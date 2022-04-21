Испания: Ла Лига 2021-2022
2:3
Конец матча
Стадион: Estadio Nuevo Mirandilla Зрители: 17360
0:1
3' ГолГарсия Рауль
9' Желтая карточкаЛосано Энтони
21' Желтая карточкаЧуст Виктор
0:1
22' Не забитый пенальтиМуньяин Икер
0:2
22' ГолМуньяин Икер
0:3
33' ГолВесга Микель
50' Желтая карточкаИньиго Мартинес
1:3
56' ГолЛукас Перес
62' Желтая карточкаКала Хуан
63' Желтая карточкаВесга Микель
69' Желтая карточкаВивиан Даниэль
71' Вторая желтая карточкаВесга Микель
2:3
87' ГолСобрино Рубен
90' Желтая карточкаВенседор Унай
Ход матча
3'
0:1
21'
22'
0:1
22'
0:2
33'
0:3
50'
56'
1:3
62'
63'
69'
71'
87'
2:3
90'
Статистика матча
-
2 Голы
-
13 Удары по воротам
-
8 Удары в створ
-
4 Угловые
-
2 Офсайды
-
9 Нарушения правил
-
3 Жёлтые карточки
-
0 Красные карточки
-
5 Замены
-
58 Владение мячом, %
Владение мячом
15
Акапо
Карлос
32
Чуст
Виктор
14
Алехо
Иван
30
Уильямс
Нико
14
Гарсия
Дани
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Акапо КарлосЗащитник
- Защитник
-
32 Чуст ВикторЗащитник
- Защитник
-
14 Алехо ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
- Защитник
-
16 Кала ХуанЗащитник
-
36 Парра РаульЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Лукас ПересНападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Уильямс НикоПолузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
-
22 Гарсия РаульНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
-
21 Капа АндерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Саррага ОйерПолузащитник
-
33 Серрано НикоПолузащитник
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Кадис
Атлетик Б
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Негредо Альваро
|6 (2)
|0.18
|Лосано Энтони
|4
|0.12
|Алекс Фернандес
|3 (1)
|0.09
|Эспино Альфонсо
|2
|0.06
|Алехо Иван
|2
|0.06
|Собрино Рубен
|2
|0.06
|Санчес Сальвадор
|2
|0.06
|Лукас Перес
|2
|0.06
|Алькарас Рубен
|2
|0.06
|Идрисси Уссама
|1
|0.03
|Ароян Вараздат
|1
|0.03
|Арзамендия Сантьяго
|1
|0.03
|Хименес Фали
|0
|0
|Переа Альберто
|0
|0
|Йонссон Йенс
|0
|0
|Аларкон Томас
|0
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Иньяки
|7
|0.21
|Сансет Ойян
|6
|0.18
|Гарсия Рауль
|6
|0.18
|Муньяин Икер
|4 (1)
|0.12
|Иньиго Мартинес
|3
|0.09
|Беренгер Алекс
|2
|0.06
|Вивиан Даниэль
|2
|0.06
|Весга Микель
|2
|0.06
|Де Маркос Оскар
|1
|0.03
|Юри Берчиче
|1
|0.03
|Вильялибре Асьер
|1
|0.03
|Серрано Нико
|1
|0.03
|Саррага Ойер
|1 (1)
|0.03
|Лекуе Иньиго
|0
|0
Карточки
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ароян Вараздат
|9
|0
|Кала Хуан
|7
|1
|Лосано Энтони
|8
|0
|Алехо Иван
|7
|0
|Эспино Альфонсо
|5
|0
|Алькарас Рубен
|5
|0
|Хименес Фали
|5
|0
|Аларкон Томас
|5
|0
|Ледесма Херемиас
|4
|0
|Акапо Карлос
|4
|0
|Санчес Сальвадор
|2
|1
|Собрино Рубен
|3
|0
|Сан Эметерио Феде
|3
|0
|Мари Хосе
|1
|1
|Негредо Альваро
|2
|0
|Переа Альберто
|2
|0
|Алекс Фернандес
|2
|0
|Йонссон Йенс
|2
|0
|Эрнандес Луис
|2
|0
|Идрисси Уссама
|2
|0
|Арзамендия Сантьяго
|2
|0
|Чуст Виктор
|2
|0
|Кальдерон Мартин
|1
|0
|Андоне Флорин
|1
|0
|Карселен Исаак
|1
|0
|Мауро Маркос
|1
|0
|Лукас Перес
|1
|0
|Бастида Альваро
|1
