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Аргентина: Лига професиональ 2022

2022
Расинг Авельянеда
4:1
Конец матча
Сармиенто
0'
26' Желтая карточка
Carlos Alcaraz
0:1
32' Гол
Julian Brea
54' Желтая карточка
Harrinson Mancilla
58' Красная карточка
Guido Mainero
1:1
72' Гол
Enzo Copetti
73' Желтая карточка
Jonathan Torres
76' Желтая карточка
Manuel Guanini
80' Желтая карточка
Jonathan David Gomez
82' Желтая карточка
Emiliano Mendez
2:1
84' Пенальти
Чанкалай Томас
88' Желтая карточка
Гастон Сауро
3:1
90' Гол
Enzo Copetti
4:1
90' Гол
Javier Correa
90' Желтая карточка
Javier Correa
90'+7
1
Gaston
Gomez
34
Мура
Факундо
30
Сигали
Леонардо
48
Инсуа
Эмилиано
7
Ауче
Габриэль
29
Морено
Анибал
22
Carlos
Alcaraz
33
Gonzalo
Piovi
19
Leonel
Ariel
Miranda
9
Enzo
Copetti
28
Чанкалай
Томас
38
Josue
Ayala
25
Gonzalo
Bettini
2
Гастон
Сауро
22
Manuel
Guanini
23
Federico
Rasmussen
8
Guido
Mainero
52
Emiliano
Mendez
31
Harrinson
Mancilla
21
Julian
Brea
9
Jonathan
Torres
7
Лисандро
Лопес
III
Расинг Авельянеда
3-4-3
Сармиенто
4-4-2

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Сармиенто

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛП
1:0
П
1:2
П
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Enzo Copetti 5 0.63
Ауче Габриэль 3 0.38
Leonel Ariel Miranda 2 0.25
Javier Correa 2 0.25
Carlos Alcaraz 2 0.25
Мура Факундо 1 0.13
Чанкалай Томас 1 (1) 0.13
Кардона Эдвин 1 (1) 0.13
Мартинес Маурисио 1 0.13
Сармиенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonathan Torres 3 (1) 0.38
Julian Brea 2 0.25
Javier Fabian Toledo 2 0.25
Лисандро Лопес III 1 0.13
Harrinson Mancilla 1 0.13
Federico Andueza 1 0.13
Sergio Quiroga 0 0
Lautaro Montoya 0 0
Julian Chicco 0 0
Luciano Gondou 0 0

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Carlos Alcaraz 4 0
Инсуа Эмилиано 2 0
Jonathan David Gomez 2 0
Gonzalo Piovi 2 0
Enzo Copetti 2 0
Чанкалай Томас 2 0
Leonel Ariel Miranda 1 0
Кардона Эдвин 1 0
Javier Correa 1 0
Matias Rojas II 1 0
Морено Анибал 1 0
Juan Caceres 1 0
Fernando Prado 1 0
Сармиенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Federico Andueza 3 1
Emiliano Mendez 4 0
Harrinson Mancilla 4 0
Jonathan Torres 3 0
Guido Mainero 1 1
Гастон Сауро 2 0
Javier Fabian Toledo 2 0
Manuel Guanini 2 0
Gonzalo Bettini 1 0
Лисандро Лопес III 1 0
Lautaro Montoya 1 0
Yair Arismendi 1 0
Nicolas Femia 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
3
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
13%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

1
8
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
2
20%
3
43%
61-75
3
30%
1
14%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

18
10
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
11%
1
10%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
1
6%
3
30%
31-45
2
11%
2
20%
46-60
4
22%
3
30%
61-75
6
33%
1
10%
76-90

