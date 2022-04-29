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Германия: Бундеслига 2

2021-2022

Стадион:
Зандхаузен
0:0
Первый тайм: 21'
Шальке 04
0' 21'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 30 Владение мячом, % 70
Лучшие коэффициенты
Зандхаузен
Ничья
Шальке 04
4.26
3.96
1.82
Все Коэффициенты
1
Древес
Патрик
18
Дикмайер
Деннис
3
Думич
Дарио
2
Жиров
Александр
36
Окороджи
Чима
17
Ценга
Эрик
28
Трибулл
Том
19
Айдини
Басхким
26
Бахманн
Яник
21
Зойферт
Нильс
37
Теструт
Паскаль
30
Фрайсль
Мартин
16
Виннхейм
Андреас
3
Итакура
Ко
35
Каминьски
Марцин
42
Чалханоглу
Керим
17
Флик
Флориан
8
Латца
Данни
7
Чурлинов
Дарко
11
Бюльтер
Мариус
10
Саласар
Родриго
9
Теродде
Симон
Зандхаузен
4-2-3-1
Шальке 04
4-2-3-1

История личных встреч

Зандхаузен
Шальке 04

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

Б2
5:2
К
1:4
К
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Зандхаузен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теструт Паскаль 10 (1) 0.31
Бахманн Яник 5 0.16
Суку Себио 4 (1) 0.13
Хён Иммануэль 3 0.09
Трибулл Том 2 0.06
Эшвайн Александер 2 0.06
Окороджи Чима 1 0.03
Ценга Эрик 1 0.03
Жиров Александр 1 0.03
Зикер Арне 1 0.03
Кейта-Рюэль Даниэль 1 0.03
Рицмайер Марсель 1 0.03
Думич Дарио 1 0.03
Кутуджу Ахмед 1 0.03
Кинсомби Кристиан 1 0.03
Айдини Басхким 1 0.03
Дикмайер Деннис 0 0
Бенсоп Чарлисон 0 0
Берко Эрих 0 0
Диаките Умар 0 0
Конте Кристиан 0 0
Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теродде Симон 25 (1) 0.78
Бюльтер Мариус 10 0.31
Саласар Родриго 4 0.13
Итакура Ко 4 0.13
Оуведжан Томас 3 0.09
Дрекслер Доминик 3 0.09
Каминьски Марцин 2 0.06
Чурлинов Дарко 2 0.06
Пирингер Марвин 2 0.06
Латца Данни 2 0.06
Тиау Малик 2 0.06
Виннхейм Андреас 1 0.03
Идризи Бленди 1 0.03
Айдин Мехмет 1 0.03
Палссон Виктор 0 0
Лоде Мариус 0 0
Ранфтль Райнхольд 0 0
Чалханоглу Керим 0 0
Флик Флориан 0 0
Михайлов Ярослав 0 0

Карточки

Зандхаузен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айдини Басхким 9 0
Дикмайер Деннис 8 0
Рицмайер Марсель 6 1
Ценга Эрик 7 0
Суку Себио 7 0
Трибулл Том 5 0
Хён Иммануэль 5 0
Эшвайн Александер 4 0
Бахманн Яник 4 0
Диаките Умар 2 1
Бенсоп Чарлисон 3 0
Теструт Паскаль 3 0
Жиров Александр 3 0
Думич Дарио 2 0
Девилль Морис 2 0
Древес Патрик 2 0
Окороджи Чима 2 0
Уахим Анас 2 0
Кинсомби Кристиан 2 0
Берко Эрих 1 0
Ренен Николай 1 0
Зойферт Нильс 1 0
Кейта-Рюэль Даниэль 1 0
Кутуджу Ахмед 1 0
Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрекслер Доминик 5 0
Пирингер Марвин 5 0
Палссон Виктор 3 1
Каминьски Марцин 4 0
Саласар Родриго 4 0
Флик Флориан 4 0
Теродде Симон 3 0
Латца Данни 3 0
Итакура Ко 3 0
Фрайсль Мартин 3 0
Чурлинов Дарко 3 0
Тиау Малик 3 0
Виннхейм Андреас 2 0
Ранфтль Райнхольд 2 0
Бюльтер Мариус 2 0
Идризи Бленди 2 0
Чалханоглу Керим 2 0
Айдин Мехмет 2 0
Сане Салиф 1 0
Оуведжан Томас 1 0
Михайлов Ярослав 1 0
Хопп Мэттью 1 0
Матричани Хеннинг 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
28
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 10
21 Не забивали 17
3
21%
2
7%
1-15
2
14%
3
11%
16-30
1
7%
6
21%
31-45
2
14%
5
18%
46-60
2
14%
7
25%
61-75
4
29%
5
18%
76-90