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иньиго Мартинес
|8
|2
|Гарсия Дани
|8
|0
|Беренгер Алекс
|7
|0
|Весга Микель
|4
|1
|Йерай Альварес
|5
|0
|Саррага Ойер
|5
|0
|Де Маркос Оскар
|4
|0
|Венседор Унай
|4
|0
|Уильямс Нико
|4
|0
|Петхарроман Алекс
|4
|0
|Муньяин Икер
|3
|0
|Лекуе Иньиго
|3
|0
|Гарсия Рауль
|2
|0
|Баленсиага Микель
|2
|0
|Юри Берчиче
|2
|0
|Уильямс Иньяки
|2
|0
|Унай Симон
|2
|0
|Нуньес Унай
|2
|0
|Сансет Ойян
|2
|0
|Морсильо Хон
|2
|0
|Вивиан Даниэль
|1
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
15
3 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
23 Не забивали 24
0
0%
1
7%
1-15
1
7%
4
27%
16-30
2
14%
3
20%
31-45
4
29%
2
13%
46-60
2
14%
3
20%
61-75
5
36%
2
13%
76-90
Пропущено
24
15
8 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
4
17%
1
7%
1-15
2
8%
3
20%
16-30
2
8%
3
20%
31-45
3
13%
3
20%
46-60
2
8%
1
7%
61-75
11
46%
4
27%
76-90
Забито
14
23
10 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 9
23 Не забивали 21
4
29%
5
22%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
5
36%
2
9%
31-45
2
14%
1
4%
46-60
1
7%
6
26%
61-75
1
7%
7
30%
76-90
Пропущено
23
20
10 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
4
17%
8
40%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
4
17%
5
25%
31-45
2
9%
1
5%
46-60
5
22%
1
5%
61-75
6
26%
4
20%
76-90
Забито
28
38
13 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 14
13 Не забивали 12
4
14%
6
16%
1-15
2
7%
6
16%
16-30
7
25%
5
13%
31-45
6
21%
3
8%
46-60
3
11%
9
24%
61-75
6
21%
9
24%
76-90
Пропущено
47
35
18 В 1-м тайме 21
29 Во 2-м тайме 14
15 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 23
8
17%
9
26%
1-15
4
9%
4
11%
16-30
6
13%
8
23%
31-45
5
11%
4
11%
46-60
7
15%
2
6%
61-75
17
36%
8
23%
76-90
Результаты последних матчей
Кадис
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Барселона - Кадис 0:1 Кадис - Бетис 1:2 Валенсия - Кадис 0:0 Кадис - Вильярреал 1:0
Атлетико М - Кадис 2:1 Кадис - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Кадис 0:0 Кадис - Хетафе 1:1 Кадис - Сельта 0:0 Мальорка - Кадис 2:1 Валенсия - Кадис 2:1 Леванте - Кадис 0:2 Кадис - Эспаньол 2:2 Спортинг Хихон - Кадис 0:0 Осасуна - Кадис 2:0 Фуэнлабрада - Кадис 0:1 Кадис - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Альбасете - Кадис 0:1 Кадис - Гранада 1:1
Атлетик Б
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Атлетик Б - Сельта 0:2 Вильярреал - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Калденсе 0:0 Атлетик Б - Эльче 2:1
Калденсе - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Крузейро 1:2 Крузейро - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Вилла Нова 1:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Бетис - Атлетик Б 1:0 Калденсе - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Леванте 3:1 Атлетик Б - УРТ 4:0 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Барселона - Атлетик Б 4:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 4:0 Атлетик Б - Демократа ГВ 1:0 Атлетико Минейро - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Атлетик Б 3:2 Атлетик Б - Атлетико Патросиненсе 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|33
|24
|6
|3
|69 - 29
|78
|2.
