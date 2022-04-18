Испания: Ла Лига 2021-2022
Позже
Стадион: Reale Seguros Stadium
История личных встреч
Реал Сосьедад
Барселона
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 19 побед
Первый тайм
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед
28 матчей
17.9%
14.3%
67.8%
5 побед 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
14.3%
21.4%
64.3%
4 победы 6 ничьих 18 побед
Второй тайм
21.4%
39.3%
39.3%
6 побед 11 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оярсабаль Микель
|9 (4)
|0.28
|Исак Александр
|5 (2)
|0.16
|Ариц Элустондо
|4
|0.13
|Мерино Микель
|3
|0.09
|Сорлот Александр
|2
|0.06
|Лобете Хулен
|2
|0.06
|Янузай Аднан
|2 (1)
|0.06
|Сильва Давид
|1
|0.03
|Ле Норман Робен
|1
|0.03
|Барренечеа Андер
|1
|0.03
|Субименди Мартин
|1
|0.03
|Рафинья Алькантара
|1
|0.03
|Порту Кристиан
|0
|0
|Горосабел Андони
|0
|0
|Субельдия Игор
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Депай Мемфис
|10 (4)
|0.32
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|8
|0.26
|Де Йонг Люк
|6
|0.19
|Торрес Ферран
|4 (1)
|0.13
|Араухо Рональд
|4
|0.13
|Де Йонг Френки
|3
|0.1
|Педри
|3
|0.1
|Фати Ансу
|3
|0.1
|Гави
|2
|0.06
|Брайтвайт Мартин
|2
|0.06
|Роберто Серхи
|2
|0.06
|Гонсалес Нико
|2
|0.06
|Коутиньо Филиппе
|2 (1)
|0.06
|Дембеле Усман
|1
|0.03
|Альба Жорди
|1
|0.03
|Алвес Даниэл
|1
|0.03
|Пике Херард
|1
|0.03
|Бускетс Серхио
|1
|0.03
|Агуэро Серхио
|1
|0.03
|Пуч Рикард
|1
|0.03
|Ютгла Ферран
|1
|0.03
|Абдессамад Эззалзули
|1
|0.03
|Дест Серджино
|0
|0
|Траоре Адама
|0
|0
|Ленгле Клеман
|0
|0
|Мингеса Оскар
|0
|0
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мерино Микель
|7
|0
|Янузай Аднан
|5
|0
|Сальдуа Хосеба
|5
|0
|Субельдия Игор
|5
|0
|Сильва Давид
|3
|1
|Ариц Элустондо
|3
|1
|Муньос Айхен
|3
|1
|Горосабел Андони
|4
|0
|Исак Александр
|4
|0
|Субименди Мартин
|4
|0
|Рико Диего
|3
|0
|Порту Кристиан
|3
|0
|Ле Норман Робен
|3
|0
|Сорлот Александр
|2
|0
|Гевара Андер
|2
|0
|Оярсабаль Микель
|0
|1
|Рафинья Алькантара
|1
|0
|Ильяраменди Асьер
|1
|0
|Ремиро Алехандро
|1
|0
|Туррьентес Беньят
|1
|0
|Пачеко Хон
|1
|0
|Иманоль Альгуасиль
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пике Херард
|10
|1
|Бускетс Серхио
|9
|0
|Гави
|6
|1
|Альба Жорди
|7
|0
|Де Йонг Френки
|5
|1
|Гонсалес Нико
|6
|0
|Гарсия Эрик
|4
|1
|Араухо Рональд
|5
|0
|Абдессамад Эззалзули
|4
|0
|Тер Штеген Марк-Андре
|3
|0
|Депай Мемфис
|3
|0
|Ленгле Клеман
|3
|0
|Алвес Даниэл
|1
|1
|Хави Эрнандес
|2
|0
|Дембеле Усман
|2
|0
|Дест Серджино
|2
|0
|Мингеса Оскар
|2
|0
|Коутиньо Филиппе
|1
|0
|Роберто Серхи
|1
|0
|Юмтити Самуэль
|1
|0
|Торрес Ферран
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
28
4 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 9
21 Не забивали 18
1
8%
3
11%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
3
25%
6
21%
31-45
2
17%
7
25%
46-60
3
25%
3
11%
61-75
3
25%
6
21%
76-90
Пропущено
6
18
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 12
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
17%
4
22%
31-45
2
33%
4
22%
46-60
1
17%
2
11%
61-75
2
33%
5
28%
76-90
Забито
20
32
6 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
21 Не забивали 18
3
15%
6
19%
1-15
0
0%
7
22%
16-30
3
15%
4
13%
31-45
4
20%
4
13%
46-60
4
20%
3
9%
61-75
6
30%
8
25%
76-90
Пропущено
24
14
8 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
3
13%
3
21%
1-15
1
4%
1
7%
16-30
4
17%
1
7%
31-45
3
13%
3
21%
46-60
5
21%
2
14%
61-75
8
33%
4
29%
76-90
Забито
32
60
10 В 1-м тайме 29
22 Во 2-м тайме 31
18 Забивали первыми 18
10 Не забивали 5
4
13%
9
15%
1-15
0
0%
10
17%
16-30
6
19%
10
17%
31-45
6
19%
11
18%
46-60
7
22%
6
10%
61-75
9
28%
14
23%
76-90
Пропущено
30
32
9 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 22
3
10%
4
13%
1-15
1
3%
3
9%
16-30
5
17%
5
16%
31-45
5
17%
7
22%
46-60
6
20%
4
13%
61-75
10
33%
9
28%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Эльче - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Эспаньол 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:0
Реал Сосьедад - Алавес 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Атлетик Б - Реал Сосьедад 4:0 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 Реал Сосьедад - Гранада 2:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Леганес - Реал Сосьедад 2:3 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3
Барселона
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Барселона - Кадис 0:1 Барселона - Айнтрахт Фр 2:3 Леванте - Барселона 2:3 Айнтрахт Фр - Барселона 1:1
Барселона - Севилья 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Галатасарай - Барселона 1:2 Барселона - Осасуна 4:0 Барселона - Галатасарай 0:0 Эльче - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 4:0 Наполи - Барселона 2:4 Валенсия - Барселона 1:4 Барселона - Наполи 1:1 Эспаньол - Барселона 2:2 Барселона - Атлетико М 4:2 Алавес - Барселона 0:1 Атлетик Б - Барселона 3:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Гранада - Барселона 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|32
|23
|6
|3
|66 - 28
|75
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|59 - 39
|60
|3.
