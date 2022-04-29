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  3. Финляндия: Вейккауслига

Стадион:
Интер Турку
4:0
Конец матча
Мариехамн
0'
1:0
18' Гол
Кеттинг Рик
2:0
19' Гол
Кялльман Беньямин
3:0
22' Гол
David Haro Iniesta
4:0
33' Гол
Кялльман Беньямин
45' Желтая карточка
Кеттинг Рик
70' Желтая карточка
Райтанен Патрик
74' Желтая карточка
Нгамба Альваро
90'+3
1
Вийтала
Валтер
25
Арсьеро
Родриго
4
Кеттинг
Рик
6
Бонет
Роджер
2
Jussi
Niska
11
David
Haro
Iniesta
5
Нурми
Ноа
16
Юрю
Томми
10
Форселль
Петтери
9
Кялльман
Беньямин
21
Тамминен
Матиас
1
Хенрикссон
Элмо
29
Райтанен
Патрик
2
Лахти
Тими
13
Кубронн
Жан-Кристоф
28
Ниссинен
Йири
14
Joakim
Latonen
8
Нгамба
Альваро
16
Балисо
Янга
7
Сьорос
Рику
9
De
20
Тамминен
Ээро
Интер Турку
Мариехамн

История личных встреч

Интер Турку
Мариехамн

33 матча

78.8%
21.2%
3.5527136788005E-15%
26 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
22 победы 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

48.5%
33.3%
18.2%
16 побед 11 ничьих 0 побед

22 матча

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 16 побед

55 матчей

47.3%
21.8%
30.9%
26 побед 12 ничьих 17 побед

Первый тайм

40%
38.2%
21.8%
22 победы 21 ничья 12 побед

Второй тайм

29.1%
41.8%
29.1%
16 побед 23 ничьи 16 побед

История матчей

В
0:2
В
3:0
К
2:0
В
2:0
В
2:1
К
3:0
В
2:0
В
1:0
В
1:2
К
2:1
В
1:1
В
3:0
В
2:3
К
2:4
В
2:1
В
5:0
В
1:1
К
1:0
В
1:1
В
0:0
В
0:2
КЛ
0:1
К
2:1
В
0:2
В
1:1
В
1:1
КЛ
3:3
КЛ
1:2
В
0:2
В
3:1
В
2:2
КЛ
1:0
КЛ
2:1
В
1:1
В
0:2
В
1:2
В
1:0
В
0:3
В
2:1
КЛ
0:3
КЛ
5:0
В
1:0
В
2:0
В
2:0
КЛ
1:0
В
3:0
К
2:1
В
1:1
КЛ
2:1
В
1:1
В
2:0
КЛ
1:2
В
2:0
В
1:1
КЛ
0:3

Результаты последних матчей

Интер Турку
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
ХИК - Интер Турку 1:4 Интер Турку - Хака 0:2 Интер Турку - Оулу 2:1 КуПС - Интер Турку 2:1
Интер Турку - СЯК Сейнайоки 2:5 Ильвес - Интер Турку 0:2 ХИК - Интер Турку 2:1 Интер Турку - КуПС 2:3 Интер Турку - ХИФК 2:0 ХИК - Интер Турку 0:1 Интер Турку - Оулу 4:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:2 Интер Турку - ХИК 1:3 КТП - Интер Турку 1:3 Интер Турку - Ильвес 2:0 Оулу - Интер Турку 2:0 Хака - Интер Турку 1:0 Интер Турку - Хонка 2:2 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Интер Турку - ХИФК 0:1
Мариехамн
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мариехамн - Оулу 2:1 Мариехамн - Хонка 1:1 ХИФК - Мариехамн 1:1 Мариехамн - Лахти 0:0
Сириус - Мариехамн 3:0 Хака - Мариехамн 2:0 Мариехамн - Лахти 0:3 Мариехамн - КТП 5:1 Оулу - Мариехамн 1:2 Хонка - Мариехамн 1:1 Мариехамн - КТП 4:2 Ильвес - Мариехамн 2:0 ХИФК - Мариехамн 0:3 Хака - Мариехамн 1:2 Мариехамн - КуПС 0:1 Мариехамн - Ильвес 1:0 Мариехамн - Хонка 1:3 ХИК - Мариехамн 1:0 Оулу - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Интер Турку 0:2
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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