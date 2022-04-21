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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Кадис
2:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 17360
Атлетик Б
0'
0:1
3' Гол
Гарсия Рауль
9' Желтая карточка
Лосано Энтони
21' Желтая карточка
Чуст Виктор
0:1
22' Не забитый пенальти
Муньяин Икер
0:2
22' Гол
Муньяин Икер
0:3
33' Гол
Весга Микель
50' Желтая карточка
Иньиго Мартинес
1:3
56' Гол
Лукас Перес
62' Желтая карточка
Кала Хуан
63' Желтая карточка
Весга Микель
69' Желтая карточка
Вивиан Даниэль
71' Вторая желтая карточка
Весга Микель
2:3
87' Гол
Собрино Рубен
90' Желтая карточка
Венседор Унай
90'+8

Ход матча

3'
0:1
Гарсия Рауль
(Уильямс Иньяки)
9'
Лосано Энтони
 
21'
Чуст Виктор
 
22'
0:1
Муньяин Икер
22'
0:2
Муньяин Икер
33'
0:3
Весга Микель
(Муньяин Икер)
46'
 
Петхарроман Алекс
Де Маркос Оскар
50'
 
Иньиго Мартинес
55'
Лукас Перес
Сан Эметерио Феде
 
55'
Хименес Фали
Чуст Виктор
 
55'
Мари Хосе
Акапо Карлос
 
56'
Лукас Перес
1:3
62'
Кала Хуан
 
63'
 
Весга Микель
68'
 
Саррага Ойер
Уильямс Нико
68'
 
Венседор Унай
Гарсия Дани
69'
 
Вивиан Даниэль
70'
Собрино Рубен
Лосано Энтони
 
71'
 
Весга Микель
74'
Алекс Фернандес
Алькарас Рубен
 
76'
 
Йерай Альварес
Гарсия Рауль
81'
 
Юри Берчиче
Муньяин Икер
87'
Собрино Рубен
(Негредо Альваро)
2:3
90'
 
Венседор Унай

Статистика матча

  • 2 Голы
  • 13 Удары по воротам
  • 8 Удары в створ
  • 4 Угловые
  • 2 Офсайды
  • 9 Нарушения правил
  • 3 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 5 Замены
  • 58 Владение мячом, %

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 108
Кадис 16.7% (18)
X 46.3% (50)
Атлетик Б 37% (40)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Ледесма
Херемиас
15
Акапо
Карлос
23
Эрнандес
Луис
32
Чуст
Виктор
22
Эспино
Альфонсо
14
Алехо
Иван
24
Сан
Эметерио
Феде
4
Алькарас
Рубен
11
Идрисси
Уссама
18
Негредо
Альваро
9
Лосано
Энтони
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
12
Вивиан
Даниэль
4
Иньиго
Мартинес
24
Баленсиага
Микель
30
Уильямс
Нико
14
Гарсия
Дани
6
Весга
Микель
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
9
Уильямс
Иньяки
Кадис
4-4-2
Атлетик Б
4-4-2

История личных встреч

Кадис
Атлетик Б

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:4
ЛЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Негредо Альваро 6 (2) 0.18
Лосано Энтони 4 0.12
Алекс Фернандес 3 (1) 0.09
Эспино Альфонсо 2 0.06
Алехо Иван 2 0.06
Собрино Рубен 2 0.06
Санчес Сальвадор 2 0.06
Лукас Перес 2 0.06
Алькарас Рубен 2 0.06
Идрисси Уссама 1 0.03
Ароян Вараздат 1 0.03
Арзамендия Сантьяго 1 0.03
Хименес Фали 0 0
Переа Альберто 0 0
Йонссон Йенс 0 0
Аларкон Томас 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 7 0.21
Сансет Ойян 6 0.18
Гарсия Рауль 6 0.18
Муньяин Икер 4 (1) 0.12
Иньиго Мартинес 3 0.09
Беренгер Алекс 2 0.06
Вивиан Даниэль 2 0.06
Весга Микель 2 0.06
Де Маркос Оскар 1 0.03
Юри Берчиче 1 0.03
Вильялибре Асьер 1 0.03
Серрано Нико 1 0.03
Саррага Ойер 1 (1) 0.03
Лекуе Иньиго 0 0

