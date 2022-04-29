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  3. Копа Судамерикана: Группа A
Барселона Гуаякиль
0:0
Первый тайм: 19'
Метрополитанос
0' 19'
Лучшие коэффициенты
Барселона Гуаякиль
Ничья
Метрополитанос
1.32
5.40
9.60
Все Коэффициенты
1
Javier
Burrai
31
Веласко
Педро
4
Carlos
Rodriguez
III
14
Аймар
Дарио
6
Киньонес
Лионель
19
Nixon
Molina
5
Charlie
Delgado
18
Adonis
Preciado
20
Bruno
Pinatares
15
Jonathan
Perlaza
9
Gonzalo
Mastriani
12
Giancarlo
Schiavone
3
Leminger
Bolivar
4
Andres
Ferro
14
Jean
Fuentes
28
Nestor
Cova
29
Jefre
Vargas
5
Christian
Larotonda
18
Facundo
Moreira
17
Robinson
Flores
7
Carlos
Sosa
I
21
Charlis
Ortiz
Барселона Гуаякиль
Метрополитанос

Результаты последних матчей

Барселона Гуаякиль
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Макара - Барселона Гуаякиль 0:1 Барселона Гуаякиль - Гуаласео 0:1 ЛДУ Кито - Барселона Гуаякиль 2:0 Ланус - Барселона Гуаякиль 3:1
Барселона Гуаякиль - Оренсе 2:0 Барселона Гуаякиль - Монтевидео Уондерерс 4:2 Универсидад Католика - Барселона Гуаякиль 1:2 Мушук Руна - Барселона Гуаякиль 1:1 Барселона Гуаякиль - Америка Минейро 0:0 Барселона Гуаякиль - Индепендьенте дель Валле 2:0 Америка Минейро - Барселона Гуаякиль 0:0 Nueve de Octubre - Барселона Гуаякиль 1:3 Университарио Депортес Лима - Барселона Гуаякиль 0:1 Барселона Гуаякиль - Текнико Университарио 1:0 Барселона Гуаякиль - Университарио Депортес Лима 2:0 Дельфин - Барселона Гуаякиль 0:1 Барселона Гуаякиль - Монтевидео Сити Торке 0:0 Монтевидео Сити Торке - Барселона Гуаякиль 1:1 Макара - Барселона Гуаякиль 1:1 Барселона Гуаякиль - Универсидад Католика 1:1
Метрополитанос
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Самора - Метрополитанос 0:1 Метрополитанос - Минерос де Гуайяна 5:0 Монтевидео Уондерерс - Метрополитанос 1:1 Эстудиантес Мерида - Метрополитанос 3:1
Метрополитанос - Ланус 0:0 Метрополитанос - Карабобо 0:0 Монагас - Метрополитанос 2:1 Метрополитанос - Каракас 3:0 Метрополитанос - Эстудиантес Мерида 4:0 Сулия - Метрополитанос 1:2 Эстудиантес Мерида - Метрополитанос 0:2 Метрополитанос - Универсидад Сентраль 2:0 Депортиво Ла-Гуайра - Метрополитанос 1:0 Метрополитанос - Арагуа 2:2 Эрманос Кольменарес - Метрополитанос 4:0 Метрополитанос - Академия Пуэрто-Кабельо 1:2 Португеза Акаригуа - Метрополитанос 1:1 Арагуа - Метрополитанос 0:2 Метрополитанос - Эрманос Кольменарес 1:0 Академия Пуэрто-Кабельо - Метрополитанос 1:2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Барселона Гуаякиль
Ничья
Метрополитанос
1.32
5.40
9.60
Все Коэффициенты
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Барселона Гуаякиль
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