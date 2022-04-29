1:2
Конец матча
0:1
55' ГолАльварадо Александер
1:1
82' ГолLucas Albertengo
85' Желтая карточкаNicolas Tripicchio
1:2
87' ГолАльварадо Александер
90' Желтая карточкаAgustin Fontana
90' Желтая карточкаLucas Albertengo
90' Желтая карточкаАрсе Хефферсон
Ход матча
55'
82'
1:1
87'
90'
90'
90'
22
Унсаин
Луис
13
Сото
Алексис
10
Walter
Bou
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Сото АлексисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Walter BouПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Beccacece
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Lucas PioviПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Julio OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Эрас БрайанВратарь
- Защитник
-
25 Лопес МаркосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Pablo Marini
Результаты последних матчей
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Гойяненсе 0:1
Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:5 Антофагаста - Дефенса и Хустисия 1:3 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 1:2 Дефенса и Хустисия - Сакачиспас 4:1 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 1:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Банфилд - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 3:4 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Колон 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 0:4 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:3
ЛДУ Кито
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ЛДУ Кито - Мушук Руна 3:2 Оренсе - ЛДУ Кито 3:0 ЛДУ Кито - Барселона Гуаякиль 2:0 ЛДУ Кито - Антофагаста 4:0
Кумбайя - ЛДУ Кито 0:2 Атлетико Гойяненсе - ЛДУ Кито 4:0 Эмелек - ЛДУ Кито 2:0 ЛДУ Кито - Аукас 4:4 ЛДУ Кито - Мушук Руна 1:1 Текнико Университарио - ЛДУ Кито 1:2 Мушук Руна - ЛДУ Кито 0:2 ЛДУ Кито - Универсидад Католика 2:1 Депортиво Куэнка - ЛДУ Кито 2:0 ЛДУ Кито - Гуаласео 1:0 ЛДУ Кито - Текнико Университарио 1:0 Оренсе - ЛДУ Кито 1:1 ЛДУ Кито - Дельфин 1:1 Аукас - ЛДУ Кито 1:0 ЛДУ Кито - Индепендьенте дель Валле 0:2 Макара - ЛДУ Кито 2:1