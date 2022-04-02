Аргентина: Лига професиональ 2022
1:0
Первый тайм: 34'
1:0
2' ГолEzequiel Bullaude
13' Желтая карточкаEmanuel Beltran
Ход матча
2'
13'
31
Franco
Negri
11
Martin
Ojeda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Franco NegriЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Martin OjedaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
15 Juan PintadoПолузащитник
-
36 Bruno Sosa
-
-
-
19 Manuel Llano
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Flores
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Толедо ЭрнанПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinsky
История личных встреч
Годой Крус
Эстудиантес Ла Плата
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
23 матча
47.8%
8.7%
43.5%
11 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
26.1%
47.8%
26.1%
6 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
39.1%
21.7%
39.2%
9 побед 5 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ezequiel Bullaude
|4
|0.5
|Martin Ojeda
|4 (2)
|0.5
|Salomon Rodriguez
|3
|0.38
|Gianluca Ferrari
|1
|0.13
|Guillermo Luis Ortiz
|0
|0
|Nelson Acevedo
|0
|0
|Franco Negri
|0
|0
|Tomas Badaloni
|0
|0
|Elias Sebastian Lopez
|0
|0
|Tadeo Allende
|0
|0
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leandro Diaz III
|4
|0.5
|Боселли Мауро
|4 (1)
|0.5
|Leonardo Godoy
|1
|0.13
|Сукуи Фернандо
|1
|0.13
|Рохель Агустин
|1
|0.13
|Пеллегрини Матиас
|1
|0.13
|Gustavo Del Prete
|0
|0
|Морель Хорхе
|0
|0
|Кастро Мануэль
|0
|0
Карточки
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guillermo Luis Ortiz
|3
|1
|Gianluca Ferrari
|3
|0
|Roberto Ramirez
|1
|1
|Nelson Acevedo
|2
|0
|Matias Ramirez
|0
|1
|Elias Sebastian Lopez
|0
|1
|Nestor Breitenbruch
|1
|0
|Franco Negri
|1
|0
|Juan Pintado
|1
|0
|Ezequiel Bullaude
|1
|0
|Leonel Gonzalez
|1
|0
|Salomon Rodriguez
|1
|0
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морель Хорхе
|4
|1
|Leandro Diaz III
|3
|0
|Пеллегрини Матиас
|3
|0
|Ногера Фабьян
|2
|0
|Gustavo Del Prete
|2
|0
|Сукуи Фернандо
|1
|0
|Leonardo Godoy
|1
|0
|Jorge Rodriguez I
|1
|0
|Carlo Lattanzio
|1
|0
|Emanuel Beltran
|1
|0
|Bautista Kociubinski
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
50%
76-90
Забито
8
7
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
3
38%
3
43%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
2
25%
1
14%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Забито
12
12
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
3
25%
5
42%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
4
33%
2
17%
76-90
Пропущено
12
9
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
1
8%
1
11%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
17%
2
22%
61-75
4
33%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Годой Крус
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Тальерес Кордоба - Годой Крус 2:1 Уракан - Годой Крус 1:3 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:2
Годой Крус - Альдосиви 0:2 Колон - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Тигре 1:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:2 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:0 Патронато Парана - Годой Крус 0:3 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 1:3 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Тальерес Кордоба 0:2 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Банфилд 2:1 Бока Хуниорс - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Арсенал Саранди - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Тигре 1:0
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Эстудиантес Ла Плата - Темперлей 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Пуэрто-Нуэво 2:1 Фландрия - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 1:1
Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Хухуй 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Эвертон Кильота 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Бока Хуниорс 0:1 Альмиранте Браун - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эвертон Кильота - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Вилья Дальмине 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Аудакс Итальяно 2:0 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Арсенал Саранди 3:2 Аудакс Итальяно - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Депортиво Риестра 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 2:1 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Атлетико Гуэмес - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Индепендьенте Авельянеда 2:1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|8
|5
|3
|0
|18 - 6
|18
|2.
|Дефенса и Хустисия
|7
|4
|2
|1
|14 - 11
|14
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|4.
|Унион Санта-Фе
|8
|4
|2
|2
|7 - 5
|14
|5.
|Ривер Плейт
|7
|4
|1
|2
|13 - 5
|13
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|7.
|Банфилд
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|8.
|Сармиенто
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|2
|3
|3
|8 - 15
|9
|10.
|Патронато Парана
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|11.
|Атлетико Платенсе
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|12.
|Сан-Лоренсо
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|13.
|Тальерес Кордоба
|8
|1
|2
|5
|4 - 8
|5
|14.
|Атлетико Тукуман
|7
|1
|1
|5
|3 - 13
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:1
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|3.
|Альдосиви
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|4.
|Тигре
|7
|3
|3
|1
|9 - 3
|12
|5.
|Колон
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|6.
|Годой Крус
|1:0
|8
|3
|2
|3
|12 - 13
|11
|7.
|Уракан
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|8.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|2
|4
|2
|10 - 10
|10
|10.
|Ланус
|1:0
|8
|2
|3
|3
|7 - 7
|9
|11.
|Барракас Централь
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|12.
|Росарио Сентраль
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|13.
|Арсенал Саранди
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|14.
|Велес Сарсфилд
|0:1
|8
|1
|3
|4
|3 - 6
|6
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|2.
|Расинг Авельянеда
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|4.
|Сармиенто
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|5.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|8.
|Атлетико Платенсе
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|9.
|Дефенса и Хустисия
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|10.
|Банфилд
|4
|1
|1
|2
|6 - 5
|4
|11.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|13.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:1
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|2.
|Альдосиви
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|3.
|Тигре
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|5.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|6.
|Уракан
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|7.
|Барракас Централь
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|8.
|Ланус
|1:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|9.
|Велес Сарсфилд
|0:1
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Годой Крус
|1:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|12.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|14.
|Росарио Сентраль
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дефенса и Хустисия
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|2.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|4.
|Банфилд
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|6.
|Ривер Плейт
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|7.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|8.
|Сармиенто
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|9.
|Патронато Парана
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|10.
|Унион Санта-Фе
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|11.
|Атлетико Платенсе
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|12.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
|13.
|Тальерес Кордоба
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|14.
|Атлетико Тукуман
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|Альдосиви
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|3.
|Годой Крус
|1:0
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|5.
|Тигре
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|6.
|Колон
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|7.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:1
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|8.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|10.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Ланус
|1:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Барракас Централь
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|13.
|Арсенал Саранди
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|Велес Сарсфилд
|0:1
|4
|0
|1
|3
|0 - 4
|1