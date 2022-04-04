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Аргентина: Лига професиональ 2022

2022
Тигре
2:0
Конец матча
Росарио Сентраль
0'
12' Желтая карточка
Marcelo Benitez II
16' Желтая карточка
Монтойя Вальтер
27' Желтая карточка
Маньин Пабло
1:0
48' Пенальти
Маньин Пабло
72' Желтая карточка
Christian Baez
2:0
83' Гол
Lucas Blondel
90'+3
23
Gonzalo
Marinelli
17
Lucas
Blondel
36
Кабрера
Виктор
6
Brian
Abel
Luciatti
20
Sebastian
Prieto
16
Кастро
Алексис
5
Sebastian
Prediger
II
42
Фернандес
Игнасио
27
Cristian
Zabala
9
Ijiel
Protti
7
Маньин
Пабло
23
Gaspar
Servio
4
Damian
Alberto
Martinez
6
Комар
Хуан
33
Christian
Baez
3
Lautaro
Blanco
5
Pedro
Ojeda
8
Монтойя
Вальтер
27
Gino
Infantino
10
Emiliano
Vecchio
7
Marcelo
Benitez
II
9
Рубен
Марко
Тигре
4-4-2
Росарио Сентраль
4-1-4-1

История личных встреч

Тигре
Росарио Сентраль

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед

13 матчей

46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

С
0:2
С
1:1
П
1:0
П
2:1
П
4:1
П
1:1
П
2:0
ПА
0:1
ПА
1:2
ПА
0:1
ПА
2:3
ПА
4:2
ПА
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маньин Пабло 4 (2) 0.5
Lucas Blondel 3 0.38
Кастро Алексис 1 0.13
Колидио Факундо 1 0.13
Mateo Retegui 1 0.13
Ijiel Protti 1 0.13
Sebastian Prieto 0 0
Blas Armoa 0 0
Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубен Марко 2 (1) 0.25
Facundo Almada 2 0.25
Christian Baez 1 0.13
Luca Martinez Dupuy 1 0.13
Emiliano Vecchio 0 0
Fernando Torrent 0 0

Карточки

Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sebastian Prieto 2 0
Sebastian Prediger II 2 0
Cristian Zabala 2 0
Маньин Пабло 1 0
Gonzalo Marinelli 1 0
Кабрера Виктор 1 0
Brian Abel Luciatti 1 0
Nicolas Demartini 1 0
Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mateo Tanlongo 3 0
Christian Baez 2 0
Рубен Марко 2 0
Монтойя Вальтер 2 0
Gaspar Servio 2 0
Lautaro Blanco 2 0
Emiliano Vecchio 1 0
Damian Alberto Martinez 1 0
Marcelo Benitez II 1 0
Pedro Ojeda 1 0
Luciano Ferreyra 1 0
Gino Infantino 1 0
Facundo Buonanotte 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
25%
1
33%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
100%
2
33%
76-90

Забито

11
6
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
45%
2
33%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
1
9%
2
33%
61-75
2
18%
1
17%
76-90

Пропущено

3
11
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
5
45%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
67%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Тигре
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Тигре - Атлетико Платенсе 4:0 Альдосиви - Тигре 1:0 Тигре - Колон 1:0 Ланус - Тигре 0:0
Барракас Централь - Тигре 0:2 Тигре - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Барракас Централь 1:0 Сан-Мартин Тукуман - Тигре 0:2 Тигре - Альмиранте Браун 3:1 Нуэва Чикаго - Тигре 2:4 Тигре - Чакарита Хуниорс 1:0 Атланта - Тигре 0:0 Тигре - Атлетико Митре 3:3 Годой Крус - Тигре 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1 Тигре - Альварадо 1:0 Кильмес - Тигре 2:1 Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Тигре - Агропекуарио 2:0
Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 1:3 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 0:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:2
Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Уракан 1:4 Ланус - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 2:2 Колон - Росарио Сентраль 1:4 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 3:1 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 3:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 2:1 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Патронато Парана 3:2 Эстудиантес Ла Плата - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 8 5 3 0 18 - 6 18
2. Ривер Плейт 8 5 1 2 15 - 6 16
3. Ньюэллс Олд Бойз 8 5 1 2 13 - 9 16
4. Дефенса и Хустисия 8 4 2 2 15 - 13 14
5. Аргентинос Хуниорс 8 4 2 2 10 - 7 14
6. Унион Санта-Фе 8 4 2 2 7 - 5 14
7. Банфилд 8 3 2 3 11 - 9 11
8. Сармиенто 8 3 2 3 10 - 13 11
9. Химнасия Ла-Плата 8 2 3 3 8 - 15 9
10. Патронато Парана 8 2 1 5 6 - 12 7
11. Атлетико Платенсе 8 2 1 5 7 - 13 7
12. Сан-Лоренсо 8 1 4 3 6 - 8 7
13. Тальерес Кордоба 8 1 2 5 4 - 8 5
14. Атлетико Тукуман 8 1 2 5 4 - 14 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тигре 8 4 3 1 11 - 3 15
2. Бока Хуниорс 8 4 3 1 11 - 8 15
3. Эстудиантес Ла Плата 8 4 3 1 15 - 12 15
4. Альдосиви 8 4 1 3 11 - 8 13
5. Колон 8 3 3 2 10 - 8 12
6. Уракан 8 3 2 3 10 - 10 11
7. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 4 2 8 - 8 10
8. Индепендьенте Авельянеда 8 2 4 2 10 - 10 10
9. Барракас Централь 8 3 0 5 9 - 13 9
10. Велес Сарсфилд 8 2 3 3 6 - 6 9
11. Годой Крус 8 2 3 3 14 - 16 9
12. Арсенал Саранди 8 1 5 2 10 - 11 8
13. Росарио Сентраль 8 2 1 5 6 - 11 7
14. Ланус 8 1 3 4 7 - 10 6

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 4 4 0 0 5 - 1 12
2. Расинг Авельянеда 4 3 1 0 8 - 1 10
3. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 0 1 8 - 3 9
4. Химнасия Ла-Плата 4 2 2 0 6 - 4 8
5. Сармиенто 4 2 2 0 7 - 5 8
6. Ривер Плейт 4 2 1 1 10 - 4 7
7. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 2 7
8. Атлетико Платенсе 4 2 0 2 4 - 3 6
9. Дефенса и Хустисия 4 1 2 1 7 - 7 5
10. Банфилд 4 1 1 2 6 - 5 4
11. Тальерес Кордоба 4 1 1 2 3 - 4 4
12. Атлетико Тукуман 4 1 1 2 3 - 7 4
13. Патронато Парана 4 1 1 2 2 - 3 4
14. Сан-Лоренсо 4 0 2 2 4 - 6 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тигре 4 3 1 0 8 - 1 10
2. Эстудиантес Ла Плата 4 3 0 1 7 - 5 9
3. Велес Сарсфилд 4 2 2 0 6 - 2 8
4. Альдосиви 4 2 1 1 5 - 3 7
5. Колон 4 2 1 1 6 - 5 7
6. Уракан 4 2 0 2 6 - 6 6
7. Барракас Централь 4 2 0 2 4 - 5 6
8. Арсенал Саранди 4 1 3 0 5 - 4 6
9. Ланус 4 1 2 1 3 - 2 5
10. Бока Хуниорс 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Индепендьенте Авельянеда 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 1 2 5 - 6 4
13. Годой Крус 4 0 3 1 7 - 9 3
14. Росарио Сентраль 4 1 0 3 3 - 6 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 4 3 0 1 5 - 2 9
2. Дефенса и Хустисия 4 3 0 1 8 - 6 9
3. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 10 - 5 8
4. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 5 7
5. Банфилд 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Ньюэллс Олд Бойз 4 2 1 1 5 - 6 7
7. Сан-Лоренсо 4 1 2 1 2 - 2 5
8. Сармиенто 4 1 0 3 3 - 8 3
9. Патронато Парана 4 1 0 3 4 - 9 3
10. Унион Санта-Фе 4 0 2 2 2 - 4 2
11. Атлетико Платенсе 4 0 1 3 3 - 10 1
12. Химнасия Ла-Плата 4 0 1 3 2 - 11 1
13. Тальерес Кордоба 4 0 1 3 1 - 4 1
14. Атлетико Тукуман 4 0 1 3 1 - 7 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 4 3 1 0 6 - 3 10
2. Альдосиви 4 2 0 2 6 - 5 6
3. Годой Крус 4 2 0 2 7 - 7 6
4. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 3 0 3 - 2 6
5. Эстудиантес Ла Плата 4 1 3 0 8 - 7 6
6. Тигре 4 1 2 1 3 - 2 5
7. Колон 4 1 2 1 4 - 3 5
8. Индепендьенте Авельянеда 4 1 2 1 5 - 5 5
9. Уракан 4 1 2 1 4 - 4 5
10. Росарио Сентраль 4 1 1 2 3 - 5 4
11. Барракас Централь 4 1 0 3 5 - 8 3
12. Арсенал Саранди 4 0 2 2 5 - 7 2
13. Велес Сарсфилд 4 0 1 3 0 - 4 1
14. Ланус 4 0 1 3 4 - 8 1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    27'
    Маньин Пабло получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Монтойя Вальтер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Марсело Бенитес получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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