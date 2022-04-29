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Германия: Бундеслига 2

2021-2022

Стадион:
Вердер
1:0
Первый тайм: 20'
Хольштайн Киль
0'
1:0
2' Гол
Фуллкруг Никлас
20'

Ход матча

2'
Фуллкруг Никлас
(Вайзер Митчелл)
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 1
  • 59 Владение мячом, % 41
Лучшие коэффициенты
Вердер
Ничья
Хольштайн Киль
1.39
5.30
7.42
Все Коэффициенты
1
Павленка
Иржи
23
Рапп
Николай
32
Фридль
Марко
3
Юнг
Антони
8
Вайзер
Митчелл
28
Груев
Илия
27
Агу
Феликс
20
Шмид
Романо
10
Биттенкорт
Леонардо
11
Фуллкруг
Никлас
7
Дукш
Марвин
21
Дене
Томас
23
Корб
Юлиан
19
Лоренц
Симон
5
Тескер
Штефан
15
Ван
ден
Берг
Йоханнес
14
Скрибски
Стивен
8
Мюлинг
Александер
10
Холтби
Льюис
11
Резе
Фабиан
17
Пихлер
Бенедикт
18
Вридт
Квази
Вердер
3-3-2-2
Хольштайн Киль
4-5-1

История личных встреч

Вердер
Хольштайн Киль

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

Б2
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фуллкруг Никлас 17 (2) 0.53
Шмид Романо 3 0.09
Фридль Марко 3 0.09
Биттенкорт Леонардо 2 0.06
Вайзер Митчелл 2 0.06
Юнг Антони 2 0.06
Рапп Николай 2 0.06
Сарджент Джош 2 0.06
Шмидт Никлас 1 0.03
Велькович Милош 1 0.03
Топрак Омер 1 0.03
Груев Илия 1 0.03
Эггештайн Максимилиан 1 (1) 0.03
Гросс Кристиан 0 0
Агу Феликс 0 0
Динкчи Эрен 0 0
Мбом Жан-Мануэль 0 0
Шенфельдер Оскар 0 0
Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюлинг Александер 7 (4) 0.22
Пихлер Бенедикт 7 (1) 0.22
Бартельс Фин 4 0.13
Меес Джошуа 4 0.13
Порат Финн 3 0.09
Вридт Квази 3 0.09
Арп Янн-Фите 2 0.06
Скрибски Стивен 2 0.06
Корб Юлиан 2 0.06
Резе Фабиан 1 0.03
Стернер Йонас 1 0.03
Лоренц Симон 1 0.03
Холтби Льюис 0 0
Нойман Фил 0 0
Ван ден Берг Йоханнес 0 0
Киркесков Миккель 0 0
Коменда Марко 0 0
Зандер Филипп 0 0

Карточки

Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридль Марко 9 0
Биттенкорт Леонардо 7 0
Рапп Николай 7 0
Гросс Кристиан 5 1
Юнг Антони 6 0
Шмид Романо 6 0
Велькович Милош 4 0
Груев Илия 4 0
Топрак Омер 2 0
Дукш Марвин 2 0
Фуллкруг Никлас 2 0
Эггештайн Максимилиан 1 0
Цеттерер Михаэль 1 0
Ассале Рожер 1 0
Шмидт Никлас 1 0
Май Ларс-Лукас 1 0
Мбом Жан-Мануэль 1 0
Динкчи Эрен 1 0
Шенфельдер Оскар 1 0
Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нойман Фил 7 0
Мюлинг Александер 7 0
Холтби Льюис 4 0
Арп Янн-Фите 4 0
Бартельс Фин 3 0
Тескер Штефан 3 0
Эррас Патрик 3 0
Порат Финн 3 0
Бенгер Марсель 3 0
Пихлер Бенедикт 3 0
Киркесков Миккель 2 0
Скрибски Стивен 2 0
Корб Юлиан 2 0
Лоренц Симон 2 0
Зандер Филипп 2 0
Гелиос Иоаннис 0 1
Фридьонссон Хольмберт 1 0
Вридт Квази 1 0
Дене Томас 1 0
Арслан Ахмет 1 0
Валь Хауке 1 0
Резе Фабиан 1 0
Коменда Марко 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
17
5 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 4
18 Не забивали 19
1
4%
2
12%
1-15
2
9%
2
12%
16-30
2
9%
1
6%
31-45
8
35%
5
29%
29%
46-60
5
22%
2
12%
61-75
5
22%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

16
28
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
3
19%
7
25%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
5
18%
31-45
4
25%
2
7%
46-60
3
19%
7
25%
61-75
2
13%
7
25%
76-90

Забито

32
21
9 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
18 Не забивали 19
3
9%
2
10%
1-15
2
6%
4
19%
16-30
4
13%
5
24%
31-45
10
31%
2
10%
46-60
4
13%
3
14%
61-75
9
28%
5
24%
76-90

Пропущено

27
22
12 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 11
2
7%
1
5%
1-15
3
11%
7
32%
16-30
7
26%
6
27%
31-45
3
11%
2
9%
46-60
6
22%
5
23%
61-75
6
22%
1
5%
76-90

Забито

55
38
14 В 1-м тайме 16
41 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 13
5 Не забивали 7
4
7%
4
11%
1-15
4
7%
6
16%
16-30
6
11%
6
16%
31-45
18
33%
7
18%
46-60
9
16%
5
13%
61-75
14
25%
10
26%
76-90

Пропущено

43
50
19 В 1-м тайме 26
24 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 25
5
12%
8
16%
1-15
5
12%
7
14%
16-30
9
21%
11
22%
31-45
7
16%
4
8%
46-60
9
21%
12
24%
61-75
8
19%
8
16%
76-90

