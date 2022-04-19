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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Вильярреал
2:0
Второй тайм: 84'

Стадион:
Валенсия
0'
9' Желтая карточка
Джюмарт Эрай
1:0
10' Пенальти
Данджума Арно
2:0
17' Гол
Данджума Арно
40' Желтая карточка
Андре Маркос
66' Желтая карточка
Мориба Илайкс
75' Желтая карточка
Тригерос Мануэль
84' Желтая карточка
Орье Серж
84'

Ход матча

9'
 
Джюмарт Эрай
10'
Данджума Арно
1:0
17'
Данджума Арно
(Фойт Хуан)
2:0
40'
 
Андре Маркос
46'
Чуквезе Саму
Пино Йереми
 
55'
 
Мориба Илайкс
Солер Карлос
55'
 
Гайя Хосе
Васкес Хесус
55'
 
Jesus Santiago
Муса Юнус
64'
 
Черышев Денис
Корреа Тьерри
66'
 
Мориба Илайкс
71'
Диа Булайе
Данджума Арно
 
71'
Гомес Мойсес
Ло Чельсо Джовани
 
75'
Тригерос Мануэль
 
77'
 
Коба Куандреди
Рачич Урош
81'
Иборра Висенте
Парехо Даниэль
 
81'
Орье Серж
Фойт Хуан
 
84'
Орье Серж
 

Статистика матча

  • 2 Голы
  • 3 Удары по воротам
  • 4 Удары в створ
  • 2 Угловые
  • 4 Офсайды
  • 10 Нарушения правил
  • 2 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 5 Замены
  • 57 Владение мячом, %

Владение мячом

Прогнозы 124
Вильярреал 79% (98)
X 13.7% (17)
Валенсия 7.3% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вильярреал
Ничья
Валенсия
1.50
4.87
7.26
Все Коэффициенты
Новости
13
Рульи
Херонимо
8
Фойт
Хуан
3
Альбиоль
Рауль
22
Манди
Аисса
12
Эступиньян
Первис
21
Пино
Йереми
6
Капу
Этьен
5
Парехо
Даниэль
14
Тригерос
Мануэль
17
Ло
Чельсо
Джовани
15
Данджума
Арно
13
Силлессен
Яспер
39
Иранцо
Рубен
24
Джюмарт
Эрай
37
Москера
Кристиан
2
Корреа
Тьерри
4
Муса
Юнус
8
Рачич
Урош
10
Солер
Карлос
32
Васкес
Хесус
11
Кошта
Элдер
22
Андре
Маркос
Вильярреал
4-4-2
Валенсия
3-5-1-1

История личных встреч

Вильярреал
Валенсия

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
33.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

