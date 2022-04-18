Испания: Ла Лига 2021-2022
Позже
Стадион: Сьюдад де Валенсия
История личных встреч
Леванте
Севилья
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 10 побед
25 матчей
16%
28%
56%
4 победы 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
8%
56%
36%
2 победы 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
24%
36%
40%
6 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Леванте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моралес Луис
|11 (2)
|0.34
|Рохер Марти
|5 (1)
|0.16
|Де Фрутос Хорхе
|4
|0.13
|Гомес Даниэль
|4
|0.13
|Мелеро Гонсало
|4 (1)
|0.13
|Барди Энис
|3 (2)
|0.09
|Сольдадо Роберто
|2
|0.06
|Кампанья Хосе
|2
|0.06
|Малса Микаэль
|1
|0.03
|Мустафи Шкодран
|1
|0.03
|Сон
|1
|0.03
|Робер Пьер
|1
|0.03
|Кантеро Алехандро
|0
|0
|Мартинес Пабло II
|0
|0
|Пубиль Марк
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мир Рафа
|9
|0.28
|Окампос Лукас
|6
|0.19
|Гомес Алехандро
|5
|0.16
|Ламела Эрик
|5
|0.16
|Ракитич Иван
|4 (1)
|0.13
|Эн-Несири Юссеф
|3 (1)
|0.09
|Карлос Диего Сантос
|3
|0.09
|Торрес Оливер
|2
|0.06
|Дилейни Томас
|2
|0.06
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0.06
|Акунья Маркос
|1
|0.03
|Монтьель Гонсало
|1
|0.03
|Фернандо Режес
|1
|0.03
|Корона Хесус
|0
|0
|Навас Хесус
|0
|0
|Рекик Карим
|0
|0
|Буну Яссин
|0
|0
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|Марсьяль Антони
|0
|0
|Сусо Хесус
|0
|0
|Хордан Хоан
|0
|0
|Кунде Жюль
|0
|0
Карточки
Леванте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пепелу
|8
|0
|Рохер Марти
|7
|0
|Сольдадо Роберто
|5
|1
|Кампанья Хосе
|5
|1
|Клерк Карлос
|6
|0
|Малса Микаэль
|6
|0
|Моралес Луис
|6
|0
|Мирамон Хорхе
|5
|0
|Мелеро Гонсало
|5
|0
|Сон
|3
|1
|Робер Пьер
|3
|1
|Де Фрутос Хорхе
|4
|0
|Дуарте Оскар
|3
|0
|Везу Рубен
|3
|0
|Барди Энис
|3
|0
|Карденас Дани
|3
|0
|Айтор Фернандес
|1
|1
|Alessio Lisci
|1
|1
|Касерес Мартин
|2
|0
|Радоя Неманья
|2
|0
|Мартинес Пабло II
|2
|0
|Постиго Серхио
|1
|0
|Гомес Даниэль
|1
|0
|Мустафи Шкодран
|1
|0
|Вукчевич Никола
|1
|0
|Франкеза Энрик
|1
|0
|Кантеро Алехандро
|1
|0
|Пубиль Марк
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Окампос Лукас
|7
|0
|Фернандо Режес
|6
|0
|Акунья Маркос
|6
|0
|Хордан Хоан
|6
|0
|Кунде Жюль
|2
|2
|Ракитич Иван
|5
|0
|Монтьель Гонсало
|5
|0
|Дилейни Томас
|3
|1
|Карлос Диего Сантос
|3
|1
|Ламела Эрик
|4
|0
|Мир Рафа
|4
|0
|Гудель Неманья
|3
|0
|Аугустинссон Людвиг
|3
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|3
|0
|Гомес Алехандро
|2
|0
|Навас Хесус
|2
|0
|Рекик Карим
|2
|0
|Торрес Оливер
|2
|0
|Буну Яссин
|2
|0
|Корона Хесус
|2
|0
|Марсьяль Антони
|1
|0
|Оскар Родригес
|1
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Идрисси Уссама
|1
|0
|Хуанлу Санчес
|1
|0
|Хулен Лопетеги
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
10
6 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
22 Не забивали 22
0
0%
1
10%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
19%
3
30%
31-45
5
24%
3
30%
46-60
2
10%
2
20%
61-75
8
38%
1
10%
76-90
Пропущено
25
11
9 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
4
16%
2
18%
1-15
1
4%
2
18%
16-30
4
16%
2
18%
31-45
4
16%
2
18%
46-60
6
24%
1
9%
61-75
6
24%
2
18%
76-90
Забито
18
34
7 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 12
21 Не забивали 17
3
17%
5
15%
1-15
2
11%
8
24%
16-30
2
11%
6
18%
31-45
5
28%
3
9%
46-60
1
6%
6
18%
61-75
5
28%
6
18%
76-90
Пропущено
37
16
14 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 9
7
19%
1
6%
1-15
2
5%
1
6%
16-30
5
14%
7
44%
31-45
5
14%
2
13%
46-60
7
19%
1
6%
61-75
11
30%
30%
4
25%
76-90
Забито
39
44
13 В 1-м тайме 23
26 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 19
11 Не забивали 7
3
8%
6
14%
1-15
4
10%
8
18%
16-30
6
15%
9
20%
31-45
10
26%
6
14%
46-60
3
8%
8
18%
61-75
13
33%
7
16%
76-90
Пропущено
62
27
23 В 1-м тайме 15
39 Во 2-м тайме 12
18 Пропускали первыми 9
25 Не пропускали 18
11
18%
3
11%
1-15
3
5%
3
11%
16-30
9
15%
9
33%
31-45
9
15%
4
15%
46-60
13
21%
2
7%
61-75
17
27%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Леванте
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Гранада - Леванте 1:4 Леванте - Барселона 2:3 Леванте - Вильярреал 2:0 Осасуна - Леванте 3:1
Леванте - Эспаньол 1:1 Атлетик Б - Леванте 3:1 Леванте - Эльче 3:0 Сельта - Леванте 1:1 Атлетико М - Леванте 0:1 Леванте - Бетис 2:4 Хетафе - Леванте 3:0 Леванте - Кадис 0:2 Леванте - Мальорка 2:0 Вильярреал - Леванте 5:0 Леванте - Валенсия 3:4 Алькояно - Леванте 3:3 Эспаньол - Леванте 4:3 Леванте - Осасуна 0:0 Уракан Мелилья - Леванте 0:8 Бетис - Леванте 3:1
Севилья
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Севилья - Реал Мадрид 2:3 Севилья - Гранада 4:2 Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:0
