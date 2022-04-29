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  3. Копа Судамерикана: Группа A
Монтевидео Уондерерс
0:0
Первый тайм: 19'
Ланус
0' 19'
Лучшие коэффициенты
Монтевидео Уондерерс
Ничья
Ланус
4.30
3.51
1.98
Все Коэффициенты
1
Сильвейра
Мауро
4
Juan
Acosta
23
Emiliano
Garcia1
2
Juan
Aguirre2
21
Kevin
Rolon
25
Nicolas
Ferreira
26
Guillermo
Wagner
8
Тельечеа
Эмилиано
16
Bruno
Veglio
9
Mauro
Menzdez
10
Nicolas
Quagliata
1
Fernando
Monetti
26
Ди
Пласидо
Леонель
22
Весприни
Матиас
6
Брагьери
Диего
25
Alexandro
Bernabei
35
Braian
Aguirre
19
Maximiliano
Gonzalez
21
Паскини
Николас
7
Акоста
Лаутаро
42
Лопес
Хосе
Мануэль
9
Жозе
Густаво
Санд
Монтевидео Уондерерс
Ланус

Результаты последних матчей

Монтевидео Уондерерс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Монтевидео Уондерерс - Ливерпуль Монтевидео 0:0 Атлетико Рентистас - Монтевидео Уондерерс 1:3 Монтевидео Уондерерс - Метрополитанос 1:1 Монтевидео Уондерерс - Депортиво Мальдонадо 0:1
Барселона Гуаякиль - Монтевидео Уондерерс 4:2 Данубио - Монтевидео Уондерерс 0:0 Монтевидео Уондерерс - Насьональ Монтевидео 2:2 Серро Ларго - Монтевидео Уондерерс 0:1 Альбион Роверс - Монтевидео Уондерерс 1:1 Монтевидео Уондерерс - Серро Ларго 2:1 Монтевидео Уондерерс - Дефенсор Спортинг 1:0 Феникс Монтовидео - Монтевидео Уондерерс 0:3 Монтевидео Уондерерс - Серро Ларго 1:0 Ривер Плейт Монтевидео - Монтевидео Уондерерс 1:1 Монтевидео Уондерерс - Феникс Монтовидео 1:1 Пласа Колония - Монтевидео Уондерерс 0:1 Монтевидео Уондерерс - Суд Америка 4:1 Атлетико Прогресо - Монтевидео Уондерерс 3:1 Монтевидео Уондерерс - Серро Ларго 1:2 Ривер Плейт Монтевидео - Монтевидео Уондерерс 0:1
Ланус
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Годой Крус - Ланус 1:1 Ланус - Росарио Сентраль 3:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Барселона Гуаякиль 3:1
Ланус - Альдосиви 1:2 Метрополитанос - Ланус 0:0 Велес Сарсфилд - Ланус 3:1 Ланус - Банфилд 0:1 Ланус - Колон 1:1 Арсенал Саранди - Ланус 2:2 Ланус - Тигре 0:0 Ланус - Дефенсорес де Камбасерес 5:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 2:1 Ланус - Барракас Централь 2:0 Уракан - Ланус 1:0 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:1 Ланус - Росарио Сентраль 2:2 Расинг Авельянеда - Ланус 3:1 Ланус - Атлетико Платенсе 3:3 Патронато Парана - Ланус 3:2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Монтевидео Уондерерс
Ничья
Ланус
4.30
3.51
1.98
Все Коэффициенты
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