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Аргентина: Лига професиональ 2022

2022
Дефенса и Хустисия
1:2
Конец матча
Ривер Плейт
0'
0:1
40' Гол
Зидан Энцо
0:2
63' Гол
Симон Сантьяго
1:2
71' Гол
Walter Bou
82' Желтая карточка
Сукулини Бруно
90'+6
22
Унсаин
Луис
14
Nicolas
Tripicchio
2
Adonis
Frias
28
Juan
Rodriguez2
13
Сото
Алексис
15
Raul
Loaiza
5
Facundo
Gutierrez
29
Пиццини
Франсиско
10
Walter
Bou
11
Carlos
Rodolfo
Rotondi
9
Miguel
Merentiel
1
Армани
Франко
2
Рохас
Роберт
17
Диас
Пауло
6
Мартинес
Эктор
II
20
Каско
Милтон
31
Симон
Сантьяго
13
Зидан
Энцо
24
Перес
Энцо
11
Де
ла
Крус
Николас
10
Кинтеро
Хуан
9
Альварес
Хулиан
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1
Ривер Плейт
4-4-2

История личных встреч

Дефенса и Хустисия
Ривер Плейт

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

История матчей

ЛП
2:3
С
1:1
С
0:1
С
1:3
К
3:0
П
3:3
П
1:0
П
3:0
НБ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Miguel Merentiel 4 0.5
Пиццини Франсиско 2 0.25
Carlos Rodolfo Rotondi 2 0.25
Walter Bou 2 0.25
Tomas Galvan 1 0.13
Agustin Fontana 1 0.13
Nicolas Tripicchio 1 0.13
Nazareno Colombo 1 0.13
Adonis Frias 1 (1) 0.13
Gabriel Hachen 0 0
Facundo Gutierrez 0 0
Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Хулиан 4 (1) 0.5
Кинтеро Хуан 3 (2) 0.38
Зидан Энцо 2 (1) 0.25
Симон Сантьяго 1 0.13
Барко Эсекьель 1 0.13
Ромеро Брайан 1 0.13
Диас Пауло 1 0.13
Де ла Крус Николас 1 0.13
Рохас Роберт 1 0.13
Почеттино Томас 0 0
Эррера Марсело II 0 0

Карточки

Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nazareno Colombo 0 2
Adonis Frias 3 0
Сото Алексис 2 0
Facundo Gutierrez 2 0
Пиццини Франсиско 1 0
Agustin Fontana 1 0
Nicolas Tripicchio 1 0
Walter Bou 1 0
Miguel Merentiel 1 0
Raul Loaiza 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирес Леандро 2 0
Гомес Элиас 2 0
Каско Милтон 1 0
Перес Энцо 1 0
Сукулини Бруно 1 0
Армани Франко 1 0
Диас Пауло 1 0
Зидан Энцо 1 0
Барко Эсекьель 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Альварес Хулиан 1 0
Парадела Хосе 1 0
Мартинес Эктор II 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
40%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
40%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Пропущено

6
2
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
11
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
22%
1
9%
1-15
1
11%
3
27%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
44%
2
18%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
4
80%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

17
16
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
4
24%
1
6%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
3
18%
5
31%
31-45
2
12%
1
6%
46-60
2
12%
3
19%
61-75
5
29%
29%
3
19%
76-90

Пропущено

11
5
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
4
36%
2
40%
46-60
2
18%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Дефенса и Хустисия - Сакачиспас 4:1 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 1:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Банфилд - Дефенса и Хустисия 2:3
Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 3:4 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Колон 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 0:4 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 3:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Дефенса и Хустисия 3:3 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 3:0
Ривер Плейт
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ривер Плейт - Дакота 1:4 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт - Эстрелла 1:4 Депортиво Насьональ - Ривер Плейт 5:0
Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 4:0 Ривер Плейт - Лаферрере 5:0 Ривер Плейт - Британния 1:0 Сан-Лоренсо - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:2 Каравел - Ривер Плейт 1:3 Ривер Плейт - Патронато Парана 4:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Бубали 5:1 Ривер Плейт - ФК Юнайтед 2:3 СВ Ла Фама - Ривер Плейт 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 2:3 Ривер Плейт - Расинг Клуб Аруба 1:1 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 2:2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 8 5 3 0 18 - 6 18
2. Ривер Плейт 8 5 1 2 15 - 6 16
3. Дефенса и Хустисия 8 4 2 2 15 - 13 14
4. Аргентинос Хуниорс 8 4 2 2 10 - 7 14
5. Унион Санта-Фе 8 4 2 2 7 - 5 14
6. Ньюэллс Олд Бойз 7 4 1 2 10 - 8 13
7. Банфилд 8 3 2 3 11 - 9 11
8. Сармиенто 8 3 2 3 10 - 13 11
9. Химнасия Ла-Плата 8 2 3 3 8 - 15 9
10. Патронато Парана 8 2 1 5 6 - 12 7
11. Атлетико Платенсе 7 2 1 4 6 - 10 7
12. Сан-Лоренсо 7 1 3 3 5 - 7 6
13. Тальерес Кордоба 8 1 2 5 4 - 8 5
14. Атлетико Тукуман 7 1 1 5 3 - 13 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 0:0 8 4 3 1 9 - 6 15
2. Эстудиантес Ла Плата 8 4 3 1 15 - 12 15
3. Альдосиви 8 4 1 3 11 - 8 13
4. Тигре 7 3 3 1 9 - 3 12
5. Колон 8 3 3 2 10 - 8 12
6. Уракан 8 3 2 3 10 - 10 11
7. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 4 2 8 - 8 10
8. Индепендьенте Авельянеда 8 2 4 2 10 - 10 10
9. Барракас Централь 8 3 0 5 9 - 13 9
10. Велес Сарсфилд 8 2 3 3 6 - 6 9
11. Годой Крус 8 2 3 3 14 - 16 9
12. Арсенал Саранди 0:0 8 1 5 2 8 - 9 8
13. Росарио Сентраль 7 2 1 4 6 - 9 7
14. Ланус 8 1 3 4 7 - 10 6