32 матча

37.5%
18.8%
43.7%
12 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

37.5%
28.1%
34.4%
12 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

34.4%
25%
40.6%
11 побед 8 ничьих 13 побед

История матчей

ЛЛ
2:0
ТМК
3:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:1
ТМС
2:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:1
ЛЕ
2:0
ЛЕ
1:3
П
3:0
П
0:0
П
1:0
П
0:1
П
1:3
П
0:2
П
0:2
П
1:0
П
0:0
П
1:3
П
2:1
П
4:1
П
1:0
П
2:2
П
5:0
КК
4:2
КК
0:0
П
1:1
П
2:0
П
4:1
П
3:1
П
3:3
ПД
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Данджума Арно 10 (3) 0.3
Морено Херард 9 (1) 0.27
Тригерос Мануэль 6 0.18
Пино Йереми 6 0.18
Диа Булайе 5 0.15
Торрес Пау II 4 0.12
Морено Альберто 3 0.09
Парехо Даниэль 2 (1) 0.06
Чуквезе Саму 2 0.06
Педраса Альфонсо 1 0.03
Гомес Мойсес 1 0.03
Капу Этьен 1 0.03
Коклен Франсис 1 0.03
Манди Аисса 1 0.03
Алькасер Пако 0 0
Иборра Висенте 0 0
Орье Серж 0 0
Эступиньян Первис 0 0
Фойт Хуан 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэдеш Гонсалу 11 (1) 0.33
Солер Карлос 11 (7) 0.33
Дуро Уго 6 0.18
Макси Гомес 3 0.09
Гайя Хосе 2 0.06
Габриэль Паулиста 2 0.06
Альдерете Омар 2 0.06
Андре Маркос 1 0.03
Васс Даниэль 1 0.03
Пиччини Кристиано 1 0.03
Муса Юнус 1 0.03
Гильямон Уго 1 0.03
Лато Тони 0 0
Кошта Элдер 0 0
Фулкье Димитри 0 0
Черышев Денис 0 0
Силлессен Яспер 0 0
Дьякаби Муктар 0 0
Хиль Бриан 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капу Этьен 7 0
Альбиоль Рауль 6 0
Фойт Хуан 4 1
Торрес Пау II 5 0
Иборра Висенте 4 0
Коклен Франсис 3 0
Орье Серж 3 0
Манди Аисса 3 0
Морено Альберто 3 0
Тригерос Мануэль 3 0
Эступиньян Первис 3 0
Чуквезе Саму 3 0
Парехо Даниэль 2 0
Педраса Альфонсо 2 0
Гомес Мойсес 2 0
Морено Херард 2 0
Раба Даниэль 2 0
Диа Булайе 2 0
Пино Йереми 2 0
Данджума Арно 2 0
Асенхо Серхио 1 0
Марио Гаспар 1 0
Алькасер Пако 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Унаи Эмери 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альдерете Омар 12 0
Фулкье Димитри 10 0
Дьякаби Муктар 10 0
Гильямон Уго 8 1
Гайя Хосе 7 1
Макси Гомес 6 1
Мориба Илайкс 6 1
Васс Даниэль 6 0
Лато Тони 5 0
Муса Юнус 5 0
Солер Карлос 4 0
Корреа Тьерри 4 0
Дуро Уго 2 1
Кошта Элдер 3 0
Вальехо Ману 3 0
Андре Маркос 3 0
Хиль Бриан 3 0
Джейсон 2 0
Габриэль Паулиста 2 0
Гуэдеш Гонсалу 2 0
Джюмарт Эрай 2 0
Рачич Урош 2 0
Иранцо Рубен 2 0
Пиччини Кристиано 1 0
Черышев Денис 1 0
Силлессен Яспер 1 0
Хауме Доменек 1 0
Коба Куандреди 1 0
Мамардашвили Георгий 1 0
Москера Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

35
20
17 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
5
14%
2
10%
1-15
4
11%
3
15%
16-30
8
23%
4
20%
31-45
5
14%
5
25%
46-60
3
9%
3
15%
61-75
10
29%
3
15%
76-90

Пропущено

16
27
8 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
3
19%
7
26%
1-15
2
13%
5
19%
16-30
3
19%
2
7%
31-45
2
13%
2
7%
46-60
3
19%
4
15%
61-75
3
19%
7
26%
76-90

Забито

16
25
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 9
25 Не забивали 18
1
6%
3
12%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
5
31%
4
16%
31-45
1
6%
6
24%
46-60
2
13%
2
8%
61-75
5
31%
8
32%
76-90

Пропущено

15
18
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
2
13%
4
22%
31-45
1
7%
4
22%
46-60
5
33%
5
28%
61-75
5
33%
4
22%
76-90

Забито

51
45
25 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 27
13 Забивали первыми 14
11 Не забивали 5
6
12%
5
11%
1-15
6
12%
5
11%
16-30
13
25%
8
18%
31-45
6
12%
11
24%
46-60
5
10%
5
11%
61-75
15
29%
29%
11
24%
76-90