Пропущено

6
13
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
3
50%
1
8%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
0
0%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Расинг Авельянеда - Химназия и Тиро 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0
Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 3:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 2:1 Уракан - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Ланус 3:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 4:0 Расинг Авельянеда - Колон 1:2 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:2 Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Платенсе 0:1 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1
Сармиенто
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Барракас Централь - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Патронато Парана - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1
Атлетико Платенсе - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Банфилд 2:2 Сармиенто - Атлетико Тукуман 1:0 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Сентраль Кордоба Росарио 1:3 Арсенал Саранди - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 3:4 Сармиенто - Альдосиви 3:0 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Велес Сарсфилд 0:1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 8 5 3 0 18 - 6 18
2. Дефенса и Хустисия 7 4 2 1 14 - 11 14
3. Аргентинос Хуниорс 8 4 2 2 10 - 7 14
4. Унион Санта-Фе 8 4 2 2 7 - 5 14
5. Ривер Плейт 7 4 1 2 13 - 5 13
6. Ньюэллс Олд Бойз 7 4 1 2 10 - 8 13
7. Банфилд 8 3 2 3 11 - 9 11
8. Сармиенто 8 3 2 3 10 - 13 11
9. Химнасия Ла-Плата 8 2 3 3 8 - 15 9
10. Патронато Парана 8 2 1 5 6 - 12 7
11. Атлетико Платенсе 7 2 1 4 6 - 10 7
12. Сан-Лоренсо 7 1 3 3 5 - 7 6
13. Тальерес Кордоба 8 1 2 5 4 - 8 5
14. Атлетико Тукуман 7 1 1 5 3 - 13 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 7 4 2 1 9 - 6 14
2. Эстудиантес Ла Плата 0:1 8 4 2 2 12 - 10 14
3. Альдосиви 8 4 1 3 11 - 8 13
4. Тигре 7 3 3 1 9 - 3 12
5. Колон 8 3 3 2 10 - 8 12
6. Годой Крус 1:0 8 3 2 3 12 - 13 11
7. Уракан 8 3 2 3 10 - 10 11
8. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 4 2 8 - 8 10
9. Индепендьенте Авельянеда 8 2 4 2 10 - 10 10
10. Ланус 1:0 8 2 3 3 7 - 7 9
11. Барракас Централь 8 3 0 5 9 - 13 9
12. Росарио Сентраль 7 2 1 4 6 - 9 7
13. Арсенал Саранди 7 1 4 2 8 - 9 7
14. Велес Сарсфилд 0:1 8 1 3 4 3 - 6 6

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 4 4 0 0 5 - 1 12
2. Расинг Авельянеда 4 3 1 0 8 - 1 10
3. Химнасия Ла-Плата 4 2 2 0 6 - 4 8
4. Сармиенто 4 2 2 0 7 - 5 8
5. Ривер Плейт 4 2 1 1 10 - 4 7
6. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 2 7
7. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 0 1 5 - 2 6
8. Атлетико Платенсе 4 2 0 2 4 - 3 6
9. Дефенса и Хустисия 3 1 2 0 6 - 5 5
10. Банфилд 4 1 1 2 6 - 5 4
11. Тальерес Кордоба 4 1 1 2 3 - 4 4
12. Атлетико Тукуман 4 1 1 2 3 - 7 4
13. Патронато Парана 4 1 1 2 2 - 3 4
14. Сан-Лоренсо 3 0 1 2 3 - 5 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 0:1 4 3 0 1 7 - 5 9
2. Альдосиви 4 2 1 1 5 - 3 7
3. Тигре 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Колон 4 2 1 1 6 - 5 7
5. Арсенал Саранди 4 1 3 0 5 - 4 6
6. Уракан 4 2 0 2 6 - 6 6
7. Барракас Централь 4 2 0 2 4 - 5 6
8. Ланус 1:0 4 1 2 1 3 - 2 5
9. Велес Сарсфилд 0:1 4 1 2 1 3 - 2 5
10. Индепендьенте Авельянеда 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Годой Крус 1:0 4 1 2 1 5 - 6 5
12. Бока Хуниорс 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 1 2 5 - 6 4
14. Росарио Сентраль 4 1 0 3 3 - 6 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дефенса и Хустисия 4 3 0 1 8 - 6 9
2. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 10 - 5 8
3. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 5 7
4. Банфилд 4 2 1 1 5 - 4 7
5. Ньюэллс Олд Бойз 4 2 1 1 5 - 6 7
6. Ривер Плейт 3 2 0 1 3 - 1 6
7. Сан-Лоренсо 4 1 2 1 2 - 2 5
8. Сармиенто 4 1 0 3 3 - 8 3
9. Патронато Парана 4 1 0 3 4 - 9 3
10. Унион Санта-Фе 4 0 2 2 2 - 4 2
11. Атлетико Платенсе 3 0 1 2 2 - 7 1
12. Химнасия Ла-Плата 4 0 1 3 2 - 11 1
13. Тальерес Кордоба 4 0 1 3 1 - 4 1
14. Атлетико Тукуман 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 4 3 1 0 6 - 3 10
2. Альдосиви 4 2 0 2 6 - 5 6
3. Годой Крус 1:0 4 2 0 2 7 - 7 6
4. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 3 0 3 - 2 6
5. Тигре 4 1 2 1 3 - 2 5
6. Колон 4 1 2 1 4 - 3 5
7. Эстудиантес Ла Плата 0:1 4 1 2 1 5 - 5 5
8. Уракан 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Индепендьенте Авельянеда 4 1 2 1 5 - 5 5
10. Росарио Сентраль 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Ланус 1:0 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Барракас Централь 4 1 0 3 5 - 8 3
13. Арсенал Саранди 3 0 1 2 3 - 5 1
14. Велес Сарсфилд 0:1 4 0 1 3 0 - 4 1
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Хулиан Бреа бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Карлос Алькарас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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