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Германия: Бундеслига 2

2021-2022

Стадион:
Хайденхайм
0:0
Первый тайм: 20'
Фортуна
0' 20'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Лучшие коэффициенты
Хайденхайм
Ничья
Фортуна
2.75
3.52
2.55
Все Коэффициенты
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
5
Хюсинг
Оливер
19
Фёренбах
Йонас
13
Лайпертц
Роберт
3
Шёппнер
Ян
30
Тоеркауф
Норман
29
Мор
Тобиас
9
Шиммер
Штефан
10
Кляйндинст
Тим
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
3
Хоффманн
Андре
5
Кларер
Кристоф
34
Николя
Гавори
23
Аппелькамп
Синта
6
Приб
Эдгар
11
Клаус
Феликс
8
Пётровски
Якуб
12
Петерсон
Кристофер
28
Хеннингс
Роувен
Хайденхайм
4-4-2
Фортуна
4-2-3-1

История личных встреч

Хайденхайм
Фортуна

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

11 матчей

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

Б2
0:1
Б2
3:2
Б2
1:0
Б2
3:1
Б2
2:2
Б2
0:0
Б2
2:0
Б2
0:1
Б2
1:0
Б2
1:2
Б2
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 10 0.31
Мор Тобиас 7 (2) 0.22
Лайпертц Роберт 6 0.19
Кюльветтер Кристиан 4 0.13
Шиммер Штефан 3 0.09
Майнка Патрик 2 0.06
Хюсинг Оливер 2 0.06
Шёппнер Ян 1 0.03
Шмидт Патрик II 1 0.03
Мэлоун Морис 1 0.03
Тоеркауф Норман 0 0
Томалла Денис 0 0
Буш Марнон 0 0
Фёренбах Йонас 0 0
Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеннингс Роувен 13 (3) 0.41
Нарей Халед 8 0.25
Гинчек Даниэль 3 (1) 0.09
Аппелькамп Синта 3 0.09
Циммерман Маттиас 2 0.06
Боженик Роберт 2 0.06
Кларер Кристоф 2 0.06
Петерсон Кристофер 1 0.03
Хартерц Флориан 1 0.03
Бодзек Адам 1 0.03
Хоффманн Андре 1 0.03
Де Вейс Йорди 1 0.03
Танака Ао 1 0.03
Зоботка Марсель 0 0
Клаус Феликс 0 0
Пётровски Якуб 0 0
Ийоха Эммануэль 0 0
Схипноски Никлас 0 0

Карточки

Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кляйндинст Тим 6 0
Буш Марнон 4 1
Гейпль Андреас 5 0
Кюльветтер Кристиан 5 0
Тоеркауф Норман 4 0
Бурнич Дженис 4 0
Шёппнер Ян 4 0
Лайпертц Роберт 3 0
Майнка Патрик 3 0
Хюсинг Оливер 3 0
Фёренбах Йонас 3 0
Мор Тобиас 3 0
Мэлоун Морис 2 0
Мюллер Кевин 1 0
Шиммер Штефан 1 0
Сесса Кевин 1 0
Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хеннингс Роувен 6 0
Приб Эдгар 4 1
Зоботка Марсель 5 0
Пётровски Якуб 5 0
Бодзек Адам 4 0
Кларер Кристоф 4 0
Петерсон Кристофер 2 1
Де Вейс Йорди 3 0
Неделку Драгош 3 0
Танака Ао 3 0
Обердорф Тим 3 0
Клаус Феликс 2 0
Хоффманн Андре 2 0
Николя Гавори 2 0
Ковнацки Давид 2 0
Нарей Халед 2 0
Боженик Роберт 2 0
Кастенмайер Флориан 0 1
Гинчек Даниэль 1 0
Хартерц Флориан 1 0
Аппелькамп Синта 1 0
Tim Koether 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
14
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 7
19 Не забивали 22
4
17%
1
7%
1-15
3
13%
2
14%
16-30
4
17%
4
29%
31-45
2
9%
3
21%
46-60
2
9%
3
21%
61-75
8
35%
1
7%
76-90

Пропущено

16
18
4 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
1
6%
1
6%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
7
44%
2
11%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
5
31%
9
50%
76-90

Забито

16
25
4 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 6
21 Не забивали 18
2
13%
4
16%
1-15
1
6%
1
4%
16-30
1
6%
5
20%
31-45
1
6%
7
28%
46-60
7
44%
3
12%
61-75
4
25%
5
20%
76-90

Пропущено

25
21
6 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
1
4%
5
24%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
5
20%
2
10%
31-45
9
36%
1
5%
46-60
4
16%
4
19%
61-75
6
24%
7
33%
76-90

Забито

39
39
15 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 22
17 Забивали первыми 13
9 Не забивали 9
6
15%
5
13%
1-15
4
10%
3
8%
16-30
5
13%
9
23%
31-45
3
8%
10
26%
46-60
9
23%
6
15%
61-75
12
31%
6
15%
76-90

Пропущено

41
39
10 В 1-м тайме 13
31 Во 2-м тайме 26
11 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 25
2
5%
6
15%
1-15
1
2%
4
10%
16-30
7
17%
3
8%
31-45
16
39%
3
8%
46-60
4
10%
7
18%
61-75
11
27%
16
41%
76-90

