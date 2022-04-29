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  3. Копа Судамерикана: Группа C
Унион Ла-Калера
0:1
Первый тайм: 19'
Сантос
0'
0:1
10' Гол
Bryan Angulo
19'

Ход матча

10'
0:1
Bryan Angulo
Лучшие коэффициенты
Унион Ла-Калера
Ничья
Сантос
3.38
3.22
2.42
Все Коэффициенты
1
Ignacio
Arce
17
Cristian
Vilches
2
Santiago
Garcia1
11
Erick
Wiemberg
13
Matias
Fernandez
III
8
William
Alarcon
46
Cesar
Perez
10
Кастеллани
Гонсало
5
Esteban
Valencia
9
Lucas
Passerini
18
Sebastian
Saez
34
Жуан
Пауло
13
Madson
II
33
Майкон
Перейра
4
Габриэль
Эдуардо
44
Lucas
Pires
11
Angelo
Borges
14
Rodrigo
Fernandez2
25
Vinicius3
8
Хулио
Джоян
15
Bryan
Angulo
10
Гуларт
Рикардо
Унион Ла-Калера
Сантос

История личных встреч

Унион Ла-Калера
Сантос

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

К
3:0
К
1:1

Результаты последних матчей

Унион Ла-Калера
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Кокимбо Юнидо - Унион Ла-Калера 3:2 Унион Ла-Калера - О'Хиггинз 0:0 Унион Ла-Калера - Банфилд 1:0 Унион Ла-Калера - Курико Юнидо 0:0
Универсидад Католика - Унион Ла-Калера 0:0 Коло-Коло - Унион Ла-Калера 4:0 Антофагаста - Унион Ла-Калера 0:0 Унион Ла-Калера - Ньюбленсе 2:1 Унион Ла-Калера - Уачипато 1:0 Ньюбленсе - Унион Ла-Калера 0:0 Палестино - Унион Ла-Калера 0:0 Унион Ла-Калера - Эвертон Кильота 1:1 Унион Ла-Калера - Кобресал 0:2 Ньюбленсе - Унион Ла-Калера 0:0 Унион Ла-Калера - Универсидад де Чили 2:4 Универсидад де Чили - Унион Ла-Калера 3:2 Унион Ла-Калера - Депортес ла Серена 1:2 Эвертон Кильота - Унион Ла-Калера 1:2 Унион Ла-Калера - Уачипато 0:2 Палестино - Унион Ла-Калера 1:2
Сантос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сантос - Америка Минейро 3:0 Коритиба - Сантос 1:0 Сантос - Коритиба 2:1 Сантос - Универсидад Католика 3:2
Флуминенсе - Сантос 0:0 Банфилд - Сантос 1:0 Сантос - Агуа-Санта 3:2 Ферровиария - Сантос 3:3 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:0 Fluminense PI - Сантос 1:1 Сантос - Новоризонтину 2:2 Сальгиеро - Сантос 0:3 Сантос - Сан-Паулу 0:3 Мирасол - Сантос 3:2 Сантос - Итуано 2:1 Сантос - Сан-Бернарду 1:1 Гуарани Кампинас - Сантос 1:1 Коринтианс - Сантос 1:2 Сантос - Ботафого 0:1 Интер Лимейра - Сантос 0:0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Bryan Angulo бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Унион Ла-Калера
Ничья
Сантос
3.38
3.22
2.42
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Унион Ла-Калера 0:1 Сантос онлайн

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