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Германия: Бундеслига 2

2021-2022

Стадион: Зрители: 7778
Хайденхайм
1:3
Конец матча
Фортуна
0'
0:1
20' Гол
Пётровски Якуб
27' Желтая карточка
Приб Эдгар
0:2
33' Гол
Клаус Феликс
1:2
47' Гол
Мэлоун Морис
1:3
56' Гол
Кларер Кристоф
87' Желтая карточка
Буш Марнон
90'+5
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
5
Хюсинг
Оливер
19
Фёренбах
Йонас
13
Лайпертц
Роберт
3
Шёппнер
Ян
30
Тоеркауф
Норман
29
Мор
Тобиас
9
Шиммер
Штефан
10
Кляйндинст
Тим
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
3
Хоффманн
Андре
5
Кларер
Кристоф
34
Николя
Гавори
23
Аппелькамп
Синта
6
Приб
Эдгар
11
Клаус
Феликс
8
Пётровски
Якуб
12
Петерсон
Кристофер
28
Хеннингс
Роувен
Хайденхайм
4-4-2
Фортуна
4-2-3-1

История личных встреч

Хайденхайм
Фортуна

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

11 матчей

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

Б2
0:1
Б2
3:2
Б2
1:0
Б2
3:1
Б2
2:2
Б2
0:0
Б2
2:0
Б2
0:1
Б2
1:0
Б2
1:2
Б2
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 10 0.31
Мор Тобиас 7 (2) 0.22
Лайпертц Роберт 6 0.19
Кюльветтер Кристиан 4 0.13
Шиммер Штефан 3 0.09
Майнка Патрик 2 0.06
Хюсинг Оливер 2 0.06
Мэлоун Морис 2 0.06
Шёппнер Ян 1 0.03
Шмидт Патрик II 1 0.03
Тоеркауф Норман 0 0
Томалла Денис 0 0
Буш Марнон 0 0
Фёренбах Йонас 0 0
Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеннингс Роувен 13 (3) 0.41
Нарей Халед 8 0.25
Гинчек Даниэль 3 (1) 0.09
Аппелькамп Синта 3 0.09
Кларер Кристоф 3 0.09
Циммерман Маттиас 2 0.06
Боженик Роберт 2 0.06
Клаус Феликс 1 0.03
Петерсон Кристофер 1 0.03
Пётровски Якуб 1 0.03
Хартерц Флориан 1 0.03
Бодзек Адам 1 0.03
Хоффманн Андре 1 0.03
Де Вейс Йорди 1 0.03
Танака Ао 1 0.03
Зоботка Марсель 0 0
Приб Эдгар 0 0
Ийоха Эммануэль 0 0
Схипноски Никлас 0 0

Карточки

Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буш Марнон 5 1
Кляйндинст Тим 6 0
Гейпль Андреас 5 0
Кюльветтер Кристиан 5 0
Тоеркауф Норман 4 0
Бурнич Дженис 4 0
Шёппнер Ян 4 0
Лайпертц Роберт 3 0
Майнка Патрик 3 0
Хюсинг Оливер 3 0
Фёренбах Йонас 3 0
Мор Тобиас 3 0
Мэлоун Морис 2 0
Мюллер Кевин 1 0
Шиммер Штефан 1 0
Сесса Кевин 1 0
Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Приб Эдгар 5 1
Хеннингс Роувен 6 0
Зоботка Марсель 5 0
Пётровски Якуб 5 0
Бодзек Адам 4 0
Кларер Кристоф 4 0
Петерсон Кристофер 2 1
Де Вейс Йорди 3 0
Неделку Драгош 3 0
Танака Ао 3 0
Обердорф Тим 3 0
Клаус Феликс 2 0
Хоффманн Андре 2 0
Николя Гавори 2 0
Ковнацки Давид 2 0
Нарей Халед 2 0
Боженик Роберт 2 0
Кастенмайер Флориан 0 1
Гинчек Даниэль 1 0
Хартерц Флориан 1 0
Аппелькамп Синта 1 0
Tim Koether 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
17
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 8
19 Не забивали 22
4
17%
1
6%
1-15
3
13%
3
18%
16-30
4
17%
5
29%
29%
31-45
3
13%
4
24%
46-60
2
8%
3
18%
61-75
8
33%
1
6%
76-90

Пропущено

19
19
6 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
1
5%
1
5%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
3
16%
1
5%
31-45
8
42%
3
16%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
5
26%
9
47%
76-90

Забито

16
25
4 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 6
22 Не забивали 19
2
13%
4
16%
1-15
1
6%
1
4%
16-30
1
6%
5
20%
31-45
1
6%
7
28%
46-60
7
44%
3
12%
61-75
4
25%
5
20%
76-90

Пропущено

25
21
6 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
1
4%
5
24%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
5
20%
2
10%
31-45
9
36%
1
5%
46-60
4
16%
4
19%
61-75
6
24%
7
33%
76-90

Забито

40
42
15 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 23
17 Забивали первыми 14
9 Не забивали 9
6
15%
5
12%
1-15
4
10%
4
10%
16-30
5
13%
10
24%
31-45
4
10%
11
26%
46-60
9
23%
6
14%
61-75
12
30%
6
14%
76-90

Пропущено

44
40
12 В 1-м тайме 13
32 Во 2-м тайме 27
12 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 26
2
5%
6
15%
1-15
2
5%
4
10%
16-30
8
18%
3
8%
31-45
17
39%
4
10%
46-60
4
9%
7
18%
61-75
11
25%
16
40%
76-90

