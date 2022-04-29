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  3. Копа Судамерикана: Группа H
Ориенте Петролеро
0:0
Первый тайм: 18'
Хуниор
0' 18'
Лучшие коэффициенты
Ориенте Петролеро
Ничья
Хуниор
5.25
3.44
1.75
Все Коэффициенты
1
Wilson
Daniel
Quinonez
5
Maxi
Caire
14
Juan
Mercado
13
Leandro
Zazpe
19
Carlos
Roca2
6
Daniel
Rojas
29
Raymundo
Garcia
7
Hugo
Dorrego
21
Санчес
Роналдо
10
Гайкочеа
Лусиано
9
Facundo
Suarez
1
Виера
Себастьян
27
Fabian
Viafara
24
Daniel
Rosero
5
Jorge
Arias
17
Фуэнтес
Габриэль
6
Didier
Moreno
7
Daniel
Giraldo
29
Omar
Albornoz
15
Second
Yesus
Cabrera
8
Инестроса
Фреди
9
Борха
Мигель
Ориенте Петролеро
Хуниор

Результаты последних матчей

Ориенте Петролеро
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гуабира - Ориенте Петролеро 0:0 Аурора - Ориенте Петролеро 1:1 Ориенте Петролеро - Стронгест 1:1 Ориенте Петролеро - Унион Санта-Фе 1:3
Ориенте Петролеро - Насьональ Потоси 4:2 Флуминенсе - Ориенте Петролеро 3:0 Реал Санта Крус - Ориенте Петролеро 2:1 Ориенте Петролеро - Ройял Пари 3:0 Ориенте Петролеро - Блуминг 1:2 Ройял Пари - Ориенте Петролеро 2:3 Ориенте Петролеро - Университарио Депортес Лима 1:0 Атлетико Пальмафлор Винто - Ориенте Петролеро 2:1 Ориенте Петролеро - Гуабира 2:1 Ориенте Петролеро - Аурора 2:0 Стронгест - Ориенте Петролеро 2:0 Насьональ Потоси - Ориенте Петролеро 1:0 Ориенте Петролеро - Реал Санта Крус 2:0 Сан-Хосе Оруро - Ориенте Петролеро 0:2 Ориенте Петролеро - Реал Томайпо 3:1 Аурора - Ориенте Петролеро 1:2
Хуниор
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хуниор - Индепендиенте Санта-Фе 2:1 Хуниор - Атлетико Букараманга 2:0 Хуниор - Флуминенсе 3:0 Депортиво Кали - Хуниор 1:1
Унион Санта-Фе - Хуниор 1:1 Хуниор - Альянса Петролера 3:1 Мильонариос - Хуниор 1:0 Хуниор - Депортиво Пасто 1:1 Депортиво Перейра - Хуниор 1:0 Хуниор - Ла Экидад 3:1 Ла Экидад - Хуниор 0:0 Хуниор - Унион Магдалена 3:1 Депортес Толима - Хуниор 0:2 Хуниор - Америка де Кали 1:0 Индепендьенте Медельин - Хуниор 2:0 Онсе Кальдас - Хуниор 1:0 Хуниор - Агилас Дорадас 2:1 Индепендиенте Санта-Фе - Хуниор 2:1 Хуниор - Ла Экидад 1:0 Атлетико Насьональ II - Хуниор 3:1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ориенте Петролеро
Ничья
Хуниор
5.25
3.44
1.75
Все Коэффициенты
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