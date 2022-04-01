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Аргентина: Лига професиональ 2022

2022
Химнасия Ла-Плата
2:1
Конец матча
Тальерес Кордоба
0'
15' Желтая карточка
Erik Ramirez
0:1
34' Гол
Matias Esquivel
36' Желтая карточка
Enzo Hernan Diaz
40' Желтая карточка
Мендез Начо
44' Желтая карточка
Пирис Оскар
1:1
50' Гол
Cristian Alberto Tarragona
54' Желтая карточка
Nery Leyes
56' Желтая карточка
Rodrigo Villagra
2:1
62' Гол
Алеман Брайн
69' Вторая желтая карточка
Enzo Hernan Diaz
90' Красная карточка
Ramiro Hernandez
90' Желтая карточка
Джиротти Федерико
2:1
90' Не забитый пенальти
Алеман Брайн
90'+7
17
Рей
Родриго
16
Francisco
Gerometta
4
Leonardo
Morales
3
Пирис
Оскар
24
German
Guiffrey
11
Ramon
Sosa
33
Nery
Leyes
7
Карбонеро
Йохан
10
Алеман
Брайн
43
Erik
Ramirez
25
Cristian
Alberto
Tarragona
22
Эррера
Гидо
29
Gaston
Americo
Benavidez
2
Рафа
II
15
Enzo
Hernan
Diaz
21
Angelo
Martino
8
Мендез
Начо
18
Rodrigo
Villagra
38
Matias
Godoy
32
Matias
Esquivel
10
Hector
Fertoli
19
Джиротти
Федерико
Химнасия Ла-Плата
4-3-1-2
Тальерес Кордоба
4-2-3-1

История личных встреч

Химнасия Ла-Плата
Тальерес Кордоба

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛП
5:2
ЛП
3:0
КДМЭП
2:2
С
2:1
С
0:2
С
2:0
П
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cristian Alberto Tarragona 3 0.38
Алеман Брайн 3 (1) 0.38
Erik Ramirez 1 0.13
Карбонеро Йохан 0 0
Ramon Sosa 0 0
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендез Начо 1 0.13
Diego Valoyes 1 0.13
Джиротти Федерико 1 0.13
Matias Esquivel 1 0.13
Hector Fertoli 0 0
Олива Кристиан 0 0
Enzo Hernan Diaz 0 0

Карточки

Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алеман Брайн 6 0
Nery Leyes 3 0
Чеккини Эмануэль 3 0
Guillermo Fratta 3 0
Leonardo Morales 2 0
Erik Ramirez 2 0
Карбонеро Йохан 2 0
Francisco Gerometta 2 0
Пирис Оскар 1 0
Cristian Alberto Tarragona 1 0
Agustin Cardozo 1 0
German Guiffrey 1 0
Ramon Sosa 1 0
Guillermo Enrique 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Enzo Hernan Diaz 5 2
Джиротти Федерико 4 1
Ramiro Hernandez 2 2
Рафа II 2 0
Эррера Гидо 1 0
Мендез Начо 1 0
Angelo Martino 1 0
Олива Кристиан 1 0
Gaston Americo Benavidez 1 0
Rodrigo Villagra 1 0
Matias Godoy 1 0
Rodrigo Garro 1 0
Francisco Alvarez1 1 0
Matias Esquivel 1 0
Emerson Batalla 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
1
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

12
4
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
2
50%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
3
25%
1
25%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
50%
76-90

Пропущено

16
8
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
13%
1
13%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
31%
2
25%
31-45
2
13%
2
25%
46-60
3
19%
2
25%
61-75
3
19%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:2 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2
Банфилд - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 1:0 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 4:4 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 3:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 5:2 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 0:1 Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Тальерес Кордоба - Годой Крус 2:1 Тальерес Кордоба - Атлетико Гуэмес 4:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0
Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Сармиенто - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:0 Тальерес Кордоба - Альдосиви 2:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 5:2 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Тальерес Кордоба 0:2 Тальерес Кордоба - Уракан 1:0 Ланус - Тальерес Кордоба 3:3 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 1:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 7 4 3 0 14 - 5 15
2. Дефенса и Хустисия 7 4 2 1 14 - 11 14
3. Аргентинос Хуниорс 1:0 8 4 2 2 9 - 7 14
4. Унион Санта-Фе 8 4 2 2 7 - 5 14
5. Ривер Плейт 7 4 1 2 13 - 5 13
6. Ньюэллс Олд Бойз 7 4 1 2 10 - 8 13
7. Банфилд 0:1 8 3 2 3 11 - 8 11
8. Сармиенто 7 3 2 2 9 - 9 11
9. Химнасия Ла-Плата 8 2 3 3 8 - 15 9
10. Патронато Парана 8 2 1 5 6 - 12 7
11. Атлетико Платенсе 7 2 1 4 6 - 10 7
12. Сан-Лоренсо 7 1 3 3 5 - 7 6
13. Тальерес Кордоба 8 1 2 5 4 - 8 5
14. Атлетико Тукуман 7 1 1 5 3 - 13 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 7 4 2 1 9 - 6 14
2. Эстудиантес Ла Плата 7 4 2 1 12 - 9 14
3. Альдосиви 8 4 1 3 11 - 8 13
4. Тигре 7 3 3 1 9 - 3 12
5. Колон 8 3 3 2 10 - 8 12
6. Уракан 8 3 2 3 10 - 10 11
7. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 4 2 8 - 8 10
8. Барракас Централь 0:0 8 3 1 4 9 - 12 10
9. Индепендьенте Авельянеда 0:0 8 1 5 2 9 - 10 8
10. Годой Крус 7 2 2 3 11 - 13 8
11. Росарио Сентраль 7 2 1 4 6 - 9 7
12. Арсенал Саранди 7 1 4 2 8 - 9 7
13. Ланус 7 1 3 3 6 - 7 6
14. Велес Сарсфилд 7 1 3 3 3 - 5 6