Пропущено

27
15
12 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
5
19%
3
20%
1-15
2
7%
1
7%
16-30
5
19%
3
20%
31-45
7
26%
3
20%
46-60
3
11%
2
13%
61-75
5
19%
3
20%
76-90

Забито

23
34
6 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 8
17 Не забивали 15
2
9%
3
9%
1-15
2
9%
4
12%
16-30
2
9%
5
15%
31-45
4
17%
4
12%
46-60
6
26%
6
18%
61-75
7
30%
12
35%
76-90

Пропущено

23
28
7 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
2
9%
5
18%
1-15
4
17%
3
11%
16-30
1
4%
2
7%
31-45
3
13%
7
25%
46-60
5
22%
5
18%
61-75
8
35%
6
21%
76-90

Забито

37
62
12 В 1-м тайме 23
25 Во 2-м тайме 39
14 Забивали первыми 18
7 Не забивали 1
5
14%
5
8%
1-15
4
11%
7
11%
16-30
3
8%
11
18%
31-45
6
16%
9
15%
46-60
8
22%
13
21%
61-75
11
30%
30%
17
27%
76-90

Пропущено

50
43
19 В 1-м тайме 17
31 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 21
7
14%
8
19%
1-15
6
12%
4
9%
16-30
6
12%
5
12%
31-45
10
20%
10
23%
46-60
8
16%
7
16%
61-75
13
26%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Зандхаузен
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Нюрнберг - Зандхаузен 2:4 Зандхаузен - Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен - Динамо Дрезден 2:1 Вердер - Зандхаузен 1:1
Зандхаузен - Ганза 0:1 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Ганновер 96 3:1 Хайденхайм - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Гамбург 1:1 Ингольштадт - Зандхаузен 0:0 Карлсруэ - Зандхаузен 0:2 Зандхаузен - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Зандхаузен - Ян 0:3 Базель - Зандхаузен 3:1 Фортуна - Зандхаузен 0:1 Хольштайн Киль - Зандхаузен 2:2 Зандхаузен - Падерборн 1:1 Шальке 04 - Зандхаузен 5:2 Санкт-Паули - Зандхаузен 3:1 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2
Шальке 04
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Шальке 04 - Вердер 1:4 Дармштадт - Шальке 04 2:5 Шальке 04 - Хайденхайм 3:0 Динамо Дрезден - Шальке 04 1:2
Шальке 04 - Ганновер 96 2:1 Ингольштадт - Шальке 04 0:3 Шальке 04 - Ганза 3:4 Карлсруэ - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Падерборн 2:0 Фортуна - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Ян 2:1 Кёльн - Шальке 04 2:2 Эрцгебирге Ауэ - Шальке 04 0:5 Шальке 04 - Хольштайн Киль 1:1 Гамбург - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Нюрнберг 4:1 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Зандхаузен 5:2 Вердер - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Дармштадт 2:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер 1:0 Заявка 32 17 9 6 59 - 40 60
2. Шальке 04 0:0 Заявка 32 17 6 9 65 - 40 57
3. Дармштадт Заявка 31 16 6 9 61 - 44 54
4. Санкт-Паули 0:0 Заявка 32 15 9 8 56 - 42 54
