Замена в составе гостей: Урош Рачич уходит с поля и его заменит Коба Куандреди.

Чуквезе Саму снова пытался всех накрутить в штрафной и выйти на удар под левую ногу, но в этот раз затея не удалась.

Сэмюэл Чуквуэзе был близок чтобы забить гол, но не справился с точностью удара, а выходил нигериец один на один.

Замена в составе хозяев: Даниэль Парехо уходит с поля и его заменит Висенте Иборра.

"Валенсия" пытается создать момент у ворот соперника, но пока зарабатывает лишь аут.

Сэмюэл Чуквуэзе выбивает мяч на угловой, чтобы предотвратить напряженную обстановку.

Джованни Ло Чельсо нарушил правила за толчок в спину Элдер Кошта.

Маркос Андре выполнил передачу, но мяч был перехвачен и попытка заброса за спину защитников не удалась.

Нарушение правил. Этьен Капусфолил на Юнус Муса уронив его на газон после подножки.

"Валенсия" пытается создать момент, Муса Юнус выполнил передачу в штрафную, но она была перехвачена.

Замена в составе "Валенсия": Карлос Солер уходит с поля и его заменит Илайш Мориба.

Замена в составе "Валенсия": Хесус Алькальде уходит с поля и его заменит Хосе Луис Гайя.

И ещё одна замена у гостей: Юнус Муса уходит с поля и его заменит Jesus Santiago.

Первис Эступиньян отдал пас в штрафную площадку, но получилось неудачно, защитники перехватили мяч.

Игра утихла, команды катают мяч в центре поля, надеемся что скоро нас удивят.

Угловой зарабатывает "Валенсия". Кошта Элдер выполнил подачу на ближнюю штангу, но первым на мяче был защитник хозяев и мяч выбит.

Сэмюэл Чуквуэзе показывает шикарный дриблинг и проход в свободную зону, а затем падает.

Замена в составе "Валенсия": Тьерри Коррейя уходит с поля и его заменит Денис Черышев.

Денис Черышев забивает гол, но арбитр сигнализирует, что был офсайд.

Илайш Мориба жёлтая карточка за разговоры с арбитром.

"Валенсия" продолжает наседать на ворота хозяев, но "Вильярреал" всё перекрывает.

Андре Маркос отлично сместился в центр, принял мяч и нанёс удар на исполнение в дальний угол, но мяч летит мимо ворот.

Замена в составе хозяев: Арно Грёневельд уходит с поля, вместо него выйдет Булае Диа.

Замена в составе хозяев: Джованни Ло Чельсо уходит с поля и его заменит Мои Гомес.

Денис Черышев нарушил правила против Первис Эступиньян. Зафиксирован фол за подножку.

Ещё один фол у нас в игре Хосе Луис Гайя толкнул Сэмюэл Чуквуэзе.

Ману Тригерос получил желтую карточку за фол на Денисе Черешева. Нарушение было грубым.

Нарушение правил. Хуан Фойт против Маркос Андре на своей половине поля.

Первый тайм

— Первый тайм завершён. 2:0. "Вильярреал" впереди. Тотальное преимущество хозяев, надеемся что Бордалас Пепе настроит своих игроков и мы увидим борьбу двух команд.

45' Одну минуту добавляет арбитр к первому тайму.

44' Джованни Ло Чельсо наносит удар из-за пределов штрафной, но мяч полетел выше ворот. Стоит отметить, что перед этим был подан корнер.

43' Элдер Кошта сделает навес в штрафную, но мяч был перехвачен и атака завершилась.

42' Нарушение правил. Джованни Ло Чельсо уронил на газон Хесус Алькальде. Судья зафиксировал подножку.

41' Юнус Муса плохо обработал мяч и не помог своей команде в этом эпизоде продолжить атаку.

40' Элдер Кошта нарушил правила на Ереми Пино в центре поля.

38' Маркос Андре получает жёлтую карточку за неспортивное поведение. После того как он уронил соперника на газон, судья зафиксировал нарушение, Андре был не согласен и вынес мяч на трибуну.