Результаты последних матчей

Хайденхайм
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Эрцгебирге Ауэ 0:2 Шальке 04 - Хайденхайм 3:0 Хайденхайм - Нюрнберг 3:1
Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Санкт-Паули - Хайденхайм 1:0 Хайденхайм - Вердер 2:1 Дармштадт - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Зандхаузен 1:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 1:1 Гамбург - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Ганновер 96 3:1 Ганза - Хайденхайм 0:0 Хайденхайм - Ингольштадт 2:1 Хайденхайм - АХ Лёвен 3:1 Хайденхайм - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Падерборн - Хайденхайм 1:2 Карлсруэ - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Ян 3:0 Фортуна - Хайденхайм 0:1
Фортуна
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Фортуна - Динамо Дрезден 2:2 Ганновер 96 - Фортуна 0:0 Фортуна - Ганза 3:0 Карлсруэ - Фортуна 2:2
Фортуна - Твенте 4:0 Фортуна - Гамбург 1:1 Падерборн - Фортуна 1:1 Фортуна - Ингольштадт 3:0 Ян - Фортуна 0:0 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Фортуна - Шальке 04 2:1 Хольштайн Киль - Фортуна 1:0 Бохум - Фортуна 0:2 Фортуна - Нюрнберг 0:1 Вердер - Фортуна 3:0 Фортуна - Зандхаузен 0:1 Фортуна - Санкт-Паули 1:1 Дармштадт - Фортуна 1:3 Фортуна - Хайденхайм 0:1 Динамо Дрезден - Фортуна 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер 1:0 Заявка 32 17 9 6 59 - 40 60
2. Шальке 04 0:0 Заявка 32 17 6 9 65 - 40 57
3. Дармштадт Заявка 31 16 6 9 61 - 44 54
4. Санкт-Паули 0:0 Заявка 32 15 9 8 56 - 42 54
5. Нюрнберг 0:0 Заявка 32 14 9 9 47 - 43 51
6. Гамбург Заявка 31 13 12 6 58 - 32 51
7. Хайденхайм 0:0 Заявка 32 13 8 11 38 - 42 47
8. Падерборн Заявка 31 12 11 8 54 - 41 47
9. Карлсруэ 0:0 Заявка 32 9 14 9 52 - 49 41
10. Ганза Заявка 31 10 9 12 39 - 49 39
11. Ян Заявка 31 10 9 12 49 - 46 39
12. Фортуна 0:0 Заявка 32 9 12 11 40 - 38 39
13. Зандхаузен 0:0 Заявка 32 9 12 11 38 - 49 39
14. Хольштайн Киль 0:1 Заявка 32 10 9 13 39 - 50 39
15. Ганновер 96 0:0 Заявка 32 9 10 13 29 - 45 37
16. Динамо Дрезден Заявка 31 7 9 15 30 - 42 30
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 31 5 8 18 31 - 63 23
18. Ингольштадт Заявка 31 4 8 19 28 - 58 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули 0:0 Заявка 16 10 4 2 34 - 16 34
2. Хайденхайм 0:0 Заявка 16 9 5 2 24 - 15 32
3. Гамбург Заявка 16 8 6 2 34 - 16 30
4. Вердер 1:0 Заявка 16 8 6 2 26 - 14 30
5. Шальке 04 0:0 Заявка 16 9 2 5 37 - 25 29
6. Дармштадт Заявка 15 8 3 4 33 - 23 27
7. Нюрнберг 0:0 Заявка 16 8 3 5 25 - 21 27
8. Хольштайн Киль 0:1 Заявка 16 7 3 6 20 - 23 24
9. Карлсруэ 0:0 Заявка 16 5 8 3 30 - 24 23
10. Ян Заявка 16 6 4 6 31 - 27 22
11. Фортуна 0:0 Заявка 16 5 6 5 26 - 20 21
12. Динамо Дрезден Заявка 15 5 4 6 17 - 16 19
13. Ганновер 96 0:0 Заявка 16 4 7 5 11 - 17 19
14. Ганза Заявка 15 4 4 7 15 - 22 16
15. Падерборн Заявка 16 3 7 6 24 - 24 16
16. Зандхаузен 0:0 Заявка 16 3 6 7 15 - 26 15
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 16 3 3 10 14 - 31 12
18. Ингольштадт Заявка 15 2 4 9 12 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 15 9 4 2 30 - 17 31
2. Вердер 1:0 Заявка 16 9 3 4 33 - 26 30
3. Шальке 04 0:0 Заявка 16 8 4 4 28 - 15 28
4. Дармштадт Заявка 16 8 3 5 28 - 21 27
5. Зандхаузен 0:0 Заявка 16 6 6 4 23 - 23 24
6. Нюрнберг 0:0 Заявка 16 6 6 4 22 - 22 24
7. Ганза Заявка 16 6 5 5 24 - 27 23
8. Гамбург Заявка 15 5 6 4 24 - 16 21
9. Санкт-Паули 0:0 Заявка 16 5 5 6 22 - 26 20
10. Карлсруэ 0:0 Заявка 16 4 6 6 22 - 25 18
11. Ганновер 96 0:0 Заявка 16 5 3 8 18 - 28 18
12. Фортуна 0:0 Заявка 16 4 6 6 14 - 18 18
13. Ян Заявка 15 4 5 6 18 - 19 17
14. Хайденхайм 0:0 Заявка 16 4 3 9 14 - 27 15
15. Хольштайн Киль 0:1 Заявка 16 3 6 7 19 - 27 15
16. Динамо Дрезден Заявка 16 2 5 9 13 - 26 11
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 15 2 5 8 17 - 32 11
18. Ингольштадт Заявка 16 2 4 10 16 - 33 10
  • Первый тайм
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Пётровски Якуб бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хайденхайм
Ничья
Фортуна
2.75
3.52
2.55
Все Коэффициенты
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