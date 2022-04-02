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Аргентина: Лига професиональ 2022

2022
Барракас Централь
0:0
Первый тайм: 30'
Индепендьенте Авельянеда
0'
21' Желтая карточка
Моуче Пабло
30'

Ход матча

21'
Моуче Пабло
 
Лучшие коэффициенты
Барракас Централь
Ничья
Индепендьенте Авельянеда
4.70
3.45
1.87
Все Коэффициенты
1
Maximiliano
Gagliardo
33
Facundo
Mater
22
Nicolas
Ferreyra
3
Gonzalo
Paz
14
Juan
Diaz4
19
Carlos
Martin
Arce
5
Dylan
Glaby
17
Моуче
Пабло
10
Ivan
Tapia
11
Neri
Ricardo
Bandiera
29
Bruno
Christian
Sepulveda
1
Соса
Себастьян
4
Gonzalo
Asis
24
Sergio
Barreto
33
Инсаурральде
Хуан
5
Lucas
Rodriguez
I
21
Carlos
Benavidez
29
Lucas
Daniel
Romero
23
Бланко
Доминго
7
Роа
Андрес
Фелипе
9
Leandro
Miguel
Fernandez
18
Бенегас
Леандро
Барракас Централь
4-2-3-1
Индепендьенте Авельянеда
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Барракас Централь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Neri Ricardo Bandiera 3 0.38
Nicolas Ferreyra 2 0.25
Моуче Пабло 1 0.13
Bruno Christian Sepulveda 1 0.13
Facundo Castro I 1 0.13
Carlos Martin Arce 1 0.13
Facundo Mater 0 0
Carlos Valenzuela 0 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенегас Леандро 1 0.13
Gaston Togni 1 0.13
Joaquin Laso 1 0.13
Роа Андрес Фелипе 1 0.13
Lucas Gonzalez 1 0.13
Carlos Benavidez 1 0.13
Alan Sonora 1 0.13
Tomas Pozzo 1 0.13
Rodrigo Marquez 1 0.13
Lucas Rodriguez I 0 0
Lucas Daniel Romero 0 0
Damian Batallini 0 0
Sergio Barreto 0 0

Карточки

Барракас Централь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tomas Lecanda 1 1
Nicolas Ferreyra 2 0
Juan Manuel Vazquez 2 0
Carlos Martin Arce 2 0
Dylan Glaby 2 0
Jonathan Blanco 1 0
Gonzalo Paz 1 0
Bruno Christian Sepulveda 1 0
Ivan Tapia 1 0
Facundo Mater 1 0
Brian Calderara 1 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joaquin Laso 1 1
Инсаурральде Хуан 2 0
Leandro Miguel Fernandez 2 0
Lucas Daniel Romero 2 0
Carlos Benavidez 2 0
Tomas Pozzo 2 0
Lucas Rodriguez I 1 0
Damian Batallini 1 0
Gaston Togni 1 0
Баккья Ренсо 1 0
Виго Алекс 1 0
Alan Sonora 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
3
75%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Пропущено

8
5
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
13%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
4
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Забито

9
9
1 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
4
44%
3
33%
61-75
2
22%
2
22%
76-90

Пропущено

12
10
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
8%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
6
50%
1
10%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
2
17%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Барракас Централь
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Барракас Централь - Сармиенто 2:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 1:3 Барракас Централь - Альдосиви 2:1 Колон - Барракас Централь 2:1
Барракас Централь - Тигре 0:2 Ланус - Барракас Централь 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Барракас Централь 3:1 Барракас Централь - Кильмес 0:0 Барракас Централь - Альмиранте Браун 3:2 Альмиранте Браун - Барракас Централь 0:0 Тигре - Барракас Централь 1:0 Вилья Дальмине - Барракас Централь 1:3 Барракас Централь - Сан-Мартин Сан-Хуан 3:0 Браун Адроге - Барракас Централь 1:2 Барракас Централь - Гильермо Браун 0:0 Атлетико Рафаэла - Барракас Централь 0:2 Барракас Централь - Индепендьенте Ривадавия 1:3 Барракас Централь - Олл Бойз 2:1 Институто - Барракас Централь 1:0 Барракас Централь - Химнасия Хухуй 1:1
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Норте Сальта 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 3:3
Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 2:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 3:3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 7 4 3 0 14 - 5 15
2. Дефенса и Хустисия 7 4 2 1 14 - 11 14
3. Аргентинос Хуниорс 1:0 8 4 2 2 9 - 7 14
4. Унион Санта-Фе 8 4 2 2 7 - 5 14
5. Ривер Плейт 7 4 1 2 13 - 5 13
6. Ньюэллс Олд Бойз 7 4 1 2 10 - 8 13
7. Банфилд 0:1 8 3 2 3 11 - 8 11
8. Сармиенто 7 3 2 2 9 - 9 11
9. Химнасия Ла-Плата 8 2 3 3 8 - 15 9
10. Патронато Парана 8 2 1 5 6 - 12 7
11. Атлетико Платенсе 7 2 1 4 6 - 10 7
12. Сан-Лоренсо 7 1 3 3 5 - 7 6
13. Тальерес Кордоба 8 1 2 5 4 - 8 5
14. Атлетико Тукуман 7 1 1 5 3 - 13 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 7 4 2 1 9 - 6 14
2. Эстудиантес Ла Плата 7 4 2 1 12 - 9 14
3. Альдосиви 8 4 1 3 11 - 8 13
4. Тигре 7 3 3 1 9 - 3 12
5. Колон 8 3 3 2 10 - 8 12
6. Уракан 8 3 2 3 10 - 10 11
7. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 4 2 8 - 8 10
8. Барракас Централь 0:0 8 3 1 4 9 - 12 10
9. Индепендьенте Авельянеда 0:0 8 1 5 2 9 - 10 8
10. Годой Крус 7 2 2 3 11 - 13 8
11. Росарио Сентраль 7 2 1 4 6 - 9 7
12. Арсенал Саранди 7 1 4 2 8 - 9 7
13. Ланус 7 1 3 3 6 - 7 6
14. Велес Сарсфилд 7 1 3 3 3 - 5 6