Пропущено

31
45
12 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 26
14 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 20
4
13%
7
16%
1-15
3
10%
6
13%
16-30
5
16%
6
13%
31-45
3
10%
6
13%
46-60
8
26%
9
20%
61-75
8
26%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хетафе - Вильярреал 1:2 Бавария - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Атлетик Б 1:1 Вильярреал - Бавария 1:0
Леванте - Вильярреал 2:0 Кадис - Вильярреал 1:0 Ювентус - Вильярреал 0:3 Вильярреал - Сельта 1:0 Осасуна - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Эспаньол 5:1 Вильярреал - Ювентус 1:1 Гранада - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Бетис - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Мальорка 3:0 Эльче - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Спортинг Хихон - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Леванте 5:0 Вильярреал - Алавес 5:2
Валенсия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Валенсия - Осасуна 1:2 Райо Вальекано - Валенсия 1:1 Валенсия - Кадис 0:0 Эльче - Валенсия 0:1
Хетафе - Валенсия 0:0 Валенсия - Гранада 3:1 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:4 Алавес - Валенсия 2:1 Атлетик Б - Валенсия 1:1 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Кадис 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:2 Валенсия - Севилья 1:1 Атлетико Балеарес - Валенсия 0:1 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Эспаньол 1:2 Леванте - Валенсия 3:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 32 23 6 3 66 - 28 75
2. Атлетико М Заявка 32 18 6 8 59 - 39 60
3. Барселона Заявка 31 17 9 5 60 - 32 60
4. Севилья Заявка 32 16 12 4 46 - 25 60
5. Бетис Заявка 33 17 6 10 56 - 38 57
6. Реал Сосьедад Заявка 32 15 10 7 32 - 30 55
7. Вильярреал 2:0 Заявка 33 14 10 9 53 - 31 52
8. Атлетик Б Заявка 32 11 12 9 36 - 32 45
9. Осасуна Заявка 32 12 8 12 33 - 41 44
10. Валенсия 0:2 Заявка 33 10 12 11 44 - 48 42
11. Сельта Заявка 32 10 9 13 36 - 35 39
12. Эспаньол Заявка 32 10 9 13 37 - 44 39
13. Эльче Заявка 33 10 8 15 36 - 44 38
14. Райо Вальекано Заявка 31 9 7 15 32 - 38 34
15. Хетафе Заявка 32 7 11 14 29 - 37 32
16. Мальорка Заявка 33 8 8 17 29 - 54 32
17. Кадис Заявка 32 6 13 13 27 - 43 31
18. Гранада Заявка 32 6 11 15 36 - 56 29
19. Алавес Заявка 33 6 7 20 26 - 55 25
20. Леванте Заявка 32 5 10 17 39 - 62 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 16 11 4 1 34 - 13 37
2. Севилья Заявка 16 11 4 1 34 - 16 37
3. Атлетико М Заявка 16 11 3 2 31 - 15 36
4. Вильярреал 2:0 Заявка 17 10 5 2 38 - 15 35
5. Барселона Заявка 15 10 2 3 32 - 14 32
6. Реал Сосьедад Заявка 16 9 5 2 12 - 6 32
7. Эспаньол Заявка 16 9 4 3 23 - 16 31
8. Бетис Заявка 17 9 2 6 31 - 20 29
9. Райо Вальекано Заявка 16 8 4 4 22 - 12 28
10. Атлетик Б Заявка 16 8 3 5 25 - 18 27
11. Хетафе Заявка 16 7 4 5 21 - 15 25
12. Мальорка Заявка 17 6 6 5 16 - 18 24
13. Эльче Заявка 16 6 5 5 20 - 17 23
14. Валенсия 0:2 Заявка 16 5 7 4 23 - 20 22
15. Осасуна Заявка 16 5 6 5 15 - 20 21
16. Сельта Заявка 16 5 4 7 21 - 21 19
17. Алавес Заявка 16 5 4 7 13 - 18 19
18. Гранада Заявка 16 4 5 7 20 - 28 17
19. Леванте Заявка 16 3 7 6 21 - 25 16
20. Кадис Заявка 16 2 8 6 13 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 16 12 2 2 32 - 15 38
2. Бетис Заявка 16 8 4 4 25 - 18 28
3. Барселона Заявка 16 7 7 2 28 - 18 28
4. Атлетико М Заявка 16 7 3 6 28 - 24 24
5. Реал Сосьедад Заявка 16 6 5 5 20 - 24 23
6. Севилья Заявка 16 5 8 3 12 - 9 23