5. Нюрнберг 0:0 Заявка 32 14 9 9 47 - 43 51
6. Гамбург Заявка 31 13 12 6 58 - 32 51
7. Хайденхайм 0:0 Заявка 32 13 8 11 38 - 42 47
8. Падерборн Заявка 31 12 11 8 54 - 41 47
9. Карлсруэ 0:0 Заявка 32 9 14 9 52 - 49 41
10. Ганза Заявка 31 10 9 12 39 - 49 39
11. Ян Заявка 31 10 9 12 49 - 46 39
12. Фортуна 0:0 Заявка 32 9 12 11 40 - 38 39
13. Зандхаузен 0:0 Заявка 32 9 12 11 38 - 49 39
14. Хольштайн Киль 0:1 Заявка 32 10 9 13 39 - 50 39
15. Ганновер 96 0:0 Заявка 32 9 10 13 29 - 45 37
16. Динамо Дрезден Заявка 31 7 9 15 30 - 42 30
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 31 5 8 18 31 - 63 23
18. Ингольштадт Заявка 31 4 8 19 28 - 58 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули 0:0 Заявка 16 10 4 2 34 - 16 34
2. Хайденхайм 0:0 Заявка 16 9 5 2 24 - 15 32
3. Гамбург Заявка 16 8 6 2 34 - 16 30
4. Вердер 1:0 Заявка 16 8 6 2 26 - 14 30
5. Шальке 04 0:0 Заявка 16 9 2 5 37 - 25 29
6. Дармштадт Заявка 15 8 3 4 33 - 23 27
7. Нюрнберг 0:0 Заявка 16 8 3 5 25 - 21 27
8. Хольштайн Киль 0:1 Заявка 16 7 3 6 20 - 23 24
9. Карлсруэ 0:0 Заявка 16 5 8 3 30 - 24 23
10. Ян Заявка 16 6 4 6 31 - 27 22
11. Фортуна 0:0 Заявка 16 5 6 5 26 - 20 21
12. Динамо Дрезден Заявка 15 5 4 6 17 - 16 19
13. Ганновер 96 0:0 Заявка 16 4 7 5 11 - 17 19
14. Ганза Заявка 15 4 4 7 15 - 22 16
15. Падерборн Заявка 16 3 7 6 24 - 24 16
16. Зандхаузен 0:0 Заявка 16 3 6 7 15 - 26 15
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 16 3 3 10 14 - 31 12
18. Ингольштадт Заявка 15 2 4 9 12 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 15 9 4 2 30 - 17 31
2. Вердер 1:0 Заявка 16 9 3 4 33 - 26 30
3. Шальке 04 0:0 Заявка 16 8 4 4 28 - 15 28
4. Дармштадт Заявка 16 8 3 5 28 - 21 27
5. Зандхаузен 0:0 Заявка 16 6 6 4 23 - 23 24
6. Нюрнберг 0:0 Заявка 16 6 6 4 22 - 22 24
7. Ганза Заявка 16 6 5 5 24 - 27 23
8. Гамбург Заявка 15 5 6 4 24 - 16 21
9. Санкт-Паули 0:0 Заявка 16 5 5 6 22 - 26 20
10. Карлсруэ 0:0 Заявка 16 4 6 6 22 - 25 18
11. Ганновер 96 0:0 Заявка 16 5 3 8 18 - 28 18
12. Фортуна 0:0 Заявка 16 4 6 6 14 - 18 18
13. Ян Заявка 15 4 5 6 18 - 19 17
14. Хайденхайм 0:0 Заявка 16 4 3 9 14 - 27 15
15. Хольштайн Киль 0:1 Заявка 16 3 6 7 19 - 27 15
16. Динамо Дрезден Заявка 16 2 5 9 13 - 26 11
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 15 2 5 8 17 - 32 11
18. Ингольштадт Заявка 16 2 4 10 16 - 33 10
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Зандхаузен
Ничья
Шальке 04
4.26
3.96
1.82
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Зандхаузен 0:0 Шальке 04 онлайн

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Шальке 04
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