Алвес потерял мяч на своей половине поля, Сорлот подобрал и продвинулся вперёд, но толком обострить так и не сумел.

Не отдавал Араухо мяч сопернику, будучи несогласным с решением судьи касаемо аута, за что в итоге получил жёлтую.

Сорлот на дальней штанге откликнулся на подачу со штрафного и головой пробил в ближний угол, Тер Штеген поймал.

Пике дёрнул мышцу, и похоже, что не сможет продолжить встречу.

30' Очередное смещение Дембеле справа к центру, классно он "качает" защитника и бьёт с левой, а Субименди удар блокирует, вовремя встав на пути мяча.

29' Довольно опасным получается удар Де Йонга. В опорной зоне качнул он защитника и низом пробил в дальний угол, рядом со штангой.

28' Де Йонг низом отдаёт в линию атаки на Обамеянга, получается слишком сильно, и приходит мяч в руки Ремиро.

26' Пике не позволил "Сосьедаду" провести быструю атаку, слегка придержав соперника около центральной линии, фол.

24' Высоко подал Янузай от правого углового флажка, а Бускетс головой уверенно вынес за пределы штрафной.

23' Исак оказался теперь на левом фланге в атаке, обыгрался с Янузаем, вскоре после чего последовал кросс в штрафную. Сорлот зацепился на дальнем краю площадки, толком не сумел наладить контроль, зато заработал корнер.

21' Янузай пробовал что-то придумать с мячом на левом краю атаки, но очень внимательно и цепко против него там сыграл Алвес.

19' Алвес в борьбе наступил на ногу Сорлоту, однако не стали расценивать этот момент как фол. Аут в пользу хозяев. Бразилец же недоволен тем, что владение отдали сопернику, считая, что от Сорлота ушёл мяч за боковую.

18' Набрасывает теперь Алвес по центру к линии штрафной, где у Де Йонга не получается акцентированно сыграть головой, и уходит от голландца мяч за пределы поля.

17' Алвес справа прострелил к центру штрафной на Торреса, который с ходу не сумел пробить точно.

15' Хорошая быстрая атака получилась у "Реал Сосьедад", правда всё-таки успели более-менее каталонцы вернуться в оборону. Завершилось наступление забросом от Рафиньи к линии вратарской в направлении Сорлота, там выловил мяч Тер Штеген.

13' Неплохо по задумке Дембеле покатил во вратарскую на Торреса, однако первым на мяче там оказался голкипер.

11' ГО-О-О-О-О-Л!!! Обамеянг, 0:1! Гави поборолся за подбор в опорной и забросил к правому краю вратарской на Торреса, который подал на дальнюю штангу, где замкнул головой Обамеянг!

10' Дембеле цепляется за мяч на правом краю штрафной и бьёт в дальний угол, попадая в штангу!

8' Ремиро вовремя выходит из "рамки" и оказывается первым на мяче, прерывая проникающий пас примерно к линии вратарской.

8' Исак справа вошёл в штрафную и прострелил вдоль лицевой, а Пике выставил ногу, не позволив передаче пройти.

7' Де Йонг из-за пределов штрафной решает нанести удар, далековато от створа пролетает мяч.

6' Длинная диагональ к правому краю атаки на Дембеле, тот смещается к центру и наносит удар, который мгновенно блокируют.

4' Рафинья из глубины забрасывает вперёд в направлении Сорлота, прерывают передачу защитники гостей.

3' Угловой не лучшим образом разыграли сан-себастьянцы, а вот интересный момент образовался уже чуть позже - Исак смело пошёл в прессинг на Тер Штегена, едва не отобрав у голкипера "Барсы" мяч.

2' Рико слева классно продавил, ушёл в лицевую и заработал корнер.

1' Неплохо контролируют хозяева мяч в дебюте встречи, однако и "Барса" поджимает на чужой половине, в итоге добиваясь аута около центральной линии.