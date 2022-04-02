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Аргентина: Лига професиональ 2022

2022
Годой Крус
1:0
Первый тайм: 34'
Эстудиантес Ла Плата
0'
1:0
2' Гол
Ezequiel Bullaude
13' Желтая карточка
Emanuel Beltran
34'

Ход матча

2'
Ezequiel Bullaude
(Tadeo Allende)
1:0
13'
 
Emanuel Beltran
Лучшие коэффициенты
Годой Крус
Ничья
Эстудиантес Ла Плата
2.29
3.50
3.65
Все Коэффициенты
12
Juan
Espinola
28
Elias
Sebastian
Lopez
22
Gianluca
Ferrari
25
Nestor
Breitenbruch
31
Franco
Negri
5
Nelson
Acevedo
17
Tadeo
Allende
33
Ezequiel
Bullaude
32
Gonzalo
Abrego
11
Martin
Ojeda
20
Salomon
Rodriguez
21
Андухар
Марьяно
4
Emanuel
Beltran
3
Рохель
Агустин
18
Ногера
Фабьян
6
Мас
Эмануэль
8
Сукуи
Фернандо
30
Jorge
Rodriguez
I
20
Кастро
Мануэль
32
Ороско
Брайан
7
Пеллегрини
Матиас
10
Gustavo
Del
Prete
Годой Крус
4-1-4-1
Эстудиантес Ла Плата
4-2-3-1

История личных встреч

Годой Крус
Эстудиантес Ла Плата

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

23 матча

47.8%
8.7%
43.5%
11 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

26.1%
47.8%
26.1%
6 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

39.1%
21.7%
39.2%
9 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

ЛП
1:3
ЛП
0:2
КДМЭП
1:0
С
2:1
С
1:0
С
0:1
П
0:2
К
2:0
П
0:1
П
2:1
П
1:1
П
0:1
П
2:1
П
0:0
П
1:0
П
1:0
ПА
3:1
ПА
0:1
ПА
1:2
ПА
2:1
ПА
1:2
ПА
1:0
ПА
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ezequiel Bullaude 4 0.5
Martin Ojeda 4 (2) 0.5
Salomon Rodriguez 3 0.38
Gianluca Ferrari 1 0.13
Guillermo Luis Ortiz 0 0
Nelson Acevedo 0 0
Franco Negri 0 0
Tomas Badaloni 0 0
Elias Sebastian Lopez 0 0
Tadeo Allende 0 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leandro Diaz III 4 0.5
Боселли Мауро 4 (1) 0.5
Leonardo Godoy 1 0.13
Сукуи Фернандо 1 0.13
Рохель Агустин 1 0.13
Пеллегрини Матиас 1 0.13
Gustavo Del Prete 0 0
Морель Хорхе 0 0
Кастро Мануэль 0 0

Карточки

Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guillermo Luis Ortiz 3 1
Gianluca Ferrari 3 0
Roberto Ramirez 1 1
Nelson Acevedo 2 0
Matias Ramirez 0 1
Elias Sebastian Lopez 0 1
Nestor Breitenbruch 1 0
Franco Negri 1 0
Juan Pintado 1 0
Ezequiel Bullaude 1 0
Leonel Gonzalez 1 0
Salomon Rodriguez 1 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морель Хорхе 4 1
Leandro Diaz III 3 0
Пеллегрини Матиас 3 0
Ногера Фабьян 2 0
Gustavo Del Prete 2 0
Сукуи Фернандо 1 0
Leonardo Godoy 1 0
Jorge Rodriguez I 1 0
Carlo Lattanzio 1 0
Emanuel Beltran 1 0
Bautista Kociubinski 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
50%
76-90

Забито

8
7
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
3
38%
3
43%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Забито

12
12
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
3
25%
5
42%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
4
33%
2
17%
76-90

