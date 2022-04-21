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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Реал Сосьедад
0:1
Первый тайм: 39'

Стадион:
Барселона
0'
0:1
11' Гол
Обамеянг Пьер-Эмерик
33' Желтая карточка
Араухо Рональд
39'

Ход матча

11'
0:1
Обамеянг Пьер-Эмерик
(Торрес Ферран)
33'
 
Араухо Рональд

Статистика матча

  • 0 Голы
  • 0 Удары по воротам
  • 2 Удары в створ
  • 2 Угловые
  • 0 Офсайды
  • 4 Нарушения правил
  • 0 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 0 Замены
  • 51 Владение мячом, %

Владение мячом

Прогнозы 146
Реал Сосьедад 7.5% (11)
X 18.5% (27)
Барселона 74% (108)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Сосьедад
Ничья
Барселона
3.46
3.75
2.25
Все Коэффициенты
Новости
1
Ремиро
Алехандро
2
Сальдуа
Хосеба
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
15
Рико
Диего
3
Субименди
Мартин
8
Мерино
Микель
17
Рафинья
Алькантара
11
Янузай
Аднан
19
Исак
Александр
23
Сорлот
Александр
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
8
Алвес
Даниэл
4
Араухо
Рональд
3
Пике
Херард
18
Альба
Жорди
30
Гави
5
Бускетс
Серхио
21
Де
Йонг
Френки
7
Дембеле
Усман
25
Обамеянг
Пьер-Эмерик
19
Торрес
Ферран
Реал Сосьедад
4-1-3-2
Барселона
4-3-3

История личных встреч

Реал Сосьедад
Барселона

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 19 побед

Первый тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед

28 матчей

17.9%
14.3%
67.8%
5 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

14.3%
21.4%
64.3%
4 победы 6 ничьих 18 побед

Второй тайм

21.4%
39.3%
39.3%
6 побед 11 ничьих 11 побед

История матчей

ЛЛ
4:2
ЛЛ
1:6
С
1:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:2
П
2:1
П
1:2
П
1:0
П
2:4
П
3:2
КК
5:2
КК
0:1
П
1:1
П
1:0
П
4:0
П
2:0
П
1:0
П
3:1
КК
1:1
КК
2:0
П
4:1
П
3:2
П
5:1
П
2:1
П
2:2
П
2:1
П
5:0

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 9 (4) 0.27
Исак Александр 5 (2) 0.15
Ариц Элустондо 4 0.12
Мерино Микель 3 0.09
Сорлот Александр 2 0.06
Лобете Хулен 2 0.06
Янузай Аднан 2 (1) 0.06
Сильва Давид 1 0.03
Ле Норман Робен 1 0.03
Барренечеа Андер 1 0.03
Субименди Мартин 1 0.03
Рафинья Алькантара 1 0.03
Порту Кристиан 0 0
Горосабел Андони 0 0
Субельдия Игор 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депай Мемфис 10 (4) 0.31
Обамеянг Пьер-Эмерик 9 0.28
Де Йонг Люк 6 0.19
Торрес Ферран 4 (1) 0.13
Араухо Рональд 4 0.13
Де Йонг Френки 3 0.09
Педри 3 0.09
Фати Ансу 3 0.09
Гави 2 0.06
Брайтвайт Мартин 2 0.06
Роберто Серхи 2 0.06
Гонсалес Нико 2 0.06
Коутиньо Филиппе 2 (1) 0.06
Дембеле Усман 1 0.03
Альба Жорди 1 0.03
Алвес Даниэл 1 0.03
Пике Херард 1 0.03
Бускетс Серхио 1 0.03
Агуэро Серхио 1 0.03
Пуч Рикард 1 0.03
Ютгла Ферран 1 0.03
Абдессамад Эззалзули 1 0.03
Дест Серджино 0 0
Траоре Адама 0 0
Ленгле Клеман 0 0
Мингеса Оскар 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мерино Микель 7 0
Янузай Аднан 5 0
Сальдуа Хосеба 5 0
Субельдия Игор 5 0
Сильва Давид 3 1
Ариц Элустондо 3 1
Муньос Айхен 3 1
Горосабел Андони 4 0
Исак Александр 4 0
Субименди Мартин 4 0
Рико Диего 3 0
Порту Кристиан 3 0
Ле Норман Робен 3 0
Сорлот Александр 2 0
Гевара Андер 2 0
Оярсабаль Микель 0 1
Рафинья Алькантара 1 0
Ильяраменди Асьер 1 0
Ремиро Алехандро 1 0
Туррьентес Беньят 1 0
Пачеко Хон 1 0
Иманоль Альгуасиль 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пике Херард 10 1
Бускетс Серхио 9 0
Гави 6 1
Альба Жорди 7 0
Де Йонг Френки 5 1
Гонсалес Нико 6 0
Араухо Рональд 6 0
Гарсия Эрик 4 1
Абдессамад Эззалзули 4 0
Тер Штеген Марк-Андре 3 0
Депай Мемфис 3 0
Ленгле Клеман 3 0
Алвес Даниэл 1 1
Хави Эрнандес 2 0
Дембеле Усман 2 0
Дест Серджино 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Коутиньо Филиппе 1 0
Роберто Серхи 1 0
Юмтити Самуэль 1 0
Торрес Ферран 1 0
Ютгла Ферран 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
28
4 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 9
21 Не забивали 18
1
8%
3
11%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
3
25%
6
21%
31-45
2
17%
7
25%
46-60
3
25%
3
11%
61-75
3
25%
6
21%
76-90

