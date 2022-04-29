Стадион: Войт-Арена
0:0
Первый тайм: 20'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
57 Владение мячом, % 43
29
Мор
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
-
15 Мэлоун МорисПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
46 Обердорф ТимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Пледль ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Daniel Thioune
История личных встреч
Хайденхайм
Фортуна
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
11 матчей
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кляйндинст Тим
|10
|0.31
|Мор Тобиас
|7 (2)
|0.22
|Лайпертц Роберт
|6
|0.19
|Кюльветтер Кристиан
|4
|0.13
|Шиммер Штефан
|3
|0.09
|Майнка Патрик
|2
|0.06
|Хюсинг Оливер
|2
|0.06
|Шёппнер Ян
|1
|0.03
|Шмидт Патрик II
|1
|0.03
|Мэлоун Морис
|1
|0.03
|Тоеркауф Норман
|0
|0
|Томалла Денис
|0
|0
|Буш Марнон
|0
|0
|Фёренбах Йонас
|0
|0
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеннингс Роувен
|13 (3)
|0.41
|Нарей Халед
|8
|0.25
|Гинчек Даниэль
|3 (1)
|0.09
|Аппелькамп Синта
|3
|0.09
|Циммерман Маттиас
|2
|0.06
|Боженик Роберт
|2
|0.06
|Кларер Кристоф
|2
|0.06
|Петерсон Кристофер
|1
|0.03
|Хартерц Флориан
|1
|0.03
|Бодзек Адам
|1
|0.03
|Хоффманн Андре
|1
|0.03
|Де Вейс Йорди
|1
|0.03
|Танака Ао
|1
|0.03
|Зоботка Марсель
|0
|0
|Клаус Феликс
|0
|0
|Пётровски Якуб
|0
|0
|Ийоха Эммануэль
|0
|0
|Схипноски Никлас
|0
|0
Карточки
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кляйндинст Тим
|6
|0
|Буш Марнон
|4
|1
|Гейпль Андреас
|5
|0
|Кюльветтер Кристиан
|5
|0
|Тоеркауф Норман
|4
|0
|Бурнич Дженис
|4
|0
|Шёппнер Ян
|4
|0
|Лайпертц Роберт
|3
|0
|Майнка Патрик
|3
|0
|Хюсинг Оливер
|3
|0
|Фёренбах Йонас
|3
|0
|Мор Тобиас
|3
|0
|Мэлоун Морис
|2
|0
|Мюллер Кевин
|1
|0
|Шиммер Штефан
|1
|0
|Сесса Кевин
|1
|0
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хеннингс Роувен
|6
|0
|Приб Эдгар
|4
|1
|Зоботка Марсель
|5
|0
|Пётровски Якуб
|5
|0
|Бодзек Адам
|4
|0
|Кларер Кристоф
|4
|0
|Петерсон Кристофер
|2
|1
|Де Вейс Йорди
|3
|0
|Неделку Драгош
|3
|0
|Танака Ао
|3
|0
|Обердорф Тим
|3
|0
|Клаус Феликс
|2
|0
|Хоффманн Андре
|2
|0
|Николя Гавори
|2
|0
|Ковнацки Давид
|2
|0
|Нарей Халед
|2
|0
|Боженик Роберт
|2
|0
|Кастенмайер Флориан
|0
|1
|Гинчек Даниэль
|1
|0
|Хартерц Флориан
|1
|0
|Аппелькамп Синта
|1
|0
|Tim Koether
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
14
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 7
19 Не забивали 22
4
17%
1
7%
1-15
3
13%
2
14%
16-30
4
17%
4
29%
31-45
2
9%
3
21%
46-60
2
9%
3
21%
61-75
8
35%
1
7%
76-90
Пропущено
16
18
4 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
1
6%
1
6%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
7
44%
2
11%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
5
31%
9
50%
76-90
Забито
16
25
4 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 6
21 Не забивали 18
2
13%
4
16%
1-15
1
6%
1
4%
16-30
1
6%
5
20%
31-45
1
6%
7
28%
46-60
7
44%
3
12%
61-75
4
25%
5
20%
76-90
Пропущено
25
21
6 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
1
4%
5
24%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
5
20%
2
10%
31-45
9
36%
1
5%
46-60
4
16%
4
19%
61-75
6
24%
7
33%
76-90
Забито
39
39
15 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 22
17 Забивали первыми 13
9 Не забивали 9
6
15%
5
13%
1-15
4
10%
3
8%
16-30
5
13%
9
23%
31-45
3
8%
10
26%
46-60
9
23%
6
15%
61-75
12
31%
6
15%
76-90
Пропущено
41
39
10 В 1-м тайме 13
31 Во 2-м тайме 26
11 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 25
2
5%
6
15%
1-15
1
2%
4
10%
16-30
7
17%
3
8%
31-45
16
39%
3
8%
46-60
4
10%
7
18%
61-75
11
27%
16
41%
76-90
Результаты последних матчей
Хайденхайм
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Эрцгебирге Ауэ 0:2 Шальке 04 - Хайденхайм 3:0 Хайденхайм - Нюрнберг 3:1
Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Санкт-Паули - Хайденхайм 1:0 Хайденхайм - Вердер 2:1 Дармштадт - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Зандхаузен 1:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 1:1 Гамбург - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Ганновер 96 3:1 Ганза - Хайденхайм 0:0 Хайденхайм - Ингольштадт 2:1 Хайденхайм - АХ Лёвен 3:1 Хайденхайм - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Падерборн - Хайденхайм 1:2 Карлсруэ - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Ян 3:0 Фортуна - Хайденхайм 0:1
Фортуна
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Фортуна - Динамо Дрезден 2:2 Ганновер 96 - Фортуна 0:0 Фортуна - Ганза 3:0 Карлсруэ - Фортуна 2:2
Фортуна - Твенте 4:0 Фортуна - Гамбург 1:1 Падерборн - Фортуна 1:1 Фортуна - Ингольштадт 3:0 Ян - Фортуна 0:0 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Фортуна - Шальке 04 2:1 Хольштайн Киль - Фортуна 1:0 Бохум - Фортуна 0:2 Фортуна - Нюрнберг 0:1 Вердер - Фортуна 3:0 Фортуна - Зандхаузен 0:1 Фортуна - Санкт-Паули 1:1 Дармштадт - Фортуна 1:3 Фортуна - Хайденхайм 0:1 Динамо Дрезден - Фортуна 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|1:0 Заявка
|32
|17
|9
|6
|59 - 40
|60
|2.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|32
|17
|6
|9
|65 - 40
|57
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|31
|16
|6
|9
|61 - 44
|54
|4.