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 4 4 0 0 5 - 1 12
2. Расинг Авельянеда 4 3 1 0 8 - 1 10
3. Химнасия Ла-Плата 4 2 2 0 6 - 4 8
4. Сармиенто 4 2 2 0 7 - 5 8
5. Ривер Плейт 4 2 1 1 10 - 4 7
6. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 2 7
7. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 0 1 5 - 2 6
8. Атлетико Платенсе 4 2 0 2 4 - 3 6
9. Дефенса и Хустисия 4 1 2 1 7 - 7 5
10. Банфилд 4 1 1 2 6 - 5 4
11. Тальерес Кордоба 4 1 1 2 3 - 4 4
12. Атлетико Тукуман 4 1 1 2 3 - 7 4
13. Патронато Парана 4 1 1 2 2 - 3 4
14. Сан-Лоренсо 3 0 1 2 3 - 5 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 4 3 0 1 7 - 5 9
2. Велес Сарсфилд 4 2 2 0 6 - 2 8
3. Альдосиви 4 2 1 1 5 - 3 7
4. Тигре 3 2 1 0 6 - 1 7
5. Колон 4 2 1 1 6 - 5 7
6. Уракан 4 2 0 2 6 - 6 6
7. Барракас Централь 4 2 0 2 4 - 5 6
8. Арсенал Саранди 0:0 4 1 3 0 5 - 4 6
9. Ланус 4 1 2 1 3 - 2 5
10. Бока Хуниорс 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
11. Индепендьенте Авельянеда 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 1 2 5 - 6 4
13. Годой Крус 4 0 3 1 7 - 9 3
14. Росарио Сентраль 4 1 0 3 3 - 6 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 4 3 0 1 5 - 2 9
2. Дефенса и Хустисия 4 3 0 1 8 - 6 9
3. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 10 - 5 8
4. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 5 7
5. Банфилд 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Ньюэллс Олд Бойз 4 2 1 1 5 - 6 7
7. Сан-Лоренсо 4 1 2 1 2 - 2 5
8. Сармиенто 4 1 0 3 3 - 8 3
9. Патронато Парана 4 1 0 3 4 - 9 3
10. Унион Санта-Фе 4 0 2 2 2 - 4 2
11. Атлетико Платенсе 3 0 1 2 2 - 7 1
12. Химнасия Ла-Плата 4 0 1 3 2 - 11 1
13. Тальерес Кордоба 4 0 1 3 1 - 4 1
14. Атлетико Тукуман 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 0:0 4 3 1 0 6 - 3 10
2. Альдосиви 4 2 0 2 6 - 5 6
3. Годой Крус 4 2 0 2 7 - 7 6
4. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 3 0 3 - 2 6
5. Эстудиантес Ла Плата 4 1 3 0 8 - 7 6
6. Тигре 4 1 2 1 3 - 2 5
7. Колон 4 1 2 1 4 - 3 5
8. Индепендьенте Авельянеда 4 1 2 1 5 - 5 5
9. Уракан 4 1 2 1 4 - 4 5
10. Росарио Сентраль 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Барракас Централь 4 1 0 3 5 - 8 3
12. Арсенал Саранди 0:0 4 0 2 2 3 - 5 2
13. Велес Сарсфилд 4 0 1 3 0 - 4 1
14. Ланус 4 0 1 3 4 - 8 1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Энцо Фернандес бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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