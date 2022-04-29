Стадион: Millerntor Stadion
0:0
Первый тайм: 20'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 0
-
61 Владение мячом, % 39
18
Медич
Яков
20
Беккер
Финн
14
Аремю
Афииз
11
Диттген
Макс
13
Дашнер
Лукас
14
Краусс
Том
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
- Защитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
-
14 Аремю АфиизПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Диттген МаксНападающий
-
13 Дашнер ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Джигала АдамЗащитник
-
21 Рицка ЛарсЗащитник
- Полузащитник
-
31 Роггов ФранцПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шульц Тимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Краусс ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Клаус КарлВратарь
-
33 Шувер МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шуранов ЭрикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Йенс Кастроп
-
Главный тренер: Robert Klauss
История личных встреч
Санкт-Паули
Нюрнберг
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
17 матчей
47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|18 (4)
|0.56
|Киере Даниэль-Кофи
|11
|0.34
|Макиенок Симон
|6
|0.19
|Диттген Макс
|4
|0.13
|Аменийдо Этьенн
|3
|0.09
|Пакарада Леарт
|2
|0.06
|Беккер Финн
|2
|0.06
|Бухтманн Кристофер
|2
|0.06
|Хартель Марсель
|1
|0.03
|Медич Яков
|1
|0.03
|Цандер Лука-Милан
|1
|0.03
|Байфус Марцель
|1
|0.03
|Джигала Адам
|1
|0.03
|Ирвайн Джексон
|1
|0.03
|Дашнер Лукас
|1
|0.03
|Матанович Игорь
|0
|0
|Смит Эрик
|0
|0
|Лоуренс Джеймс
|0
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Доведан Никола
|7 (1)
|0.22
|Шуранов Эрик
|6
|0.19
|Темпельман Лино
|4
|0.13
|Краусс Том
|4
|0.13
|Шаффлер Мануэль
|4
|0.13
|Дели Матс Мёллер
|3
|0.09
|Кёпке Паскаль
|3
|0.09
|Нюрнбергер Фабиан
|3
|0.09
|Гайс Йоханнес
|3
|0.09
|Думан Тайлан
|2
|0.06
|Валентини Энрико
|2 (2)
|0.06
|Хандверкер Тим
|1
|0.03
|Шлаймер Лукас
|1
|0.03
|Шиндлер Кристофер
|1
|0.03
|Сёренсен Асгер
|1
|0.03
|Борковски Деннис
|0
|0
|Фишер Килиан
|0
|0
Карточки
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ирвайн Джексон
|5
|0
|Хартель Марсель
|5
|0
|Цирайс Филипп
|3
|1
|Бургшталлер Гвидо
|4
|0
|Смит Эрик
|4
|0
|Киере Даниэль-Кофи
|4
|0
|Цандер Лука-Милан
|3
|0
|Пакарада Леарт
|3
|0
|Медич Яков
|3
|0
|Аремю Афииз
|3
|0
|Джигала Адам
|2
|0
|Беккер Финн
|2
|0
|Диттген Макс
|1
|0
|Бенателли Рико
|1
|0
|Макиенок Симон
|1
|0
|Василь Никола
|1
|0
|Аменийдо Этьенн
|1
|0
|Байфус Марцель
|1
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Темпельман Лино
|11
|0
|Доведан Никола
|5
|1
|Сёренсен Асгер
|5
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|5
|0
|Гайс Йоханнес
|4
|0
|Шаффлер Мануэль
|2
|1
|Шиндлер Кристофер
|3
|0
|Матения Кристиан
|3
|0
|Думан Тайлан
|3
|0
|Валентини Энрико
|2
|0
|Кёпке Паскаль
|2
|0
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|Шлаймер Лукас
|2
|0
|Краусс Том
|2
|0
|Хюбнер Флориан
|1
|0
|Хандверкер Тим
|1
|0
|Фишер Килиан
|1
|0
|Шуранов Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
34
24
17 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 9
17 Не забивали 17
7
21%
2
8%
1-15
5
15%
7
29%
29%
16-30
5
15%
1
4%
31-45
3
9%
5
21%
46-60
7
21%
2
8%
61-75
7
21%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
16
20
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
1
6%
3
15%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
4
25%
4
20%
31-45
2
13%
3
15%
46-60
6
38%
2
10%
61-75
2
13%
6
30%
76-90
Забито
22
23
12 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 10
20 Не забивали 18
4
18%
3
13%
1-15
3
14%
3
13%
16-30
5
23%
3
13%
31-45
6
27%
7
30%
46-60
3
14%
4
17%
61-75
1
5%
3
13%
76-90
Пропущено
26
23
13 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 11
4
15%
4
17%
1-15
4
15%
2
9%
16-30
5
19%
4
17%
31-45
3
12%
3
13%
46-60
6
23%
1
4%
61-75
4
15%
9
39%
76-90
Забито
56
47
29 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 28
19 Забивали первыми 19
6 Не забивали 4
11
20%
5
11%
1-15
8
14%
10
21%
16-30
10
18%
4
9%
31-45
9
16%
12
26%
46-60
10
18%
6
13%
61-75
8
14%
10
21%
76-90
Пропущено
42
43
19 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 9
25 Не пропускали 21
5
12%
7
16%
1-15
5
12%
4
9%
16-30
9
21%
8
19%
31-45
5
12%
6
14%
46-60
12
29%
3
7%
61-75
6
14%
15
35%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Паули
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Санкт-Паули - Дармштадт 1:2 Зандхаузен - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Вердер 1:1 Ганза - Санкт-Паули 1:0
Санкт-Паули - Хайденхайм 1:0 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 3:1 Унион Берлин - Санкт-Паули 2:1 Ингольштадт - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:3 Ян - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Гамбург - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Санкт-Паули - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:0 Фортуна - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Зандхаузен 3:1
Нюрнберг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Нюрнберг - Зандхаузен 2:4 Вердер - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Дармштадт 3:1 Хайденхайм - Нюрнберг 3:1
Айнтрахт Фр - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Динамо Дрезден 1:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 0:3 Нюрнберг - Гамбург 2:1 Ганза - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Ян 2:0 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:5 Фортуна - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Падерборн 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 1:3 Шальке 04 - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Альтах 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|1:0 Заявка
|32
|17
|9
|6
|59 - 40
|60
|2.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|32
|17
|6
|9
|65 - 40
|57
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|31
|16
|6
|9
|61 - 44
|54
|4.
