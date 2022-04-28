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  3. Копа Судамерикана: Группа F
Дефенса и Хустисия
0:0
Первый тайм: 24'
ЛДУ Кито
0' 24'
Лучшие коэффициенты
Дефенса и Хустисия
Ничья
ЛДУ Кито
1.76
3.70
4.50
Все Коэффициенты
22
Унсаин
Луис
14
Nicolas
Tripicchio
28
Juan
Rodriguez2
6
Nazareno
Colombo
13
Сото
Алексис
5
Facundo
Gutierrez
19
Gabriel
Hachen
29
Пиццини
Франсиско
10
Walter
Bou
11
Carlos
Rodolfo
Rotondi
9
Miguel
Merentiel
1
Gonzalo
Falcon
14
Abel
Mathias
Platero
Hernandez
III
4
Кайседо
Луис
II
2
Zaid
Abner
Romero
6
Айяла
Луис
18
Lucas
Piovi
35
Oscar
Zambrano
23
Julio
Ortiz
11
Michael
Hoyos
8
Альварадо
Александер
7
Tomas
Molina
Дефенса и Хустисия
ЛДУ Кито

Результаты последних матчей

Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Гойяненсе 0:1
Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:5 Антофагаста - Дефенса и Хустисия 1:3 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 1:2 Дефенса и Хустисия - Сакачиспас 4:1 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 1:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Банфилд - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 3:4 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Колон 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 0:4 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:3
ЛДУ Кито
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ЛДУ Кито - Мушук Руна 3:2 Оренсе - ЛДУ Кито 3:0 ЛДУ Кито - Барселона Гуаякиль 2:0 ЛДУ Кито - Антофагаста 4:0
Кумбайя - ЛДУ Кито 0:2 Атлетико Гойяненсе - ЛДУ Кито 4:0 Эмелек - ЛДУ Кито 2:0 ЛДУ Кито - Аукас 4:4 ЛДУ Кито - Мушук Руна 1:1 Текнико Университарио - ЛДУ Кито 1:2 Мушук Руна - ЛДУ Кито 0:2 ЛДУ Кито - Универсидад Католика 2:1 Депортиво Куэнка - ЛДУ Кито 2:0 ЛДУ Кито - Гуаласео 1:0 ЛДУ Кито - Текнико Университарио 1:0 Оренсе - ЛДУ Кито 1:1 ЛДУ Кито - Дельфин 1:1 Аукас - ЛДУ Кито 1:0 ЛДУ Кито - Индепендьенте дель Валле 0:2 Макара - ЛДУ Кито 2:1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Дефенса и Хустисия
Ничья
ЛДУ Кито
1.76
3.70
4.50
Все Коэффициенты
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Дефенса и Хустисия
ЛДУ Кито
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