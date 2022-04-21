Испания: Ла Лига 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Корнелья-Эль Прат
40' Желтая карточкаТрехо Оскар
0:1
42' ГолГвардиола Серхи
46' Желтая карточкаЭрнандес Марио
50' Желтая карточкаЭмбарба Адриан
57' Желтая карточкаКомесанья Санти
76' Желтая карточкаГарсия Франсиско
86' Желтая карточкаВидаль Алеш
90' Желтая карточкаКабрера Леандро
90' Желтая карточкаКалеро Фернандо
Ход матча
40'
42'
46'
50'
57'
65'
76'
86'
87'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы
-
3 Удары по воротам
-
2 Удары в створ
-
3 Угловые
-
1 Офсайды
-
14 Нарушения правил
-
4 Жёлтые карточки
-
0 Красные карточки
-
5 Замены
-
57 Владение мячом, %
Владение мячом
13
Лопес
Диего
22
Видаль
Алеш
20
Баре
Кейди
10
Дардер
Серхи
- Основной состав
-
13 Лопес ДиегоВратарь
-
22 Видаль АлешЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Баре КейдиПолузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Давид ЛопесЗащитник
-
24 Серхи ГомесЗащитник
- Полузащитник
-
7 Лэй УПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рибаудо НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Морено Висенте
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Лопес УнаиПолузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Бебе ТьягуНападающий
-
11 Силла МамадуНападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Эспаньол
Райо Вальекано
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
16 матчей
43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
37.5%
18.8%
43.7%
6 побед 3 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рауль де Томас
|15 (4)
|0.45
|Пуадо Хавьер
|4
|0.12
|Дардер Серхи
|3
|0.09
|Кабрера Леандро
|2
|0.06
|Видаль Алеш
|2
|0.06
|Ману Морланес
|2
|0.06
|Серхи Гомес
|1
|0.03
|Де Вильена Тонни
|1
|0.03
|Эррера Янгель
|1
|0.03
|Баре Кейди
|1
|0.03
|Педроса Адриа
|1
|0.03
|Лэй У
|1
|0.03
|Морон Лоренцо
|1
|0.03
|Рибаудо Нико
|1
|0.03
|Эмбарба Адриан
|0
|0
|Хиль Оскар II
|0
|0
|Каррерас Жофре
|0
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гвардиола Серхи
|6
|0.19
|Гарсия Альваро III
|5
|0.16
|Фалькао Радамель
|5
|0.16
|Трехо Оскар
|3 (3)
|0.09
|Нтекья Ранди
|3
|0.09
|Паласон Иси
|2
|0.06
|Катена Алехандро
|2
|0.06
|Бебе Тьягу
|1
|0.03
|Балью Иван
|1
|0.03
|Комесанья Санти
|1
|0.03
|Сисс Пате
|1
|0.03
|Эрнандес Марио
|1
|0.03
|Гарсия Франсиско III
|1
|0.03
Карточки
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Видаль Алеш
|9
|0
|Баре Кейди
|9
|0
|Рауль де Томас
|5
|2
|Педроса Адриа
|8
|0
|Ману Морланес
|6
|1
|Кабрера Леандро
|7
|0
|Хиль Оскар II
|7
|0
|Рибаудо Нико
|4
|1
|Эррера Янгель
|5
|0
|Пуадо Хавьер
|5
|0
|Лопес Диего
|4
|0
|Эмбарба Адриан
|4
|0
|Де Вильена Тонни
|3
|0
|Дардер Серхи
|3
|0
|Калеро Фернандо
|3
|0
|Мерида Фран
|1
|1
|Серхи Гомес
|1
|1
|Дидак Вилья
|2
|0
|Гори
|1
|0
|Вадильо Альваро
|1
|0
|Давид Лопес
|1
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трехо Оскар
|11
|0
|Балью Иван
|9
|1
|Комесанья Санти
|9
|1
|Катена Алехандро
|7
|0
|Паласон Иси
|6
|0
|Валентин Оскар
|6
|0
|Гарсия Альваро III
|5
|0
|Ираола Андони
|3
|1
|Савельич Эстебан
|4
|0
|Сисс Пате
|4
|0
|Гарсия Франсиско III
|4
|0
|Мараш Никола
|3
|0
|Лопес Унаи
|3
|0
|Гвардиола Серхи
|3
|0
|Бебе Тьягу
|2
|0
|Эрнандес Марио
|2
|0
|Нтекья Ранди
|2
|0
|Зидан Люка
|0
|1
|Суарес Марио
|1
|0
|Фалькао Радамель
|1
|0
|Силла Мамаду
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
12
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
12 Забивали первыми 4
18 Не забивали 24
2
9%
2
17%
1-15
3
14%
1
8%
16-30
7
32%
3
25%
31-45
5
23%
1
8%
46-60
2
9%
2
17%
61-75
3
14%
3
25%
76-90
Пропущено
18
25
10 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 14
4
22%
2
8%
1-15
2
11%
5
20%
16-30
4
22%
4
16%
31-45
3
17%
3
12%
46-60
1
6%
5
20%
61-75
4
22%
6
24%
76-90
Забито
15
21
4 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
22 Не забивали 22
2
13%
3
14%
1-15
1
7%
7
33%
16-30
1
7%
2
10%
31-45
4
27%
2
10%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
5
33%
4
19%
76-90
Пропущено
27
13
12 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 11
4
15%
2
15%
1-15
4
15%
2
15%
16-30
4
15%
2
15%
31-45
7
26%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
8
30%
30%
3
23%
76-90
Забито
37
33
16 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 15
17 Забивали первыми 11
7 Не забивали 14
4
11%
5
15%
1-15
4
11%
8
24%
16-30
8
22%
5
15%
31-45
9
24%
3
9%
46-60
4
11%
5
15%
61-75
8
22%
7
21%
76-90
Пропущено
45
38
22 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 20
24 Не пропускали 25
8
18%
4
11%
1-15
6
13%
7
18%
16-30
8
18%
6
16%
31-45
10
22%
6
16%
46-60
1
2%
6
16%
61-75
12
27%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Эспаньол
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Атлетико М - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Мальорка 1:0
Леванте - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Хетафе 2:0 Вильярреал - Эспаньол 5:1 Эспаньол - Севилья 1:1 Эспаньол - Барселона 2:2 Атлетик Б - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Бетис 1:4 Кадис - Эспаньол 2:2 Мальорка - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Эльче 1:2 Понферрадина - Эспаньол 1:1 Валенсия - Эспаньол 1:2 Сельта - Эспаньол 3:1 Паленсия Кристо Атлетико - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Леванте 4:3 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0
Райо Вальекано
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Алавес - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Валенсия 1:1 Гранада - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Атлетико М 0:1
Райо Вальекано - Севилья 1:1 Кадис - Райо Вальекано 2:0 Бетис - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Эльче - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 0:3 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Сельта - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Жирона - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Мирандес - Райо Вальекано 0:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Бергантиньос - Райо Вальекано 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|33
|24
|6
|3
|69 - 29
|78
|2.