Пропущено

6
18
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 12
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
17%
4
22%
31-45
2
33%
4
22%
46-60
1
17%
2
11%
61-75
2
33%
5
28%
76-90

Забито

20
32
6 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
21 Не забивали 18
3
15%
6
19%
1-15
0
0%
7
22%
16-30
3
15%
4
13%
31-45
4
20%
4
13%
46-60
4
20%
3
9%
61-75
6
30%
8
25%
76-90

Пропущено

24
14
8 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
3
13%
3
21%
1-15
1
4%
1
7%
16-30
4
17%
1
7%
31-45
3
13%
3
21%
46-60
5
21%
2
14%
61-75
8
33%
4
29%
76-90

Забито

32
60
10 В 1-м тайме 29
22 Во 2-м тайме 31
18 Забивали первыми 18
10 Не забивали 5
4
13%
9
15%
1-15
0
0%
10
17%
16-30
6
19%
10
17%
31-45
6
19%
11
18%
46-60
7
22%
6
10%
61-75
9
28%
14
23%
76-90

Пропущено

30
32
9 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 22
3
10%
4
13%
1-15
1
3%
3
9%
16-30
5
17%
5
16%
31-45
5
17%
7
22%
46-60
6
20%
4
13%
61-75
10
33%
9
28%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Эльче - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Эспаньол 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:0
Реал Сосьедад - Алавес 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Атлетик Б - Реал Сосьедад 4:0 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 Реал Сосьедад - Гранада 2:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Леганес - Реал Сосьедад 2:3 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3
Барселона
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Барселона - Кадис 0:1 Барселона - Айнтрахт Фр 2:3 Леванте - Барселона 2:3 Айнтрахт Фр - Барселона 1:1
Барселона - Севилья 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Галатасарай - Барселона 1:2 Барселона - Осасуна 4:0 Барселона - Галатасарай 0:0 Эльче - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 4:0 Наполи - Барселона 2:4 Валенсия - Барселона 1:4 Барселона - Наполи 1:1 Эспаньол - Барселона 2:2 Барселона - Атлетико М 4:2 Алавес - Барселона 0:1 Атлетик Б - Барселона 3:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Гранада - Барселона 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 33 24 6 3 69 - 29 78
2. Барселона 1:0 Заявка 32 18 9 5 61 - 32 63
3. Севилья Заявка 33 17 12 4 49 - 27 63
4. Атлетико М Заявка 33 18 7 8 59 - 39 61
5. Бетис Заявка 33 17 6 10 56 - 38 57
6. Реал Сосьедад 0:1 Заявка 33 15 10 8 32 - 31 55
7. Вильярреал Заявка 33 14 10 9 53 - 31 52
8. Атлетик Б Заявка 33 12 12 9 39 - 34 48
9. Осасуна Заявка 33 12 8 13 34 - 44 44
10. Валенсия Заявка 33 10 12 11 44 - 48 42
11. Сельта Заявка 33 10 9 14 36 - 37 39
12. Эспаньол Заявка 33 10 9 14 37 - 45 39
13. Эльче Заявка 33 10 8 15 36 - 44 38
14. Райо Вальекано Заявка 32 10 7 15 33 - 38 37
15. Хетафе Заявка 33 8 11 14 31 - 37 35
16. Мальорка Заявка 33 8 8 17 29 - 54 32
17. Кадис Заявка 33 6 13 14 29 - 46 31
18. Гранада Заявка 33 6 12 15 36 - 56 30
19. Алавес Заявка 33 6 7 20 26 - 55 25
20. Леванте Заявка 33 5 10 18 41 - 65 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 16 11 4 1 34 - 13 37
2. Севилья Заявка 16 11 4 1 34 - 16 37
