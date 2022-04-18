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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Леванте
 
Позже

Стадион:
Севилья
Прогнозы 46
Леванте 2.2% (1)
X 13% (6)
Севилья 84.8% (39)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Леванте
Ничья
Севилья
3.56
3.67
2.18
Все Коэффициенты

История личных встреч

Леванте
Севилья

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 10 побед

25 матчей

16%
28%
56%
4 победы 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

8%
56%
36%
2 победы 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

24%
36%
40%
6 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

ЛЛ
5:3
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:0
ТМС
3:2
ЛЛ
1:1
КК
3:1
ЛЛ
1:0
П
5:0
П
2:6
П
2:1
П
0:0
П
3:1
П
1:1
П
1:2
П
1:1
П
2:3
П
0:0
П
1:0
П
0:0
П
1:1
П
1:0
П
4:1
П
1:4
ПД
2:1
ПД
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Леванте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моралес Луис 11 (2) 0.34
Рохер Марти 5 (1) 0.16
Де Фрутос Хорхе 4 0.13
Гомес Даниэль 4 0.13
Мелеро Гонсало 4 (1) 0.13
Барди Энис 3 (2) 0.09
Сольдадо Роберто 2 0.06
Кампанья Хосе 2 0.06
Малса Микаэль 1 0.03
Мустафи Шкодран 1 0.03
Сон 1 0.03
Робер Пьер 1 0.03
Кантеро Алехандро 0 0
Мартинес Пабло II 0 0
Пубиль Марк 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мир Рафа 9 0.28
Окампос Лукас 6 0.19
Гомес Алехандро 5 0.16
Ламела Эрик 5 0.16
Ракитич Иван 4 (1) 0.13
Эн-Несири Юссеф 3 (1) 0.09
Карлос Диего Сантос 3 0.09
Торрес Оливер 2 0.06
Дилейни Томас 2 0.06
Мунир Эль-Хаддади 2 0.06
Акунья Маркос 1 0.03
Монтьель Гонсало 1 0.03
Фернандо Режес 1 0.03
Корона Хесус 0 0
Навас Хесус 0 0
Рекик Карим 0 0
Буну Яссин 0 0
Аугустинссон Людвиг 0 0
Марсьяль Антони 0 0
Сусо Хесус 0 0
Хордан Хоан 0 0
Кунде Жюль 0 0

Карточки

Леванте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пепелу 8 0
Рохер Марти 7 0
Сольдадо Роберто 5 1
Кампанья Хосе 5 1
Клерк Карлос 6 0
Малса Микаэль 6 0
Моралес Луис 6 0
Мирамон Хорхе 5 0
Мелеро Гонсало 5 0
Сон 3 1
Робер Пьер 3 1
Де Фрутос Хорхе 4 0
Дуарте Оскар 3 0
Везу Рубен 3 0
Барди Энис 3 0
Карденас Дани 3 0
Айтор Фернандес 1 1
Alessio Lisci 1 1
Касерес Мартин 2 0
Радоя Неманья 2 0
Мартинес Пабло II 2 0
Постиго Серхио 1 0
Гомес Даниэль 1 0
Мустафи Шкодран 1 0
Вукчевич Никола 1 0
Франкеза Энрик 1 0
Кантеро Алехандро 1 0
Пубиль Марк 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Окампос Лукас 7 0
Фернандо Режес 6 0
Акунья Маркос 6 0
Хордан Хоан 6 0
Кунде Жюль 2 2
Ракитич Иван 5 0
Монтьель Гонсало 5 0
Дилейни Томас 3 1
Карлос Диего Сантос 3 1
Ламела Эрик 4 0
Мир Рафа 4 0
Гудель Неманья 3 0
Аугустинссон Людвиг 3 0
Мунир Эль-Хаддади 3 0
Гомес Алехандро 2 0
Навас Хесус 2 0
Рекик Карим 2 0
Торрес Оливер 2 0
Буну Яссин 2 0
Корона Хесус 2 0
Марсьяль Антони 1 0
Оскар Родригес 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Идрисси Уссама 1 0
Хуанлу Санчес 1 0
Хулен Лопетеги 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
10
6 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
22 Не забивали 22
0
0%
1
10%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
19%
3
30%
31-45
5
24%
3
30%
46-60
2
10%
2
20%
61-75
8
38%
1
10%
76-90

