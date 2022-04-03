Аргентина: Лига професиональ 2022
1:2
Конец матча
0:1
40' ГолЗидан Энцо
0:2
63' ГолСимон Сантьяго
1:2
71' ГолWalter Bou
82' Желтая карточкаСукулини Бруно
Ход матча
40'
0:1
63'
71'
1:2
82'
22
Унсаин
Луис
13
Сото
Алексис
15
Raul
Loaiza
10
Walter
Bou
17
Диас
Пауло
20
Каско
Милтон
13
Зидан
Энцо
24
Перес
Энцо
10
Кинтеро
Хуан
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Сото АлексисЗащитник
-
15 Raul LoaizaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Walter BouПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Tomas Galvan
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Beccacece
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
-
13 Зидан ЭнцоПолузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кинтеро ХуанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Гомес ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
История личных встреч
Дефенса и Хустисия
Ривер Плейт
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
9 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Miguel Merentiel
|4
|0.5
|Пиццини Франсиско
|2
|0.25
|Carlos Rodolfo Rotondi
|2
|0.25
|Walter Bou
|2
|0.25
|Tomas Galvan
|1
|0.13
|Agustin Fontana
|1
|0.13
|Nicolas Tripicchio
|1
|0.13
|Nazareno Colombo
|1
|0.13
|Adonis Frias
|1 (1)
|0.13
|Gabriel Hachen
|0
|0
|Facundo Gutierrez
|0
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Хулиан
|4 (1)
|0.5
|Кинтеро Хуан
|3 (2)
|0.38
|Зидан Энцо
|2 (1)
|0.25
|Симон Сантьяго
|1
|0.13
|Барко Эсекьель
|1
|0.13
|Ромеро Брайан
|1
|0.13
|Диас Пауло
|1
|0.13
|Де ла Крус Николас
|1
|0.13
|Рохас Роберт
|1
|0.13
|Почеттино Томас
|0
|0
|Эррера Марсело II
|0
|0
Карточки
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nazareno Colombo
|0
|2
|Adonis Frias
|3
|0
|Сото Алексис
|2
|0
|Facundo Gutierrez
|2
|0
|Пиццини Франсиско
|1
|0
|Agustin Fontana
|1
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|0
|Walter Bou
|1
|0
|Miguel Merentiel
|1
|0
|Raul Loaiza
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирес Леандро
|2
|0
|Гомес Элиас
|2
|0
|Каско Милтон
|1
|0
|Перес Энцо
|1
|0
|Сукулини Бруно
|1
|0
|Армани Франко
|1
|0
|Диас Пауло
|1
|0
|Зидан Энцо
|1
|0
|Барко Эсекьель
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Альварес Хулиан
|1
|0
|Парадела Хосе
|1
|0
|Мартинес Эктор II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
40%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
40%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Пропущено
6
2
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
11
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
22%
1
9%
1-15
1
11%
3
27%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
44%
2
18%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
4
80%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
17
16
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
4
24%
1
6%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
3
18%
5
31%
31-45
2
12%
1
6%
46-60
2
12%
3
19%
61-75
5
29%
29%
3
19%
76-90
Пропущено
11
5
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
4
36%
2
40%
46-60
2
18%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Дефенса и Хустисия - Сакачиспас 4:1 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 1:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Банфилд - Дефенса и Хустисия 2:3
Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 3:4 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Колон 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 0:4 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 3:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Дефенса и Хустисия 3:3 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 3:0
Ривер Плейт
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ривер Плейт - Дакота 1:4 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт - Эстрелла 1:4 Депортиво Насьональ - Ривер Плейт 5:0
Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 4:0 Ривер Плейт - Лаферрере 5:0 Ривер Плейт - Британния 1:0 Сан-Лоренсо - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:2 Каравел - Ривер Плейт 1:3 Ривер Плейт - Патронато Парана 4:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Бубали 5:1 Ривер Плейт - ФК Юнайтед 2:3 СВ Ла Фама - Ривер Плейт 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 2:3 Ривер Плейт - Расинг Клуб Аруба 1:1 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 2:2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|8
|5
|3
|0
|18 - 6
|18
|2.
|Ривер Плейт
|8
|5
|1
|2
|15 - 6
|16
|3.
|Дефенса и Хустисия
|8
|4
|2
|2
|15 - 13
|14
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|5.
|Унион Санта-Фе
|8
|4
|2
|2
|7 - 5
|14
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|7.
|Банфилд
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|8.
|Сармиенто
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|2
|3
|3
|8 - 15
|9
|10.
|Патронато Парана
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|11.
|Атлетико Платенсе
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|12.
|Сан-Лоренсо
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|13.
|Тальерес Кордоба
|8
|1
|2
|5
|4 - 8
|5
|14.
|Атлетико Тукуман
|7
|1
|1
|5
|3 - 13
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|0:0
|8
|4
|3
|1
|9 - 6
|15
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|4
|3
|1
|15 - 12
|15
|3.
|Альдосиви
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|4.
|Тигре
|7
|3
|3
|1
|9 - 3
|12
|5.
|Колон
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|6.
|Уракан
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|7.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|2
|4
|2
|10 - 10
|10
|9.
|Барракас Централь
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|10.
|Велес Сарсфилд
|8
|2
|3
|3
|6 - 6
|9
|11.
|Годой Крус
|8
|2
|3
|3
|14 - 16
|9
|12.
|Арсенал Саранди
|0:0
|8
|1
|5
|2
|8 - 9
|8
|13.
|Росарио Сентраль
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|14.
|Ланус
|8
|1
|3
|4
|7 - 10
|6
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|2.
|Расинг Авельянеда
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|4.
|Сармиенто
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|5.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|8.
|Атлетико Платенсе
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|9.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|10.
|Банфилд
|4
|1
|1
|2
|6 - 5
|4
|11.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|13.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|2.
|Велес Сарсфилд
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|3.
|Альдосиви
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|4.
|Тигре
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|Уракан
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|7.
|Барракас Централь
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|8.
|Арсенал Саранди
|0:0
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|9.
|Ланус
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|10.
|Бока Хуниорс
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|Годой Крус
|4
|0
|3
|1
|7 - 9
|3
|14.
|Росарио Сентраль
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|2.
|Дефенса и Хустисия
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|3.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|Банфилд
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|7.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|8.
|Сармиенто
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|9.
|Патронато Парана
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|10.
|Унион Санта-Фе
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|11.
|Атлетико Платенсе
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|12.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
|13.
|Тальерес Кордоба
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|14.
|Атлетико Тукуман
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|0:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|Альдосиви
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|3.
|Годой Крус
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|1
|3
|0
|8 - 7
|6
|6.
|Тигре
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|7.
|Колон
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|10.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Барракас Централь
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|12.
|Арсенал Саранди
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|13.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|1
|3
|0 - 4
|1
|14.
|Ланус
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1