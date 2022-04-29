Стадион: Савон Саномат Ареена
1:0
7' ГолВетели Йоона
2:0
35' ГолВяйринен Тим
48' Желтая карточкаTete Yengi
71' Желтая карточкаПиккарайнен Юханэ
72' Желтая карточкаДе Паула Таллес
2:1
73' ПенальтиСтрандваль Себастьян
82' Желтая карточкаВахтера Йонас
3:1
83' ПенальтиПопович Антон
Ход матча
7'
1:0
35'
2:0
48'
72'
73'
82'
83'
3:1
23
Ниеми
Мийка
12
Мозес
Карим
11
Samba
Sillah
14
Tete
Yengi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Ярвинен ИироНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Валакари Симо
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Ниеми МийкаЗащитник
- Защитник
-
12 Мозес КаримЗащитник
- Защитник
-
11 Samba SillahЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Tete YengiНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
История личных встреч
КуПС
ВПС
24 матча
79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.3%
37.5%
4.2%
14 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
33.3%
4.2%
15 побед 8 ничьих 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
41 матч
46.3%
24.4%
29.3%
19 побед 10 ничьих 12 побед
Первый тайм
34.1%
41.5%
24.4%
14 побед 17 ничьих 10 побед
Второй тайм
36.6%
34.1%
29.3%
15 побед 14 ничьих 12 побед
История матчей
Результаты последних матчей
КуПС
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Лахти - КуПС 0:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 2:0 Ильвес - КуПС 1:2 КуПС - Интер Турку 2:1
КуПС - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:2 КуПС - ХИФК 0:0 Интер Турку - КуПС 2:3 КуПС - Ильвес 2:1 КуПС - ХИФК 0:0 Хонка - КуПС 0:1 КТП - КуПС 1:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 Мариехамн - КуПС 0:1 ХИК - КуПС 1:1 Унион Берлин - КуПС 0:0 ХИФК - КуПС 1:5 КуПС - Унион Берлин 0:4 КуПС - КТП 4:0 Астана - КуПС 3:4
ВПС
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ильвес - ВПС 3:2 ВПС - ХИК 0:1 Лахти - ВПС 0:5 ВПС - Оулу 2:2
ВПС - Яро 0:1 Гнистан - ВПС 1:4 ТПС - ВПС 1:3 ВПС - РоПС 2:0 ВПС - ЕИФ Экенас 2:0 ЕИФ Экенас - ВПС 2:3 ВПС - Клуби-04 3:2 ВПС - ПК-35 Хельсинки 2:0 ВПС - ТПС 1:2 РоПС - ВПС 3:2 ВПС - МуСа 4:0 Клуби-04 - ВПС 1:0 ПК-35 Хельсинки - ВПС 2:2 ВПС - ЙИППО 1:0 Миккелин Паллоильят - ВПС 0:3 ВПС - Яро 2:1