Результаты последних матчей

Вердер
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Шальке 04 - Вердер 1:4 Вердер - Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули - Вердер 1:1 Вердер - Зандхаузен 1:1
Вердер - Дармштадт 1:0 Хайденхайм - Вердер 2:1 Вердер - Динамо Дрезден 2:1 Гамбург - Вердер 2:3 Вердер - Ингольштадт 1:1 Ганза - Вердер 1:2 Вердер - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Вердер 3:4 Вердер - Фортуна 3:0 Ганновер 96 - Вердер 2:2 Вердер - Виктория Берлин 3:0 Ганновер 96 - Вердер 1:4 Ян - Вердер 2:3 Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Вердер - Шальке 04 1:1
Хольштайн Киль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:1 Динамо Дрезден - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Гамбург 1:0 Дармштадт - Хольштайн Киль 3:1
Хольштайн Киль - Ингольштадт 1:0 Ганза - Хольштайн Киль 3:2 Хольштайн Киль - Падерборн 3:4 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:0 Хольштайн Киль - Карлсруэ 0:2 Эрцгебирге Ауэ - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Фортуна 1:0 Ян - Хольштайн Киль 1:2 Шальке 04 - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:0 Хольштайн Киль - Зандхаузен 2:2 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Хайденхайм - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1 Гамбург - Хольштайн Киль 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер 1:0 Заявка 32 17 9 6 59 - 40 60
2. Шальке 04 0:0 Заявка 32 17 6 9 65 - 40 57
3. Дармштадт Заявка 31 16 6 9 61 - 44 54
4. Санкт-Паули 0:0 Заявка 32 15 9 8 56 - 42 54
5. Нюрнберг 0:0 Заявка 32 14 9 9 47 - 43 51
6. Гамбург Заявка 31 13 12 6 58 - 32 51
7. Хайденхайм 0:0 Заявка 32 13 8 11 38 - 42 47
8. Падерборн Заявка 31 12 11 8 54 - 41 47
9. Карлсруэ 0:0 Заявка 32 9 14 9 52 - 49 41
10. Ганза Заявка 31 10 9 12 39 - 49 39
11. Ян Заявка 31 10 9 12 49 - 46 39
12. Фортуна 0:0 Заявка 32 9 12 11 40 - 38 39
13. Зандхаузен 0:0 Заявка 32 9 12 11 38 - 49 39
14. Хольштайн Киль 0:1 Заявка 32 10 9 13 39 - 50 39
15. Ганновер 96 0:0 Заявка 32 9 10 13 29 - 45 37
16. Динамо Дрезден Заявка 31 7 9 15 30 - 42 30
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 31 5 8 18 31 - 63 23
18. Ингольштадт Заявка 31 4 8 19 28 - 58 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули 0:0 Заявка 16 10 4 2 34 - 16 34
2. Хайденхайм 0:0 Заявка 16 9 5 2 24 - 15 32
3. Гамбург Заявка 16 8 6 2 34 - 16 30
4. Вердер 1:0 Заявка 16 8 6 2 26 - 14 30
5. Шальке 04 0:0 Заявка 16 9 2 5 37 - 25 29
6. Дармштадт Заявка 15 8 3 4 33 - 23 27
7. Нюрнберг 0:0 Заявка 16 8 3 5 25 - 21 27
8. Хольштайн Киль 0:1 Заявка 16 7 3 6 20 - 23 24
9. Карлсруэ 0:0 Заявка 16 5 8 3 30 - 24 23
10. Ян Заявка 16 6 4 6 31 - 27 22
11. Фортуна 0:0 Заявка 16 5 6 5 26 - 20 21
12. Динамо Дрезден Заявка 15 5 4 6 17 - 16 19
13. Ганновер 96 0:0 Заявка 16 4 7 5 11 - 17 19
14. Ганза Заявка 15 4 4 7 15 - 22 16
15. Падерборн Заявка 16 3 7 6 24 - 24 16
16. Зандхаузен 0:0 Заявка 16 3 6 7 15 - 26 15
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 16 3 3 10 14 - 31 12
18. Ингольштадт Заявка 15 2 4 9 12 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 15 9 4 2 30 - 17 31
2. Вердер 1:0 Заявка 16 9 3 4 33 - 26 30
3. Шальке 04 0:0 Заявка 16 8 4 4 28 - 15 28
4. Дармштадт Заявка 16 8 3 5 28 - 21 27
5. Зандхаузен 0:0 Заявка 16 6 6 4 23 - 23 24
6. Нюрнберг 0:0 Заявка 16 6 6 4 22 - 22 24
7. Ганза Заявка 16 6 5 5 24 - 27 23
8. Гамбург Заявка 15 5 6 4 24 - 16 21
9. Санкт-Паули 0:0 Заявка 16 5 5 6 22 - 26 20
10. Карлсруэ 0:0 Заявка 16 4 6 6 22 - 25 18
11. Ганновер 96 0:0 Заявка 16 5 3 8 18 - 28 18
12. Фортуна 0:0 Заявка 16 4 6 6 14 - 18 18
13. Ян Заявка 15 4 5 6 18 - 19 17
14. Хайденхайм 0:0 Заявка 16 4 3 9 14 - 27 15
15. Хольштайн Киль 0:1 Заявка 16 3 6 7 19 - 27 15
16. Динамо Дрезден Заявка 16 2 5 9 13 - 26 11
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 15 2 5 8 17 - 32 11
18. Ингольштадт Заявка 16 2 4 10 16 - 33 10
Лучшие коэффициенты
Вердер
Ничья
Хольштайн Киль
1.39
5.30
7.42
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вердер 1:0 Хольштайн Киль онлайн

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Хольштайн Киль
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