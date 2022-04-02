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Аргентина: Лига професиональ 2022

2022
Сентраль Кордоба Росарио
2:2
Конец матча
Уракан
0'
1:0
3' Гол
Риано Клаудио
1:1
18' Гол
Matias Coccaro
25' Желтая карточка
Jesus Soraire
2:1
34' Гол
Renzo Lopez
45' Желтая карточка
Fabian Henriquez
54' Желтая карточка
Jonathan Galvan
2:2
86' Гол
Кристальдо Франко
88' Желтая карточка
Nahuel Banegas
90'+6
1
Тоселли
Кристофер
5
Рамирес
Иван
2
Fabio
Pereyra
6
Franco
Sbutoni
12
Jonathan
Bay
8
Jesus
Soraire
15
Лаба
Матиас
24
Francisco
Gonzalez
Metilli
7
Мартинес
Алекс
9
Риано
Клаудио
31
Renzo
Lopez
1
Marcos
Guillermo
Diaz
4
Ismael
Alberto
Quilez
2
Тобио
Фернандо
8
Jonathan
Galvan
13
Walter
Perez
5
Santiago
Hezze
19
Fabian
Henriquez
10
Кристальдо
Франко
20
Jhonatan
Candia
7
Matias
Coccaro
14
Баямич
Матео
Сентраль Кордоба Росарио
4-3-3
Уракан
4-3-3

История личных встреч

Сентраль Кордоба Росарио
Уракан

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛП
1:2
С
1:1
К
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Renzo Lopez 3 0.38
Риано Клаудио 2 0.25
Pablo Arganaraz 1 0.13
Мартинес Алекс 1 0.13
Francisco Gonzalez Metilli 1 0.13
Рамирес Иван 0 0
Капроф Хуан 0 0
Уракан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jhonatan Candia 4 (2) 0.5
Matias Coccaro 4 0.5
Кристальдо Франко 1 0.13
Jonas Acevedo 1 0.13
Rodrigo Cabral 0 0
Santiago Hezze 0 0

Карточки

Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jesus Soraire 3 0
Renzo Lopez 3 0
Лаба Матиас 2 0
Franco Sbutoni 2 0
Риано Клаудио 1 0
Рамос Гонсало 1 0
Francisco Grahl 1 0
Мартинес Алекс 1 0
Nicolas Linares 1 0
Pablo Arganaraz 1 0
Fabio Pereyra 1 0
Nahuel Banegas 1 0
Deian Veron 1 0
Монтес Родриго 1 0
Уракан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тобио Фернандо 3 0
Marcos Guillermo Diaz 3 0
Jonathan Galvan 3 0
Fabian Henriquez 3 0
Cesar Ibanez 2 0
Federico Fattori 2 0
Matias Coccaro 2 0
Patricio Daniel Toranzo 1 0
Ismael Alberto Quilez 1 0
Кристальдо Франко 1 0
Jhonatan Candia 1 0
Jonas Acevedo 1 0
Баямич Матео 1 0
Rodrigo Cabral 1 0
Santiago Hezze 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Пропущено

6
4
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
3
50%
1
25%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
3
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Забито

8
10
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
2
25%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
38%
3
30%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
25%
2
20%
76-90

Пропущено

8
10
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
3
30%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
13%
3
30%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
4
50%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лаферрере - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Лухан 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:1
Викториано Аренас - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Claypole 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 0:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 4:1 Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Атлетико Атлас - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Колон 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Экскурсионистас 0:0 Тигре - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Депортиво Линьерс - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Барракас Централь 3:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 8:1 Сентраль Кордоба Росарио - Унион Санта-Фе 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 5:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Спортиво Итальяно 0:2
Уракан
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Сан-Лоренсо - Уракан 0:0 Уракан - Годой Крус 1:3 Бока Хуниорс - Уракан 0:1 Уракан - Велес Сарсфилд 2:0
Арсенал Саранди - Уракан 2:1 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Уракан - Ланус 1:0 Росарио Сентраль - Уракан 1:4 Уракан - Расинг Авельянеда 1:0 Атлетико Платенсе - Уракан 4:2 Уракан - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Уракан 4:1 Уракан - Аргентинос Хуниорс 1:1 Тальерес Кордоба - Уракан 1:0 Уракан - Сан-Лоренсо 2:1 Банфилд - Уракан 1:4 Уракан - Бока Хуниорс 0:3 Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 1:2 Уракан - Арсенал Саранди 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 0:1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 7 4 3 0 14 - 5 15
2. Дефенса и Хустисия 7 4 2 1 14 - 11 14
3. Аргентинос Хуниорс 1:0 8 4 2 2 9 - 7 14
4. Унион Санта-Фе 8 4 2 2 7 - 5 14
5. Ривер Плейт 7 4 1 2 13 - 5 13
6. Ньюэллс Олд Бойз 7 4 1 2 10 - 8 13
7. Банфилд 0:1 8 3 2 3 11 - 8 11
8. Сармиенто 7 3 2 2 9 - 9 11
9. Химнасия Ла-Плата 8 2 3 3 8 - 15 9
10. Патронато Парана 8 2 1 5 6 - 12 7
11. Атлетико Платенсе 7 2 1 4 6 - 10 7
12. Сан-Лоренсо 7 1 3 3 5 - 7 6
13. Тальерес Кордоба 8 1 2 5 4 - 8 5
14. Атлетико Тукуман 7 1 1 5 3 - 13 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 7 4 2 1 9 - 6 14
2. Эстудиантес Ла Плата 7 4 2 1 12 - 9 14
3. Альдосиви 8 4 1 3 11 - 8 13
4. Тигре 7 3 3 1 9 - 3 12
5. Колон 8 3 3 2 10 - 8 12
6. Уракан 8 3 2 3 10 - 10 11
7. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 4 2 8 - 8 10
8. Барракас Централь 0:0 8 3 1 4 9 - 12 10
9. Индепендьенте Авельянеда 0:0 8 1 5 2 9 - 10 8
10. Годой Крус 7 2 2 3 11 - 13 8
11. Росарио Сентраль 7 2 1 4 6 - 9 7
12. Арсенал Саранди 7 1 4 2 8 - 9 7
13. Ланус 7 1 3 3 6 - 7 6
14. Велес Сарсфилд 7 1 3 3 3 - 5 6