Результаты последних матчей

Хайденхайм
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Эрцгебирге Ауэ 0:2 Шальке 04 - Хайденхайм 3:0 Хайденхайм - Нюрнберг 3:1
Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Санкт-Паули - Хайденхайм 1:0 Хайденхайм - Вердер 2:1 Дармштадт - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Зандхаузен 1:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 1:1 Гамбург - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Ганновер 96 3:1 Ганза - Хайденхайм 0:0 Хайденхайм - Ингольштадт 2:1 Хайденхайм - АХ Лёвен 3:1 Хайденхайм - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Падерборн - Хайденхайм 1:2 Карлсруэ - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Ян 3:0 Фортуна - Хайденхайм 0:1
Фортуна
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Фортуна - Динамо Дрезден 2:2 Ганновер 96 - Фортуна 0:0 Фортуна - Ганза 3:0 Карлсруэ - Фортуна 2:2
Фортуна - Твенте 4:0 Фортуна - Гамбург 1:1 Падерборн - Фортуна 1:1 Фортуна - Ингольштадт 3:0 Ян - Фортуна 0:0 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Фортуна - Шальке 04 2:1 Хольштайн Киль - Фортуна 1:0 Бохум - Фортуна 0:2 Фортуна - Нюрнберг 0:1 Вердер - Фортуна 3:0 Фортуна - Зандхаузен 0:1 Фортуна - Санкт-Паули 1:1 Дармштадт - Фортуна 1:3 Фортуна - Хайденхайм 0:1 Динамо Дрезден - Фортуна 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шальке 04 Заявка 32 18 5 9 67 - 41 59
2. Вердер Заявка 32 16 9 7 60 - 43 57
3. Дармштадт Заявка 31 16 6 9 61 - 44 54
4. Санкт-Паули Заявка 32 15 9 8 57 - 43 54
5. Нюрнберг Заявка 32 14 9 9 48 - 44 51
6. Гамбург Заявка 31 13 12 6 58 - 32 51
7. Падерборн Заявка 31 12 11 8 54 - 41 47
8. Хайденхайм Заявка 32 13 7 12 39 - 45 46
9. Хольштайн Киль Заявка 32 11 9 12 42 - 51 42
10. Фортуна Заявка 32 10 11 11 43 - 39 41
11. Карлсруэ Заявка 32 9 13 10 52 - 51 40
12. Ганза Заявка 31 10 9 12 39 - 49 39
13. Ян Заявка 31 10 9 12 49 - 46 39
14. Ганновер 96 Заявка 32 10 9 13 31 - 45 39
15. Зандхаузен Заявка 32 9 11 12 39 - 51 38
16. Динамо Дрезден Заявка 31 7 9 15 30 - 42 30
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 31 5 8 18 31 - 63 23
18. Ингольштадт Заявка 31 4 8 19 28 - 58 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 16 10 4 2 35 - 17 34
2. Хайденхайм Заявка 16 9 4 3 25 - 18 31
3. Гамбург Заявка 16 8 6 2 34 - 16 30
4. Шальке 04 Заявка 16 9 2 5 37 - 25 29
5. Дармштадт Заявка 15 8 3 4 33 - 23 27
6. Вердер Заявка 16 7 6 3 27 - 17 27
7. Нюрнберг Заявка 16 8 3 5 25 - 21 27
8. Хольштайн Киль Заявка 16 7 3 6 20 - 23 24
9. Карлсруэ Заявка 16 5 8 3 30 - 24 23
10. Ян Заявка 16 6 4 6 31 - 27 22
11. Ганновер 96 Заявка 16 5 6 5 13 - 17 21
12. Фортуна Заявка 16 5 6 5 26 - 20 21
13. Динамо Дрезден Заявка 15 5 4 6 17 - 16 19
14. Ганза Заявка 15 4 4 7 15 - 22 16
15. Падерборн Заявка 16 3 7 6 24 - 24 16
16. Зандхаузен Заявка 16 3 5 8 16 - 28 14
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 16 3 3 10 14 - 31 12
18. Ингольштадт Заявка 15 2 4 9 12 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 15 9 4 2 30 - 17 31
2. Вердер Заявка 16 9 3 4 33 - 26 30
3. Шальке 04 Заявка 16 9 3 4 30 - 16 30
4. Дармштадт Заявка 16 8 3 5 28 - 21 27
5. Зандхаузен Заявка 16 6 6 4 23 - 23 24
6. Нюрнберг Заявка 16 6 6 4 23 - 23 24
7. Ганза Заявка 16 6 5 5 24 - 27 23
8. Гамбург Заявка 15 5 6 4 24 - 16 21
9. Санкт-Паули Заявка 16 5 5 6 22 - 26 20
10. Фортуна Заявка 16 5 5 6 17 - 19 20
11. Ганновер 96 Заявка 16 5 3 8 18 - 28 18
12. Хольштайн Киль Заявка 16 4 6 6 22 - 28 18
13. Карлсруэ Заявка 16 4 5 7 22 - 27 17
14. Ян Заявка 15 4 5 6 18 - 19 17
15. Хайденхайм Заявка 16 4 3 9 14 - 27 15
16. Динамо Дрезден Заявка 16 2 5 9 13 - 26 11
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 15 2 5 8 17 - 32 11
18. Ингольштадт Заявка 16 2 4 10 16 - 33 10
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      33'
      Г О О О О Л - Клаус Феликс бьет в цель!
    • Желтая карточка
      27'
      Приб Эдгар получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      20'
      Г О О О О Л - Пётровски Якуб бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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