55 25
20. Леванте Заявка 32 5 10 17 39 - 62 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 16 11 4 1 34 - 13 37
2. Севилья Заявка 16 11 4 1 34 - 16 37
3. Атлетико М Заявка 16 11 3 2 31 - 15 36
4. Вильярреал 2:0 Заявка 17 10 5 2 38 - 15 35
5. Барселона Заявка 15 10 2 3 32 - 14 32
6. Реал Сосьедад Заявка 16 9 5 2 12 - 6 32
7. Эспаньол Заявка 16 9 4 3 23 - 16 31
8. Бетис Заявка 17 9 2 6 31 - 20 29
9. Райо Вальекано Заявка 16 8 4 4 22 - 12 28
10. Атлетик Б Заявка 16 8 3 5 25 - 18 27
11. Хетафе Заявка 16 7 4 5 21 - 15 25
12. Мальорка Заявка 17 6 6 5 16 - 18 24
13. Эльче Заявка 16 6 5 5 20 - 17 23
14. Валенсия 0:2 Заявка 16 5 7 4 23 - 20 22
15. Осасуна Заявка 16 5 6 5 15 - 20 21
16. Сельта Заявка 16 5 4 7 21 - 21 19
17. Алавес Заявка 16 5 4 7 13 - 18 19
18. Гранада Заявка 16 4 5 7 20 - 28 17
19. Леванте Заявка 16 3 7 6 21 - 25 16
20. Кадис Заявка 16 2 8 6 13 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 16 12 2 2 32 - 15 38
2. Бетис Заявка 16 8 4 4 25 - 18 28
3. Барселона Заявка 16 7 7 2 28 - 18 28
4. Атлетико М Заявка 16 7 3 6 28 - 24 24
5. Реал Сосьедад Заявка 16 6 5 5 20 - 24 23
6. Севилья Заявка 16 5 8 3 12 - 9 23
7. Осасуна Заявка 16 7 2 7 18 - 21 23
8. Валенсия 0:2 Заявка 17 5 5 7 21 - 28 20
9. Сельта Заявка 16 5 5 6 15 - 14 20
10. Атлетик Б Заявка 16 3 9 4 11 - 14 18
11. Кадис Заявка 16 4 5 7 14 - 23 17
12. Вильярреал 2:0 Заявка 16 4 5 7 15 - 16 17
13. Эльче Заявка 17 4 3 10 16 - 27 15
14. Гранада Заявка 16 2 6 8 16 - 28 12
15. Леванте Заявка 16 2 3 11 18 - 37 9
16. Мальорка Заявка 16 2 2 12 13 - 36 8
17. Эспаньол Заявка 16 1 5 10 14 - 28 8
18. Хетафе Заявка 16 0 7 9 8 - 22 7
19. Райо Вальекано Заявка 15 1 3 11 10 - 26 6
20. Алавес Заявка 17 1 3 13 13 - 37 6
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Бетис 0:1 Эльче онлайн

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