|Санкт-Паули
|0:0 Заявка
|32
|15
|9
|8
|56 - 42
|54
|5.
|Нюрнберг
|0:0 Заявка
|32
|14
|9
|9
|47 - 43
|51
|6.
|Гамбург
|Заявка
|31
|13
|12
|6
|58 - 32
|51
|7.
|Хайденхайм
|0:0 Заявка
|32
|13
|8
|11
|38 - 42
|47
|8.
|Падерборн
|Заявка
|31
|12
|11
|8
|54 - 41
|47
|9.
|Карлсруэ
|0:0 Заявка
|32
|9
|14
|9
|52 - 49
|41
|10.
|Ганза
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|39 - 49
|39
|11.
|Ян
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|49 - 46
|39
|12.
|Фортуна
|0:0 Заявка
|32
|9
|12
|11
|40 - 38
|39
|13.
|Зандхаузен
|0:0 Заявка
|32
|9
|12
|11
|38 - 49
|39
|14.
|Хольштайн Киль
|0:1 Заявка
|32
|10
|9
|13
|39 - 50
|39
|15.
|Ганновер 96
|0:0 Заявка
|32
|9
|10
|13
|29 - 45
|37
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|30 - 42
|30
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|31
|5
|8
|18
|31 - 63
|23
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|31
|4
|8
|19
|28 - 58
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|0:0 Заявка
|16
|10
|4
|2
|34 - 16
|34
|2.
|Хайденхайм
|0:0 Заявка
|16
|9
|5
|2
|24 - 15
|32
|3.
|Гамбург
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|34 - 16
|30
|4.
|Вердер
|1:0 Заявка
|16
|8
|6
|2
|26 - 14
|30
|5.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|16
|9
|2
|5
|37 - 25
|29
|6.
|Дармштадт
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|33 - 23
|27
|7.
|Нюрнберг
|0:0 Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 21
|27
|8.
|Хольштайн Киль
|0:1 Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 23
|24
|9.
|Карлсруэ
|0:0 Заявка
|16
|5
|8
|3
|30 - 24
|23
|10.
|Ян
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|31 - 27
|22
|11.
|Фортуна
|0:0 Заявка
|16
|5
|6
|5
|26 - 20
|21
|12.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 16
|19
|13.
|Ганновер 96
|0:0 Заявка
|16
|4
|7
|5
|11 - 17
|19
|14.
|Ганза
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 22
|16
|15.
|Падерборн
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|24 - 24
|16
|16.
|Зандхаузен
|0:0 Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 26
|15
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|14 - 31
|12
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|30 - 17
|31
|2.
|Вердер
|1:0 Заявка
|16
|9
|3
|4
|33 - 26
|30
|3.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|16
|8
|4
|4
|28 - 15
|28
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|28 - 21
|27
|5.
|Зандхаузен
|0:0 Заявка
|16
|6
|6
|4
|23 - 23
|24
|6.
|Нюрнберг
|0:0 Заявка
|16
|6
|6
|4
|22 - 22
|24
|7.
|Ганза
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|24 - 27
|23
|8.
|Гамбург
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|24 - 16
|21
|9.
|Санкт-Паули
|0:0 Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 26
|20
|10.
|Карлсруэ
|0:0 Заявка
|16
|4
|6
|6
|22 - 25
|18
|11.
|Ганновер 96
|0:0 Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 28
|18
|12.
|Фортуна
|0:0 Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 18
|18
|13.
|Ян
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 19
|17
|14.
|Хайденхайм
|0:0 Заявка
|16
|4
|3
|9
|14 - 27
|15
|15.
|Хольштайн Киль
|0:1 Заявка
|16
|3
|6
|7
|19 - 27
|15
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|13 - 26
|11
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 32
|11
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|16 - 33
|10