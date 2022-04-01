Аргентина: Лига професиональ 2022
8' Желтая карточкаFacundo Farias
0:1
16' ПенальтиКаутеруссио Мартин
19' Желтая карточкаГольц Паоло
27' Желтая карточкаBraian Martinez
1:1
29' ГолLucas Beltrain
66' Желтая карточкаДевекки Хосе
1:2
79' ГолBraian Martinez
82' Желтая карточкаЛертора Федерико
83' Желтая карточкаМели Сесар
1:3
90' ГолMatias Pisano
Ход матча
16'
19'
27'
29'
1:1
66'
79'
82'
83'
90'
1:3
21
Eric
Meza
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Eric MezaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Абила РамонНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Falcioni
- Основной состав
-
25 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Мели СесарПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Риос АндресПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Palermo
История личных встреч
Колон
Альдосиви
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Колон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Beltrain
|4
|0.5
|Luis Miguel Rodriguez
|2 (1)
|0.25
|Cristian Bernardi
|1
|0.13
|Facundo Garces
|1
|0.13
|Facundo Farias
|1
|0.13
|Rafael Delgado
|0
|0
|Абила Рамон
|0
|0
|Rodrigo Aliendro
|0
|0
Альдосиви
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каутеруссио Мартин
|6 (2)
|0.75
|Matias Pisano
|2
|0.25
|Мели Сесар
|1
|0.13
|Martin Santiago Silva I
|1
|0.13
|Braian Martinez
|1
|0.13
|Edwin Mosquera
|0
|0
|Девекки Хосе
|0
|0
|Leandro Maciel
|0
|0
|Rufino Lucero
|0
|0
Карточки
Колон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rafael Delgado
|3
|0
|Лертора Федерико
|2
|0
|Rodrigo Aliendro
|2
|0
|Joaquin Novillo
|2
|0
|Luis Miguel Rodriguez
|1
|0
|Гольц Паоло
|1
|0
|Jonathan Sandoval
|1
|0
|Facundo Garces
|1
|0
|Facundo Farias
|1
|0
Альдосиви
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Valentini
|2
|1
|Девекки Хосе
|2
|0
|Mario Lopez
|2
|0
|Мели Сесар
|2
|0
|Emanuel Iniguez
|2
|0
|Fernando Roman Villalba
|2
|0
|Rufino Lucero
|2
|0
|Jonathan Zacaria
|1
|0
|Edwin Mosquera
|1
|0
|Braian Martinez
|1
|0
|Matias Morello
|1
|0
|Valentin Mancini
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
50%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
3
60%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
4
5
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
40%
76-90
Пропущено
3
3
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
11
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
0
0%
1
9%
1-15
1
11%
3
27%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
5
45%
76-90
Пропущено
9
8
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
4
44%
2
25%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
1
11%
3
38%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Колон
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Ланус - Колон 1:1 Тигре - Колон 1:0 Колон - Спортиво Пеньяроль 2:1
Колон - Барракас Централь 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Колон 0:2 Колон - Годой Крус 3:1 Бока Хуниорс - Колон 1:1 Унион Санта-Фе - Колон 3:0 Колон - Атлетико Тукуман 3:0 Дефенса и Хустисия - Колон 1:1 Колон - Росарио Сентраль 1:4 Расинг Авельянеда - Колон 1:2 Колон - Атлетико Платенсе 3:0 Патронато Парана - Колон 2:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Колон 3:1 Колон - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Колон 1:2 Колон - Банфилд 0:0
Альдосиви
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Альдосиви - Патронато Парана 3:1 Альдосиви - Тигре 1:0 Барракас Централь - Альдосиви 2:1 Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:0
Годой Крус - Альдосиви 0:2 Альдосиви - Бока Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Альдосиви 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:3 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 3:2 Тальерес Кордоба - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Сан-Лоренсо 2:0 Банфилд - Альдосиви 0:2 Альдосиви - Бока Хуниорс 0:3 Сентраль Кордоба Росарио - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Альдосиви 3:0 Альдосиви - Унион Санта-Фе 1:2 Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|14 - 5
|15
|2.
|Дефенса и Хустисия
|7
|4
|2
|1
|14 - 11
|14
|3.
|Унион Санта-Фе
|7
|4
|2
|1
|6 - 3
|14
|4.
|Ривер Плейт
|7
|4
|1
|2
|13 - 5
|13
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|6.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|8.
|Сармиенто
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|9.
|Атлетико Платенсе
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|1
|3
|3
|6 - 14
|6
|11.
|Сан-Лоренсо
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|12.
|Тальерес Кордоба
|7
|1
|2
|4
|3 - 6
|5
|13.
|Атлетико Тукуман
|7
|1
|1
|5
|3 - 13
|4
|14.
|Патронато Парана
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|3.
|Альдосиви
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|4.
|Тигре
|7
|3
|3
|1
|9 - 3
|12
|5.
|Колон
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|6.
|Уракан
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|7.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|8.
|Барракас Централь
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|9.
|Годой Крус
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|10.
|Росарио Сентраль
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|1
|4
|2
|9 - 10
|7
|12.
|Арсенал Саранди
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|13.
|Ланус
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
|14.
|Велес Сарсфилд
|7
|1
|3
|3
|3 - 5
|6
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|2.
|Сармиенто
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|3.
|Расинг Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|4.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|7.
|Атлетико Платенсе
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|8.
|Дефенса и Хустисия
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Банфилд
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|11.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|13.
|Патронато Парана
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|14.
|Сан-Лоренсо
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|2.
|Альдосиви
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|3.
|Тигре
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|5.
|Барракас Централь
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|6.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|7.
|Уракан
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|8.
|Велес Сарсфилд
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|9.
|Ланус
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Росарио Сентраль
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Годой Крус
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дефенса и Хустисия
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|2.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|3.
|Банфилд
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|4.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|5.
|Ривер Плейт
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|6.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|8.
|Сармиенто
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|9.
|Патронато Парана
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|10.
|Унион Санта-Фе
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|11.
|Атлетико Платенсе
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|12.
|Тальерес Кордоба
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
|14.
|Атлетико Тукуман
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|Альдосиви
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|3.
|Годой Крус
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|6.
|Тигре
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|7.
|Колон
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|8.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Уракан
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Барракас Централь
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|12.
|Ланус
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|13.
|Арсенал Саранди
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|1
|3
|0 - 4
|1