37' "Вильярреал" диктует встречу, достаточно долго находятся с мячом на чужой половине поля.

36' Парехо Даниэль выполнил стандарт, мяч полетел в центр штрафной, но никто из партнёров зацепиться не смог.

35' Нарушение правил. Урош Рачич свалил на газон Джованни Ло Чельсо. Фол неподалёку от штрафной площади гостей.

34' Команда "Вильярреал" контролирует мяч, но после неудачного паса, мяч переходит гостям.

33' "Вильярреал" вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля, но за мяч не удаётся зацепиться никому из партнёров.

31' Перспективная атака. Арно Грёневельд отдал точный пас в штрафную, но Пино Йереми не получилось нанести удар.

30' Элдер Кошта отдал пас в штрафную площадку, но получилось не точно и мяч потерян.

28' Нарушение правил. Хесус Алькальде поставил подножку против Арно Грёневельд.

27' "Валенсия" близка к моменту, но пока не может подобрать ключ к чужим воротам, а только кружат коротким перепасом на чужой половине поля.

26' Маркос Андре выполнил удачный навес в штрафную, но мяч пролетает мимо ворот.

25' "Валенсия" задержалась на чужой половине поля, но не надолго, мяч уже у Рульи Херонимо.

24' Юнус Муса не удачно принял мяч и упустил его, отдав сопернику.

23' Данджума Арно мог бы делать три ноль, но во первых он был в офсайде, а во вторых удар выше ворот.

22' Урош Рачич нанёс хороший удар из-за пределов штрафной, но не смог поразить ворота.

21' Джованни Ло Чельсо неудачно обработал мяч и не смог что-то полезное выжить из этого момента.

20' Игра продолжается. Силлессен Яспер выносит мяч на чужую половину поля, но зацепится никому из партнёров не получилось.

19' Оказывают медицинскую помощь Силлессен Яспер, столкнулся он с нападающим.

18' Этьен Капу отправил мяч за спину защитникам, но Силлессен Яспер вышел из ворот и взял в руки.

17' Владение мячом: "Вильярреал": 67%, "Валенсия": 33%. Подавляющее преимущество хозяев.

16' "Вильярреал" пытается создать момент у ворот соперника, дают гости это позволить.

15' Г-О-О-О-Л! Арно Грёневельд 2:0. В центре получает передачу и врывается в штрафную, а затем бьёт в правый угол. Без шансов для вратаря.

14' Этьен Капу разрезает оборону диагональным пасом на Данджума и Арно нанёс удар, но Силлессен Яспер выручает.

13' Рульи Херонимо выносит мяч на чужую половину поля, удалось зацепиться Корреа Тьерри, но далее мяч был потерян.

12' "Вильярреал" контролирует игру и пытается создать момент у ворот соперника.

11' Г-О-О-О-Л! 1:0. Арно Грёневельд из команды реализует! Яспер Силлессен не угадал направление мяча.

10' Эрай Джёмерт получает желтую карточку, за игру рукой и разговоры.

9' У нас пенальти, после просмотра VAR. Эрай Джёмерт сыграл рукой в штрафной площадке.

8' Хозяева подают угловой, получилось довольно опасно и кажется мяч попадает в руку защитнику гостей.

8' Ло Чельсо Джовани ворвался в штрафную с левой стороны и тут же с острого угла нанёс удар и заработал угловой удар.

7' Маркос Андре нарушает правила за подножку против Этьен Капу.

6' Фойт Хуан нарушил правила вблизи своих ворот на левом фланге. Пострадавший был Муса Юнус.

5' Хозяева начинают свою атаку, но после не точной передачи Эступиньян Первис мяч уходит на аут.

4' Владение за "Валенсией", но длинная диагональ с центра поля привела атаку в тупик.

2' Хозяева играют в комплекте домашней формы в жёлтом цвете. Что касается формы гостей, выполнена преимущественно в красном цвете с чёрными вставками.