|Барселона
|Заявка
|31
|17
|9
|5
|60 - 32
|60
|4.
|Севилья
|Заявка
|32
|16
|12
|4
|46 - 25
|60
|5.
|Бетис
|Заявка
|32
|17
|6
|9
|56 - 37
|57
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|32
|15
|10
|7
|32 - 30
|55
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|32
|13
|10
|9
|51 - 31
|49
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|32
|11
|12
|9
|36 - 32
|45
|9.
|Осасуна
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|33 - 41
|44
|10.
|Валенсия
|Заявка
|32
|10
|12
|10
|44 - 46
|42
|11.
|Сельта
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|36 - 35
|39
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|37 - 44
|39
|13.
|Эльче
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|35 - 44
|35
|14.
|Райо Вальекано
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|32 - 38
|34
|15.
|Хетафе
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|29 - 37
|32
|16.
|Кадис
|Заявка
|32
|6
|13
|13
|27 - 43
|31
|17.
|Гранада
|Заявка
|32
|6
|11
|15
|36 - 56
|29
|18.
|Мальорка
|Заявка
|32
|7
|8
|17
|27 - 53
|29
|19.
|Алавес
|Заявка
|32
|6
|7
|19
|25 - 53
|25
|20.
|Леванте
|Заявка
|32
|5
|10
|17
|39 - 62
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|34 - 13
|37
|2.
|Севилья
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|34 - 16
|37
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|31 - 15
|36
|4.
|Барселона
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|32 - 14
|32
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|36 - 15
|32
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|12 - 6
|32
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|23 - 16
|31
|8.
|Бетис
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|31 - 19
|29
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 12
|28
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 18
|27
|11.
|Хетафе
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|21 - 15
|25
|12.
|Эльче
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 17
|23
|13.
|Валенсия
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|23 - 20
|22
|14.
|Осасуна
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 20
|21
|15.
|Мальорка
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|14 - 17
|21
|16.
|Сельта
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 21
|19
|17.
|Алавес
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|13 - 18
|19
|18.
|Гранада
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|20 - 28
|17
|19.
|Леванте
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|21 - 25
|16
|20.
|Кадис
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|13 - 20
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|32 - 15
|38
|2.
|Бетис
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 18
|28
|3.
|Барселона
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|28 - 18
|28
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|28 - 24
|24
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 24
|23
|6.
|Севилья
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|12 - 9
|23
|7.
|Осасуна
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|18 - 21
|23
|8.
|Валенсия
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 26
|20
|9.
|Сельта
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 14
|20
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|3
|9
|4
|11 - 14
|18
|11.
|Кадис
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 23
|17
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 16
|17
|13.
|Эльче
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 27
|12
|14.
|Гранада
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|16 - 28
|12
|15.
|Леванте
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|18 - 37
|9
|16.
|Мальорка
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|13 - 36
|8
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|14 - 28
|8
|18.
|Хетафе
|Заявка
|16
|0
|7
|9
|8 - 22
|7
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|10 - 26
|6
|20.
|Алавес
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|12 - 35
|6
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Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Барселона
Исход игры
Реал Сосьедад
0% (0)
Ничья
16.3% (7)
Барселона
83.7% (36)
Тотал 2.5
Больше
80.95% (34)
Меньше
19.05% (8)
Обе команды забьют
Да
88.1% (37)
Нет
11.9% (5)
Популярный счёт
1:2 Барселона
62.8% (27)
1:1 Ничья
9.3% (4)
2:2 Ничья
7% (3)
0:2 Барселона
7% (3)
1:3 Барселона
7% (3)
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