7. Осасуна Заявка 16 7 2 7 18 - 21 23
8. Валенсия 0:2 Заявка 17 5 5 7 21 - 28 20
9. Сельта Заявка 16 5 5 6 15 - 14 20
10. Атлетик Б Заявка 16 3 9 4 11 - 14 18
11. Кадис Заявка 16 4 5 7 14 - 23 17
12. Вильярреал 2:0 Заявка 16 4 5 7 15 - 16 17
13. Эльче Заявка 17 4 3 10 16 - 27 15
14. Гранада Заявка 16 2 6 8 16 - 28 12
15. Леванте Заявка 16 2 3 11 18 - 37 9
16. Мальорка Заявка 16 2 2 12 13 - 36 8
17. Эспаньол Заявка 16 1 5 10 14 - 28 8
18. Хетафе Заявка 16 0 7 9 8 - 22 7
19. Райо Вальекано Заявка 15 1 3 11 10 - 26 6
20. Алавес Заявка 17 1 3 13 13 - 37 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Второй тайм
  • Замена
    81'
    Замена в составе хозяев:  Даниэль Парехо уходит с поля и его заменит Висенте Иборра.
  • Опасный момент
    80'
    Сэмюэл Чуквуэзе был близок чтобы забить гол, но не справился с точностью удара, а выходил нигериец один на один.
  • Офсайд
    79'
    Чуквуэзе оказался в офсайде. Игра остановлена.
  • 78'
     Чуквезе Саму снова пытался всех накрутить в штрафной и выйти на удар под левую ногу, но в этот раз затея не удалась.
  • Замена
    77'
    Замена в составе гостей: Урош Рачич уходит с поля и его заменит Коба Куандреди.
  • Фол, нарушение
    76'
    Нарушение правил. Хуан Фойт против Маркос Андре на своей половине поля.
  • Желтая карточка
    75'
    Ману Тригерос получил желтую карточку за фол на Денисе Черешева. Нарушение было грубым.
  • Фол, нарушение
    74'
    Ещё один фол у нас в игре Хосе Луис Гайя толкнул Сэмюэл Чуквуэзе.
  • Фол, нарушение
    73'
    Денис Черышев нарушил правила против Первис Эступиньян. Зафиксирован фол за подножку. 
  • Замена
    72'
    Замена в составе хозяев: Джованни Ло Чельсо уходит с поля и его заменит Мои Гомес.
  • Замена
    71'
    Замена в составе хозяев: Арно Грёневельд уходит с поля, вместо него выйдет Булае Диа.
  • Опасный момент
    70'
     Андре Маркос отлично сместился в центр, принял мяч и нанёс удар на исполнение в дальний угол, но мяч летит мимо ворот.
  • 69'
    "Валенсия" продолжает наседать на ворота хозяев, но "Вильярреал" всё перекрывает.
  • Офсайд
    68'
    Маркос Андре забежал в офсайд.
  • Желтая карточка
    67'
    Илайш Мориба жёлтая карточка за разговоры с арбитром.
  • Офсайд
    66'
    Денис Черышев забивает гол, но арбитр сигнализирует, что был офсайд.
  • Замена
    65'
    Замена в составе "Валенсия": Тьерри Коррейя уходит с поля и его заменит Денис Черышев.
  • 64'
    Сэмюэл Чуквуэзе показывает шикарный дриблинг и проход в свободную зону, а затем падает.
  • Угловой
    62'
    Угловой зарабатывает "Валенсия".  Кошта Элдер выполнил подачу на ближнюю штангу, но первым на мяче был защитник хозяев и мяч выбит.
  • Фол, нарушение
    61'
    Нарушение правил. Хуан Фойт уронил на газон Илайш Мориба.
  • 59'
    Игра утихла, команды катают мяч в центре поля, надеемся что скоро нас удивят.
  • 57'
    Первис Эступиньян отдал пас в штрафную площадку, но получилось неудачно, защитники перехватили мяч.
  • 56'
    "Валенсия" начинает наседать на ворота Рульи Херонимо, неспроста Бордалас Пепе сделал тактические замены.
  • Замена
    55'
    И ещё одна замена у гостей: Юнус Муса уходит с поля и его заменит Jesus Santiago.
  • Замена
    54'
    Замена в составе "Валенсия": Хесус Алькальде уходит с поля и его заменит Хосе Луис Гайя.
  • Замена
    53'
    Замена в составе "Валенсия": Карлос Солер уходит с поля и его заменит Илайш Мориба.
     
