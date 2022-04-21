Испания: Ла Лига 2021-2022
0:1
Первый тайм: 39'
Стадион: Аноэта
0:1
11' ГолОбамеянг Пьер-Эмерик
33' Желтая карточкаАраухо Рональд
Ход матча
11'
33'
Статистика матча
-
0 Голы
-
0 Удары по воротам
-
2 Удары в створ
-
2 Угловые
-
0 Офсайды
-
4 Нарушения правил
-
0 Жёлтые карточки
-
0 Красные карточки
-
0 Замены
-
51 Владение мячом, %
Владение мячом
15
Рико
Диего
11
Янузай
Аднан
18
Альба
Жорди
30
Гави
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Рико ДиегоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Янузай АднанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Райан МэттВратарь
-
34 Айеса ГайзкаВратарь
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Защитник
-
26 Пачеко ХонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гуриди ХонПолузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
-
37 Джуара НаисПолузащитник
-
47 Мартин АндерПолузащитник
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
-
30 ГавиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Нето МурараВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Гарсия ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Траоре АдамаНападающий
- Нападающий
-
17 Де Йонг ЛюкНападающий
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Реал Сосьедад
Барселона
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 19 побед
Первый тайм
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед
28 матчей
17.9%
14.3%
67.8%
5 побед 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
14.3%
21.4%
64.3%
4 победы 6 ничьих 18 побед
Второй тайм
21.4%
39.3%
39.3%
6 побед 11 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оярсабаль Микель
|9 (4)
|0.27
|Исак Александр
|5 (2)
|0.15
|Ариц Элустондо
|4
|0.12
|Мерино Микель
|3
|0.09
|Сорлот Александр
|2
|0.06
|Лобете Хулен
|2
|0.06
|Янузай Аднан
|2 (1)
|0.06
|Сильва Давид
|1
|0.03
|Ле Норман Робен
|1
|0.03
|Барренечеа Андер
|1
|0.03
|Субименди Мартин
|1
|0.03
|Рафинья Алькантара
|1
|0.03
|Порту Кристиан
|0
|0
|Горосабел Андони
|0
|0
|Субельдия Игор
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Депай Мемфис
|10 (4)
|0.31
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|9
|0.28
|Де Йонг Люк
|6
|0.19
|Торрес Ферран
|4 (1)
|0.13
|Араухо Рональд
|4
|0.13
|Де Йонг Френки
|3
|0.09
|Педри
|3
|0.09
|Фати Ансу
|3
|0.09
|Гави
|2
|0.06
|Брайтвайт Мартин
|2
|0.06
|Роберто Серхи
|2
|0.06
|Гонсалес Нико
|2
|0.06
|Коутиньо Филиппе
|2 (1)
|0.06
|Дембеле Усман
|1
|0.03
|Альба Жорди
|1
|0.03
|Алвес Даниэл
|1
|0.03
|Пике Херард
|1
|0.03
|Бускетс Серхио
|1
|0.03
|Агуэро Серхио
|1
|0.03
|Пуч Рикард
|1
|0.03
|Ютгла Ферран
|1
|0.03
|Абдессамад Эззалзули
|1
|0.03
|Дест Серджино
|0
|0
|Траоре Адама
|0
|0
|Ленгле Клеман
|0
|0
|Мингеса Оскар
|0
|0
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мерино Микель
|7
|0
|Янузай Аднан
|5
|0
|Сальдуа Хосеба
|5
|0
|Субельдия Игор
|5
|0
|Сильва Давид
|3
|1
|Ариц Элустондо
|3
|1
|Муньос Айхен
|3
|1
|Горосабел Андони
|4
|0
|Исак Александр
|4
|0
|Субименди Мартин
|4
|0
|Рико Диего
|3
|0
|Порту Кристиан
|3
|0
|Ле Норман Робен
|3
|0
|Сорлот Александр
|2
|0
|Гевара Андер
|2
|0
|Оярсабаль Микель
|0
|1
|Рафинья Алькантара
|1
|0
|Ильяраменди Асьер
|1
|0
|Ремиро Алехандро
|1
|0
|Туррьентес Беньят
|1
|0
|Пачеко Хон
|1
|0
|Иманоль Альгуасиль
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пике Херард
|10
|1
|Бускетс Серхио
|9
|0
|Гави
|6
|1
|Альба Жорди
|7
|0
|Де Йонг Френки
|5
|1
|Гонсалес Нико
|6
|0
|Араухо Рональд
|6
|0
|Гарсия Эрик
|4
|1
|Абдессамад Эззалзули
|4
|0
|Тер Штеген Марк-Андре
|3
|0
|Депай Мемфис
|3
|0
|Ленгле Клеман
|3
|0
|Алвес Даниэл
|1
|1
|Хави Эрнандес
|2
|0
|Дембеле Усман
|2
|0
|Дест Серджино
|2
|0
|Мингеса Оскар
|2
|0
|Коутиньо Филиппе
|1
|0
|Роберто Серхи
|1
|0
|Юмтити Самуэль
|1
|0
|Торрес Ферран
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
28
4 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 9
21 Не забивали 18
1
8%
3
11%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
3
25%
6
21%
31-45
2
17%
7
25%
46-60
3
25%
3
11%
61-75
3
25%
6
21%
76-90
Пропущено
6
18
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 12
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
17%
4
22%
31-45
2
33%
4
22%
46-60
1
17%
2
11%
61-75
2
33%
5
28%
76-90
Забито
20
32
6 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
21 Не забивали 18
3
15%
6
19%
1-15
0
0%
7
22%
16-30
3
15%
4
13%
31-45
4
20%
4
13%
46-60
4
20%
3
9%
61-75
6
30%
8
25%
76-90
Пропущено
24
14
8 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
3
13%
3
21%
1-15
1
4%
1
7%
16-30
4
17%
1
7%
31-45
3
13%
3
21%
46-60
5
21%
2
14%
61-75
8
33%
4
29%
76-90
Забито
32
60
10 В 1-м тайме 29
22 Во 2-м тайме 31
18 Забивали первыми 18
10 Не забивали 5
4
13%
9
15%
1-15
0
0%
10
17%
16-30
6
19%
10
17%
31-45
6
19%
11
18%
46-60
7
22%
6
10%
61-75
9
28%
14
23%
76-90
Пропущено
30
32
9 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 22
3
10%
4
13%
1-15
1
3%
3
9%
16-30
5
17%
5
16%
31-45
5
17%
7
22%
46-60
6
20%
4
13%
61-75
10
33%
9
28%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Эльче - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Эспаньол 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:0
Реал Сосьедад - Алавес 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Атлетик Б - Реал Сосьедад 4:0 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 Реал Сосьедад - Гранада 2:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Леганес - Реал Сосьедад 2:3 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3
