Аргентина: Лига професиональ 2022
2:1
Конец матча
15' Желтая карточкаErik Ramirez
0:1
34' ГолMatias Esquivel
36' Желтая карточкаEnzo Hernan Diaz
40' Желтая карточкаМендез Начо
44' Желтая карточкаПирис Оскар
1:1
50' ГолCristian Alberto Tarragona
54' Желтая карточкаNery Leyes
56' Желтая карточкаRodrigo Villagra
2:1
62' ГолАлеман Брайн
69' Вторая желтая карточкаEnzo Hernan Diaz
90' Красная карточкаRamiro Hernandez
90' Желтая карточкаДжиротти Федерико
2:1
90' Не забитый пенальтиАлеман Брайн
Ход матча
15'
34'
0:1
36'
40'
44'
50'
54'
56'
62'
2:1
69'
90'
90'
2:1
17
Рей
Родриго
11
Ramon
Sosa
33
Nery
Leyes
10
Алеман
Брайн
43
Erik
Ramirez
22
Эррера
Гидо
2
Рафа
II
38
Matias
Godoy
- Основной состав
-
17 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ramon SosaПолузащитник
-
33 Nery LeyesПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Алеман БрайнПолузащитник
-
43 Erik RamirezНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
28 Tomas Muro
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Горосито Нестор
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Matias GodoyПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Jose RomeroНападающий
-
36 Ignacio Lago
-
-
-
-
-
Главный тренер: Javier Gandolfi
История личных встреч
Химнасия Ла-Плата
Тальерес Кордоба
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cristian Alberto Tarragona
|3
|0.38
|Алеман Брайн
|3 (1)
|0.38
|Erik Ramirez
|1
|0.13
|Карбонеро Йохан
|0
|0
|Ramon Sosa
|0
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендез Начо
|1
|0.13
|Diego Valoyes
|1
|0.13
|Джиротти Федерико
|1
|0.13
|Matias Esquivel
|1
|0.13
|Hector Fertoli
|0
|0
|Олива Кристиан
|0
|0
|Enzo Hernan Diaz
|0
|0
Карточки
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алеман Брайн
|6
|0
|Nery Leyes
|3
|0
|Чеккини Эмануэль
|3
|0
|Guillermo Fratta
|3
|0
|Leonardo Morales
|2
|0
|Erik Ramirez
|2
|0
|Карбонеро Йохан
|2
|0
|Francisco Gerometta
|2
|0
|Пирис Оскар
|1
|0
|Cristian Alberto Tarragona
|1
|0
|Agustin Cardozo
|1
|0
|German Guiffrey
|1
|0
|Ramon Sosa
|1
|0
|Guillermo Enrique
|1
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Enzo Hernan Diaz
|5
|2
|Джиротти Федерико
|4
|1
|Ramiro Hernandez
|2
|2
|Рафа II
|2
|0
|Эррера Гидо
|1
|0
|Мендез Начо
|1
|0
|Angelo Martino
|1
|0
|Олива Кристиан
|1
|0
|Gaston Americo Benavidez
|1
|0
|Rodrigo Villagra
|1
|0
|Matias Godoy
|1
|0
|Rodrigo Garro
|1
|0
|Francisco Alvarez1
|1
|0
|Matias Esquivel
|1
|0
|Emerson Batalla
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
1
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
12
4
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
2
50%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
3
25%
1
25%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
50%
76-90
Пропущено
16
8
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
13%
1
13%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
31%
2
25%
31-45
2
13%
2
25%
46-60
3
19%
2
25%
61-75
3
19%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:2 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2
Банфилд - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 1:0 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 4:4 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 3:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 5:2 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 0:1 Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Тальерес Кордоба - Годой Крус 2:1 Тальерес Кордоба - Атлетико Гуэмес 4:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0
Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Сармиенто - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:0 Тальерес Кордоба - Альдосиви 2:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 5:2 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Тальерес Кордоба 0:2 Тальерес Кордоба - Уракан 1:0 Ланус - Тальерес Кордоба 3:3 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 1:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|14 - 5
|15
|2.
|Дефенса и Хустисия
|7
|4
|2
|1
|14 - 11
|14
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|1:0
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|4.
|Унион Санта-Фе
|8
|4
|2
|2
|7 - 5
|14
|5.
|Ривер Плейт
|7
|4
|1
|2
|13 - 5
|13
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|7.
|Банфилд
|0:1
|8
|3
|2
|3
|11 - 8
|11
|8.
|Сармиенто
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|2
|3
|3
|8 - 15
|9
|10.
|Патронато Парана
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|11.
|Атлетико Платенсе
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|12.
|Сан-Лоренсо
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|13.
|Тальерес Кордоба
|8
|1
|2
|5
|4 - 8
|5
|14.
|Атлетико Тукуман
|7
|1
|1
|5
|3 - 13
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|3.
|Альдосиви
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|4.
|Тигре
|7
|3
|3
|1
|9 - 3
|12
|5.
|Колон
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|6.
|Уракан
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|7.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|8.
|Барракас Централь
|0:0
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|8
|1
|5
|2
|9 - 10
|8
|10.
|Годой Крус
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|11.
|Росарио Сентраль
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|12.
|Арсенал Саранди
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|13.
|Ланус
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
|14.
|Велес Сарсфилд
|7
|1
|3
|3
|3 - 5
|6
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|3.
|Сармиенто
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|4.
|Расинг Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|5.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|1:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|8.
|Атлетико Платенсе
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|9.
|Дефенса и Хустисия
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|10.
|Банфилд
|0:1
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|11.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|13.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|2.
|Альдосиви
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|3.
|Тигре
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|5.
|Барракас Централь
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|6.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|7.
|Уракан
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|8.
|Велес Сарсфилд
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|9.
|Ланус
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|Росарио Сентраль
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|14.
|Годой Крус
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дефенса и Хустисия
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|2.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|1:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|4.
|Банфилд
|0:1
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|6.
|Ривер Плейт
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|7.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|8.
|Сармиенто
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|9.
|Патронато Парана
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|10.
|Унион Санта-Фе
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|11.
|Атлетико Платенсе
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|12.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
|13.
|Тальерес Кордоба
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|14.
|Атлетико Тукуман
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|Альдосиви
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|3.
|Годой Крус
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|6.
|Тигре
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|7.
|Колон
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|8.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Барракас Централь
|0:0
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Ланус
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|13.
|Арсенал Саранди
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|1
|3
|0 - 4
|1