Иван Алехо не смог попасть в створ ударом издали

Иван Алехо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Рауль Гарсия на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Ох, нехорошо это выглядит. Рауль Гарсия получил травму и медбригада забирает его с поля.

Нико Уильямс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Команда Атлетик Б играла лучше в этом тайме.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

48' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

47' Муньяин Икер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Баленсиага Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Лосано Энтони бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

41' Иван Алехо из команды Кадис отправил кросс в штрафную...

40' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Весга Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Иван Алехо из команды Кадис отправил кросс в штрафную...

39' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Иван Алехо из команды Кадис делает неудачный навес.

39' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Нико Уильямс из команды Атлетик Б навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

37' Весга Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

35' Нико Уильямс наказан за толчок Эспино Альфонсо

35' Рауль Гарсия из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...

35' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Нико Уильямс из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...

30' Иван Алехо из команды Кадис отправил кросс в штрафную...

29' Де Маркос Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Иван Алехо из команды Кадис отправил кросс в штрафную...

29' Гарсия Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Лосано Энтони бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

27' Вивиан Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Идрисси Уссама навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Иван Алехо из команды Кадис навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

22' Г О О О О Л - Муньяин Икер первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

21' Матч возобновлен

21' Рефери не любит споров - именно за это Виктор Чуст сейчас получил желтую

21' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

20' ПЕНАЛЬТИ! - Эспино Альфонсо дергает за футболку соперника (это был Нико Уильямс) и рефери назначает пенальти!

20' Отличные скиллы показывает Нико Уильямс, обводя своих соперников

20' Акапо Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Весга Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Негредо Альваро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Нико Уильямс задерживает мяч рукой

12' Вивиан Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

11' Муньяин Икер бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

11' Матч возобновлен

10' Иньиго Мартинес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Лосано Энтони совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

9' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Иван Алехо из команды Кадис отправил кросс в штрафную...

7' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Игрок из команды Кадис вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

6' Муньяин Икер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

5' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

4' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

3' Г О О О О Л - Рауль Гарсия забивает с левой ноги!

3' Иньиго Мартинес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Хорошую попытку сделал Нико Уильямс. Удар в створ, но вратарь начеку

1' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола