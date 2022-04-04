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Аргентина: Лига професиональ 2022

2022
Тигре
0:0
Перерыв
Росарио Сентраль
0'
12' Желтая карточка
Marcelo Benitez II
16' Желтая карточка
Монтойя Вальтер
27' Желтая карточка
Маньин Пабло

Ход матча

12'
 
Marcelo Benitez II
16'
 
Монтойя Вальтер
27'
Маньин Пабло
 
Лучшие коэффициенты
Тигре
Ничья
Росарио Сентраль
1.99
3.56
4.05
Все Коэффициенты
23
Gonzalo
Marinelli
17
Lucas
Blondel
36
Кабрера
Виктор
6
Brian
Abel
Luciatti
20
Sebastian
Prieto
16
Кастро
Алексис
5
Sebastian
Prediger
II
42
Фернандес
Игнасио
27
Cristian
Zabala
9
Ijiel
Protti
7
Маньин
Пабло
23
Gaspar
Servio
4
Damian
Alberto
Martinez
6
Комар
Хуан
33
Christian
Baez
3
Lautaro
Blanco
5
Pedro
Ojeda
8
Монтойя
Вальтер
27
Gino
Infantino
10
Emiliano
Vecchio
7
Marcelo
Benitez
II
9
Рубен
Марко
Тигре
4-4-2
Росарио Сентраль
4-1-4-1

История личных встреч

Тигре
Росарио Сентраль

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед

13 матчей

46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

С
0:2
С
1:1
П
1:0
П
2:1
П
4:1
П
1:1
П
2:0
ПА
0:1
ПА
1:2
ПА
0:1
ПА
2:3
ПА
4:2
ПА
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маньин Пабло 3 (1) 0.38
Lucas Blondel 2 0.25
Кастро Алексис 1 0.13
Колидио Факундо 1 0.13
Mateo Retegui 1 0.13
Ijiel Protti 1 0.13
Sebastian Prieto 0 0
Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубен Марко 2 (1) 0.25
Facundo Almada 2 0.25
Christian Baez 1 0.13
Luca Martinez Dupuy 1 0.13
Emiliano Vecchio 0 0
Fernando Torrent 0 0

Карточки

Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sebastian Prieto 2 0
Sebastian Prediger II 2 0
Cristian Zabala 2 0
Маньин Пабло 1 0
Gonzalo Marinelli 1 0
Кабрера Виктор 1 0
Brian Abel Luciatti 1 0
Nicolas Demartini 1 0
Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mateo Tanlongo 3 0
Рубен Марко 2 0
Монтойя Вальтер 2 0
Gaspar Servio 2 0
Lautaro Blanco 2 0
Emiliano Vecchio 1 0
Christian Baez 1 0
Damian Alberto Martinez 1 0
Marcelo Benitez II 1 0
Pedro Ojeda 1 0
Luciano Ferreyra 1 0
Gino Infantino 1 0
Facundo Buonanotte 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
100%
2
33%
76-90

Забито

9
6
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
56%
2
33%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
1
11%
1
17%
76-90

Пропущено

3
9
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
67%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Тигре
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Тигре - Атлетико Платенсе 4:0 Альдосиви - Тигре 1:0 Тигре - Колон 1:0 Ланус - Тигре 0:0
Барракас Централь - Тигре 0:2 Тигре - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Барракас Централь 1:0 Сан-Мартин Тукуман - Тигре 0:2 Тигре - Альмиранте Браун 3:1 Нуэва Чикаго - Тигре 2:4 Тигре - Чакарита Хуниорс 1:0 Атланта - Тигре 0:0 Тигре - Атлетико Митре 3:3 Годой Крус - Тигре 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1 Тигре - Альварадо 1:0 Кильмес - Тигре 2:1 Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Тигре - Агропекуарио 2:0
Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 1:3 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 0:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:2
Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Уракан 1:4 Ланус - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 2:2 Колон - Росарио Сентраль 1:4 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 3:1 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 3:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 2:1 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Патронато Парана 3:2 Эстудиантес Ла Плата - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 8 5 3 0 18 - 6 18
2. Ривер Плейт 8 5 1 2 15 - 6 16
3. Ньюэллс Олд Бойз 8 5 1 2 13 - 9 16
4. Дефенса и Хустисия 8 4 2 2 15 - 13 14
5. Аргентинос Хуниорс 8 4 2 2 10 - 7 14
6. Унион Санта-Фе 8 4 2 2 7 - 5 14
7. Банфилд 8 3 2 3 11 - 9 11
8. Сармиенто 8 3 2 3 10 - 13 11
9. Химнасия Ла-Плата 8 2 3 3 8 - 15 9
10. Патронато Парана 8 2 1 5 6 - 12 7
11. Атлетико Платенсе 8 2 1 5 7 - 13 7
12. Сан-Лоренсо 8 1 4 3 6 - 8 7
13. Тальерес Кордоба 8 1 2 5 4 - 8 5
14. Атлетико Тукуман 8 1 2 5 4 - 14 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 8 4 3 1 11 - 8 15
2. Эстудиантес Ла Плата 8 4 3 1 15 - 12 15
3. Альдосиви 8 4 1 3 11 - 8 13
4. Тигре 0:0 8 3 4 1 9 - 3 13
5. Колон 8 3 3 2 10 - 8 12
6. Уракан 8 3 2 3 10 - 10 11
7. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 4 2 8 - 8 10
8. Индепендьенте Авельянеда 8 2 4 2 10 - 10 10
9. Барракас Централь 8 3 0 5 9 - 13 9
10. Велес Сарсфилд 8 2 3 3 6 - 6 9
11. Годой Крус 8 2 3 3 14 - 16 9
12. Росарио Сентраль 0:0 8 2 2 4 6 - 9 8
13. Арсенал Саранди 8 1 5 2 10 - 11 8
14. Ланус 8 1 3 4 7 - 10 6

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 4 4 0 0 5 - 1 12
2. Расинг Авельянеда 4 3 1 0 8 - 1 10
3. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 0 1 8 - 3 9
4. Химнасия Ла-Плата 4 2 2 0 6 - 4 8
5. Сармиенто 4 2 2 0 7 - 5 8
6. Ривер Плейт 4 2 1 1 10 - 4 7
7. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 2 7
8. Атлетико Платенсе 4 2 0 2 4 - 3 6
9. Дефенса и Хустисия 4 1 2 1 7 - 7 5
10. Банфилд 4 1 1 2 6 - 5 4
11. Тальерес Кордоба 4 1 1 2 3 - 4 4
12. Атлетико Тукуман 4 1 1 2 3 - 7 4
13. Патронато Парана 4 1 1 2 2 - 3 4
14. Сан-Лоренсо 4 0 2 2 4 - 6 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 4 3 0 1 7 - 5 9
2. Тигре 0:0 4 2 2 0 6 - 1 8
3. Велес Сарсфилд 4 2 2 0 6 - 2 8
4. Альдосиви 4 2 1 1 5 - 3 7
5. Колон 4 2 1 1 6 - 5 7
6. Уракан 4 2 0 2 6 - 6 6
7. Барракас Централь 4 2 0 2 4 - 5 6
8. Арсенал Саранди 4 1 3 0 5 - 4 6
9. Ланус 4 1 2 1 3 - 2 5
10. Бока Хуниорс 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Индепендьенте Авельянеда 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 1 2 5 - 6 4
13. Годой Крус 4 0 3 1 7 - 9 3
14. Росарио Сентраль 0:0 4 1 0 3 3 - 6 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 4 3 0 1 5 - 2 9
2. Дефенса и Хустисия 4 3 0 1 8 - 6 9
3. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 10 - 5 8
4. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 5 7
5. Банфилд 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Ньюэллс Олд Бойз 4 2 1 1 5 - 6 7
7. Сан-Лоренсо 4 1 2 1 2 - 2 5
8. Сармиенто 4 1 0 3 3 - 8 3
9. Патронато Парана 4 1 0 3 4 - 9 3
10. Унион Санта-Фе 4 0 2 2 2 - 4 2
11. Атлетико Платенсе 4 0 1 3 3 - 10 1
12. Химнасия Ла-Плата 4 0 1 3 2 - 11 1
13. Тальерес Кордоба 4 0 1 3 1 - 4 1
14. Атлетико Тукуман 4 0 1 3 1 - 7 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 4 3 1 0 6 - 3 10
2. Альдосиви 4 2 0 2 6 - 5 6
3. Годой Крус 4 2 0 2 7 - 7 6
4. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 3 0 3 - 2 6
5. Эстудиантес Ла Плата 4 1 3 0 8 - 7 6
6. Тигре 0:0 4 1 2 1 3 - 2 5
7. Колон 4 1 2 1 4 - 3 5
8. Росарио Сентраль 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
9. Индепендьенте Авельянеда 4 1 2 1 5 - 5 5
10. Уракан 4 1 2 1 4 - 4 5
11. Барракас Централь 4 1 0 3 5 - 8 3
12. Арсенал Саранди 4 0 2 2 5 - 7 2
13. Велес Сарсфилд 4 0 1 3 0 - 4 1
14. Ланус 4 0 1 3 4 - 8 1
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    27'
    Маньин Пабло получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Монтойя Вальтер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Марсело Бенитес получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Тигре
Ничья
Росарио Сентраль
1.99
3.56
4.05
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Где смотреть матч Тигре 0:0 Росарио Сентраль онлайн

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Росарио Сентраль

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