  • 52'
    "Валенсия" пытается создать момент, Муса Юнус выполнил передачу в штрафную, но она была перехвачена.
  • Фол, нарушение
    51'
    Нарушение правил. Этьен Капусфолил на Юнус Муса уронив его на газон после подножки. 
  • 50'
    Маркос Андре выполнил передачу, но мяч был перехвачен и попытка заброса за спину защитников не удалась.
  • Фол, нарушение
    49'
    Джованни Ло Чельсо нарушил правила за толчок в спину Элдер Кошта.
  • Угловой
    48'
    Сэмюэл Чуквуэзе выбивает мяч на угловой, чтобы предотвратить напряженную обстановку.
  • 47'
    "Валенсия" пытается создать момент у ворот соперника, но пока зарабатывает лишь аут.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм завершён. 2:0. "Вильярреал" впереди. Тотальное преимущество хозяев, надеемся что Бордалас Пепе настроит своих игроков и мы увидим борьбу двух команд.
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавляет арбитр к первому тайму.
  • Угловой
    44'
    Джованни Ло Чельсо наносит удар из-за пределов штрафной, но мяч полетел выше ворот. Стоит отметить, что перед этим был подан корнер. 
  • 43'
    Элдер Кошта сделает навес в штрафную, но мяч был перехвачен и атака завершилась.
  • Фол, нарушение
    42'
    Нарушение правил. Джованни Ло Чельсо уронил на газон Хесус Алькальде. Судья зафиксировал подножку.
  • 41'
    Юнус Муса плохо обработал мяч и не помог своей команде в этом эпизоде продолжить атаку.
  • Фол, нарушение
    40'
    Элдер Кошта нарушил правила на Ереми Пино в центре поля.
  • Желтая карточка
    38'
    Маркос Андре получает жёлтую карточку за неспортивное поведение. После того как он уронил соперника на газон, судья зафиксировал нарушение, Андре был не согласен и вынес мяч на трибуну.
  • 37'
    "Вильярреал" диктует встречу, достаточно долго находятся с мячом на чужой половине поля.
  • 36'
    Парехо Даниэль выполнил стандарт, мяч полетел в центр штрафной, но никто из партнёров зацепиться не смог.
  • Фол, нарушение
    35'
    Нарушение правил. Урош Рачич свалил на газон Джованни Ло Чельсо. Фол неподалёку от штрафной площади гостей.
  • 34'
    Команда "Вильярреал" контролирует мяч, но после неудачного паса, мяч переходит гостям.
  • 33'
    "Вильярреал" вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля, но за мяч не удаётся зацепиться никому из партнёров.
  • 31'
    Перспективная атака. Арно Грёневельд отдал точный пас в штрафную, но Пино Йереми не получилось нанести удар.
  • 30'
    Элдер Кошта отдал пас в штрафную площадку, но получилось не точно и мяч потерян.
  • Фол, нарушение
    28'
    Нарушение правил. Хесус Алькальде поставил подножку против Арно Грёневельд.
  • 27'
    "Валенсия" близка к моменту, но пока не может подобрать ключ к чужим воротам, а только кружат коротким перепасом на чужой половине поля.
  • 26'
    Маркос Андре выполнил удачный навес в штрафную, но мяч пролетает мимо ворот.
  • 25'
    "Валенсия" задержалась на чужой половине поля, но не надолго, мяч уже у Рульи Херонимо.
  • 24'
    Юнус Муса не удачно принял мяч и упустил его, отдав сопернику. 
  • Офсайд
    23'
     Данджума Арно мог бы делать три ноль, но во первых он был в офсайде, а во вторых удар выше ворот.
