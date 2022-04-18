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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Реал Сосьедад
 
Позже

Стадион:
Барселона
Прогнозы 43
Реал Сосьедад 0% (0)
X 16.3% (7)
Барселона 83.7% (36)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Реал Сосьедад
Ничья
Барселона
3.48
3.85
2.22
Все Коэффициенты

История личных встреч

Реал Сосьедад
Барселона

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 19 побед

Первый тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед

28 матчей

17.9%
14.3%
67.8%
5 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

14.3%
21.4%
64.3%
4 победы 6 ничьих 18 побед

Второй тайм

21.4%
39.3%
39.3%
6 побед 11 ничьих 11 побед

История матчей

ЛЛ
4:2
ЛЛ
1:6
С
1:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:2
П
2:1
П
1:2
П
1:0
П
2:4
П
3:2
КК
5:2
КК
0:1
П
1:1
П
1:0
П
4:0
П
2:0
П
1:0
П
3:1
КК
1:1
КК
2:0
П
4:1
П
3:2
П
5:1
П
2:1
П
2:2
П
2:1
П
5:0

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 9 (4) 0.28
Исак Александр 5 (2) 0.16
Ариц Элустондо 4 0.13
Мерино Микель 3 0.09
Сорлот Александр 2 0.06
Лобете Хулен 2 0.06
Янузай Аднан 2 (1) 0.06
Сильва Давид 1 0.03
Ле Норман Робен 1 0.03
Барренечеа Андер 1 0.03
Субименди Мартин 1 0.03
Рафинья Алькантара 1 0.03
Порту Кристиан 0 0
Горосабел Андони 0 0
Субельдия Игор 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депай Мемфис 10 (4) 0.32
Обамеянг Пьер-Эмерик 8 0.26
Де Йонг Люк 6 0.19
Торрес Ферран 4 (1) 0.13
Араухо Рональд 4 0.13
Де Йонг Френки 3 0.1
Педри 3 0.1
Фати Ансу 3 0.1
Гави 2 0.06
Брайтвайт Мартин 2 0.06
Роберто Серхи 2 0.06
Гонсалес Нико 2 0.06
Коутиньо Филиппе 2 (1) 0.06
Дембеле Усман 1 0.03
Альба Жорди 1 0.03
Алвес Даниэл 1 0.03
Пике Херард 1 0.03
Бускетс Серхио 1 0.03
Агуэро Серхио 1 0.03
Пуч Рикард 1 0.03
Ютгла Ферран 1 0.03
Абдессамад Эззалзули 1 0.03
Дест Серджино 0 0
Траоре Адама 0 0
Ленгле Клеман 0 0
Мингеса Оскар 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мерино Микель 7 0
Янузай Аднан 5 0
Сальдуа Хосеба 5 0
Субельдия Игор 5 0
Сильва Давид 3 1
Ариц Элустондо 3 1
Муньос Айхен 3 1
Горосабел Андони 4 0
Исак Александр 4 0
Субименди Мартин 4 0
Рико Диего 3 0
Порту Кристиан 3 0
Ле Норман Робен 3 0
Сорлот Александр 2 0
Гевара Андер 2 0
Оярсабаль Микель 0 1
Рафинья Алькантара 1 0
Ильяраменди Асьер 1 0
Ремиро Алехандро 1 0
Туррьентес Беньят 1 0
Пачеко Хон 1 0
Иманоль Альгуасиль 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пике Херард 10 1
Бускетс Серхио 9 0
Гави 6 1
Альба Жорди 7 0
Де Йонг Френки 5 1
Гонсалес Нико 6 0
Гарсия Эрик 4 1
Араухо Рональд 5 0
Абдессамад Эззалзули 4 0
Тер Штеген Марк-Андре 3 0
Депай Мемфис 3 0
Ленгле Клеман 3 0
Алвес Даниэл 1 1
Хави Эрнандес 2 0
Дембеле Усман 2 0
Дест Серджино 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Коутиньо Филиппе 1 0
Роберто Серхи 1 0
Юмтити Самуэль 1 0
Торрес Ферран 1 0
Ютгла Ферран 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
28
4 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 9
21 Не забивали 18
1
8%
3
11%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
3
25%
6
21%
31-45
2
17%
7
25%
46-60
3
25%
3
11%
61-75
3
25%
6
21%
76-90

Пропущено

6
18
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 12
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
17%
4
22%
31-45
2
33%
4
22%
46-60
1
17%
2
11%
61-75
2
33%
5
28%
76-90

Забито

20
32
6 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
21 Не забивали 18
3
15%
6
19%
1-15
0
0%
7
22%
16-30
3
15%
4
13%
31-45
4
20%
4
13%
46-60
4
20%
3
9%
61-75
6
30%
8
25%
76-90

Пропущено

24
14
8 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
3
13%
3
21%
1-15
1
4%
1
7%
16-30
4
17%
1
7%
31-45
3
13%
3
21%
46-60
5
21%
2
14%
61-75
8
33%
4
29%
76-90

Забито

32
60
10 В 1-м тайме 29
22 Во 2-м тайме 31
18 Забивали первыми 18
10 Не забивали 5
4
13%
9
15%
1-15
0
0%
10
17%
16-30
6
19%
10
17%
31-45
6
19%
11
18%
46-60
7
22%
6
10%
61-75
9
28%
14
23%
76-90

