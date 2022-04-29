Стадион: Лахден
37' Желтая карточкаХейнонен Артту
49' Желтая карточкаМемола Хюсен
0:1
69' ГолВоутилайнен Джерри
0:2
73' ГолАрко-Менса Эдмунд
90' Желтая карточкаЗекири Альтин
Ход матча
37'
49'
69'
73'
90'
26
Мемола
Хюсен
10
Вирта
Эмели
70
Эмсис
Эдуард
21
Коски
Вилле
20
Рале
Матиас
18
Agon
Sadiku
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Мемола ХюсенЗащитник
-
10 Вирта ЭмелиПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Эмсис ЭдуардПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Энрике АланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ilir Zeneli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Коски ВиллеЗащитник
- Защитник
-
20 Рале МатиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Agon SadikuНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Паунио РоопеВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
47 Elias Aijala
-
-
-
53 Lauri Laine
-
Главный тренер: Весара Веса
История личных встреч
Лахти
Хонка
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
86.7%
26.7%
13 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 12 побед
33 матча
33.3%
24.2%
42.5%
11 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
18.2%
39.4%
42.4%
6 побед 13 ничьих 14 побед
Второй тайм
39.4%
24.2%
36.4%
13 побед 8 ничьих 12 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Лахти
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Лахти - КуПС 0:1 ХИФК - Лахти 0:3 Лахти - ВПС 0:5 Мариехамн - Лахти 0:0
Лахти - Хонка 2:3 Мариехамн - Лахти 0:3 Лахти - Оулу 0:0 Хака - Лахти 1:1 Лахти - КТП 2:1 СЯК Сейнайоки - Лахти 4:1 КТП - Лахти 1:2 Лахти - Оулу 0:0 Ильвес - Лахти 1:0 Оулу - Лахти 1:1 Лахти - ХИК 0:1 Лахти - Хака 0:2 КуПС - Лахти 2:2 Лахти - КТП 3:0 Хонка - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 1:1
Хонка
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хонка - СЯК Сейнайоки 5:1 Мариехамн - Хонка 1:1 Хонка - Хака 3:2 ХИК - Хонка 1:0
Юргорден - Хонка 0:2 Кристиансунд - Хонка 2:1 Хельсинборг - Хонка 1:2 Лахти - Хонка 2:3 Хонка - Оулу 6:1 Хонка - Хака 0:2 КТП - Хонка 2:0 Хонка - Мариехамн 1:1 Ильвес - Хонка 0:0 Хонка - КуПС 0:1 Хонка - ХИК 0:0 Хонка - КТП 3:1 Хонка - ХИФК 0:3 Мариехамн - Хонка 1:3 СЯК Сейнайоки - Хонка 3:2 Хонка - Ильвес 4:1