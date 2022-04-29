0:1
Первый тайм: 19'
0:1
10' ГолBryan Angulo
Ход матча
10'
0:1
46
Cesar
Perez
34
Жуан
Пауло
13
Madson
II
44
Lucas
Pires
25
Vinicius3
15
Bryan
Angulo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Cesar PerezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Энрике ПедроЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Абель ГомесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Anselmi
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
13 Madson IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Lucas PiresЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Vinicius3Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Bryan AnguloНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 John VictorВратарь
- Защитник
-
27 Ауро АльвароЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
50 Paulo Mazoti
-
30 Lucas Braga
-
-
Главный тренер: Fabian Bustos
История личных встреч
Унион Ла-Калера
Сантос
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Унион Ла-Калера
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Кокимбо Юнидо - Унион Ла-Калера 3:2 Унион Ла-Калера - О'Хиггинз 0:0 Унион Ла-Калера - Банфилд 1:0 Унион Ла-Калера - Курико Юнидо 0:0
Универсидад Католика - Унион Ла-Калера 0:0 Коло-Коло - Унион Ла-Калера 4:0 Антофагаста - Унион Ла-Калера 0:0 Унион Ла-Калера - Ньюбленсе 2:1 Унион Ла-Калера - Уачипато 1:0 Ньюбленсе - Унион Ла-Калера 0:0 Палестино - Унион Ла-Калера 0:0 Унион Ла-Калера - Эвертон Кильота 1:1 Унион Ла-Калера - Кобресал 0:2 Ньюбленсе - Унион Ла-Калера 0:0 Унион Ла-Калера - Универсидад де Чили 2:4 Универсидад де Чили - Унион Ла-Калера 3:2 Унион Ла-Калера - Депортес ла Серена 1:2 Эвертон Кильота - Унион Ла-Калера 1:2 Унион Ла-Калера - Уачипато 0:2 Палестино - Унион Ла-Калера 1:2
Сантос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сантос - Америка Минейро 3:0 Коритиба - Сантос 1:0 Сантос - Коритиба 2:1 Сантос - Универсидад Католика 3:2
Флуминенсе - Сантос 0:0 Банфилд - Сантос 1:0 Сантос - Агуа-Санта 3:2 Ферровиария - Сантос 3:3 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:0 Fluminense PI - Сантос 1:1 Сантос - Новоризонтину 2:2 Сальгиеро - Сантос 0:3 Сантос - Сан-Паулу 0:3 Мирасол - Сантос 3:2 Сантос - Итуано 2:1 Сантос - Сан-Бернарду 1:1 Гуарани Кампинас - Сантос 1:1 Коринтианс - Сантос 1:2 Сантос - Ботафого 0:1 Интер Лимейра - Сантос 0:0