Пропущено

25
11
9 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
4
16%
2
18%
1-15
1
4%
2
18%
16-30
4
16%
2
18%
31-45
4
16%
2
18%
46-60
6
24%
1
9%
61-75
6
24%
2
18%
76-90

Забито

18
34
7 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 12
21 Не забивали 17
3
17%
5
15%
1-15
2
11%
8
24%
16-30
2
11%
6
18%
31-45
5
28%
3
9%
46-60
1
6%
6
18%
61-75
5
28%
6
18%
76-90

Пропущено

37
16
14 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 9
7
19%
1
6%
1-15
2
5%
1
6%
16-30
5
14%
7
44%
31-45
5
14%
2
13%
46-60
7
19%
1
6%
61-75
11
30%
30%
4
25%
76-90

Забито

39
44
13 В 1-м тайме 23
26 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 19
11 Не забивали 7
3
8%
6
14%
1-15
4
10%
8
18%
16-30
6
15%
9
20%
31-45
10
26%
6
14%
46-60
3
8%
8
18%
61-75
13
33%
7
16%
76-90

Пропущено

62
27
23 В 1-м тайме 15
39 Во 2-м тайме 12
18 Пропускали первыми 9
25 Не пропускали 18
11
18%
3
11%
1-15
3
5%
3
11%
16-30
9
15%
9
33%
31-45
9
15%
4
15%
46-60
13
21%
2
7%
61-75
17
27%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Леванте
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Гранада - Леванте 1:4 Леванте - Барселона 2:3 Леванте - Вильярреал 2:0 Осасуна - Леванте 3:1
Леванте - Эспаньол 1:1 Атлетик Б - Леванте 3:1 Леванте - Эльче 3:0 Сельта - Леванте 1:1 Атлетико М - Леванте 0:1 Леванте - Бетис 2:4 Хетафе - Леванте 3:0 Леванте - Кадис 0:2 Леванте - Мальорка 2:0 Вильярреал - Леванте 5:0 Леванте - Валенсия 3:4 Алькояно - Леванте 3:3 Эспаньол - Леванте 4:3 Леванте - Осасуна 0:0 Уракан Мелилья - Леванте 0:8 Бетис - Леванте 3:1
Севилья
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Севилья - Реал Мадрид 2:3 Севилья - Гранада 4:2 Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:0
Вест Хэм - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Севилья - Вест Хэм 1:0 Алавес - Севилья 0:0 Севилья - Бетис 2:1 Динамо Загреб - Севилья 1:0 Эспаньол - Севилья 1:1 Севилья - Динамо Загреб 3:1 Севилья - Эльче 2:0 Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Сельта 2:2 Валенсия - Севилья 1:1 Бетис - Севилья 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Сарагоса - Севилья 0:2 Кадис - Севилья 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 32 23 6 3 66 - 28 75
2. Атлетико М Заявка 32 18 6 8 59 - 39 60
3. Барселона Заявка 31 17 9 5 60 - 32 60
4. Севилья Заявка 32 16 12 4 46 - 25 60
5. Бетис Заявка 32 17 6 9 56 - 37 57
6. Реал Сосьедад Заявка 32 15 10 7 32 - 30 55
7. Вильярреал Заявка 32 13 10 9 51 - 31 49
8. Атлетик Б Заявка 32 11 12 9 36 - 32 45
9. Осасуна Заявка 32 12 8 12 33 - 41 44
10. Валенсия Заявка 32 10 12 10 44 - 46 42
11. Сельта Заявка 32 10 9 13 36 - 35 39
12. Эспаньол Заявка 32 10 9 13 37 - 44 39
13. Эльче Заявка 32 9 8 15 35 - 44 35
14. Райо Вальекано Заявка 31 9 7 15 32 - 38 34
15. Хетафе Заявка 32 7 11 14 29 - 37 32
16. Кадис Заявка 32 6 13 13 27 - 43 31
17. Гранада Заявка 32 6 11 15 36 - 56 29