|Санкт-Паули
|0:0 Заявка
|32
|15
|9
|8
|56 - 42
|54
|5.
|Нюрнберг
|0:0 Заявка
|32
|14
|9
|9
|47 - 43
|51
|6.
|Гамбург
|Заявка
|31
|13
|12
|6
|58 - 32
|51
|7.
|Хайденхайм
|0:0 Заявка
|32
|13
|8
|11
|38 - 42
|47
|8.
|Падерборн
|Заявка
|31
|12
|11
|8
|54 - 41
|47
|9.
|Карлсруэ
|0:0 Заявка
|32
|9
|14
|9
|52 - 49
|41
|10.
|Ганза
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|39 - 49
|39
|11.
|Ян
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|49 - 46
|39
|12.
|Фортуна
|0:0 Заявка
|32
|9
|12
|11
|40 - 38
|39
|13.
|Зандхаузен
|0:0 Заявка
|32
|9
|12
|11
|38 - 49
|39
|14.
|Хольштайн Киль
|0:1 Заявка
|32
|10
|9
|13
|39 - 50
|39
|15.
|Ганновер 96
|0:0 Заявка
|32
|9
|10
|13
|29 - 45
|37
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|30 - 42
|30
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|31
|5
|8
|18
|31 - 63
|23
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|31
|4
|8
|19
|28 - 58
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|0:0 Заявка
|16
|10
|4
|2
|34 - 16
|34
|2.
|Хайденхайм
|0:0 Заявка
|16
|9
|5
|2
|24 - 15
|32
|3.
|Гамбург
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|34 - 16
|30
|4.
|Вердер
|1:0 Заявка
|16
|8
|6
|2
|26 - 14
|30
|5.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|16
|9
|2
|5
|37 - 25
|29
|6.
|Дармштадт
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|33 - 23
|27
|7.
|Нюрнберг
|0:0 Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 21
|27
|8.
|Хольштайн Киль
|0:1 Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 23
|24
|9.
|Карлсруэ
|0:0 Заявка
|16
|5
|8
|3
|30 - 24
|23
|10.
|Ян
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|31 - 27
|22
|11.
|Фортуна
|0:0 Заявка
|16
|5
|6
|5
|26 - 20
|21
|12.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 16
|19
|13.
|Ганновер 96
|0:0 Заявка
|16
|4
|7
|5
|11 - 17
|19
|14.
|Ганза
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 22
|16
|15.
|Падерборн
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|24 - 24
|16
|16.
|Зандхаузен
|0:0 Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 26
|15
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|14 - 31
|12
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|30 - 17
|31
|2.
|Вердер
|1:0 Заявка
|16
|9
|3
|4
|33 - 26
|30
|3.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|16
|8
|4
|4
|28 - 15
|28
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|28 - 21
|27
|5.
|Зандхаузен
|0:0 Заявка
|16
|6
|6
|4
|23 - 23
|24
|6.
|Нюрнберг
|0:0 Заявка
|16
|6
|6
|4
|22 - 22
|24
|7.
|Ганза
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|24 - 27
|23
|8.
|Гамбург
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|24 - 16
|21
|9.
|Санкт-Паули
|0:0 Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 26
|20
|10.
|Карлсруэ
|0:0 Заявка
|16
|4
|6
|6
|22 - 25
|18
|11.
|Ганновер 96
|0:0 Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 28
|18
|12.
|Фортуна
|0:0 Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 18
|18
|13.
|Ян
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 19
|17
|14.
|Хайденхайм
|0:0 Заявка
|16
|4
|3
|9
|14 - 27
|15
|15.
|Хольштайн Киль
|0:1 Заявка
|16
|3
|6
|7
|19 - 27
|15
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|13 - 26
|11
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 32
|11
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|16 - 33
|10