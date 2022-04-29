Стадион: Веритас
4:0
Конец матча
1:0
18' ГолКеттинг Рик
2:0
19' ГолКялльман Беньямин
3:0
22' ГолDavid Haro Iniesta
4:0
33' ГолКялльман Беньямин
45' Желтая карточкаКеттинг Рик
70' Желтая карточкаРайтанен Патрик
74' Желтая карточкаНгамба Альваро
Ход матча
18'
1:0
19'
22'
33'
45'
46'
70'
74'
83'
16
Юрю
Томми
16
Балисо
Янга
9
De
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Юрю ТоммиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Магута РайанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Miguel Grau
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Балисо ЯнгаПолузащитник
- Нападающий
-
9 DeНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 ФелипеПолузащитник
-
17 Сид РобинНападающий
-
19 Овоери ДжонНападающий
-
11 Хамбо ВахидНападающий
-
-
30 Otto Hautamo
-
Главный тренер: Daniel Norrmen
История личных встреч
Интер Турку
Мариехамн
33 матча
78.8%
21.2%
3.5527136788005E-15%
26 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
22 победы 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
48.5%
33.3%
18.2%
16 побед 11 ничьих 0 побед
22 матча
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 16 побед
55 матчей
47.3%
21.8%
30.9%
26 побед 12 ничьих 17 побед
Первый тайм
40%
38.2%
21.8%
22 победы 21 ничья 12 побед
Второй тайм
29.1%
41.8%
29.1%
16 побед 23 ничьи 16 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Интер Турку
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
ХИК - Интер Турку 1:4 Интер Турку - Хака 0:2 Интер Турку - Оулу 2:1 КуПС - Интер Турку 2:1
Интер Турку - СЯК Сейнайоки 2:5 Ильвес - Интер Турку 0:2 ХИК - Интер Турку 2:1 Интер Турку - КуПС 2:3 Интер Турку - ХИФК 2:0 ХИК - Интер Турку 0:1 Интер Турку - Оулу 4:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:2 Интер Турку - ХИК 1:3 КТП - Интер Турку 1:3 Интер Турку - Ильвес 2:0 Оулу - Интер Турку 2:0 Хака - Интер Турку 1:0 Интер Турку - Хонка 2:2 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Интер Турку - ХИФК 0:1
Мариехамн
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мариехамн - Оулу 2:1 Мариехамн - Хонка 1:1 ХИФК - Мариехамн 1:1 Мариехамн - Лахти 0:0
Сириус - Мариехамн 3:0 Хака - Мариехамн 2:0 Мариехамн - Лахти 0:3 Мариехамн - КТП 5:1 Оулу - Мариехамн 1:2 Хонка - Мариехамн 1:1 Мариехамн - КТП 4:2 Ильвес - Мариехамн 2:0 ХИФК - Мариехамн 0:3 Хака - Мариехамн 1:2 Мариехамн - КуПС 0:1 Мариехамн - Ильвес 1:0 Мариехамн - Хонка 1:3 ХИК - Мариехамн 1:0 Оулу - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Интер Турку 0:2