18. Мальорка Заявка 32 7 8 17 27 - 53 29
19. Алавес Заявка 32 6 7 19 25 - 53 25
20. Леванте Заявка 32 5 10 17 39 - 62 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 16 11 4 1 34 - 13 37
2. Севилья Заявка 16 11 4 1 34 - 16 37
3. Атлетико М Заявка 16 11 3 2 31 - 15 36
4. Барселона Заявка 15 10 2 3 32 - 14 32
5. Вильярреал Заявка 16 9 5 2 36 - 15 32
6. Реал Сосьедад Заявка 16 9 5 2 12 - 6 32
7. Эспаньол Заявка 16 9 4 3 23 - 16 31
8. Бетис Заявка 16 9 2 5 31 - 19 29
9. Райо Вальекано Заявка 16 8 4 4 22 - 12 28
10. Атлетик Б Заявка 16 8 3 5 25 - 18 27
11. Хетафе Заявка 16 7 4 5 21 - 15 25
12. Эльче Заявка 16 6 5 5 20 - 17 23
13. Валенсия Заявка 16 5 7 4 23 - 20 22
14. Осасуна Заявка 16 5 6 5 15 - 20 21
15. Мальорка Заявка 16 5 6 5 14 - 17 21
16. Сельта Заявка 16 5 4 7 21 - 21 19
17. Алавес Заявка 16 5 4 7 13 - 18 19
18. Гранада Заявка 16 4 5 7 20 - 28 17
19. Леванте Заявка 16 3 7 6 21 - 25 16
20. Кадис Заявка 16 2 8 6 13 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 16 12 2 2 32 - 15 38
2. Бетис Заявка 16 8 4 4 25 - 18 28
3. Барселона Заявка 16 7 7 2 28 - 18 28
4. Атлетико М Заявка 16 7 3 6 28 - 24 24
5. Реал Сосьедад Заявка 16 6 5 5 20 - 24 23
6. Севилья Заявка 16 5 8 3 12 - 9 23
7. Осасуна Заявка 16 7 2 7 18 - 21 23
8. Валенсия Заявка 16 5 5 6 21 - 26 20
9. Сельта Заявка 16 5 5 6 15 - 14 20
10. Атлетик Б Заявка 16 3 9 4 11 - 14 18
11. Кадис Заявка 16 4 5 7 14 - 23 17
12. Вильярреал Заявка 16 4 5 7 15 - 16 17
13. Эльче Заявка 16 3 3 10 15 - 27 12
14. Гранада Заявка 16 2 6 8 16 - 28 12
15. Леванте Заявка 16 2 3 11 18 - 37 9
16. Мальорка Заявка 16 2 2 12 13 - 36 8
17. Эспаньол Заявка 16 1 5 10 14 - 28 8
18. Хетафе Заявка 16 0 7 9 8 - 22 7
19. Райо Вальекано Заявка 15 1 3 11 10 - 26 6
20. Алавес Заявка 16 1 3 12 12 - 35 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Леванте - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 апреля 2022, осталось 2 дня 7 часов 48 минут.

    Главный судья: Isidro Diaz de Mera

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Леванте 2.2% (1)
    X 13% (6)
    Севилья 84.8% (39)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Леванте
    Ничья
    Севилья
    3.56
    3.67
    2.18
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Леванте - Севилья онлайн

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    Прогнозы на матч Леванте - Севилья

    Исход игры
    Леванте
    2.2% (1)
    Ничья
    13% (6)
    Севилья
    84.8% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.89% (22)
    Меньше
    51.11% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (27)
    Нет
    40% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Севилья
    43.5% (20)
    0:1 Севилья
    30.4% (14)
    1:1 Ничья
    10.9% (5)
    0:2 Севилья
    6.5% (3)
    1:3 Севилья
    4.3% (2)
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