3. Атлетико М Заявка 17 11 4 2 31 - 15 37
4. Вильярреал Заявка 17 10 5 2 38 - 15 35
5. Барселона 1:0 Заявка 15 10 2 3 32 - 14 32
6. Реал Сосьедад 0:1 Заявка 17 9 5 3 12 - 7 32
7. Эспаньол Заявка 17 9 4 4 23 - 17 31
8. Бетис Заявка 17 9 2 6 31 - 20 29
9. Райо Вальекано Заявка 16 8 4 4 22 - 12 28
10. Атлетик Б Заявка 16 8 3 5 25 - 18 27
11. Хетафе Заявка 16 7 4 5 21 - 15 25
12. Мальорка Заявка 17 6 6 5 16 - 18 24
13. Эльче Заявка 16 6 5 5 20 - 17 23
14. Валенсия Заявка 16 5 7 4 23 - 20 22
15. Осасуна Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
16. Сельта Заявка 17 5 4 8 21 - 23 19
17. Алавес Заявка 16 5 4 7 13 - 18 19
18. Гранада Заявка 16 4 5 7 20 - 28 17
19. Леванте Заявка 17 3 7 7 23 - 28 16
20. Кадис Заявка 17 2 8 7 15 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 13 2 2 35 - 16 41
2. Барселона 1:0 Заявка 17 8 7 2 29 - 18 31
3. Бетис Заявка 16 8 4 4 25 - 18 28
4. Севилья Заявка 17 6 8 3 15 - 11 26
5. Атлетико М Заявка 16 7 3 6 28 - 24 24
6. Реал Сосьедад 0:1 Заявка 16 6 5 5 20 - 24 23
7. Осасуна Заявка 16 7 2 7 18 - 21 23
8. Атлетик Б Заявка 17 4 9 4 14 - 16 21
9. Валенсия Заявка 17 5 5 7 21 - 28 20
10. Сельта Заявка 16 5 5 6 15 - 14 20
11. Кадис Заявка 16 4 5 7 14 - 23 17
12. Вильярреал Заявка 16 4 5 7 15 - 16 17
13. Эльче Заявка 17 4 3 10 16 - 27 15
14. Гранада Заявка 17 2 7 8 16 - 28 13
15. Хетафе Заявка 17 1 7 9 10 - 22 10
16. Райо Вальекано Заявка 16 2 3 11 11 - 26 9
17. Леванте Заявка 16 2 3 11 18 - 37 9
18. Мальорка Заявка 16 2 2 12 13 - 36 8
19. Эспаньол Заявка 16 1 5 10 14 - 28 8
20. Алавес Заявка 17 1 3 13 13 - 37 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    37'
    Пике дёрнул мышцу, и похоже, что не сможет продолжить встречу.
  • 35'
    Сорлот на дальней штанге откликнулся на подачу со штрафного и головой пробил в ближний угол, Тер Штеген поймал.
  • Желтая карточка
    33'
    Не отдавал Араухо мяч сопернику, будучи несогласным с решением судьи касаемо аута, за что в итоге получил жёлтую.
  • 32'
    Алвес потерял мяч на своей половине поля, Сорлот подобрал и продвинулся вперёд, но толком обострить так и не сумел.
  • 32'
    Мерино неплохо навешивает справа, а Тер Штеген уверенно играет на выходе, вынося кулаками.
  • 30'
    Очередное смещение Дембеле справа к центру, классно он "качает" защитника и бьёт с левой, а Субименди удар блокирует, вовремя встав на пути мяча.
  • 29'
    Довольно опасным получается удар Де Йонга. В опорной зоне качнул он защитника и низом пробил в дальний угол, рядом со штангой.
  • 28'
    Де Йонг низом отдаёт в линию атаки на Обамеянга, получается слишком сильно, и приходит мяч в руки Ремиро.
  • Фол, нарушение
    26'
    Пике не позволил "Сосьедаду" провести быструю атаку,  слегка придержав соперника около центральной линии, фол.
  • Угловой
    24'
    Высоко подал Янузай от правого углового флажка, а Бускетс головой уверенно вынес за пределы штрафной.
  • 23'
    Исак оказался теперь на левом фланге в атаке, обыгрался с Янузаем, вскоре после чего последовал кросс в штрафную. Сорлот зацепился на дальнем краю площадки, толком не сумел наладить контроль, зато заработал корнер.
