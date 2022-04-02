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Аргентина: Лига професиональ 2022

2022
Велес Сарсфилд
0:1
Первый тайм: 34'
Ланус
0'
6' Желтая карточка
Victor Malcorra
0:1
11' Гол
Паскини Николас
26' Желтая карточка
Tomas Belmonte
34'

Ход матча

6'
 
Victor Malcorra
11'
0:1
Паскини Николас
(Victor Malcorra)
26'
 
Tomas Belmonte
Лучшие коэффициенты
Велес Сарсфилд
Ничья
Ланус
2.11
3.42
3.90
Все Коэффициенты
30
Lucas
Hoyos
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
6
Matias
De
los
Santos
II
17
Хианетти
Лаутаро
5
Ортега
Франсиско
19
Joel
Sonora
35
Касерес
Сантьяго
16
Maximo
Perrone
10
Luca
Orellano
12
Пратто
Лукас
11
Дженсон
Лукас
1
Fernando
Monetti
26
Ди
Пласидо
Леонель
2
Jonathan
Cabral
6
Брагьери
Диего
21
Паскини
Николас
19
Maximiliano
Gonzalez
35
Braian
Aguirre
5
Tomas
Belmonte
34
Facundo
Perez
20
Victor
Malcorra
42
Лопес
Хосе
Мануэль
Велес Сарсфилд
4-3-3
Ланус
4-1-4-1

История личных встреч

Велес Сарсфилд
Ланус

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.9%
35.7%
13 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 7 побед

28 матчей

42.9%
17.9%
39.2%
12 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

14.3%
53.6%
32.1%
4 победы 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

46.4%
28.6%
25%
13 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

ЛП
5:1
ЛП
1:2
КС
3:0
КС
0:1
С
3:1
КДЛС
2:0
КДЛС
1:2
С
4:0
С
0:0
П
2:0
ТМК
1:0
ТМК
0:2
П
0:1
КА
1:1
П
1:0
П
3:2
П
0:0
П
1:0
П
0:2
П
0:0
ПА
1:2
ПА
3:2
ПА
1:0
ПА
1:0
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
0:2
ПА
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дженсон Лукас 2 0.25
Luca Orellano 1 0.13
Пратто Лукас 0 0
Jose Florentin 0 0
Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Хосе Мануэль 2 0.25
Весприни Матиас 2 0.25
Жозе Густаво Санд 1 0.13
Паскини Николас 1 0.13
Braian Aguirre 1 0.13
Victor Malcorra 0 0

Карточки

Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хианетти Лаутаро 1 1
Agustin Mulet 2 0
Valentin Gomez 2 0
Matias De los Santos II 0 1
Julian Fernandez 1 0
Инсуа Эмануэль 1 0
Lucas Hoyos 1 0
Agustin Bouzat 1 0
Касерес Сантьяго 1 0
Tomas Ezequiel Guidara 1 0
Ортега Франсиско 1 0
Nicolas Garayalde 1 0
Santiago Castro 1 0
Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tomas Belmonte 5 0
Alexandro Bernabei 3 0
Весприни Матиас 2 0
Лопес Хосе Мануэль 2 0
Lautaro Morales 2 0
Facundo Perez 2 0
Kevin Lomonaco 0 1
Паскини Николас 1 0
Victor Malcorra 1 0
Angel Gonzalez II 1 0
Braian Aguirre 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Сарсфилд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Чиполлетти 5:0
Уракан - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Альдосиви 2:0 Атлетико Платенсе - Велес Сарсфилд 3:2 Велес Сарсфилд - Патронато Парана 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Аргентинос Хуниорс 2:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 2:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 3:3
Ланус
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ланус - Банфилд 0:1 Ланус - Колон 1:1 Арсенал Саранди - Ланус 2:2 Ланус - Тигре 0:0
Ланус - Дефенсорес де Камбасерес 5:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 2:1 Ланус - Барракас Централь 2:0 Уракан - Ланус 1:0 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:1 Ланус - Росарио Сентраль 2:2 Расинг Авельянеда - Ланус 3:1 Ланус - Атлетико Платенсе 3:3 Патронато Парана - Ланус 3:2 Ланус - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Ланус 0:1 Ланус - Тальерес Кордоба 3:3 Сан-Лоренсо - Ланус 1:3 Ланус - Банфилд 1:1 Бока Хуниорс - Ланус 4:2 Ланус - Сентраль Кордоба Росарио 2:1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 8 5 3 0 18 - 6 18
2. Дефенса и Хустисия 7 4 2 1 14 - 11 14
3. Аргентинос Хуниорс 8 4 2 2 10 - 7 14
4. Унион Санта-Фе 8 4 2 2 7 - 5 14
5. Ривер Плейт 7 4 1 2 13 - 5 13
6. Ньюэллс Олд Бойз 7 4 1 2 10 - 8 13
7. Банфилд 8 3 2 3 11 - 9 11
8. Сармиенто 8 3 2 3 10 - 13 11
9. Химнасия Ла-Плата 8 2 3 3 8 - 15 9
10. Патронато Парана 8 2 1 5 6 - 12 7
11. Атлетико Платенсе 7 2 1 4 6 - 10 7
12. Сан-Лоренсо 7 1 3 3 5 - 7 6
13. Тальерес Кордоба 8 1 2 5 4 - 8 5
14. Атлетико Тукуман 7 1 1 5 3 - 13 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 7 4 2 1 9 - 6 14
2. Эстудиантес Ла Плата 0:1 8 4 2 2 12 - 10 14
3. Альдосиви 8 4 1 3 11 - 8 13
4. Тигре 7 3 3 1 9 - 3 12
5. Колон 8 3 3 2 10 - 8 12
6. Годой Крус 1:0 8 3 2 3 12 - 13 11
7. Уракан 8 3 2 3 10 - 10 11
8. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 4 2 8 - 8 10
9. Индепендьенте Авельянеда 8 2 4 2 10 - 10 10
10. Ланус 1:0 8 2 3 3 7 - 7 9
11. Барракас Централь 8 3 0 5 9 - 13 9
12. Росарио Сентраль 7 2 1 4 6 - 9 7
13. Арсенал Саранди 7 1 4 2 8 - 9 7
14. Велес Сарсфилд 0:1 8 1 3 4 3 - 6 6

