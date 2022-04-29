Стадион: Wohninvest WESERSTADION
1:0
Первый тайм: 20'
1:0
2' ГолФуллкруг Никлас
Ход матча
2'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 1
-
59 Владение мячом, % 41
23
Рапп
Николай
32
Фридль
Марко
28
Груев
Илия
27
Агу
Феликс
20
Шмид
Романо
21
Дене
Томас
23
Корб
Юлиан
19
Лоренц
Симон
10
Холтби
Льюис
11
Резе
Фабиан
18
Вридт
Квази
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Рапп НиколайЗащитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Груев ИлияПолузащитник
-
27 Агу ФеликсПолузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Шмидт НикласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ассале РожерНападающий
-
43 Динкчи ЭренНападающий
-
Главный тренер: Ole Werner
- Основной состав
-
21 Дене ТомасВратарь
-
23 Корб ЮлианЗащитник
-
19 Лоренц СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Вридт КвазиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Арп Янн-ФитеПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Порат ФиннПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Lucas Wolf
-
40 Niko Koulis
-
38 Nico Carrera
-
Главный тренер: Marcel Rapp
История личных встреч
Вердер
Хольштайн Киль
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фуллкруг Никлас
|17 (2)
|0.53
|Шмид Романо
|3
|0.09
|Фридль Марко
|3
|0.09
|Биттенкорт Леонардо
|2
|0.06
|Вайзер Митчелл
|2
|0.06
|Юнг Антони
|2
|0.06
|Рапп Николай
|2
|0.06
|Сарджент Джош
|2
|0.06
|Шмидт Никлас
|1
|0.03
|Велькович Милош
|1
|0.03
|Топрак Омер
|1
|0.03
|Груев Илия
|1
|0.03
|Эггештайн Максимилиан
|1 (1)
|0.03
|Гросс Кристиан
|0
|0
|Агу Феликс
|0
|0
|Динкчи Эрен
|0
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|0
|0
|Шенфельдер Оскар
|0
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюлинг Александер
|7 (4)
|0.22
|Пихлер Бенедикт
|7 (1)
|0.22
|Бартельс Фин
|4
|0.13
|Меес Джошуа
|4
|0.13
|Порат Финн
|3
|0.09
|Вридт Квази
|3
|0.09
|Арп Янн-Фите
|2
|0.06
|Скрибски Стивен
|2
|0.06
|Корб Юлиан
|2
|0.06
|Резе Фабиан
|1
|0.03
|Стернер Йонас
|1
|0.03
|Лоренц Симон
|1
|0.03
|Холтби Льюис
|0
|0
|Нойман Фил
|0
|0
|Ван ден Берг Йоханнес
|0
|0
|Киркесков Миккель
|0
|0
|Коменда Марко
|0
|0
|Зандер Филипп
|0
|0
Карточки
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридль Марко
|9
|0
|Биттенкорт Леонардо
|7
|0
|Рапп Николай
|7
|0
|Гросс Кристиан
|5
|1
|Юнг Антони
|6
|0
|Шмид Романо
|6
|0
|Велькович Милош
|4
|0
|Груев Илия
|4
|0
|Топрак Омер
|2
|0
|Дукш Марвин
|2
|0
|Фуллкруг Никлас
|2
|0
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0
|Цеттерер Михаэль
|1
|0
|Ассале Рожер
|1
|0
|Шмидт Никлас
|1
|0
|Май Ларс-Лукас
|1
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|1
|0
|Динкчи Эрен
|1
|0
|Шенфельдер Оскар
|1
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нойман Фил
|7
|0
|Мюлинг Александер
|7
|0
|Холтби Льюис
|4
|0
|Арп Янн-Фите
|4
|0
|Бартельс Фин
|3
|0
|Тескер Штефан
|3
|0
|Эррас Патрик
|3
|0
|Порат Финн
|3
|0
|Бенгер Марсель
|3
|0
|Пихлер Бенедикт
|3
|0
|Киркесков Миккель
|2
|0
|Скрибски Стивен
|2
|0
|Корб Юлиан
|2
|0
|Лоренц Симон
|2
|0
|Зандер Филипп
|2
|0
|Гелиос Иоаннис
|0
|1
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|Вридт Квази
|1
|0
|Дене Томас
|1
|0
|Арслан Ахмет
|1
|0
|Валь Хауке
|1
|0
|Резе Фабиан
|1
|0
|Коменда Марко
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
17
5 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 4
18 Не забивали 19
1
4%
2
12%
1-15
2
9%
2
12%
16-30
2
9%
1
6%
31-45
8
35%
5
29%
29%
46-60
5
22%
2
12%
61-75
5
22%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
16
28
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
3
19%
7
25%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
5
18%
31-45
4
25%
2
7%
46-60
3
19%
7
25%
61-75
2
13%
7
25%
76-90
Забито
32
21
9 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
18 Не забивали 19
3
9%
2
10%
1-15
2
6%
4
19%
16-30
4
13%
5
24%
31-45
10
31%
2
10%
46-60
4
13%
3
14%
61-75
9
28%
5
24%
76-90
Пропущено
27
22
12 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 11
2
7%
1
5%
1-15
3
11%
7
32%
16-30
7
26%
6
27%
31-45
3
11%
2
9%
46-60
6
22%
5
23%
61-75
6
22%
1
5%
76-90
Забито
55
38
14 В 1-м тайме 16
41 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 13
5 Не забивали 7
4
7%
4
11%
1-15
4
7%
6
16%
16-30
6
11%
6
16%
31-45
18
33%
7
18%
46-60
9
16%
5
13%
61-75
14
25%
10
26%
76-90
Пропущено
43
50
19 В 1-м тайме 26
24 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 25
5
12%
8
16%
1-15
5
12%
7
14%
16-30
9
21%
11
22%
31-45
7
16%
4
8%
46-60
9
21%
12
24%
61-75
8
19%
8
16%
76-90
Результаты последних матчей
Вердер
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Шальке 04 - Вердер 1:4 Вердер - Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули - Вердер 1:1 Вердер - Зандхаузен 1:1