  • 21'
    Янузай пробовал что-то придумать с мячом на левом краю атаки, но очень внимательно и цепко против него там сыграл Алвес.
  • 19'
    Алвес в борьбе наступил на ногу Сорлоту, однако не стали расценивать этот момент как фол. Аут в пользу хозяев. Бразилец же недоволен тем, что владение отдали сопернику, считая, что от Сорлота ушёл мяч за боковую.
  • 18'
    Набрасывает теперь Алвес по центру к линии штрафной, где у Де Йонга не получается акцентированно сыграть головой, и уходит от голландца мяч за пределы поля.
  • 17'
    Алвес справа прострелил к центру штрафной на Торреса, который с ходу не сумел пробить точно.
  • 15'
    Хорошая быстрая атака получилась у "Реал Сосьедад", правда всё-таки успели более-менее каталонцы вернуться в оборону. Завершилось наступление забросом от Рафиньи к линии вратарской в направлении Сорлота, там выловил мяч Тер Штеген.
  • 13'
    Неплохо по задумке Дембеле покатил во вратарскую на Торреса, однако первым на мяче там оказался голкипер.
  • Описание гола
    11'
    ГО-О-О-О-О-Л!!! Обамеянг, 0:1! Гави поборолся за подбор в опорной и забросил к правому краю вратарской на Торреса, который подал на дальнюю штангу, где замкнул головой Обамеянг!
  • Штанга
    10'
    Дембеле цепляется за мяч на правом краю штрафной и бьёт в дальний угол, попадая в штангу!
  • 8'
    Ремиро вовремя выходит из "рамки" и оказывается первым на мяче, прерывая проникающий пас примерно к линии вратарской.
  • 8'
    Исак справа вошёл в штрафную и прострелил вдоль лицевой, а Пике выставил ногу, не позволив передаче пройти.
  • 7'
    Де Йонг из-за пределов штрафной решает нанести удар, далековато от створа пролетает мяч.
  • 6'
    Длинная диагональ к правому краю атаки на Дембеле, тот смещается к центру и наносит удар, который мгновенно блокируют.
  • 4'
    Рафинья из глубины забрасывает вперёд в направлении Сорлота, прерывают передачу защитники гостей.
  • 3'
    Угловой не лучшим образом разыграли сан-себастьянцы, а вот интересный момент образовался уже чуть позже - Исак смело пошёл в прессинг на Тер Штегена, едва не отобрав у голкипера "Барсы" мяч.
  • 2'
    Рико слева классно продавил, ушёл в лицевую и заработал корнер.
  • 1'
    Неплохо контролируют хозяева мяч в дебюте встречи, однако и "Барса" поджимает на чужой половине, в итоге добиваясь аута около центральной линии.
  • Первый тайм начался
    Матч начался!
  • До матча
  • Судья
    Начало матча отложено.
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:1 Барселона

Исход игры
Реал Сосьедад
7.5% (11)
Ничья
18.5% (27)
Барселона
74% (108)
Тотал 2.5
Больше
71.96% (77)
Меньше
28.04% (30)
Обе команды забьют
Да
89.72% (96)
Нет
10.28% (11)
Популярный счёт
1:2 Барселона
41.8% (61)
1:1 Ничья
13.7% (20)
1:3 Барселона
4.1% (6)
2:2 Ничья
3.4% (5)
0:1 Барселона
2.7% (4)
0:2 Барселона
2.1% (3)
2:3 Барселона
2.1% (3)
1:0 Реал Сосьедад
1.4% (2)
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Реал Сосьедад
Барселона

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