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Аргентина: Лига професиональ 2022

2022
Колон
1:3
Конец матча
Альдосиви
0'
8' Желтая карточка
Facundo Farias
0:1
16' Пенальти
Каутеруссио Мартин
19' Желтая карточка
Гольц Паоло
27' Желтая карточка
Braian Martinez
1:1
29' Гол
Lucas Beltrain
66' Желтая карточка
Девекки Хосе
1:2
79' Гол
Braian Martinez
82' Желтая карточка
Лертора Федерико
83' Желтая карточка
Мели Сесар
1:3
90' Гол
Matias Pisano
90'+7
1
Леонардо
Буриан
36
Gian
Nardelli
6
Гольц
Паоло
13
Joaquin
Novillo
14
Лертора
Федерико
21
Eric
Meza
29
Rodrigo
Aliendro
23
Cristian
Bernardi
28
Andrew
Teuten
35
Facundo
Farias
9
Lucas
Beltrain
25
Девекки
Хосе
4
Rufino
Lucero
2
Mario
Lopez
13
Nicolas
Valentini
28
Fernando
Roman
Villalba
33
Leandro
Maciel
39
Matias
Morello
70
Edwin
Mosquera
7
Каутеруссио
Мартин
29
Braian
Martinez
9
Martin
Santiago
Silva
I
Колон
3-1-4-2
Альдосиви
4-2-3-1

История личных встреч

Колон
Альдосиви

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

ЛП
3:0
ЛП
2:1
С
0:2
С
3:0
П
0:2
П
1:1
ПБ
2:0
ПБ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Beltrain 4 0.5
Luis Miguel Rodriguez 2 (1) 0.25
Cristian Bernardi 1 0.13
Facundo Garces 1 0.13
Facundo Farias 1 0.13
Rafael Delgado 0 0
Абила Рамон 0 0
Rodrigo Aliendro 0 0
Альдосиви
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каутеруссио Мартин 6 (2) 0.75
Matias Pisano 2 0.25
Мели Сесар 1 0.13
Martin Santiago Silva I 1 0.13
Braian Martinez 1 0.13
Edwin Mosquera 0 0
Девекки Хосе 0 0
Leandro Maciel 0 0
Rufino Lucero 0 0

Карточки

Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rafael Delgado 3 0
Лертора Федерико 2 0
Rodrigo Aliendro 2 0
Joaquin Novillo 2 0
Luis Miguel Rodriguez 1 0
Гольц Паоло 1 0
Jonathan Sandoval 1 0
Facundo Garces 1 0
Facundo Farias 1 0
Альдосиви
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Valentini 2 1
Девекки Хосе 2 0
Mario Lopez 2 0
Мели Сесар 2 0
Emanuel Iniguez 2 0
Fernando Roman Villalba 2 0
Rufino Lucero 2 0
Jonathan Zacaria 1 0
Edwin Mosquera 1 0
Braian Martinez 1 0
Matias Morello 1 0
Valentin Mancini 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
50%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
3
60%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

4
5
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
40%
76-90

Пропущено

3
3
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
11
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
0
0%
1
9%
1-15
1
11%
3
27%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
5
45%
76-90

Пропущено

9
8
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
4
44%
2
25%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
1
11%
3
38%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Колон
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Ланус - Колон 1:1 Тигре - Колон 1:0 Колон - Спортиво Пеньяроль 2:1
Колон - Барракас Централь 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Колон 0:2 Колон - Годой Крус 3:1 Бока Хуниорс - Колон 1:1 Унион Санта-Фе - Колон 3:0 Колон - Атлетико Тукуман 3:0 Дефенса и Хустисия - Колон 1:1 Колон - Росарио Сентраль 1:4 Расинг Авельянеда - Колон 1:2 Колон - Атлетико Платенсе 3:0 Патронато Парана - Колон 2:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Колон 3:1 Колон - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Колон 1:2 Колон - Банфилд 0:0
Альдосиви
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Альдосиви - Патронато Парана 3:1 Альдосиви - Тигре 1:0 Барракас Централь - Альдосиви 2:1 Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:0
Годой Крус - Альдосиви 0:2 Альдосиви - Бока Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Альдосиви 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:3 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 3:2 Тальерес Кордоба - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Сан-Лоренсо 2:0 Банфилд - Альдосиви 0:2 Альдосиви - Бока Хуниорс 0:3 Сентраль Кордоба Росарио - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Альдосиви 3:0 Альдосиви - Унион Санта-Фе 1:2 Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 7 4 3 0 14 - 5 15
2. Дефенса и Хустисия 7 4 2 1 14 - 11 14
3. Унион Санта-Фе 7 4 2 1 6 - 3 14
4. Ривер Плейт 7 4 1 2 13 - 5 13
5. Ньюэллс Олд Бойз 7 4 1 2 10 - 8 13
6. Банфилд 7 3 2 2 11 - 7 11
7. Аргентинос Хуниорс 7 3 2 2 8 - 7 11
8. Сармиенто 7 3 2 2 9 - 9 11
9. Атлетико Платенсе 7 2 1 4 6 - 10 7
10. Химнасия Ла-Плата 7 1 3 3 6 - 14 6
11. Сан-Лоренсо 7 1 3 3 5 - 7 6
12. Тальерес Кордоба 7 1 2 4 3 - 6 5
13. Атлетико Тукуман 7 1 1 5 3 - 13 4
14. Патронато Парана 7 1 1 5 4 - 11 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 7 4 2 1 9 - 6 14
2. Эстудиантес Ла Плата 7 4 2 1 12 - 9 14
3. Альдосиви 8 4 1 3 11 - 8 13
4. Тигре 7 3 3 1 9 - 3 12
5. Колон 8 3 3 2 10 - 8 12
6. Уракан 7 3 1 3 8 - 8 10
7. Сентраль Кордоба Росарио 7 2 3 2 6 - 6 9
8. Барракас Централь 7 3 0 4 9 - 12 9
9. Годой Крус 7 2 2 3 11 - 13 8
10. Росарио Сентраль 7 2 1 4 6 - 9 7
11. Индепендьенте Авельянеда 7 1 4 2 9 - 10 7
12. Арсенал Саранди 7 1 4 2 8 - 9 7
13. Ланус 7 1 3 3 6 - 7 6
14. Велес Сарсфилд 7 1 3 3 3 - 5 6