Барселона
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Барселона - Кадис 0:1 Барселона - Айнтрахт Фр 2:3 Леванте - Барселона 2:3 Айнтрахт Фр - Барселона 1:1
Барселона - Севилья 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Галатасарай - Барселона 1:2 Барселона - Осасуна 4:0 Барселона - Галатасарай 0:0 Эльче - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 4:0 Наполи - Барселона 2:4 Валенсия - Барселона 1:4 Барселона - Наполи 1:1 Эспаньол - Барселона 2:2 Барселона - Атлетико М 4:2 Алавес - Барселона 0:1 Атлетик Б - Барселона 3:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Гранада - Барселона 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|33
|24
|6
|3
|69 - 29
|78
|2.
|Барселона
|1:0 Заявка
|32
|18
|9
|5
|61 - 32
|63
|3.
|Севилья
|Заявка
|33
|17
|12
|4
|49 - 27
|63
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|33
|18
|7
|8
|59 - 39
|61
|5.
|Бетис
|Заявка
|33
|17
|6
|10
|56 - 38
|57
|6.
|Реал Сосьедад
|0:1 Заявка
|33
|15
|10
|8
|32 - 31
|55
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|53 - 31
|52
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|39 - 34
|48
|9.
|Осасуна
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|34 - 44
|44
|10.
|Валенсия
|Заявка
|33
|10
|12
|11
|44 - 48
|42
|11.
|Сельта
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|36 - 37
|39
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|37 - 45
|39
|13.
|Эльче
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|36 - 44
|38
|14.
|Райо Вальекано
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|33 - 38
|37
|15.
|Хетафе
|Заявка
|33
|8
|11
|14
|31 - 37
|35
|16.
|Мальорка
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|29 - 54
|32
|17.
|Кадис
|Заявка
|33
|6
|13
|14
|29 - 46
|31
|18.
|Гранада
|Заявка
|33
|6
|12
|15
|36 - 56
|30
|19.
|Алавес
|Заявка
|33
|6
|7
|20
|26 - 55
|25
|20.
|Леванте
|Заявка
|33
|5
|10
|18
|41 - 65
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|34 - 13
|37
|2.
|Севилья
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|34 - 16
|37
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|31 - 15
|37
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|38 - 15
|35
|5.
|Барселона
|1:0 Заявка
|15
|10
|2
|3
|32 - 14
|32
|6.
|Реал Сосьедад
|0:1 Заявка
|17
|9
|5
|3
|12 - 7
|32
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|23 - 17
|31
|8.
|Бетис
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|31 - 20
|29
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 12
|28
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 18
|27
|11.
|Хетафе
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|21 - 15
|25
|12.
|Мальорка
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|16 - 18
|24
|13.
|Эльче
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 17
|23
|14.
|Валенсия
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|23 - 20
|22
|15.
|Осасуна
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|16.
|Сельта
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 23
|19
|17.
|Алавес
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|13 - 18
|19
|18.
|Гранада
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|20 - 28
|17
|19.
|Леванте
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|23 - 28
|16
|20.
|Кадис
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|15 - 23
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|35 - 16
|41
|2.
|Барселона
|1:0 Заявка
|17
|8
|7
|2
|29 - 18
|31
|3.
|Бетис
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 18
|28
|4.
|Севилья
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|15 - 11
|26
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|28 - 24
|24
|6.
|Реал Сосьедад
|0:1 Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 24
|23
|7.
|Осасуна
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|18 - 21
|23
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|14 - 16
|21
|9.
|Валенсия
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 28
|20
|10.
|Сельта
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 14
|20
|11.
|Кадис
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 23
|17
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 16
|17
|13.
|Эльче
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 27
|15
|14.
|Гранада
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|16 - 28
|13
|15.
|Хетафе
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|10 - 22
|10
|16.
|Райо Вальекано
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|11 - 26
|9
|17.
|Леванте
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|18 - 37
|9
|18.
|Мальорка
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|13 - 36
|8
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|14 - 28
|8
|20.
|Алавес
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|13 - 37
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:1 Барселона
Исход игры
Реал Сосьедад
7.5% (11)
Ничья
18.5% (27)
Барселона
74% (108)
Тотал 2.5
Больше
71.96% (77)
Меньше
28.04% (30)
Обе команды забьют
Да
89.72% (96)
Нет
10.28% (11)
Популярный счёт
1:2 Барселона
41.8% (61)
1:1 Ничья
13.7% (20)
1:3 Барселона
4.1% (6)
2:2 Ничья
3.4% (5)
0:1 Барселона
2.7% (4)
0:2 Барселона
2.1% (3)
2:3 Барселона
2.1% (3)
1:0 Реал Сосьедад
1.4% (2)
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