Вердер - Дармштадт 1:0 Хайденхайм - Вердер 2:1 Вердер - Динамо Дрезден 2:1 Гамбург - Вердер 2:3 Вердер - Ингольштадт 1:1 Ганза - Вердер 1:2 Вердер - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Вердер 3:4 Вердер - Фортуна 3:0 Ганновер 96 - Вердер 2:2 Вердер - Виктория Берлин 3:0 Ганновер 96 - Вердер 1:4 Ян - Вердер 2:3 Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Вердер - Шальке 04 1:1
Хольштайн Киль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:1 Динамо Дрезден - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Гамбург 1:0 Дармштадт - Хольштайн Киль 3:1
Хольштайн Киль - Ингольштадт 1:0 Ганза - Хольштайн Киль 3:2 Хольштайн Киль - Падерборн 3:4 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:0 Хольштайн Киль - Карлсруэ 0:2 Эрцгебирге Ауэ - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Фортуна 1:0 Ян - Хольштайн Киль 1:2 Шальке 04 - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:0 Хольштайн Киль - Зандхаузен 2:2 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Хайденхайм - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1 Гамбург - Хольштайн Киль 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|1:0 Заявка
|32
|17
|9
|6
|59 - 40
|60
|2.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|32
|17
|6
|9
|65 - 40
|57
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|31
|16
|6
|9
|61 - 44
|54
|4.
|Санкт-Паули
|0:0 Заявка
|32
|15
|9
|8
|56 - 42
|54
|5.
|Нюрнберг
|0:0 Заявка
|32
|14
|9
|9
|47 - 43
|51
|6.
|Гамбург
|Заявка
|31
|13
|12
|6
|58 - 32
|51
|7.
|Хайденхайм
|0:0 Заявка
|32
|13
|8
|11
|38 - 42
|47
|8.
|Падерборн
|Заявка
|31
|12
|11
|8
|54 - 41
|47
|9.
|Карлсруэ
|0:0 Заявка
|32
|9
|14
|9
|52 - 49
|41
|10.
|Ганза
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|39 - 49
|39
|11.
|Ян
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|49 - 46
|39
|12.
|Фортуна
|0:0 Заявка
|32
|9
|12
|11
|40 - 38
|39
|13.
|Зандхаузен
|0:0 Заявка
|32
|9
|12
|11
|38 - 49
|39
|14.
|Хольштайн Киль
|0:1 Заявка
|32
|10
|9
|13
|39 - 50
|39
|15.
|Ганновер 96
|0:0 Заявка
|32
|9
|10
|13
|29 - 45
|37
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|30 - 42
|30
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|31
|5
|8
|18
|31 - 63
|23
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|31
|4
|8
|19
|28 - 58
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|0:0 Заявка
|16
|10
|4
|2
|34 - 16
|34
|2.
|Хайденхайм
|0:0 Заявка
|16
|9
|5
|2
|24 - 15
|32
|3.
|Гамбург
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|34 - 16
|30
|4.
|Вердер
|1:0 Заявка
|16
|8
|6
|2
|26 - 14
|30
|5.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|16
|9
|2
|5
|37 - 25
|29
|6.
|Дармштадт
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|33 - 23
|27
|7.
|Нюрнберг
|0:0 Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 21
|27
|8.
|Хольштайн Киль
|0:1 Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 23
|24
|9.
|Карлсруэ
|0:0 Заявка
|16
|5
|8
|3
|30 - 24
|23
|10.
|Ян
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|31 - 27
|22
|11.
|Фортуна
|0:0 Заявка
|16
|5
|6
|5
|26 - 20
|21
|12.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 16
|19
|13.
|Ганновер 96
|0:0 Заявка
|16
|4
|7
|5
|11 - 17
|19
|14.
|Ганза
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 22
|16
|15.
|Падерборн
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|24 - 24
|16
|16.
|Зандхаузен
|0:0 Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 26
|15
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|14 - 31
|12
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|30 - 17
|31
|2.
|Вердер
|1:0 Заявка
|16
|9
|3
|4
|33 - 26
|30
|3.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|16
|8
|4
|4
|28 - 15
|28
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|28 - 21
|27
|5.
|Зандхаузен
|0:0 Заявка
|16
|6
|6
|4
|23 - 23
|24
|6.
|Нюрнберг
|0:0 Заявка
|16
|6
|6
|4
|22 - 22
|24
|7.
|Ганза
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|24 - 27
|23
|8.
|Гамбург
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|24 - 16
|21
|9.
|Санкт-Паули
|0:0 Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 26
|20
|10.
|Карлсруэ
|0:0 Заявка
|16
|4
|6
|6
|22 - 25
|18
|11.
|Ганновер 96
|0:0 Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 28
|18
|12.
|Фортуна
|0:0 Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 18
|18
|13.
|Ян
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 19
|17
|14.
|Хайденхайм
|0:0 Заявка
|16
|4
|3
|9
|14 - 27
|15
|15.
|Хольштайн Киль
|0:1 Заявка
|16
|3
|6
|7
|19 - 27
|15
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|13 - 26
|11
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 32
|11
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|16 - 33
|10