Аргентина: Лига професиональ 2022
4:1
Конец матча
26' Желтая карточкаCarlos Alcaraz
0:1
32' ГолJulian Brea
54' Желтая карточкаHarrinson Mancilla
58' Красная карточкаGuido Mainero
1:1
72' ГолEnzo Copetti
73' Желтая карточкаJonathan Torres
76' Желтая карточкаManuel Guanini
80' Желтая карточкаJonathan David Gomez
82' Желтая карточкаEmiliano Mendez
2:1
84' ПенальтиЧанкалай Томас
88' Желтая карточкаГастон Сауро
3:1
90' ГолEnzo Copetti
4:1
90' ГолJavier Correa
90' Желтая карточкаJavier Correa
Ход матча
26'
32'
58'
72'
1:1
73'
76'
82'
84'
2:1
88'
90'
3:1
90'
4:1
90'
34
Мура
Факундо
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
14 Maico Quiroz
-
Главный тренер: Fernando Gago
- Основной состав
-
38 Josue AyalaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Julian BreaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
33 Gabriel DiazЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Israel Damonte
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Сармиенто
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Enzo Copetti
|5
|0.63
|Ауче Габриэль
|3
|0.38
|Leonel Ariel Miranda
|2
|0.25
|Javier Correa
|2
|0.25
|Carlos Alcaraz
|2
|0.25
|Мура Факундо
|1
|0.13
|Чанкалай Томас
|1 (1)
|0.13
|Кардона Эдвин
|1 (1)
|0.13
|Мартинес Маурисио
|1
|0.13
Сармиенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jonathan Torres
|3 (1)
|0.38
|Julian Brea
|2
|0.25
|Javier Fabian Toledo
|2
|0.25
|Лисандро Лопес III
|1
|0.13
|Harrinson Mancilla
|1
|0.13
|Federico Andueza
|1
|0.13
|Sergio Quiroga
|0
|0
|Lautaro Montoya
|0
|0
|Julian Chicco
|0
|0
|Luciano Gondou
|0
|0
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Carlos Alcaraz
|4
|0
|Инсуа Эмилиано
|2
|0
|Jonathan David Gomez
|2
|0
|Gonzalo Piovi
|2
|0
|Enzo Copetti
|2
|0
|Чанкалай Томас
|2
|0
|Leonel Ariel Miranda
|1
|0
|Кардона Эдвин
|1
|0
|Javier Correa
|1
|0
|Matias Rojas II
|1
|0
|Морено Анибал
|1
|0
|Juan Caceres
|1
|0
|Fernando Prado
|1
|0
Сармиенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Federico Andueza
|3
|1
|Emiliano Mendez
|4
|0
|Harrinson Mancilla
|4
|0
|Jonathan Torres
|3
|0
|Guido Mainero
|1
|1
|Гастон Сауро
|2
|0
|Javier Fabian Toledo
|2
|0
|Manuel Guanini
|2
|0
|Gonzalo Bettini
|1
|0
|Лисандро Лопес III
|1
|0
|Lautaro Montoya
|1
|0
|Yair Arismendi
|1
|0
|Nicolas Femia
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
3
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
13%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
1
8
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
2
20%
3
43%
61-75
3
30%
1
14%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
18
10
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
11%
1
10%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
1
6%
3
30%
31-45
2
11%
2
20%
46-60
4
22%
3
30%
61-75
6
33%
1
10%
76-90
Пропущено
6
13
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
3
50%
1
8%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
0
0%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Расинг Авельянеда - Химназия и Тиро 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0
Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 3:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 2:1 Уракан - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Ланус 3:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 4:0 Расинг Авельянеда - Колон 1:2 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:2 Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Платенсе 0:1 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1
Сармиенто
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Барракас Централь - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Патронато Парана - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1
Атлетико Платенсе - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Банфилд 2:2 Сармиенто - Атлетико Тукуман 1:0 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Сентраль Кордоба Росарио 1:3 Арсенал Саранди - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 3:4 Сармиенто - Альдосиви 3:0 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Велес Сарсфилд 0:1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|8
|5
|3
|0
|18 - 6
|18
|2.
|Дефенса и Хустисия
|7
|4
|2
|1
|14 - 11
|14
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|4.
|Унион Санта-Фе
|8
|4
|2
|2
|7 - 5
|14
|5.
|Ривер Плейт
|7
|4
|1
|2
|13 - 5
|13
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|7.
|Банфилд
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|8.
|Сармиенто
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|2
|3
|3
|8 - 15
|9
|10.
|Патронато Парана
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|11.
|Атлетико Платенсе
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|12.
|Сан-Лоренсо
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|13.
|Тальерес Кордоба
|8
|1
|2
|5
|4 - 8
|5
|14.
|Атлетико Тукуман
|7
|1
|1
|5
|3 - 13
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:1
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|3.
|Альдосиви
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|4.
|Тигре
|7
|3
|3
|1
|9 - 3
|12
|5.
|Колон
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|6.
|Годой Крус
|1:0
|8
|3
|2
|3
|12 - 13
|11
|7.
|Уракан
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|8.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|2
|4
|2
|10 - 10
|10
|10.
|Ланус
|1:0
|8
|2
|3
|3
|7 - 7
|9
|11.
|Барракас Централь
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|12.
|Росарио Сентраль
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|13.
|Арсенал Саранди
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|14.
|Велес Сарсфилд
|0:1
|8
|1
|3
|4
|3 - 6
|6
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|2.
|Расинг Авельянеда
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|4.
|Сармиенто
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|5.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|8.
|Атлетико Платенсе
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|9.
|Дефенса и Хустисия
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|10.
|Банфилд
|4
|1
|1
|2
|6 - 5
|4
|11.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|13.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:1
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|2.
|Альдосиви
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|3.
|Тигре
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|5.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|6.
|Уракан
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|7.
|Барракас Централь
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|8.
|Ланус
|1:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|9.
|Велес Сарсфилд
|0:1
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Годой Крус
|1:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|12.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|14.
|Росарио Сентраль
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дефенса и Хустисия
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|2.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|4.
|Банфилд
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|6.
|Ривер Плейт
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|7.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|8.
|Сармиенто
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|9.
|Патронато Парана
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|10.
|Унион Санта-Фе
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|11.
|Атлетико Платенсе
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|12.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
|13.
|Тальерес Кордоба
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|14.
|Атлетико Тукуман
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|Альдосиви
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|3.
|Годой Крус
|1:0
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|5.
|Тигре
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|6.
|Колон
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|7.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:1
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|8.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|10.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Ланус
|1:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Барракас Централь
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|13.
|Арсенал Саранди
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|Велес Сарсфилд
|0:1
|4
|0
|1
|3
|0 - 4
|1