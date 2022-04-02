Аргентина: Лига професиональ 2022
0:0
Первый тайм: 30'
21' Желтая карточкаМоуче Пабло
Ход матча
21'
14
Juan
Diaz4
17
Моуче
Пабло
10
Ivan
Tapia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Juan Diaz4Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Моуче ПаблоПолузащитник
-
10 Ivan TapiaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Junior AriasНападающий
- Нападающий
-
-
-
24 Axel Bordon
-
-
-
Главный тренер: Alfredo Berti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Баккья РенсоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Alan Sonora
-
11 Gaston Togni
-
32 Ayrton Costa
-
-
-
36 David Sayago
-
-
35 Tomas Pozzo
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
Бомбардиры внутри турнира
Барракас Централь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Neri Ricardo Bandiera
|3
|0.38
|Nicolas Ferreyra
|2
|0.25
|Моуче Пабло
|1
|0.13
|Bruno Christian Sepulveda
|1
|0.13
|Facundo Castro I
|1
|0.13
|Carlos Martin Arce
|1
|0.13
|Facundo Mater
|0
|0
|Carlos Valenzuela
|0
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенегас Леандро
|1
|0.13
|Gaston Togni
|1
|0.13
|Joaquin Laso
|1
|0.13
|Роа Андрес Фелипе
|1
|0.13
|Lucas Gonzalez
|1
|0.13
|Carlos Benavidez
|1
|0.13
|Alan Sonora
|1
|0.13
|Tomas Pozzo
|1
|0.13
|Rodrigo Marquez
|1
|0.13
|Lucas Rodriguez I
|0
|0
|Lucas Daniel Romero
|0
|0
|Damian Batallini
|0
|0
|Sergio Barreto
|0
|0
Карточки
Барракас Централь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tomas Lecanda
|1
|1
|Nicolas Ferreyra
|2
|0
|Juan Manuel Vazquez
|2
|0
|Carlos Martin Arce
|2
|0
|Dylan Glaby
|2
|0
|Jonathan Blanco
|1
|0
|Gonzalo Paz
|1
|0
|Bruno Christian Sepulveda
|1
|0
|Ivan Tapia
|1
|0
|Facundo Mater
|1
|0
|Brian Calderara
|1
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joaquin Laso
|1
|1
|Инсаурральде Хуан
|2
|0
|Leandro Miguel Fernandez
|2
|0
|Lucas Daniel Romero
|2
|0
|Carlos Benavidez
|2
|0
|Tomas Pozzo
|2
|0
|Lucas Rodriguez I
|1
|0
|Damian Batallini
|1
|0
|Gaston Togni
|1
|0
|Баккья Ренсо
|1
|0
|Виго Алекс
|1
|0
|Alan Sonora
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
3
75%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Пропущено
8
5
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
13%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
4
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90
Забито
9
9
1 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
4
44%
3
33%
61-75
2
22%
2
22%
76-90
Пропущено
12
10
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
8%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
6
50%
1
10%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
2
17%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Барракас Централь
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Барракас Централь - Сармиенто 2:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 1:3 Барракас Централь - Альдосиви 2:1 Колон - Барракас Централь 2:1
Барракас Централь - Тигре 0:2 Ланус - Барракас Централь 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Барракас Централь 3:1 Барракас Централь - Кильмес 0:0 Барракас Централь - Альмиранте Браун 3:2 Альмиранте Браун - Барракас Централь 0:0 Тигре - Барракас Централь 1:0 Вилья Дальмине - Барракас Централь 1:3 Барракас Централь - Сан-Мартин Сан-Хуан 3:0 Браун Адроге - Барракас Централь 1:2 Барракас Централь - Гильермо Браун 0:0 Атлетико Рафаэла - Барракас Централь 0:2 Барракас Централь - Индепендьенте Ривадавия 1:3 Барракас Централь - Олл Бойз 2:1 Институто - Барракас Централь 1:0 Барракас Централь - Химнасия Хухуй 1:1
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Норте Сальта 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 3:3
Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 2:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 3:3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|14 - 5
|15
|2.
|Дефенса и Хустисия
|7
|4
|2
|1
|14 - 11
|14
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|1:0
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|4.
|Унион Санта-Фе
|8
|4
|2
|2
|7 - 5
|14
|5.
|Ривер Плейт
|7
|4
|1
|2
|13 - 5
|13
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|7.
|Банфилд
|0:1
|8
|3
|2
|3
|11 - 8
|11
|8.
|Сармиенто
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|2
|3
|3
|8 - 15
|9
|10.
|Патронато Парана
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|11.
|Атлетико Платенсе
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|12.
|Сан-Лоренсо
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|13.
|Тальерес Кордоба
|8
|1
|2
|5
|4 - 8
|5
|14.
|Атлетико Тукуман
|7
|1
|1
|5
|3 - 13
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|3.
|Альдосиви
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|4.
|Тигре
|7
|3
|3
|1
|9 - 3
|12
|5.
|Колон
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|6.
|Уракан
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|7.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|8.
|Барракас Централь
|0:0
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|8
|1
|5
|2
|9 - 10
|8
|10.
|Годой Крус
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|11.
|Росарио Сентраль
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|12.
|Арсенал Саранди
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|13.
|Ланус
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
|14.
|Велес Сарсфилд
|7
|1
|3
|3
|3 - 5
|6
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|3.
|Сармиенто
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|4.
|Расинг Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|5.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|1:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|8.
|Атлетико Платенсе
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|9.
|Дефенса и Хустисия
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|10.
|Банфилд
|0:1
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|11.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|13.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|2.
|Альдосиви
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|3.
|Тигре
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|5.
|Барракас Централь
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|6.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|7.
|Уракан
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|8.
|Велес Сарсфилд
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|9.
|Ланус
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|Росарио Сентраль
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|14.
|Годой Крус
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дефенса и Хустисия
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|2.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|1:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|4.
|Банфилд
|0:1
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|6.
|Ривер Плейт
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|7.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|8.
|Сармиенто
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|9.
|Патронато Парана
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|10.
|Унион Санта-Фе
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|11.
|Атлетико Платенсе
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|12.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
|13.
|Тальерес Кордоба
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|14.
|Атлетико Тукуман
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|Альдосиви
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|3.
|Годой Крус
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|6.
|Тигре
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|7.
|Колон
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|8.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Барракас Централь
|0:0
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Ланус
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|13.
|Арсенал Саранди
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|1
|3
|0 - 4
|1