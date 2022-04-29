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Германия: Бундеслига 2

2021-2022

Стадион:
Санкт-Паули
1:1
Конец матча
Нюрнберг
0'
26' Желтая карточка
Аремю Афииз
40' Желтая карточка
Беккер Финн
1:0
74' Пенальти
Киере Даниэль-Кофи
1:1
90' Гол
Думан Тайлан
90'+5
22
Василь
Никола
19
Цандер
Лука-Милан
3
Лоуренс
Джеймс
18
Медич
Яков
23
Пакарада
Леарт
20
Беккер
Финн
14
Аремю
Афииз
10
Бухтманн
Кристофер
17
Киере
Даниэль-Кофи
11
Диттген
Макс
13
Дашнер
Лукас
26
Матения
Кристиан
16
Шиндлер
Кристофер
19
Хюбнер
Флориан
4
Сёренсен
Асгер
2
Фишер
Килиан
5
Гайс
Йоханнес
6
Темпельман
Лино
29
Хандверкер
Тим
14
Краусс
Том
36
Шлаймер
Лукас
20
Кёпке
Паскаль
Санкт-Паули
4-3-1-2
Нюрнберг
3-4-2-1

История личных встреч

Санкт-Паули
Нюрнберг

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

17 матчей

47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

Б2
2:3
Б2
1:2
Б2
2:2
Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
0:0
Б2
0:1
Б2
0:2
Б2
1:1
Б2
1:0
Б2
0:4
Б2
1:0
Б2
2:2
Б
5:0
Б
3:2
Б2
2:0
Б2
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 18 (4) 0.56
Киере Даниэль-Кофи 12 (1) 0.38
Макиенок Симон 6 0.19
Диттген Макс 4 0.13
Аменийдо Этьенн 3 0.09
Пакарада Леарт 2 0.06
Беккер Финн 2 0.06
Бухтманн Кристофер 2 0.06
Хартель Марсель 1 0.03
Медич Яков 1 0.03
Цандер Лука-Милан 1 0.03
Байфус Марцель 1 0.03
Джигала Адам 1 0.03
Ирвайн Джексон 1 0.03
Дашнер Лукас 1 0.03
Матанович Игорь 0 0
Смит Эрик 0 0
Лоуренс Джеймс 0 0
Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доведан Никола 7 (1) 0.22
Шуранов Эрик 6 0.19
Темпельман Лино 4 0.13
Шаффлер Мануэль 4 0.13
Краусс Том 4 0.13
Дели Матс Мёллер 3 0.09
Кёпке Паскаль 3 0.09
Нюрнбергер Фабиан 3 0.09
Гайс Йоханнес 3 0.09
Думан Тайлан 3 0.09
Валентини Энрико 2 (2) 0.06
Хандверкер Тим 1 0.03
Шлаймер Лукас 1 0.03
Шиндлер Кристофер 1 0.03
Сёренсен Асгер 1 0.03
Борковски Деннис 0 0
Фишер Килиан 0 0

Карточки

Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирвайн Джексон 5 0
Хартель Марсель 5 0
Цирайс Филипп 3 1
Бургшталлер Гвидо 4 0
Смит Эрик 4 0
Киере Даниэль-Кофи 4 0
Аремю Афииз 4 0
Цандер Лука-Милан 3 0
Пакарада Леарт 3 0
Медич Яков 3 0
Беккер Финн 3 0
Джигала Адам 2 0
Диттген Макс 1 0
Бенателли Рико 1 0
Макиенок Симон 1 0
Василь Никола 1 0
Аменийдо Этьенн 1 0
Байфус Марцель 1 0
Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Темпельман Лино 11 0
Доведан Никола 5 1
Сёренсен Асгер 5 0
Нюрнбергер Фабиан 5 0
Гайс Йоханнес 4 0
Шаффлер Мануэль 2 1
Шиндлер Кристофер 3 0
Матения Кристиан 3 0
Думан Тайлан 3 0
Валентини Энрико 2 0
Кёпке Паскаль 2 0
Дели Матс Мёллер 2 0
Шлаймер Лукас 2 0
Краусс Том 2 0
Хюбнер Флориан 1 0
Хандверкер Тим 1 0
Фишер Килиан 1 0
Шуранов Эрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

35
25
17 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 9
17 Не забивали 17
7
20%
2
8%
1-15
5
14%
7
28%
16-30
5
14%
1
4%
31-45
3
9%
5
20%
46-60
8
23%
2
8%
61-75
7
20%
8
32%
76-90

Пропущено

17
21
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
1
6%
3
14%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
4
24%
4
19%
31-45
2
12%
3
14%
46-60
6
35%
3
14%
61-75
3
18%
6
29%
76-90

Забито

22
23
12 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 10
21 Не забивали 19
4
18%
3
13%
1-15
3
14%
3
13%
16-30
5
23%
3
13%
31-45
6
27%
7
30%
46-60
3
14%
4
17%
61-75
1
5%
3
13%
76-90

Пропущено

26
23
13 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 11
4
15%
4
17%
1-15
4
15%
2
9%
16-30
5
19%
4
17%
31-45
3
12%
3
13%
46-60
6
23%
1
4%
61-75
4
15%
9
39%
76-90