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ароян Вараздат 9 0
Кала Хуан 7 1
Лосано Энтони 8 0
Алехо Иван 7 0
Эспино Альфонсо 5 0
Алькарас Рубен 5 0
Хименес Фали 5 0
Аларкон Томас 5 0
Ледесма Херемиас 4 0
Акапо Карлос 4 0
Санчес Сальвадор 2 1
Собрино Рубен 3 0
Сан Эметерио Феде 3 0
Мари Хосе 1 1
Негредо Альваро 2 0
Переа Альберто 2 0
Алекс Фернандес 2 0
Йонссон Йенс 2 0
Эрнандес Луис 2 0
Идрисси Уссама 2 0
Арзамендия Сантьяго 2 0
Чуст Виктор 2 0
Кальдерон Мартин 1 0
Андоне Флорин 1 0
Карселен Исаак 1 0
Мауро Маркос 1 0
Лукас Перес 1 0
Бастида Альваро 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иньиго Мартинес 8 2
Гарсия Дани 8 0
Беренгер Алекс 7 0
Весга Микель 4 1
Йерай Альварес 5 0
Саррага Ойер 5 0
Де Маркос Оскар 4 0
Венседор Унай 4 0
Уильямс Нико 4 0
Петхарроман Алекс 4 0
Муньяин Икер 3 0
Лекуе Иньиго 3 0
Гарсия Рауль 2 0
Баленсиага Микель 2 0
Юри Берчиче 2 0
Уильямс Иньяки 2 0
Унай Симон 2 0
Нуньес Унай 2 0
Сансет Ойян 2 0
Морсильо Хон 2 0
Вивиан Даниэль 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
15
3 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
23 Не забивали 24
0
0%
1
7%
1-15
1
7%
4
27%
16-30
2
14%
3
20%
31-45
4
29%
2
13%
46-60
2
14%
3
20%
61-75
5
36%
2
13%
76-90

Пропущено

24
15
8 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
4
17%
1
7%
1-15
2
8%
3
20%
16-30
2
8%
3
20%
31-45
3
13%
3
20%
46-60
2
8%
1
7%
61-75
11
46%
4
27%
76-90

Забито

14
23
10 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 9
23 Не забивали 21
4
29%
5
22%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
5
36%
2
9%
31-45
2
14%
1
4%
46-60
1
7%
6
26%
61-75
1
7%
7
30%
76-90

Пропущено

23
20
10 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
4
17%
8
40%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
4
17%
5
25%
31-45
2
9%
1
5%
46-60
5
22%
1
5%
61-75
6
26%
4
20%
76-90

Забито

28
38
13 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 14
13 Не забивали 12
4
14%
6
16%
1-15
2
7%
6
16%
16-30
7
25%
5
13%
31-45
6
21%
3
8%
46-60
3
11%
9
24%
61-75
6
21%
9
24%
76-90

