  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Копа Судамерикана: Группа H
Ориенте Петролеро
1:3
Конец матча
Хуниор
0'
22' Желтая карточка
Didier Moreno
30' Желтая карточка
Daniel Rosero
0:1
36' Гол
Omar Albornoz
38' Желтая карточка
Raymundo Garcia
43' Желтая карточка
Omar Albornoz
47' Желтая карточка
Carlos Roca2
48' Желтая карточка
Jorge Arias
1:1
50' Гол
Гайкочеа Лусиано
1:2
66' Гол
Omar Albornoz
90' Желтая карточка
Maxi Caire
90' Желтая карточка
Wilson Daniel Quinonez
1:3
90' Гол
Инестроса Фреди
90'+8
1
Wilson
Daniel
Quinonez
29
Raymundo
Garcia
5
Maxi
Caire
13
Leandro
Zazpe
19
Carlos
Roca2
14
Juan
Mercado
6
Daniel
Rojas
7
Hugo
Dorrego
10
Гайкочеа
Лусиано
21
Санчес
Роналдо
9
Facundo
Suarez
1
Виера
Себастьян
27
Fabian
Viafara
24
Daniel
Rosero
5
Jorge
Arias
17
Фуэнтес
Габриэль
6
Didier
Moreno
7
Daniel
Giraldo
29
Omar
Albornoz
15
Second
Yesus
Cabrera
8
Инестроса
Фреди
9
Борха
Мигель
Ориенте Петролеро
Хуниор

Результаты последних матчей

Ориенте Петролеро
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гуабира - Ориенте Петролеро 0:0 Аурора - Ориенте Петролеро 1:1 Ориенте Петролеро - Стронгест 1:1 Ориенте Петролеро - Унион Санта-Фе 1:3
Ориенте Петролеро - Насьональ Потоси 4:2 Флуминенсе - Ориенте Петролеро 3:0 Реал Санта Крус - Ориенте Петролеро 2:1 Ориенте Петролеро - Ройял Пари 3:0 Ориенте Петролеро - Блуминг 1:2 Ройял Пари - Ориенте Петролеро 2:3 Ориенте Петролеро - Университарио Депортес Лима 1:0 Атлетико Пальмафлор Винто - Ориенте Петролеро 2:1 Ориенте Петролеро - Гуабира 2:1 Ориенте Петролеро - Аурора 2:0 Стронгест - Ориенте Петролеро 2:0 Насьональ Потоси - Ориенте Петролеро 1:0 Ориенте Петролеро - Реал Санта Крус 2:0 Сан-Хосе Оруро - Ориенте Петролеро 0:2 Ориенте Петролеро - Реал Томайпо 3:1 Аурора - Ориенте Петролеро 1:2
Хуниор
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хуниор - Индепендиенте Санта-Фе 2:1 Хуниор - Атлетико Букараманга 2:0 Хуниор - Флуминенсе 3:0 Депортиво Кали - Хуниор 1:1
Унион Санта-Фе - Хуниор 1:1 Хуниор - Альянса Петролера 3:1 Мильонариос - Хуниор 1:0 Хуниор - Депортиво Пасто 1:1 Депортиво Перейра - Хуниор 1:0 Хуниор - Ла Экидад 3:1 Ла Экидад - Хуниор 0:0 Хуниор - Унион Магдалена 3:1 Депортес Толима - Хуниор 0:2 Хуниор - Америка де Кали 1:0 Индепендьенте Медельин - Хуниор 2:0 Онсе Кальдас - Хуниор 1:0 Хуниор - Агилас Дорадас 2:1 Индепендиенте Санта-Фе - Хуниор 2:1 Хуниор - Ла Экидад 1:0 Атлетико Насьональ II - Хуниор 3:1
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      47'
      Carlos Roca получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      43'
      Omar Albornoz получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      38'
      Raymundo Garcia получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      36'
      Г О О О О Л - Omar Albornoz бьет в цель!
    • Желтая карточка
      30'
      Daniel Rosero получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      22'
      Didier Moreno получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ориенте Петролеро 1:3 Хуниор онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     