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 4 4 0 0 5 - 1 12
2. Расинг Авельянеда 4 3 1 0 8 - 1 10
3. Химнасия Ла-Плата 4 2 2 0 6 - 4 8
4. Сармиенто 4 2 2 0 7 - 5 8
5. Ривер Плейт 4 2 1 1 10 - 4 7
6. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 2 7
7. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 0 1 5 - 2 6
8. Атлетико Платенсе 4 2 0 2 4 - 3 6
9. Дефенса и Хустисия 3 1 2 0 6 - 5 5
10. Банфилд 4 1 1 2 6 - 5 4
11. Тальерес Кордоба 4 1 1 2 3 - 4 4
12. Атлетико Тукуман 4 1 1 2 3 - 7 4
13. Патронато Парана 4 1 1 2 2 - 3 4
14. Сан-Лоренсо 3 0 1 2 3 - 5 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 0:1 4 3 0 1 7 - 5 9
2. Альдосиви 4 2 1 1 5 - 3 7
3. Тигре 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Колон 4 2 1 1 6 - 5 7
5. Арсенал Саранди 4 1 3 0 5 - 4 6
6. Уракан 4 2 0 2 6 - 6 6
7. Барракас Централь 4 2 0 2 4 - 5 6
8. Ланус 1:0 4 1 2 1 3 - 2 5
9. Велес Сарсфилд 0:1 4 1 2 1 3 - 2 5
10. Индепендьенте Авельянеда 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Годой Крус 1:0 4 1 2 1 5 - 6 5
12. Бока Хуниорс 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 1 2 5 - 6 4
14. Росарио Сентраль 4 1 0 3 3 - 6 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дефенса и Хустисия 4 3 0 1 8 - 6 9
2. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 10 - 5 8
3. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 5 7
4. Банфилд 4 2 1 1 5 - 4 7
5. Ньюэллс Олд Бойз 4 2 1 1 5 - 6 7
6. Ривер Плейт 3 2 0 1 3 - 1 6
7. Сан-Лоренсо 4 1 2 1 2 - 2 5
8. Сармиенто 4 1 0 3 3 - 8 3
9. Патронато Парана 4 1 0 3 4 - 9 3
10. Унион Санта-Фе 4 0 2 2 2 - 4 2
11. Атлетико Платенсе 3 0 1 2 2 - 7 1
12. Химнасия Ла-Плата 4 0 1 3 2 - 11 1
13. Тальерес Кордоба 4 0 1 3 1 - 4 1
14. Атлетико Тукуман 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 4 3 1 0 6 - 3 10
2. Альдосиви 4 2 0 2 6 - 5 6
3. Годой Крус 1:0 4 2 0 2 7 - 7 6
4. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 3 0 3 - 2 6
5. Тигре 4 1 2 1 3 - 2 5
6. Колон 4 1 2 1 4 - 3 5
7. Эстудиантес Ла Плата 0:1 4 1 2 1 5 - 5 5
8. Уракан 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Индепендьенте Авельянеда 4 1 2 1 5 - 5 5
10. Росарио Сентраль 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Ланус 1:0 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Барракас Централь 4 1 0 3 5 - 8 3
13. Арсенал Саранди 3 0 1 2 3 - 5 1
14. Велес Сарсфилд 0:1 4 0 1 3 0 - 4 1
Лучшие коэффициенты
Велес Сарсфилд
Ничья
Ланус
2.11
3.42
3.90
Все Коэффициенты
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