Пропущено

47
35
18 В 1-м тайме 21
29 Во 2-м тайме 14
15 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 23
8
17%
9
26%
1-15
4
9%
4
11%
16-30
6
13%
8
23%
31-45
5
11%
4
11%
46-60
7
15%
2
6%
61-75
17
36%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Барселона - Кадис 0:1 Кадис - Бетис 1:2 Валенсия - Кадис 0:0 Кадис - Вильярреал 1:0
Атлетико М - Кадис 2:1 Кадис - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Кадис 0:0 Кадис - Хетафе 1:1 Кадис - Сельта 0:0 Мальорка - Кадис 2:1 Валенсия - Кадис 2:1 Леванте - Кадис 0:2 Кадис - Эспаньол 2:2 Спортинг Хихон - Кадис 0:0 Осасуна - Кадис 2:0 Фуэнлабрада - Кадис 0:1 Кадис - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Альбасете - Кадис 0:1 Кадис - Гранада 1:1
Атлетик Б
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Атлетик Б - Сельта 0:2 Вильярреал - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Калденсе 0:0 Атлетик Б - Эльче 2:1
Калденсе - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Крузейро 1:2 Крузейро - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Вилла Нова 1:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Бетис - Атлетик Б 1:0 Калденсе - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Леванте 3:1 Атлетик Б - УРТ 4:0 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Барселона - Атлетик Б 4:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 4:0 Атлетик Б - Демократа ГВ 1:0 Атлетико Минейро - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Атлетик Б 3:2 Атлетик Б - Атлетико Патросиненсе 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 33 24 6 3 69 - 29 78
2. Барселона 1:0 Заявка 32 18 9 5 61 - 32 63
3. Севилья Заявка 33 17 12 4 49 - 27 63
4. Атлетико М Заявка 33 18 7 8 59 - 39 61
5. Бетис Заявка 33 17 6 10 56 - 38 57
6. Реал Сосьедад 0:1 Заявка 33 15 10 8 32 - 31 55
7. Вильярреал Заявка 33 14 10 9 53 - 31 52
8. Атлетик Б Заявка 33 12 12 9 39 - 34 48
9. Осасуна Заявка 33 12 8 13 34 - 44 44
10. Валенсия Заявка 33 10 12 11 44 - 48 42
11. Сельта Заявка 33 10 9 14 36 - 37 39
12. Эспаньол Заявка 33 10 9 14 37 - 45 39
13. Эльче Заявка 33 10 8 15 36 - 44 38
14. Райо Вальекано Заявка 32 10 7 15 33 - 38 37
15. Хетафе Заявка 33 8 11 14 31 - 37 35
16. Мальорка Заявка 33 8 8 17 29 - 54 32
17. Кадис Заявка 33 6 13 14 29 - 46 31
18. Гранада Заявка 33 6 12 15 36 - 56 30
19. Алавес Заявка 33 6 7 20 26 - 55 25
20. Леванте Заявка 33 5 10 18 41 - 65 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 16 11 4 1 34 - 13 37
2. Севилья Заявка 16 11 4 1 34 - 16 37
3. Атлетико М Заявка 17 11 4 2 31 - 15 37
4. Вильярреал Заявка 17 10 5 2 38 - 15 35
5. Барселона 1:0 Заявка 15 10 2 3 32 - 14 32
6. Реал Сосьедад 0:1 Заявка 17 9 5 3 12 - 7 32
7. Эспаньол Заявка 17 9 4 4 23 - 17 31
8. Бетис Заявка 17 9 2 6 31 - 20 29
9. Райо Вальекано Заявка 16 8 4 4 22 - 12 28
10. Атлетик Б Заявка 16 8 3 5 25 - 18 27
11. Хетафе Заявка 16 7 4 5 21 - 15 25
12. Мальорка Заявка 17 6 6 5 16 - 18 24
13. Эльче Заявка 16 6 5 5 20 - 17 23
14. Валенсия Заявка 16 5 7 4 23 - 20 22
15. Осасуна Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
16. Сельта Заявка 17 5 4 8 21 - 23 19
17. Алавес Заявка 16 5 4 7 13 - 18 19
18. Гранада Заявка 16 4 5 7 20 - 28 17
19. Леванте Заявка 17 3 7 7 23 - 28 16
20. Кадис Заявка 17 2 8 7 15 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 13 2 2 35 - 16 41
2. Барселона 1:0 Заявка 17 8 7 2 29 - 18 31
3. Бетис Заявка 16 8 4 4 25 - 18 28
4. Севилья Заявка 17 6 8 3 15 - 11 26
5. Атлетико М Заявка 16 7 3 6 28 - 24 24
6. Реал Сосьедад 0:1 Заявка 16 6 5 5 20 - 24 23
7. Осасуна Заявка 16 7 2 7 18 - 21 23
8. Атлетик Б Заявка 17 4 9 4 14 - 16 21
9. Валенсия Заявка 17 5 5 7 21 - 28 20
10. Сельта Заявка 16 5 5 6 15 - 14 20
11. Кадис Заявка 16 4 5 7 14 - 23 17
12. Вильярреал Заявка 16 4 5 7 15 - 16 17
13. Эльче Заявка 17 4 3 10 16 - 27 15
14. Гранада Заявка 17 2 7 8 16 - 28 13
15. Хетафе Заявка 17 1 7 9 10 - 22 10
16. Райо Вальекано Заявка 16 2 3 11 11 - 26 9
17. Леванте Заявка 16 2 3 11 18 - 37 9
18. Мальорка Заявка 16 2 2 12 13 - 36 8
19. Эспаньол Заявка 16 1 5 10 14 - 28 8
20. Алавес Заявка 17 1 3 13 13 - 37 6
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Mirandilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 108
Кадис 16.7% (18)
X 46.3% (50)
Атлетик Б 37% (40)
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Прогнозы на матч Кадис 2:3 Атлетик Б

Исход игры
Кадис
16.7% (18)
Ничья
46.3% (50)
Атлетик Б
37% (40)
Тотал 2.5
Больше
27% (27)
Меньше
73% (73)
Обе команды забьют
Да
67% (67)
Нет
33% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37% (40)
1:2 Атлетик Б
16.7% (18)
0:1 Атлетик Б
15.7% (17)
1:0 Кадис
11.1% (12)
2:1 Кадис
4.6% (5)
2:2 Ничья
2.8% (3)
0:2 Атлетик Б
1.9% (2)
0:0 Ничья
1.9% (2)
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