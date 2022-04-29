0:0
Первый тайм: 19'
14
Аймар
Дарио
19
Nixon
Molina
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Аймар ДариоЗащитник
- Защитник
-
19 Nixon MolinaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Leonai
-
-
-
Главный тренер: Селико Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Jean FuentesЗащитник
-
28 Nestor CovaЗащитник
-
29 Jefre VargasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Darwin GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
23 Carlos Diaz
-
19 Luis Annese
-
Главный тренер: Jose Maria Morr
Результаты последних матчей
Барселона Гуаякиль
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Макара - Барселона Гуаякиль 0:1 Барселона Гуаякиль - Гуаласео 0:1 ЛДУ Кито - Барселона Гуаякиль 2:0 Ланус - Барселона Гуаякиль 3:1
Барселона Гуаякиль - Оренсе 2:0 Барселона Гуаякиль - Монтевидео Уондерерс 4:2 Универсидад Католика - Барселона Гуаякиль 1:2 Мушук Руна - Барселона Гуаякиль 1:1 Барселона Гуаякиль - Америка Минейро 0:0 Барселона Гуаякиль - Индепендьенте дель Валле 2:0 Америка Минейро - Барселона Гуаякиль 0:0 Nueve de Octubre - Барселона Гуаякиль 1:3 Университарио Депортес Лима - Барселона Гуаякиль 0:1 Барселона Гуаякиль - Текнико Университарио 1:0 Барселона Гуаякиль - Университарио Депортес Лима 2:0 Дельфин - Барселона Гуаякиль 0:1 Барселона Гуаякиль - Монтевидео Сити Торке 0:0 Монтевидео Сити Торке - Барселона Гуаякиль 1:1 Макара - Барселона Гуаякиль 1:1 Барселона Гуаякиль - Универсидад Католика 1:1
Метрополитанос
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Самора - Метрополитанос 0:1 Метрополитанос - Минерос де Гуайяна 5:0 Монтевидео Уондерерс - Метрополитанос 1:1 Эстудиантес Мерида - Метрополитанос 3:1
Метрополитанос - Ланус 0:0 Метрополитанос - Карабобо 0:0 Монагас - Метрополитанос 2:1 Метрополитанос - Каракас 3:0 Метрополитанос - Эстудиантес Мерида 4:0 Сулия - Метрополитанос 1:2 Эстудиантес Мерида - Метрополитанос 0:2 Метрополитанос - Универсидад Сентраль 2:0 Депортиво Ла-Гуайра - Метрополитанос 1:0 Метрополитанос - Арагуа 2:2 Эрманос Кольменарес - Метрополитанос 4:0 Метрополитанос - Академия Пуэрто-Кабельо 1:2 Португеза Акаригуа - Метрополитанос 1:1 Арагуа - Метрополитанос 0:2 Метрополитанос - Эрманос Кольменарес 1:0 Академия Пуэрто-Кабельо - Метрополитанос 1:2