Пропущено

30
32
9 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 22
3
10%
4
13%
1-15
1
3%
3
9%
16-30
5
17%
5
16%
31-45
5
17%
7
22%
46-60
6
20%
4
13%
61-75
10
33%
9
28%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Эльче - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Эспаньол 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:0
Реал Сосьедад - Алавес 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Атлетик Б - Реал Сосьедад 4:0 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 Реал Сосьедад - Гранада 2:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Леганес - Реал Сосьедад 2:3 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3
Барселона
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Барселона - Кадис 0:1 Барселона - Айнтрахт Фр 2:3 Леванте - Барселона 2:3 Айнтрахт Фр - Барселона 1:1
Барселона - Севилья 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Галатасарай - Барселона 1:2 Барселона - Осасуна 4:0 Барселона - Галатасарай 0:0 Эльче - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 4:0 Наполи - Барселона 2:4 Валенсия - Барселона 1:4 Барселона - Наполи 1:1 Эспаньол - Барселона 2:2 Барселона - Атлетико М 4:2 Алавес - Барселона 0:1 Атлетик Б - Барселона 3:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Гранада - Барселона 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 32 23 6 3 66 - 28 75
2. Атлетико М Заявка 32 18 6 8 59 - 39 60
3. Барселона Заявка 31 17 9 5 60 - 32 60
4. Севилья Заявка 32 16 12 4 46 - 25 60
5. Бетис Заявка 32 17 6 9 56 - 37 57
6. Реал Сосьедад Заявка 32 15 10 7 32 - 30 55
7. Вильярреал Заявка 32 13 10 9 51 - 31 49
8. Атлетик Б Заявка 32 11 12 9 36 - 32 45
9. Осасуна Заявка 32 12 8 12 33 - 41 44
10. Валенсия Заявка 32 10 12 10 44 - 46 42
11. Сельта Заявка 32 10 9 13 36 - 35 39
12. Эспаньол Заявка 32 10 9 13 37 - 44 39
13. Эльче Заявка 32 9 8 15 35 - 44 35
14. Райо Вальекано Заявка 31 9 7 15 32 - 38 34
15. Хетафе Заявка 32 7 11 14 29 - 37 32
16. Кадис Заявка 32 6 13 13 27 - 43 31
17. Гранада Заявка 32 6 11 15 36 - 56 29
18. Мальорка Заявка 32 7 8 17 27 - 53 29
19. Алавес Заявка 32 6 7 19 25 - 53 25
20. Леванте Заявка 32 5 10 17 39 - 62 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 16 11 4 1 34 - 13 37
2. Севилья Заявка 16 11 4 1 34 - 16 37
3. Атлетико М Заявка 16 11 3 2 31 - 15 36
4. Барселона Заявка 15 10 2 3 32 - 14 32
5. Вильярреал Заявка 16 9 5 2 36 - 15 32
6. Реал Сосьедад Заявка 16 9 5 2 12 - 6 32
7. Эспаньол Заявка 16 9 4 3 23 - 16 31
8. Бетис Заявка 16 9 2 5 31 - 19 29
9. Райо Вальекано Заявка 16 8 4 4 22 - 12 28
10. Атлетик Б Заявка 16 8 3 5 25 - 18 27
11. Хетафе Заявка 16 7 4 5 21 - 15 25
12. Эльче Заявка 16 6 5 5 20 - 17 23
13. Валенсия Заявка 16 5 7 4 23 - 20 22
14. Осасуна Заявка 16 5 6 5 15 - 20 21
15. Мальорка Заявка 16 5 6 5 14 - 17 21
16. Сельта Заявка 16 5 4 7 21 - 21 19
17. Алавес Заявка 16 5 4 7 13 - 18 19
18. Гранада Заявка 16 4 5 7 20 - 28 17
19. Леванте Заявка 16 3 7 6 21 - 25 16
20. Кадис Заявка 16 2 8 6 13 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 16 12 2 2 32 - 15 38
2. Бетис Заявка 16 8 4 4 25 - 18 28
3. Барселона Заявка 16 7 7 2 28 - 18 28
4. Атлетико М Заявка 16 7 3 6 28 - 24 24
5. Реал Сосьедад Заявка 16 6 5 5 20 - 24 23
6. Севилья Заявка 16 5 8 3 12 - 9 23
7. Осасуна Заявка 16 7 2 7 18 - 21 23
8. Валенсия Заявка 16 5 5 6 21 - 26 20
9. Сельта Заявка 16 5 5 6 15 - 14 20
10. Атлетик Б Заявка 16 3 9 4 11 - 14 18
11. Кадис Заявка 16 4 5 7 14 - 23 17
12. Вильярреал Заявка 16 4 5 7 15 - 16 17
13. Эльче Заявка 16 3 3 10 15 - 27 12
14. Гранада Заявка 16 2 6 8 16 - 28 12
15. Леванте Заявка 16 2 3 11 18 - 37 9
16. Мальорка Заявка 16 2 2 12 13 - 36 8
17. Эспаньол Заявка 16 1 5 10 14 - 28 8
18. Хетафе Заявка 16 0 7 9 8 - 22 7
19. Райо Вальекано Заявка 15 1 3 11 10 - 26 6
20. Алавес Заявка 16 1 3 12 12 - 35 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Сосьедад - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 апреля 2022, осталось 2 дня 10 часов 18 минут.

    Главный судья: Дель Серро Гранде Карлос

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Реал Сосьедад 0% (0)
    X 16.3% (7)
    Барселона 83.7% (36)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Сосьедад
    Ничья
    Барселона
    3.48
    3.85
    2.22
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Реал Сосьедад - Барселона онлайн

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    Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Барселона

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    0% (0)
    Ничья
    16.3% (7)
    Барселона
    83.7% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    80.95% (34)
    Меньше
    19.05% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    88.1% (37)
    Нет
    11.9% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Барселона
    62.8% (27)
    1:1 Ничья
    9.3% (4)
    2:2 Ничья
    7% (3)
    0:2 Барселона
    7% (3)
    1:3 Барселона
    7% (3)
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