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 4 4 0 0 5 - 1 12
2. Химнасия Ла-Плата 4 2 2 0 6 - 4 8
3. Сармиенто 4 2 2 0 7 - 5 8
4. Расинг Авельянеда 3 2 1 0 4 - 0 7
5. Ривер Плейт 4 2 1 1 10 - 4 7
6. Аргентинос Хуниорс 1:0 4 2 1 1 5 - 2 7
7. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 0 1 5 - 2 6
8. Атлетико Платенсе 4 2 0 2 4 - 3 6
9. Дефенса и Хустисия 3 1 2 0 6 - 5 5
10. Банфилд 0:1 4 1 1 2 6 - 4 4
11. Тальерес Кордоба 4 1 1 2 3 - 4 4
12. Атлетико Тукуман 4 1 1 2 3 - 7 4
13. Патронато Парана 4 1 1 2 2 - 3 4
14. Сан-Лоренсо 3 0 1 2 3 - 5 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 4 3 0 1 7 - 5 9
2. Альдосиви 4 2 1 1 5 - 3 7
3. Тигре 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Колон 4 2 1 1 6 - 5 7
5. Барракас Централь 0:0 4 2 1 1 4 - 4 7
6. Арсенал Саранди 4 1 3 0 5 - 4 6
7. Уракан 4 2 0 2 6 - 6 6
8. Велес Сарсфилд 3 1 2 0 3 - 1 5
9. Ланус 4 1 2 1 3 - 2 5
10. Индепендьенте Авельянеда 0:0 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Бока Хуниорс 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 1 2 5 - 6 4
13. Росарио Сентраль 4 1 0 3 3 - 6 3
14. Годой Крус 3 0 2 1 4 - 6 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дефенса и Хустисия 4 3 0 1 8 - 6 9
2. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 10 - 5 8
3. Аргентинос Хуниорс 1:0 4 2 1 1 4 - 5 7
4. Банфилд 0:1 4 2 1 1 5 - 4 7
5. Ньюэллс Олд Бойз 4 2 1 1 5 - 6 7
6. Ривер Плейт 3 2 0 1 3 - 1 6
7. Сан-Лоренсо 4 1 2 1 2 - 2 5
8. Сармиенто 3 1 0 2 2 - 4 3
9. Патронато Парана 4 1 0 3 4 - 9 3
10. Унион Санта-Фе 4 0 2 2 2 - 4 2
11. Атлетико Платенсе 3 0 1 2 2 - 7 1
12. Химнасия Ла-Плата 4 0 1 3 2 - 11 1
13. Тальерес Кордоба 4 0 1 3 1 - 4 1
14. Атлетико Тукуман 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 4 3 1 0 6 - 3 10
2. Альдосиви 4 2 0 2 6 - 5 6
3. Годой Крус 4 2 0 2 7 - 7 6
4. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 3 0 3 - 2 6
5. Эстудиантес Ла Плата 3 1 2 0 5 - 4 5
6. Тигре 4 1 2 1 3 - 2 5
7. Колон 4 1 2 1 4 - 3 5
8. Уракан 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Росарио Сентраль 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Барракас Централь 0:0 4 1 0 3 5 - 8 3
11. Индепендьенте Авельянеда 0:0 4 0 3 1 4 - 5 3
12. Ланус 3 0 1 2 3 - 5 1
13. Арсенал Саранди 3 0 1 2 3 - 5 1
14. Велес Сарсфилд 4 0 1 3 0 - 4 1
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