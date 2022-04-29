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  3. Финляндия: Вейккауслига

Стадион:
Лахти
0:2
Второй тайм: 90+'
Хонка
0'
37' Желтая карточка
Хейнонен Артту
49' Желтая карточка
Мемола Хюсен
0:1
69' Гол
Воутилайнен Джерри
0:2
73' Гол
Арко-Менса Эдмунд
90' Желтая карточка
Зекири Альтин
90'+2
25
Регеро
Антонио
5
Коуассиви-Бениссан
Кевин
15
Пирттийоки
Юхо
27
Пеннинкангас
Теему
26
Мемола
Хюсен
10
Вирта
Эмели
20
Хейнонен
Артту
70
Эмсис
Эдуард
11
Лампинен
Пири
9
Чарльз
Джеффри
77
Адеми
Альбион
1
Рудаков
Максим
5
Аалто
Хенри
21
Коски
Вилле
23
Эрнандес
Алдайр
20
Рале
Матиас
8
Янсен
Кевин
11
Florian
Krebs2
6
Воутилайнен
Джерри
10
Кауфманн
Лукас
18
Agon
Sadiku
15
Арко-Менса
Эдмунд
Лахти
Хонка

История личных встреч

Лахти
Хонка

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

86.7%
26.7%
13 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 12 побед

33 матча

33.3%
24.2%
42.5%
11 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

18.2%
39.4%
42.4%
6 побед 13 ничьих 14 побед

Второй тайм

39.4%
24.2%
36.4%
13 побед 8 ничьих 12 побед

История матчей

В
2:3
В
1:1
В
1:0
В
2:1
В
0:0
К
0:1
ТМС
1:2
ТМК
1:2
В
3:2
В
2:0
К
0:1
В
2:0
В
1:1
В
0:0
В
2:0
В
1:1
В
1:0
В
4:2
В
0:1
В
1:0
В
3:2
В
2:3
В
2:1
КЛ
2:2
КЛ
4:1
ТМС
2:0
В
1:2
В
2:4
КЛ
4:1
В
1:1
В
2:2
В
1:0
В
1:0

Результаты последних матчей

Лахти
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Лахти - КуПС 0:1 ХИФК - Лахти 0:3 Лахти - ВПС 0:5 Мариехамн - Лахти 0:0
Лахти - Хонка 2:3 Мариехамн - Лахти 0:3 Лахти - Оулу 0:0 Хака - Лахти 1:1 Лахти - КТП 2:1 СЯК Сейнайоки - Лахти 4:1 КТП - Лахти 1:2 Лахти - Оулу 0:0 Ильвес - Лахти 1:0 Оулу - Лахти 1:1 Лахти - ХИК 0:1 Лахти - Хака 0:2 КуПС - Лахти 2:2 Лахти - КТП 3:0 Хонка - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 1:1
Хонка
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хонка - СЯК Сейнайоки 5:1 Мариехамн - Хонка 1:1 Хонка - Хака 3:2 ХИК - Хонка 1:0
Юргорден - Хонка 0:2 Кристиансунд - Хонка 2:1 Хельсинборг - Хонка 1:2 Лахти - Хонка 2:3 Хонка - Оулу 6:1 Хонка - Хака 0:2 КТП - Хонка 2:0 Хонка - Мариехамн 1:1 Ильвес - Хонка 0:0 Хонка - КуПС 0:1 Хонка - ХИК 0:0 Хонка - КТП 3:1 Хонка - ХИФК 0:3 Мариехамн - Хонка 1:3 СЯК Сейнайоки - Хонка 3:2 Хонка - Ильвес 4:1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Хейнонен Артту получил желтую карточку от судьи
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    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Лахти
    Ничья
    Хонка
    3.77
    3.64
    2.05
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