Пропущено

12
9
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
1
8%
1
11%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
17%
2
22%
61-75
4
33%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Годой Крус
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Тальерес Кордоба - Годой Крус 2:1 Уракан - Годой Крус 1:3 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:2
Годой Крус - Альдосиви 0:2 Колон - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Тигре 1:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:2 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:0 Патронато Парана - Годой Крус 0:3 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 1:3 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Тальерес Кордоба 0:2 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Банфилд 2:1 Бока Хуниорс - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Арсенал Саранди - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Тигре 1:0
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Эстудиантес Ла Плата - Темперлей 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Пуэрто-Нуэво 2:1 Фландрия - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 1:1
Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Хухуй 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Эвертон Кильота 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Бока Хуниорс 0:1 Альмиранте Браун - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эвертон Кильота - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Вилья Дальмине 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Аудакс Итальяно 2:0 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Арсенал Саранди 3:2 Аудакс Итальяно - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Депортиво Риестра 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 2:1 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Атлетико Гуэмес - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Индепендьенте Авельянеда 2:1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 8 5 3 0 18 - 6 18
2. Дефенса и Хустисия 7 4 2 1 14 - 11 14
3. Аргентинос Хуниорс 8 4 2 2 10 - 7 14
4. Унион Санта-Фе 8 4 2 2 7 - 5 14
5. Ривер Плейт 7 4 1 2 13 - 5 13
6. Ньюэллс Олд Бойз 7 4 1 2 10 - 8 13
7. Банфилд 8 3 2 3 11 - 9 11
8. Сармиенто 8 3 2 3 10 - 13 11
9. Химнасия Ла-Плата 8 2 3 3 8 - 15 9
10. Патронато Парана 8 2 1 5 6 - 12 7
11. Атлетико Платенсе 7 2 1 4 6 - 10 7
12. Сан-Лоренсо 7 1 3 3 5 - 7 6
13. Тальерес Кордоба 8 1 2 5 4 - 8 5
14. Атлетико Тукуман 7 1 1 5 3 - 13 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 7 4 2 1 9 - 6 14
2. Эстудиантес Ла Плата 0:1 8 4 2 2 12 - 10 14
3. Альдосиви 8 4 1 3 11 - 8 13
4. Тигре 7 3 3 1 9 - 3 12
5. Колон 8 3 3 2 10 - 8 12
6. Годой Крус 1:0 8 3 2 3 12 - 13 11
7. Уракан 8 3 2 3 10 - 10 11
8. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 4 2 8 - 8 10
9. Индепендьенте Авельянеда 8 2 4 2 10 - 10 10
10. Ланус 1:0 8 2 3 3 7 - 7 9
11. Барракас Централь 8 3 0 5 9 - 13 9
12. Росарио Сентраль 7 2 1 4 6 - 9 7
13. Арсенал Саранди 7 1 4 2 8 - 9 7
14. Велес Сарсфилд 0:1 8 1 3 4 3 - 6 6

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 4 4 0 0 5 - 1 12
2. Расинг Авельянеда 4 3 1 0 8 - 1 10
3. Химнасия Ла-Плата 4 2 2 0 6 - 4 8
4. Сармиенто 4 2 2 0 7 - 5 8
5. Ривер Плейт 4 2 1 1 10 - 4 7
6. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 2 7
7. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 0 1 5 - 2 6
8. Атлетико Платенсе 4 2 0 2 4 - 3 6
9. Дефенса и Хустисия 3 1 2 0 6 - 5 5
10. Банфилд 4 1 1 2 6 - 5 4
11. Тальерес Кордоба 4 1 1 2 3 - 4 4
12. Атлетико Тукуман 4 1 1 2 3 - 7 4
13. Патронато Парана 4 1 1 2 2 - 3 4
14. Сан-Лоренсо 3 0 1 2 3 - 5 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 0:1 4 3 0 1 7 - 5 9
2. Альдосиви 4 2 1 1 5 - 3 7
3. Тигре 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Колон 4 2 1 1 6 - 5 7
5. Арсенал Саранди 4 1 3 0 5 - 4 6
6. Уракан 4 2 0 2 6 - 6 6
7. Барракас Централь 4 2 0 2 4 - 5 6
8. Ланус 1:0 4 1 2 1 3 - 2 5
9. Велес Сарсфилд 0:1 4 1 2 1 3 - 2 5
10. Индепендьенте Авельянеда 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Годой Крус 1:0 4 1 2 1 5 - 6 5
12. Бока Хуниорс 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 1 2 5 - 6 4
14. Росарио Сентраль 4 1 0 3 3 - 6 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дефенса и Хустисия 4 3 0 1 8 - 6 9
2. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 10 - 5 8
3. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 5 7
4. Банфилд 4 2 1 1 5 - 4 7
5. Ньюэллс Олд Бойз 4 2 1 1 5 - 6 7
6. Ривер Плейт 3 2 0 1 3 - 1 6
7. Сан-Лоренсо 4 1 2 1 2 - 2 5
8. Сармиенто 4 1 0 3 3 - 8 3
9. Патронато Парана 4 1 0 3 4 - 9 3
10. Унион Санта-Фе 4 0 2 2 2 - 4 2
11. Атлетико Платенсе 3 0 1 2 2 - 7 1
12. Химнасия Ла-Плата 4 0 1 3 2 - 11 1
13. Тальерес Кордоба 4 0 1 3 1 - 4 1
14. Атлетико Тукуман 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 4 3 1 0 6 - 3 10
2. Альдосиви 4 2 0 2 6 - 5 6
3. Годой Крус 1:0 4 2 0 2 7 - 7 6
4. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 3 0 3 - 2 6
5. Тигре 4 1 2 1 3 - 2 5
6. Колон 4 1 2 1 4 - 3 5
7. Эстудиантес Ла Плата 0:1 4 1 2 1 5 - 5 5
8. Уракан 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Индепендьенте Авельянеда 4 1 2 1 5 - 5 5
10. Росарио Сентраль 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Ланус 1:0 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Барракас Централь 4 1 0 3 5 - 8 3
13. Арсенал Саранди 3 0 1 2 3 - 5 1
14. Велес Сарсфилд 0:1 4 0 1 3 0 - 4 1
Лучшие коэффициенты
Годой Крус
Ничья
Эстудиантес Ла Плата
2.29
3.50
3.65
Все Коэффициенты
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Эстудиантес Ла Плата

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