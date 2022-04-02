Аргентина: Лига професиональ 2022
2:2
Конец матча
1:0
3' ГолРиано Клаудио
1:1
18' ГолMatias Coccaro
25' Желтая карточкаJesus Soraire
2:1
34' ГолRenzo Lopez
45' Желтая карточкаFabian Henriquez
54' Желтая карточкаJonathan Galvan
2:2
86' ГолКристальдо Франко
88' Желтая карточкаNahuel Banegas
Ход матча
3'
1:0
18'
1:1
25'
34'
2:1
45'
54'
86'
88'
12
Jonathan
Bay
15
Лаба
Матиас
31
Renzo
Lopez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
-
15 Лаба МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Renzo LopezНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Капроф ХуанНападающий
-
-
14 Abel Bustos
-
-
11 Deian Veron
-
-
-
Главный тренер: Sergio Rondina
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Walter PerezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Баямич МатеоНападающий
- Запасные игроки
-
25 Cesar IbanezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
33 Juan Gauto
-
-
23 Lucas Vera
-
-
-
15 Pablo Adorno
-
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
История личных встреч
Сентраль Кордоба Росарио
Уракан
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Renzo Lopez
|3
|0.38
|Риано Клаудио
|2
|0.25
|Pablo Arganaraz
|1
|0.13
|Мартинес Алекс
|1
|0.13
|Francisco Gonzalez Metilli
|1
|0.13
|Рамирес Иван
|0
|0
|Капроф Хуан
|0
|0
Уракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jhonatan Candia
|4 (2)
|0.5
|Matias Coccaro
|4
|0.5
|Кристальдо Франко
|1
|0.13
|Jonas Acevedo
|1
|0.13
|Rodrigo Cabral
|0
|0
|Santiago Hezze
|0
|0
Карточки
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jesus Soraire
|3
|0
|Renzo Lopez
|3
|0
|Лаба Матиас
|2
|0
|Franco Sbutoni
|2
|0
|Риано Клаудио
|1
|0
|Рамос Гонсало
|1
|0
|Francisco Grahl
|1
|0
|Мартинес Алекс
|1
|0
|Nicolas Linares
|1
|0
|Pablo Arganaraz
|1
|0
|Fabio Pereyra
|1
|0
|Nahuel Banegas
|1
|0
|Deian Veron
|1
|0
|Монтес Родриго
|1
|0
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тобио Фернандо
|3
|0
|Marcos Guillermo Diaz
|3
|0
|Jonathan Galvan
|3
|0
|Fabian Henriquez
|3
|0
|Cesar Ibanez
|2
|0
|Federico Fattori
|2
|0
|Matias Coccaro
|2
|0
|Patricio Daniel Toranzo
|1
|0
|Ismael Alberto Quilez
|1
|0
|Кристальдо Франко
|1
|0
|Jhonatan Candia
|1
|0
|Jonas Acevedo
|1
|0
|Баямич Матео
|1
|0
|Rodrigo Cabral
|1
|0
|Santiago Hezze
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Пропущено
6
4
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
3
50%
1
25%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
3
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Забито
8
10
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
2
25%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
38%
3
30%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
25%
2
20%
76-90
Пропущено
8
10
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
3
30%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
13%
3
30%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
4
50%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лаферрере - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Лухан 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:1
Викториано Аренас - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Claypole 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 0:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 4:1 Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Атлетико Атлас - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Колон 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Экскурсионистас 0:0 Тигре - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Депортиво Линьерс - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Барракас Централь 3:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 8:1 Сентраль Кордоба Росарио - Унион Санта-Фе 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 5:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Спортиво Итальяно 0:2
Уракан
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Сан-Лоренсо - Уракан 0:0 Уракан - Годой Крус 1:3 Бока Хуниорс - Уракан 0:1 Уракан - Велес Сарсфилд 2:0
Арсенал Саранди - Уракан 2:1 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Уракан - Ланус 1:0 Росарио Сентраль - Уракан 1:4 Уракан - Расинг Авельянеда 1:0 Атлетико Платенсе - Уракан 4:2 Уракан - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Уракан 4:1 Уракан - Аргентинос Хуниорс 1:1 Тальерес Кордоба - Уракан 1:0 Уракан - Сан-Лоренсо 2:1 Банфилд - Уракан 1:4 Уракан - Бока Хуниорс 0:3 Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 1:2 Уракан - Арсенал Саранди 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 0:1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|14 - 5
|15
|2.
|Дефенса и Хустисия
|7
|4
|2
|1
|14 - 11
|14
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|1:0
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|4.
|Унион Санта-Фе
|8
|4
|2
|2
|7 - 5
|14
|5.
|Ривер Плейт
|7
|4
|1
|2
|13 - 5
|13
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|7.
|Банфилд
|0:1
|8
|3
|2
|3
|11 - 8
|11
|8.
|Сармиенто
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|2
|3
|3
|8 - 15
|9
|10.
|Патронато Парана
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|11.
|Атлетико Платенсе
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|12.
|Сан-Лоренсо
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|13.
|Тальерес Кордоба
|8
|1
|2
|5
|4 - 8
|5
|14.
|Атлетико Тукуман
|7
|1
|1
|5
|3 - 13
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|3.
|Альдосиви
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|4.
|Тигре
|7
|3
|3
|1
|9 - 3
|12
|5.
|Колон
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|6.
|Уракан
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|7.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|8.
|Барракас Централь
|0:0
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|8
|1
|5
|2
|9 - 10
|8
|10.
|Годой Крус
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|11.
|Росарио Сентраль
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|12.
|Арсенал Саранди
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|13.
|Ланус
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
|14.
|Велес Сарсфилд
|7
|1
|3
|3
|3 - 5
|6
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|3.
|Сармиенто
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|4.
|Расинг Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|5.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|1:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|8.
|Атлетико Платенсе
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|9.
|Дефенса и Хустисия
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|10.
|Банфилд
|0:1
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|11.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|13.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|2.
|Альдосиви
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|3.
|Тигре
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|5.
|Барракас Централь
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|6.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|7.
|Уракан
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|8.
|Велес Сарсфилд
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|9.
|Ланус
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|Росарио Сентраль
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|14.
|Годой Крус
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дефенса и Хустисия
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|2.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|1:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|4.
|Банфилд
|0:1
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|6.
|Ривер Плейт
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|7.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|8.
|Сармиенто
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|9.
|Патронато Парана
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|10.
|Унион Санта-Фе
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|11.
|Атлетико Платенсе
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|12.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
|13.
|Тальерес Кордоба
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|14.
|Атлетико Тукуман
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|Альдосиви
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|3.
|Годой Крус
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|6.
|Тигре
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|7.
|Колон
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|8.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Барракас Централь
|0:0
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Ланус
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|13.
|Арсенал Саранди
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|1
|3
|0 - 4
|1