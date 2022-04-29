Стадион: BWT-Stadion am Hardtwald Зрители: 12355
1:2
Конец матча
0:1
71' ГолТеродде Симон
1:1
83' ГолДикмайер Деннис
1:2
90' ГолТеродде Симон
90' Желтая карточкаЧурлинов Дарко
90' Красная карточкаКуол Алоу
Ход матча
71'
0:1
83'
90'
1:2
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 10
-
2 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 8
-
38 Владение мячом, % 62
17
Ценга
Эрик
28
Трибулл
Том
26
Бахманн
Яник
17
Флик
Флориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Ценга ЭрикПолузащитник
-
28 Трибулл ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Бахманн ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Диаките УмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Берко ЭрихПолузащитник
-
29 Куол АлоуНападающий
-
Главный тренер: Шварц Алоис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Флик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Тиау МаликЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Айдин МехметПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Michael Bueskens
История личных встреч
Зандхаузен
Шальке 04
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Зандхаузен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теструт Паскаль
|10 (1)
|0.31
|Бахманн Яник
|5
|0.16
|Суку Себио
|4 (1)
|0.13
|Хён Иммануэль
|3
|0.09
|Трибулл Том
|2
|0.06
|Эшвайн Александер
|2
|0.06
|Окороджи Чима
|1
|0.03
|Ценга Эрик
|1
|0.03
|Жиров Александр
|1
|0.03
|Дикмайер Деннис
|1
|0.03
|Зикер Арне
|1
|0.03
|Кейта-Рюэль Даниэль
|1
|0.03
|Рицмайер Марсель
|1
|0.03
|Думич Дарио
|1
|0.03
|Кутуджу Ахмед
|1
|0.03
|Кинсомби Кристиан
|1
|0.03
|Айдини Басхким
|1
|0.03
|Бенсоп Чарлисон
|0
|0
|Берко Эрих
|0
|0
|Диаките Умар
|0
|0
|Конте Кристиан
|0
|0
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теродде Симон
|27 (1)
|0.84
|Бюльтер Мариус
|10
|0.31
|Саласар Родриго
|4
|0.13
|Итакура Ко
|4
|0.13
|Оуведжан Томас
|3
|0.09
|Дрекслер Доминик
|3
|0.09
|Каминьски Марцин
|2
|0.06
|Чурлинов Дарко
|2
|0.06
|Пирингер Марвин
|2
|0.06
|Латца Данни
|2
|0.06
|Тиау Малик
|2
|0.06
|Идризи Бленди
|1
|0.03
|Виннхейм Андреас
|1
|0.03
|Айдин Мехмет
|1
|0.03
|Палссон Виктор
|0
|0
|Лоде Мариус
|0
|0
|Ранфтль Райнхольд
|0
|0
|Чалханоглу Керим
|0
|0
|Флик Флориан
|0
|0
|Михайлов Ярослав
|0
|0
Карточки
Зандхаузен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айдини Басхким
|9
|0
|Дикмайер Деннис
|8
|0
|Рицмайер Марсель
|6
|1
|Ценга Эрик
|7
|0
|Суку Себио
|7
|0
|Трибулл Том
|5
|0
|Хён Иммануэль
|5
|0
|Эшвайн Александер
|4
|0
|Бахманн Яник
|4
|0
|Диаките Умар
|2
|1
|Бенсоп Чарлисон
|3
|0
|Теструт Паскаль
|3
|0
|Жиров Александр
|3
|0
|Думич Дарио
|2
|0
|Девилль Морис
|2
|0
|Древес Патрик
|2
|0
|Окороджи Чима
|2
|0
|Уахим Анас
|2
|0
|Кинсомби Кристиан
|2
|0
|Куол Алоу
|0
|1
|Берко Эрих
|1
|0
|Ренен Николай
|1
|0
|Зойферт Нильс
|1
|0
|Кейта-Рюэль Даниэль
|1
|0
|Кутуджу Ахмед
|1
|0
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрекслер Доминик
|5
|0
|Пирингер Марвин
|5
|0
|Палссон Виктор
|3
|1
|Каминьски Марцин
|4
|0
|Чурлинов Дарко
|4
|0
|Саласар Родриго
|4
|0
|Флик Флориан
|4
|0
|Теродде Симон
|3
|0
|Латца Данни
|3
|0
|Итакура Ко
|3
|0
|Фрайсль Мартин
|3
|0
|Тиау Малик
|3
|0
|Виннхейм Андреас
|2
|0
|Ранфтль Райнхольд
|2
|0
|Бюльтер Мариус
|2
|0
|Идризи Бленди
|2
|0
|Чалханоглу Керим
|2
|0
|Айдин Мехмет
|2
|0
|Сане Салиф
|1
|0
|Оуведжан Томас
|1
|0
|Михайлов Ярослав
|1
|0
|Хопп Мэттью
|1
|0
|Матричани Хеннинг
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
30
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 11
21 Не забивали 17
3
20%
2
7%
1-15
2
13%
3
10%
16-30
1
7%
6
20%
31-45
2
13%
5
17%
46-60
2
13%
8
27%
61-75
5
33%
6
20%
76-90
Пропущено
29
16
12 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
5
17%
3
19%
1-15
2
7%
1
6%
16-30
5
17%
3
19%
31-45
7
24%
3
19%
46-60
4
14%
2
13%
61-75
6
21%
4
25%
76-90
Забито
23
34
6 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
2
9%
3
9%
1-15
2
9%
4
12%
16-30
2
9%
5
15%
31-45
4
17%
4
12%
46-60
6
26%
6
18%
61-75
7
30%
12
35%
76-90
Пропущено
23
28
7 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
2
9%
5
18%
1-15
4
17%
3
11%
16-30
1
4%
2
7%
31-45
3
13%
7
25%
46-60
5
22%
5
18%
61-75
8
35%
6
21%
76-90
Забито
38
64
12 В 1-м тайме 23
26 Во 2-м тайме 41
14 Забивали первыми 19
7 Не забивали 1
5
13%
5
8%
1-15
4
11%
7
11%
16-30
3
8%
11
17%
31-45
6
16%
9
14%
46-60
8
21%
14
22%
61-75
12
32%
18
28%
76-90
Пропущено
52
44
19 В 1-м тайме 17
33 Во 2-м тайме 27
16 Пропускали первыми 13
27 Не пропускали 22
7
13%
8
18%
1-15
6
12%
4
9%
16-30
6
12%
5
11%
31-45
10
19%
10
23%
46-60
9
17%
7
16%
61-75
14
27%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Зандхаузен
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Нюрнберг - Зандхаузен 2:4 Зандхаузен - Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен - Динамо Дрезден 2:1 Вердер - Зандхаузен 1:1