|Барселона
|1:0 Заявка
|32
|18
|9
|5
|61 - 32
|63
|3.
|Севилья
|Заявка
|33
|17
|12
|4
|49 - 27
|63
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|33
|18
|7
|8
|59 - 39
|61
|5.
|Бетис
|Заявка
|33
|17
|6
|10
|56 - 38
|57
|6.
|Реал Сосьедад
|0:1 Заявка
|33
|15
|10
|8
|32 - 31
|55
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|53 - 31
|52
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|39 - 34
|48
|9.
|Осасуна
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|34 - 44
|44
|10.
|Валенсия
|Заявка
|33
|10
|12
|11
|44 - 48
|42
|11.
|Сельта
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|36 - 37
|39
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|37 - 45
|39
|13.
|Эльче
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|36 - 44
|38
|14.
|Райо Вальекано
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|33 - 38
|37
|15.
|Хетафе
|Заявка
|33
|8
|11
|14
|31 - 37
|35
|16.
|Мальорка
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|29 - 54
|32
|17.
|Кадис
|Заявка
|33
|6
|13
|14
|29 - 46
|31
|18.
|Гранада
|Заявка
|33
|6
|12
|15
|36 - 56
|30
|19.
|Алавес
|Заявка
|33
|6
|7
|20
|26 - 55
|25
|20.
|Леванте
|Заявка
|33
|5
|10
|18
|41 - 65
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|34 - 13
|37
|2.
|Севилья
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|34 - 16
|37
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|31 - 15
|37
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|38 - 15
|35
|5.
|Барселона
|1:0 Заявка
|15
|10
|2
|3
|32 - 14
|32
|6.
|Реал Сосьедад
|0:1 Заявка
|17
|9
|5
|3
|12 - 7
|32
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|23 - 17
|31
|8.
|Бетис
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|31 - 20
|29
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 12
|28
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 18
|27
|11.
|Хетафе
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|21 - 15
|25
|12.
|Мальорка
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|16 - 18
|24
|13.
|Эльче
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 17
|23
|14.
|Валенсия
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|23 - 20
|22
|15.
|Осасуна
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|16.
|Сельта
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 23
|19
|17.
|Алавес
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|13 - 18
|19
|18.
|Гранада
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|20 - 28
|17
|19.
|Леванте
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|23 - 28
|16
|20.
|Кадис
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|15 - 23
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|35 - 16
|41
|2.
|Барселона
|1:0 Заявка
|17
|8
|7
|2
|29 - 18
|31
|3.
|Бетис
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 18
|28
|4.
|Севилья
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|15 - 11
|26
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|28 - 24
|24
|6.
|Реал Сосьедад
|0:1 Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 24
|23
|7.
|Осасуна
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|18 - 21
|23
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|14 - 16
|21
|9.
|Валенсия
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 28
|20
|10.
|Сельта
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 14
|20
|11.
|Кадис
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 23
|17
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 16
|17
|13.
|Эльче
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 27
|15
|14.
|Гранада
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|16 - 28
|13
|15.
|Хетафе
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|10 - 22
|10
|16.
|Райо Вальекано
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|11 - 26
|9
|17.
|Леванте
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|18 - 37
|9
|18.
|Мальорка
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|13 - 36
|8
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|14 - 28
|8
|20.
|Алавес
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|13 - 37
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Кадис 2:3 Атлетик Б
Исход игры
Кадис
16.7% (18)
Ничья
46.3% (50)
Атлетик Б
37% (40)
Тотал 2.5
Больше
27% (27)
Меньше
73% (73)
Обе команды забьют
Да
67% (67)
Нет
33% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37% (40)
1:2 Атлетик Б
16.7% (18)
0:1 Атлетик Б
15.7% (17)
1:0 Кадис
11.1% (12)
2:1 Кадис
4.6% (5)
2:2 Ничья
2.8% (3)
0:2 Атлетик Б
1.9% (2)
0:0 Ничья
1.9% (2)
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