  • 22'
    Урош Рачич нанёс хороший удар из-за пределов штрафной, но не смог поразить ворота.
  • 21'
    Джованни Ло Чельсо неудачно обработал мяч и не смог что-то полезное выжить из этого момента.
  • 20'
    Игра продолжается. Силлессен Яспер выносит мяч на чужую половину поля, но зацепится никому из партнёров не получилось.
  • Травма, повреждение
    19'
    Оказывают медицинскую помощь Силлессен Яспер, столкнулся он с нападающим.
  • 18'
    Этьен Капу  отправил мяч за спину защитникам, но Силлессен Яспер вышел из ворот и взял в руки.
  • 17'
    Владение мячом: "Вильярреал": 67%, "Валенсия": 33%. Подавляющее преимущество хозяев.
  • 16'
    "Вильярреал" пытается создать момент у ворот соперника, дают гости это позволить.
  • Описание гола
    15'
    Г-О-О-О-Л!  Арно Грёневельд 2:0. В центре получает передачу и врывается в штрафную, а затем бьёт в правый угол. Без шансов для вратаря.
  • 14'
    Этьен Капу разрезает оборону диагональным пасом на Данджума и Арно нанёс удар, но Силлессен Яспер выручает.
  • 13'
    Рульи Херонимо выносит мяч на чужую половину поля, удалось зацепиться Корреа Тьерри, но далее мяч был потерян.
  • 12'
    "Вильярреал" контролирует игру и пытается создать момент у ворот соперника.
  • Описание гола
    11'
    Г-О-О-О-Л! 1:0. Арно Грёневельд из команды реализует! Яспер Силлессен не угадал направление мяча.
  • Желтая карточка
    10'
    Эрай Джёмерт получает желтую карточку, за игру рукой и разговоры.
  • Пенальти
    9'
    У нас пенальти, после просмотра VAR. Эрай Джёмерт сыграл рукой в штрафной площадке.
  • Угловой
    8'
    Хозяева подают угловой, получилось довольно опасно и кажется мяч попадает в руку защитнику гостей.
  • Опасный момент
    8'
    Ло Чельсо Джовани ворвался в штрафную с левой стороны и тут же с острого угла нанёс удар и заработал угловой удар.
  • Фол, нарушение
    7'
    Маркос Андре нарушает правила за подножку против Этьен Капу.
  • Фол, нарушение
    6'
    Фойт Хуан нарушил правила вблизи своих ворот на левом фланге. Пострадавший был Муса Юнус.
  • 5'
    Хозяева начинают свою атаку, но после не точной передачи Эступиньян Первис мяч уходит на аут.
  • 4'
    Владение за "Валенсией", но длинная диагональ с центра поля привела атаку в тупик.
  • 2'
    Хозяева играют в комплекте домашней формы в жёлтом цвете. Что касается формы гостей, выполнена преимущественно в красном цвете с чёрными вставками.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва. Противостояние между “Вильярреалом” и “Валенсии”. Будем надеяться, что команды покажут, яркий и качественный футбол.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Вильярреал 2:0 Валенсия

Исход игры
Вильярреал
79% (98)
Ничья
13.7% (17)
Валенсия
7.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
53.27% (57)
Меньше
46.73% (50)
Обе команды забьют
Да
64.49% (69)
Нет
35.51% (38)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
38.7% (48)
1:0 Вильярреал
22.6% (28)
1:1 Ничья
9.7% (12)
2:0 Вильярреал
6.5% (8)
3:1 Вильярреал
3.2% (4)
1:2 Валенсия
3.2% (4)
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