Вест Хэм - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Севилья - Вест Хэм 1:0 Алавес - Севилья 0:0 Севилья - Бетис 2:1 Динамо Загреб - Севилья 1:0 Эспаньол - Севилья 1:1 Севилья - Динамо Загреб 3:1 Севилья - Эльче 2:0 Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Сельта 2:2 Валенсия - Севилья 1:1 Бетис - Севилья 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Сарагоса - Севилья 0:2 Кадис - Севилья 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|32
|23
|6
|3
|66 - 28
|75
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|59 - 39
|60
|3.
|Барселона
|Заявка
|31
|17
|9
|5
|60 - 32
|60
|4.
|Севилья
|Заявка
|32
|16
|12
|4
|46 - 25
|60
|5.
|Бетис
|Заявка
|32
|17
|6
|9
|56 - 37
|57
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|32
|15
|10
|7
|32 - 30
|55
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|32
|13
|10
|9
|51 - 31
|49
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|32
|11
|12
|9
|36 - 32
|45
|9.
|Осасуна
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|33 - 41
|44
|10.
|Валенсия
|Заявка
|32
|10
|12
|10
|44 - 46
|42
|11.
|Сельта
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|36 - 35
|39
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|37 - 44
|39
|13.
|Эльче
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|35 - 44
|35
|14.
|Райо Вальекано
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|32 - 38
|34
|15.
|Хетафе
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|29 - 37
|32
|16.
|Кадис
|Заявка
|32
|6
|13
|13
|27 - 43
|31
|17.
|Гранада
|Заявка
|32
|6
|11
|15
|36 - 56
|29
|18.
|Мальорка
|Заявка
|32
|7
|8
|17
|27 - 53
|29
|19.
|Алавес
|Заявка
|32
|6
|7
|19
|25 - 53
|25
|20.
|Леванте
|Заявка
|32
|5
|10
|17
|39 - 62
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|34 - 13
|37
|2.
|Севилья
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|34 - 16
|37
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|31 - 15
|36
|4.
|Барселона
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|32 - 14
|32
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|36 - 15
|32
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|12 - 6
|32
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|23 - 16
|31
|8.
|Бетис
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|31 - 19
|29
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 12
|28
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 18
|27
|11.
|Хетафе
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|21 - 15
|25
|12.
|Эльче
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 17
|23
|13.
|Валенсия
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|23 - 20
|22
|14.
|Осасуна
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 20
|21
|15.
|Мальорка
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|14 - 17
|21
|16.
|Сельта
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 21
|19
|17.
|Алавес
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|13 - 18
|19
|18.
|Гранада
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|20 - 28
|17
|19.
|Леванте
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|21 - 25
|16
|20.
|Кадис
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|13 - 20
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|32 - 15
|38
|2.
|Бетис
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 18
|28
|3.
|Барселона
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|28 - 18
|28
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|28 - 24
|24
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 24
|23
|6.
|Севилья
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|12 - 9
|23
|7.
|Осасуна
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|18 - 21
|23
|8.
|Валенсия
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 26
|20
|9.
|Сельта
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 14
|20
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|3
|9
|4
|11 - 14
|18
|11.
|Кадис
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 23
|17
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 16
|17
|13.
|Эльче
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 27
|12
|14.
|Гранада
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|16 - 28
|12
|15.
|Леванте
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|18 - 37
|9
|16.
|Мальорка
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|13 - 36
|8
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|14 - 28
|8
|18.
|Хетафе
|Заявка
|16
|0
|7
|9
|8 - 22
|7
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|10 - 26
|6
|20.
|Алавес
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|12 - 35
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Леванте - Севилья
Исход игры
Леванте
2.2% (1)
Ничья
13% (6)
Севилья
84.8% (39)
Тотал 2.5
Больше
48.89% (22)
Меньше
51.11% (23)
Обе команды забьют
Да
60% (27)
Нет
40% (18)
Популярный счёт
1:2 Севилья
43.5% (20)
0:1 Севилья
30.4% (14)
1:1 Ничья
10.9% (5)
0:2 Севилья
6.5% (3)
1:3 Севилья
4.3% (2)
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