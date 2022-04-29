0:0
Первый тайм: 18'
14
Juan
Mercado
19
Carlos
Roca2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Juan MercadoЗащитник
- Защитник
-
19 Carlos Roca2Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Рохас ХавьерВратарь
- Защитник
-
11 Рока ФерддиНападающий
-
17 Miguel Rios
-
-
-
-
32 Ayrton Paz
-
-
-
40 Paolo Garcia
-
22 Bruno Rivas
-
Главный тренер: Санчес Эрвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Edwin Cetre
-
30 Fabian Angel
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Cruz Real
Результаты последних матчей
Ориенте Петролеро
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гуабира - Ориенте Петролеро 0:0 Аурора - Ориенте Петролеро 1:1 Ориенте Петролеро - Стронгест 1:1 Ориенте Петролеро - Унион Санта-Фе 1:3
Ориенте Петролеро - Насьональ Потоси 4:2 Флуминенсе - Ориенте Петролеро 3:0 Реал Санта Крус - Ориенте Петролеро 2:1 Ориенте Петролеро - Ройял Пари 3:0 Ориенте Петролеро - Блуминг 1:2 Ройял Пари - Ориенте Петролеро 2:3 Ориенте Петролеро - Университарио Депортес Лима 1:0 Атлетико Пальмафлор Винто - Ориенте Петролеро 2:1 Ориенте Петролеро - Гуабира 2:1 Ориенте Петролеро - Аурора 2:0 Стронгест - Ориенте Петролеро 2:0 Насьональ Потоси - Ориенте Петролеро 1:0 Ориенте Петролеро - Реал Санта Крус 2:0 Сан-Хосе Оруро - Ориенте Петролеро 0:2 Ориенте Петролеро - Реал Томайпо 3:1 Аурора - Ориенте Петролеро 1:2
Хуниор
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хуниор - Индепендиенте Санта-Фе 2:1 Хуниор - Атлетико Букараманга 2:0 Хуниор - Флуминенсе 3:0 Депортиво Кали - Хуниор 1:1
Унион Санта-Фе - Хуниор 1:1 Хуниор - Альянса Петролера 3:1 Мильонариос - Хуниор 1:0 Хуниор - Депортиво Пасто 1:1 Депортиво Перейра - Хуниор 1:0 Хуниор - Ла Экидад 3:1 Ла Экидад - Хуниор 0:0 Хуниор - Унион Магдалена 3:1 Депортес Толима - Хуниор 0:2 Хуниор - Америка де Кали 1:0 Индепендьенте Медельин - Хуниор 2:0 Онсе Кальдас - Хуниор 1:0 Хуниор - Агилас Дорадас 2:1 Индепендиенте Санта-Фе - Хуниор 2:1 Хуниор - Ла Экидад 1:0 Атлетико Насьональ II - Хуниор 3:1