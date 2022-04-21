Марио Эрнандес тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Марио Эрнандес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

Марио Эрнандес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

50' Команда Райо Вальекано имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Эспаньол выполняет удар от ворот.

46' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

44' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

43' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

42' Г О О О О Л - Гвардиола Серхи забивает с левой ноги!

42' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Плохо сыграл Калеро Фернандо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

42' Трехо Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Команда Райо Вальекано забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

40' Отличный пас сделал Эррера Янгель из команды Эспаньол . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

39' Калеро Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Мараш Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Катена Алехандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

37' Эспаньол выполняет удар от ворот.

37' Марио Эрнандес из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...

36' Рауль де Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Видаль Алеш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

36' Игра в одни ворота сейчас. Эспаньол доминирует и владеет мячом

36' Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Баре Кейди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

34' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Хорошую попытку сделал Пуадо Хавьер . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Матч возобновлен

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Эспаньол выполняет удар от ворот.

31' Паласон Иси не смог попасть в створ ударом издали

30' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Димитриевски Столе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Баре Кейди из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

27' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Катена Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе

24' Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Паласон Иси навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Педроса Адриа пробует нанести удар издали, но Столе Димитриевски держит все под контролем

22' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Матч возобновлен

21' Ох, нехорошо это выглядит. Баре Кейди получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Баре Кейди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Калеро Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Паласон Иси навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Трехо Оскар наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

13' Калеро Фернандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

13' Лопес Диего предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

13' Калеро Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Калеро Фернандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Эспаньол

3' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Паласон Иси навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру