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  3. Копа Судамерикана: Группа F
Дефенса и Хустисия
1:2
Конец матча
ЛДУ Кито
0'
0:1
55' Гол
Альварадо Александер
1:1
82' Гол
Lucas Albertengo
85' Желтая карточка
Nicolas Tripicchio
1:2
87' Гол
Альварадо Александер
90' Желтая карточка
Agustin Fontana
90' Желтая карточка
Lucas Albertengo
90' Желтая карточка
Арсе Хефферсон
90'+7
22
Унсаин
Луис
14
Nicolas
Tripicchio
28
Juan
Rodriguez2
6
Nazareno
Colombo
13
Сото
Алексис
5
Facundo
Gutierrez
19
Gabriel
Hachen
29
Пиццини
Франсиско
10
Walter
Bou
11
Carlos
Rodolfo
Rotondi
9
Miguel
Merentiel
1
Gonzalo
Falcon
14
Abel
Mathias
Platero
Hernandez
III
4
Кайседо
Луис
II
2
Zaid
Abner
Romero
6
Айяла
Луис
18
Lucas
Piovi
35
Oscar
Zambrano
23
Julio
Ortiz
11
Michael
Hoyos
8
Альварадо
Александер
7
Tomas
Molina
Дефенса и Хустисия
ЛДУ Кито

Результаты последних матчей

Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Гойяненсе 0:1
Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:5 Антофагаста - Дефенса и Хустисия 1:3 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 1:2 Дефенса и Хустисия - Сакачиспас 4:1 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 1:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Банфилд - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 3:4 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Колон 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 0:4 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:3
ЛДУ Кито
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ЛДУ Кито - Мушук Руна 3:2 Оренсе - ЛДУ Кито 3:0 ЛДУ Кито - Барселона Гуаякиль 2:0 ЛДУ Кито - Антофагаста 4:0
Кумбайя - ЛДУ Кито 0:2 Атлетико Гойяненсе - ЛДУ Кито 4:0 Эмелек - ЛДУ Кито 2:0 ЛДУ Кито - Аукас 4:4 ЛДУ Кито - Мушук Руна 1:1 Текнико Университарио - ЛДУ Кито 1:2 Мушук Руна - ЛДУ Кито 0:2 ЛДУ Кито - Универсидад Католика 2:1 Депортиво Куэнка - ЛДУ Кито 2:0 ЛДУ Кито - Гуаласео 1:0 ЛДУ Кито - Текнико Университарио 1:0 Оренсе - ЛДУ Кито 1:1 ЛДУ Кито - Дельфин 1:1 Аукас - ЛДУ Кито 1:0 ЛДУ Кито - Индепендьенте дель Валле 0:2 Макара - ЛДУ Кито 2:1
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм начался
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