|Барселона
|1:0 Заявка
|32
|18
|9
|5
|61 - 32
|63
|3.
|Севилья
|Заявка
|33
|17
|12
|4
|49 - 27
|63
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|33
|18
|7
|8
|59 - 39
|61
|5.
|Бетис
|Заявка
|33
|17
|6
|10
|56 - 38
|57
|6.
|Реал Сосьедад
|0:1 Заявка
|33
|15
|10
|8
|32 - 31
|55
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|53 - 31
|52
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|39 - 34
|48
|9.
|Осасуна
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|34 - 44
|44
|10.
|Валенсия
|Заявка
|33
|10
|12
|11
|44 - 48
|42
|11.
|Сельта
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|36 - 37
|39
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|37 - 45
|39
|13.
|Эльче
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|36 - 44
|38
|14.
|Райо Вальекано
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|33 - 38
|37
|15.
|Хетафе
|Заявка
|33
|8
|11
|14
|31 - 37
|35
|16.
|Мальорка
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|29 - 54
|32
|17.
|Кадис
|Заявка
|33
|6
|13
|14
|29 - 46
|31
|18.
|Гранада
|Заявка
|33
|6
|12
|15
|36 - 56
|30
|19.
|Алавес
|Заявка
|33
|6
|7
|20
|26 - 55
|25
|20.
|Леванте
|Заявка
|33
|5
|10
|18
|41 - 65
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|34 - 13
|37
|2.
|Севилья
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|34 - 16
|37
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|31 - 15
|37
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|38 - 15
|35
|5.
|Барселона
|1:0 Заявка
|15
|10
|2
|3
|32 - 14
|32
|6.
|Реал Сосьедад
|0:1 Заявка
|17
|9
|5
|3
|12 - 7
|32
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|23 - 17
|31
|8.
|Бетис
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|31 - 20
|29
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 12
|28
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 18
|27
|11.
|Хетафе
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|21 - 15
|25
|12.
|Мальорка
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|16 - 18
|24
|13.
|Эльче
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 17
|23
|14.
|Валенсия
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|23 - 20
|22
|15.
|Осасуна
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|16.
|Сельта
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 23
|19
|17.
|Алавес
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|13 - 18
|19
|18.
|Гранада
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|20 - 28
|17
|19.
|Леванте
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|23 - 28
|16
|20.
|Кадис
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|15 - 23
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|35 - 16
|41
|2.
|Барселона
|1:0 Заявка
|17
|8
|7
|2
|29 - 18
|31
|3.
|Бетис
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 18
|28
|4.
|Севилья
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|15 - 11
|26
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|28 - 24
|24
|6.
|Реал Сосьедад
|0:1 Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 24
|23
|7.
|Осасуна
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|18 - 21
|23
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|14 - 16
|21
|9.
|Валенсия
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 28
|20
|10.
|Сельта
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 14
|20
|11.
|Кадис
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 23
|17
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 16
|17
|13.
|Эльче
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 27
|15
|14.
|Гранада
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|16 - 28
|13
|15.
|Хетафе
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|10 - 22
|10
|16.
|Райо Вальекано
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|11 - 26
|9
|17.
|Леванте
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|18 - 37
|9
|18.
|Мальорка
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|13 - 36
|8
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|14 - 28
|8
|20.
|Алавес
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|13 - 37
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Эспаньол 0:1 Райо Вальекано
Исход игры
Эспаньол
68.9% (73)
Ничья
28.3% (30)
Райо Вальекано
2.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
26.53% (26)
Меньше
73.47% (72)
Обе команды забьют
Да
54.08% (53)
Нет
45.92% (45)
Популярный счёт
1:0 Эспаньол
36.8% (39)
1:1 Ничья
25.5% (27)
2:1 Эспаньол
21.7% (23)
2:0 Эспаньол
3.8% (4)
1:2 Райо Вальекано
1.9% (2)
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