Забито

57
48
29 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 29
20 Забивали первыми 19
6 Не забивали 4
11
19%
5
10%
1-15
8
14%
10
21%
16-30
10
18%
4
8%
31-45
9
16%
12
25%
46-60
11
19%
6
13%
61-75
8
14%
11
23%
76-90

Пропущено

43
44
19 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 25
11 Пропускали первыми 10
26 Не пропускали 22
5
12%
7
16%
1-15
5
12%
4
9%
16-30
9
21%
8
18%
31-45
5
12%
6
14%
46-60
12
28%
4
9%
61-75
7
16%
15
34%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Паули
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Санкт-Паули - Дармштадт 1:2 Зандхаузен - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Вердер 1:1 Ганза - Санкт-Паули 1:0
Санкт-Паули - Хайденхайм 1:0 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 3:1 Унион Берлин - Санкт-Паули 2:1 Ингольштадт - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:3 Ян - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Гамбург - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Санкт-Паули - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:0 Фортуна - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Зандхаузен 3:1
Нюрнберг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Нюрнберг - Зандхаузен 2:4 Вердер - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Дармштадт 3:1 Хайденхайм - Нюрнберг 3:1
Айнтрахт Фр - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Динамо Дрезден 1:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 0:3 Нюрнберг - Гамбург 2:1 Ганза - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Ян 2:0 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:5 Фортуна - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Падерборн 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 1:3 Шальке 04 - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Альтах 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шальке 04 Заявка 32 18 5 9 67 - 41 59
2. Вердер Заявка 32 16 9 7 60 - 43 57
3. Дармштадт Заявка 31 16 6 9 61 - 44 54
4. Санкт-Паули Заявка 32 15 9 8 57 - 43 54
5. Нюрнберг Заявка 32 14 9 9 48 - 44 51
6. Гамбург Заявка 31 13 12 6 58 - 32 51
7. Падерборн Заявка 31 12 11 8 54 - 41 47
8. Хайденхайм Заявка 32 13 7 12 39 - 45 46
9. Хольштайн Киль Заявка 32 11 9 12 42 - 51 42
10. Фортуна Заявка 32 10 11 11 43 - 39 41
11. Карлсруэ Заявка 32 9 13 10 52 - 51 40
12. Ганза Заявка 31 10 9 12 39 - 49 39
13. Ян Заявка 31 10 9 12 49 - 46 39
14. Ганновер 96 Заявка 32 10 9 13 31 - 45 39
15. Зандхаузен Заявка 32 9 11 12 39 - 51 38
16. Динамо Дрезден Заявка 31 7 9 15 30 - 42 30
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 31 5 8 18 31 - 63 23
18. Ингольштадт Заявка 31 4 8 19 28 - 58 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 16 10 4 2 35 - 17 34
2. Хайденхайм Заявка 16 9 4 3 25 - 18 31
3. Гамбург Заявка 16 8 6 2 34 - 16 30
4. Шальке 04 Заявка 16 9 2 5 37 - 25 29
5. Дармштадт Заявка 15 8 3 4 33 - 23 27
6. Вердер Заявка 16 7 6 3 27 - 17 27
7. Нюрнберг Заявка 16 8 3 5 25 - 21 27
8. Хольштайн Киль Заявка 16 7 3 6 20 - 23 24
9. Карлсруэ Заявка 16 5 8 3 30 - 24 23
10. Ян Заявка 16 6 4 6 31 - 27 22
11. Ганновер 96 Заявка 16 5 6 5 13 - 17 21
12. Фортуна Заявка 16 5 6 5 26 - 20 21
13. Динамо Дрезден Заявка 15 5 4 6 17 - 16 19
14. Ганза Заявка 15 4 4 7 15 - 22 16
15. Падерборн Заявка 16 3 7 6 24 - 24 16
16. Зандхаузен Заявка 16 3 5 8 16 - 28 14
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 16 3 3 10 14 - 31 12
18. Ингольштадт Заявка 15 2 4 9 12 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 15 9 4 2 30 - 17 31
2. Вердер Заявка 16 9 3 4 33 - 26 30
3. Шальке 04 Заявка 16 9 3 4 30 - 16 30
4. Дармштадт Заявка 16 8 3 5 28 - 21 27
5. Зандхаузен Заявка 16 6 6 4 23 - 23 24
6. Нюрнберг Заявка 16 6 6 4 23 - 23 24
7. Ганза Заявка 16 6 5 5 24 - 27 23
8. Гамбург Заявка 15 5 6 4 24 - 16 21
9. Санкт-Паули Заявка 16 5 5 6 22 - 26 20
10. Фортуна Заявка 16 5 5 6 17 - 19 20
11. Ганновер 96 Заявка 16 5 3 8 18 - 28 18
12. Хольштайн Киль Заявка 16 4 6 6 22 - 28 18
13. Карлсруэ Заявка 16 4 5 7 22 - 27 17
14. Ян Заявка 15 4 5 6 18 - 19 17
15. Хайденхайм Заявка 16 4 3 9 14 - 27 15
16. Динамо Дрезден Заявка 16 2 5 9 13 - 26 11
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 15 2 5 8 17 - 32 11
18. Ингольштадт Заявка 16 2 4 10 16 - 33 10
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 41'
    Аремю Афииз уходит с поля. Бенателли Рико выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      40'
      Беккер Финн получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      26'
      Аремю Афииз получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Санкт-Паули 1:1 Нюрнберг онлайн

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