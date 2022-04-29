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  3. Финляндия: Вейккауслига

Стадион:
КуПС
3:1
Второй тайм: 90+'
ВПС
0'
1:0
7' Гол
Ветели Йоона
2:0
35' Гол
Вяйринен Тим
48' Желтая карточка
Tete Yengi
71' Желтая карточка
Пиккарайнен Юханэ
72' Желтая карточка
Де Паула Таллес
2:1
73' Пенальти
Страндваль Себастьян
82' Желтая карточка
Вахтера Йонас
3:1
83' Пенальти
Попович Антон
90'+2
21
Крайдль
Йоханнес
15
Henry
Uzochokwu
3
Томас
Диого
2
Рикардо
Пауло
33
Хямяляйнен
Танели
8
Дальстрем
Себастьян
10
Икауниекс
Янис
14
Попович
Антон
7
Ветели
Йоона
9
Вяйринен
Тим
25
Антви
Клинтон
1
Форсман
Оскари
23
Ниеми
Мийка
5
Mikko
Pitkaenen
12
Мозес
Карим
3
Пиккарайнен
Юханэ
11
Samba
Sillah
19
Баккалиден
Густав
21
Prosper
Ahiabu
30
Вахтера
Йонас
10
Морриссей
Стивен
14
Tete
Yengi
КуПС
ВПС

История личных встреч

КуПС
ВПС

24 матча

79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.3%
37.5%
4.2%
14 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
33.3%
4.2%
15 побед 8 ничьих 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

41 матч

46.3%
24.4%
29.3%
19 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

34.1%
41.5%
24.4%
14 побед 17 ничьих 10 побед

Второй тайм

36.6%
34.1%
29.3%
15 побед 14 ничьих 12 побед

История матчей

В
5:0
В
1:2
К
1:0
В
0:3
В
1:2
В
0:2
В
1:3
В
2:2
В
2:2
В
1:1
В
3:0
В
1:0
КЛ
0:2
В
2:2
В
0:0
В
1:0
В
0:1
В
0:3
В
1:1
В
2:1
В
1:0
В
1:2
КФЛ(3
1:4
КФЛ(3
4:1
В
2:1
В
0:1
В
0:3
КЛ
1:1
КЛ
0:1
В
4:2
В
1:1
В
2:1
КЛ
3:0
В
1:2
В
2:0
КЛ
3:0
В
3:3
В
1:0
КЛ
0:3
В
0:0
В
2:0

Результаты последних матчей

КуПС
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Лахти - КуПС 0:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 2:0 Ильвес - КуПС 1:2 КуПС - Интер Турку 2:1
КуПС - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:2 КуПС - ХИФК 0:0 Интер Турку - КуПС 2:3 КуПС - Ильвес 2:1 КуПС - ХИФК 0:0 Хонка - КуПС 0:1 КТП - КуПС 1:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 Мариехамн - КуПС 0:1 ХИК - КуПС 1:1 Унион Берлин - КуПС 0:0 ХИФК - КуПС 1:5 КуПС - Унион Берлин 0:4 КуПС - КТП 4:0 Астана - КуПС 3:4
ВПС
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ильвес - ВПС 3:2 ВПС - ХИК 0:1 Лахти - ВПС 0:5 ВПС - Оулу 2:2
ВПС - Яро 0:1 Гнистан - ВПС 1:4 ТПС - ВПС 1:3 ВПС - РоПС 2:0 ВПС - ЕИФ Экенас 2:0 ЕИФ Экенас - ВПС 2:3 ВПС - Клуби-04 3:2 ВПС - ПК-35 Хельсинки 2:0 ВПС - ТПС 1:2 РоПС - ВПС 3:2 ВПС - МуСа 4:0 Клуби-04 - ВПС 1:0 ПК-35 Хельсинки - ВПС 2:2 ВПС - ЙИППО 1:0 Миккелин Паллоильят - ВПС 0:3 ВПС - Яро 2:1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    КуПС
    Ничья
    ВПС
    1.40
    4.80
    9.04
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