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 4 4 0 0 5 - 1 12
2. Сармиенто 4 2 2 0 7 - 5 8
3. Расинг Авельянеда 3 2 1 0 4 - 0 7
4. Ривер Плейт 4 2 1 1 10 - 4 7
5. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 2 7
6. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 0 1 5 - 2 6
7. Атлетико Платенсе 4 2 0 2 4 - 3 6
8. Дефенса и Хустисия 3 1 2 0 6 - 5 5
9. Химнасия Ла-Плата 3 1 2 0 4 - 3 5
10. Банфилд 3 1 1 1 6 - 3 4
11. Тальерес Кордоба 4 1 1 2 3 - 4 4
12. Атлетико Тукуман 4 1 1 2 3 - 7 4
13. Патронато Парана 3 0 1 2 0 - 2 1
14. Сан-Лоренсо 3 0 1 2 3 - 5 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 4 3 0 1 7 - 5 9
2. Альдосиви 4 2 1 1 5 - 3 7
3. Тигре 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Колон 4 2 1 1 6 - 5 7
5. Барракас Централь 3 2 0 1 4 - 4 6
6. Арсенал Саранди 4 1 3 0 5 - 4 6
7. Уракан 4 2 0 2 6 - 6 6
8. Велес Сарсфилд 3 1 2 0 3 - 1 5
9. Ланус 4 1 2 1 3 - 2 5
10. Индепендьенте Авельянеда 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Бока Хуниорс 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Росарио Сентраль 4 1 0 3 3 - 6 3
13. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Годой Крус 3 0 2 1 4 - 6 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дефенса и Хустисия 4 3 0 1 8 - 6 9
2. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 10 - 5 8
3. Банфилд 4 2 1 1 5 - 4 7
4. Ньюэллс Олд Бойз 4 2 1 1 5 - 6 7
5. Ривер Плейт 3 2 0 1 3 - 1 6
6. Сан-Лоренсо 4 1 2 1 2 - 2 5
7. Аргентинос Хуниорс 3 1 1 1 3 - 5 4
8. Сармиенто 3 1 0 2 2 - 4 3
9. Патронато Парана 4 1 0 3 4 - 9 3
10. Унион Санта-Фе 3 0 2 1 1 - 2 2
11. Атлетико Платенсе 3 0 1 2 2 - 7 1
12. Тальерес Кордоба 3 0 1 2 0 - 2 1
13. Химнасия Ла-Плата 4 0 1 3 2 - 11 1
14. Атлетико Тукуман 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 4 3 1 0 6 - 3 10
2. Альдосиви 4 2 0 2 6 - 5 6
3. Годой Крус 4 2 0 2 7 - 7 6
4. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 3 0 3 - 2 6
5. Эстудиантес Ла Плата 3 1 2 0 5 - 4 5
6. Тигре 4 1 2 1 3 - 2 5
7. Колон 4 1 2 1 4 - 3 5
8. Росарио Сентраль 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Уракан 3 1 1 1 2 - 2 4
10. Барракас Централь 4 1 0 3 5 - 8 3
11. Индепендьенте Авельянеда 3 0 2 1 4 - 5 2
12. Ланус 3 0 1 2 3 - 5 1
13. Арсенал Саранди 3 0 1 2 3 - 5 1
14. Велес Сарсфилд 4 0 1 3 0 - 4 1
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