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 4 4 0 0 5 - 1 12
2. Химнасия Ла-Плата 4 2 2 0 6 - 4 8
3. Сармиенто 4 2 2 0 7 - 5 8
4. Расинг Авельянеда 3 2 1 0 4 - 0 7
5. Ривер Плейт 4 2 1 1 10 - 4 7
6. Аргентинос Хуниорс 1:0 4 2 1 1 5 - 2 7
7. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 0 1 5 - 2 6
8. Атлетико Платенсе 4 2 0 2 4 - 3 6
9. Дефенса и Хустисия 3 1 2 0 6 - 5 5
10. Банфилд 0:1 4 1 1 2 6 - 4 4
11. Тальерес Кордоба 4 1 1 2 3 - 4 4
12. Атлетико Тукуман 4 1 1 2 3 - 7 4
13. Патронато Парана 4 1 1 2 2 - 3 4
14. Сан-Лоренсо 3 0 1 2 3 - 5 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 4 3 0 1 7 - 5 9
2. Альдосиви 4 2 1 1 5 - 3 7
3. Тигре 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Колон 4 2 1 1 6 - 5 7
5. Барракас Централь 0:0 4 2 1 1 4 - 4 7
6. Арсенал Саранди 4 1 3 0 5 - 4 6
7. Уракан 4 2 0 2 6 - 6 6
8. Велес Сарсфилд 3 1 2 0 3 - 1 5
9. Ланус 4 1 2 1 3 - 2 5
10. Индепендьенте Авельянеда 0:0 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Бока Хуниорс 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 1 2 5 - 6 4
13. Росарио Сентраль 4 1 0 3 3 - 6 3
14. Годой Крус 3 0 2 1 4 - 6 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дефенса и Хустисия 4 3 0 1 8 - 6 9
2. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 10 - 5 8
3. Аргентинос Хуниорс 1:0 4 2 1 1 4 - 5 7
4. Банфилд 0:1 4 2 1 1 5 - 4 7
5. Ньюэллс Олд Бойз 4 2 1 1 5 - 6 7
6. Ривер Плейт 3 2 0 1 3 - 1 6
7. Сан-Лоренсо 4 1 2 1 2 - 2 5
8. Сармиенто 3 1 0 2 2 - 4 3
9. Патронато Парана 4 1 0 3 4 - 9 3
10. Унион Санта-Фе 4 0 2 2 2 - 4 2
11. Атлетико Платенсе 3 0 1 2 2 - 7 1
12. Химнасия Ла-Плата 4 0 1 3 2 - 11 1
13. Тальерес Кордоба 4 0 1 3 1 - 4 1
14. Атлетико Тукуман 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 4 3 1 0 6 - 3 10
2. Альдосиви 4 2 0 2 6 - 5 6
3. Годой Крус 4 2 0 2 7 - 7 6
4. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 3 0 3 - 2 6
5. Эстудиантес Ла Плата 3 1 2 0 5 - 4 5
6. Тигре 4 1 2 1 3 - 2 5
7. Колон 4 1 2 1 4 - 3 5
8. Уракан 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Росарио Сентраль 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Барракас Централь 0:0 4 1 0 3 5 - 8 3
11. Индепендьенте Авельянеда 0:0 4 0 3 1 4 - 5 3
12. Ланус 3 0 1 2 3 - 5 1
13. Арсенал Саранди 3 0 1 2 3 - 5 1
14. Велес Сарсфилд 4 0 1 3 0 - 4 1
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    21'
    Моуче Пабло получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Барракас Централь
Ничья
Индепендьенте Авельянеда
4.70
3.45
1.87
Все Коэффициенты
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Индепендьенте Авельянеда

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