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 4 4 0 0 5 - 1 12
2. Химнасия Ла-Плата 4 2 2 0 6 - 4 8
3. Сармиенто 4 2 2 0 7 - 5 8
4. Расинг Авельянеда 3 2 1 0 4 - 0 7
5. Ривер Плейт 4 2 1 1 10 - 4 7
6. Аргентинос Хуниорс 1:0 4 2 1 1 5 - 2 7
7. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 0 1 5 - 2 6
8. Атлетико Платенсе 4 2 0 2 4 - 3 6
9. Дефенса и Хустисия 3 1 2 0 6 - 5 5
10. Банфилд 0:1 4 1 1 2 6 - 4 4
11. Тальерес Кордоба 4 1 1 2 3 - 4 4
12. Атлетико Тукуман 4 1 1 2 3 - 7 4
13. Патронато Парана 4 1 1 2 2 - 3 4
14. Сан-Лоренсо 3 0 1 2 3 - 5 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 4 3 0 1 7 - 5 9
2. Альдосиви 4 2 1 1 5 - 3 7
3. Тигре 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Колон 4 2 1 1 6 - 5 7
5. Барракас Централь 0:0 4 2 1 1 4 - 4 7
6. Арсенал Саранди 4 1 3 0 5 - 4 6
7. Уракан 4 2 0 2 6 - 6 6
8. Велес Сарсфилд 3 1 2 0 3 - 1 5
9. Ланус 4 1 2 1 3 - 2 5
10. Индепендьенте Авельянеда 0:0 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Бока Хуниорс 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 1 2 5 - 6 4
13. Росарио Сентраль 4 1 0 3 3 - 6 3
14. Годой Крус 3 0 2 1 4 - 6 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дефенса и Хустисия 4 3 0 1 8 - 6 9
2. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 10 - 5 8
3. Аргентинос Хуниорс 1:0 4 2 1 1 4 - 5 7
4. Банфилд 0:1 4 2 1 1 5 - 4 7
5. Ньюэллс Олд Бойз 4 2 1 1 5 - 6 7
6. Ривер Плейт 3 2 0 1 3 - 1 6
7. Сан-Лоренсо 4 1 2 1 2 - 2 5
8. Сармиенто 3 1 0 2 2 - 4 3
9. Патронато Парана 4 1 0 3 4 - 9 3
10. Унион Санта-Фе 4 0 2 2 2 - 4 2
11. Атлетико Платенсе 3 0 1 2 2 - 7 1
12. Химнасия Ла-Плата 4 0 1 3 2 - 11 1
13. Тальерес Кордоба 4 0 1 3 1 - 4 1
14. Атлетико Тукуман 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 4 3 1 0 6 - 3 10
2. Альдосиви 4 2 0 2 6 - 5 6
3. Годой Крус 4 2 0 2 7 - 7 6
4. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 3 0 3 - 2 6
5. Эстудиантес Ла Плата 3 1 2 0 5 - 4 5
6. Тигре 4 1 2 1 3 - 2 5
7. Колон 4 1 2 1 4 - 3 5
8. Уракан 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Росарио Сентраль 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Барракас Централь 0:0 4 1 0 3 5 - 8 3
11. Индепендьенте Авельянеда 0:0 4 0 3 1 4 - 5 3
12. Ланус 3 0 1 2 3 - 5 1
13. Арсенал Саранди 3 0 1 2 3 - 5 1
14. Велес Сарсфилд 4 0 1 3 0 - 4 1
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Пирис Оскар получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Мендез Начо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Энцо Эрнан Диас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Матиас Эскивель бьет в цель!
  • Желтая карточка
    15'
    Эрик Рамирес получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Химнасия Ла-Плата 2:1 Тальерес Кордоба онлайн

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