Зандхаузен - Ганза 0:1 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Ганновер 96 3:1 Хайденхайм - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Гамбург 1:1 Ингольштадт - Зандхаузен 0:0 Карлсруэ - Зандхаузен 0:2 Зандхаузен - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Зандхаузен - Ян 0:3 Базель - Зандхаузен 3:1 Фортуна - Зандхаузен 0:1 Хольштайн Киль - Зандхаузен 2:2 Зандхаузен - Падерборн 1:1 Шальке 04 - Зандхаузен 5:2 Санкт-Паули - Зандхаузен 3:1 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2
Шальке 04
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Шальке 04 - Вердер 1:4 Дармштадт - Шальке 04 2:5 Шальке 04 - Хайденхайм 3:0 Динамо Дрезден - Шальке 04 1:2
Шальке 04 - Ганновер 96 2:1 Ингольштадт - Шальке 04 0:3 Шальке 04 - Ганза 3:4 Карлсруэ - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Падерборн 2:0 Фортуна - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Ян 2:1 Кёльн - Шальке 04 2:2 Эрцгебирге Ауэ - Шальке 04 0:5 Шальке 04 - Хольштайн Киль 1:1 Гамбург - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Нюрнберг 4:1 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Зандхаузен 5:2 Вердер - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Дармштадт 2:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шальке 04
|Заявка
|32
|18
|5
|9
|67 - 41
|59
|2.
|Вердер
|Заявка
|32
|16
|9
|7
|60 - 43
|57
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|31
|16
|6
|9
|61 - 44
|54
|4.
|Санкт-Паули
|Заявка
|32
|15
|9
|8
|57 - 43
|54
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|32
|14
|9
|9
|48 - 44
|51
|6.
|Гамбург
|Заявка
|31
|13
|12
|6
|58 - 32
|51
|7.
|Падерборн
|Заявка
|31
|12
|11
|8
|54 - 41
|47
|8.
|Хайденхайм
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|39 - 45
|46
|9.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|42 - 51
|42
|10.
|Фортуна
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|43 - 39
|41
|11.
|Карлсруэ
|Заявка
|32
|9
|13
|10
|52 - 51
|40
|12.
|Ганза
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|39 - 49
|39
|13.
|Ян
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|49 - 46
|39
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|31 - 45
|39
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|32
|9
|11
|12
|39 - 51
|38
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|30 - 42
|30
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|31
|5
|8
|18
|31 - 63
|23
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|31
|4
|8
|19
|28 - 58
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|35 - 17
|34
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|25 - 18
|31
|3.
|Гамбург
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|34 - 16
|30
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|37 - 25
|29
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|33 - 23
|27
|6.
|Вердер
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|27 - 17
|27
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 21
|27
|8.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 23
|24
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|30 - 24
|23
|10.
|Ян
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|31 - 27
|22
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|13 - 17
|21
|12.
|Фортуна
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|26 - 20
|21
|13.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 16
|19
|14.
|Ганза
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 22
|16
|15.
|Падерборн
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|24 - 24
|16
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 28
|14
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|14 - 31
|12
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|30 - 17
|31
|2.
|Вердер
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|33 - 26
|30
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|30 - 16
|30
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|28 - 21
|27
|5.
|Зандхаузен
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|23 - 23
|24
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|23 - 23
|24
|7.
|Ганза
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|24 - 27
|23
|8.
|Гамбург
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|24 - 16
|21
|9.
|Санкт-Паули
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 26
|20
|10.
|Фортуна
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 19
|20
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 28
|18
|12.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|22 - 28
|18
|13.
|Карлсруэ
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|22 - 27
|17
|14.
|Ян
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 19
|17
|15.
|Хайденхайм
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|14 - 27
|15
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|13 - 26
|11
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 32
|11
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|16 - 33
|10