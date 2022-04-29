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  3. Дания: Суперлига. Борьба за выживание

Стадион: Зрители: 4298
Виборг
1:1
Конец матча
Нордшелланн
0'
61' Желтая карточка
Бюрги Николас
1:0
78' Пенальти
Леманс Клинт
84' Желтая карточка
Леманс Клинт
1:1
84' Гол
Свенссон Даниэль
90'+6

Ход матча

61'
Бюрги Николас
 
70'
Ibrahim Said
Бакиз Юнес
 
70'
 
Беньямин Нюгрен
Хансен Мадс
70'
 
Лонвейк Джастин
Андерсен Магнус
70'
 
Диоманде Мохаммед
Mads Soendergaard
70'
Леманс Клинт
Бонде Якуб
 
78'
Леманс Клинт
1:0
78'
 
Ernest Nuamah
Бидструп Мадс
84'
Леманс Клинт
 
84'
1:1
Свенссон Даниэль
89'
Крамер Ларс
Бех Тобиас
 
89'
Путрос Франс Диа
Аниембе Даниэль
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 4
  • 11 Нарушения правил 2
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

1
Педерсен
Лукас
Лунд
24
Аниембе
Даниэль
26
Бюрги
Николас
3
Лауритсен
Мадс
7
Christian
Soerensen
II
8
Лонвейк
Джастин
13
Jeppe
Groenning
17
Бонде
Якуб
31
Бех
Тобиас
11
Грот
Джей-Рой
23
Бакиз
Юнес
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Adamo
Nagalo
27
Свенссон
Даниэль
18
Бидструп
Мадс
6
Кристенсен
Якоб
8
Андерсен
Магнус
II
22
Антман
Оливер
48
Хансен
Мадс
17
Саймон
Адингра
Виборг
4-3-3
Нордшелланн
4-3-3

История личных встреч

Виборг
Нордшелланн

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
6 побед 0 ничьих 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

15 матчей

13.3%
20%
66.7%
2 победы 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

6.7%
33.3%
60%
1 победа 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

40%
13.3%
46.7%
6 побед 2 ничьи 7 побед

История матчей

СБЗВ
2:0
ТМК
1:2
СД
2:2
СД
1:2
ТМК
2:1
СД
4:3
СД
0:4
СД
1:0
СД
1:1
СД
0:1
СД
1:3
СД
2:0
СД
1:1
СЛ
5:3
СЛ
2:3

Результаты последних матчей

Виборг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Нордшелланн - Виборг 2:0 Виборг - Оденсе 1:1 Орхус - Виборг 0:2 Вайле - Виборг 2:2
Виборг - Сённерйюск 2:1 Виборг - Гамбург 5:4 Орхус - Виборг 1:1 Виборг - Вайле 2:0 Митьюлланд - Виборг 3:1 Виборг - Копенгаген 0:2 Раннерс - Виборг 0:1 Орхус - Виборг 1:2 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 Брондбю - Виборг 2:1 Нордшелланн - Виборг 1:2 Виборг - Яммербугт 5:0 Виборг - Хобро 2:0 Виборг - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Виборг 2:3 Санкт-Паули - Виборг 2:2
Нордшелланн
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Нордшелланн - Виборг 2:0 Вайле - Нордшелланн 0:0 Нордшелланн - Сённерйюск 2:0 Нордшелланн - Орхус 2:2
Оденсе - Нордшелланн 2:1 Копенгаген - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Сённерйюск 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Нордшелланн - Раннерс 0:0 Нордшелланн - Брондбю 0:2 Нордшелланн - Хельсинборг 4:2 Нордшелланн - Люнгбю 0:0 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Гётеборг 3:0 Нордшелланн - Виборг 1:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Силькеборг 1:1 Гамбург - Нордшелланн 7:4 Виборг - Нордшелланн 2:2 Нордшелланн - Ольборг 0:2
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Кристиан Соренсен пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем
  • 95'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 95'
    Кристиан Соренсен из команды Виборг делает неудачный навес.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Виборг
  • 94'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 93'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 93'
    Грот Джей-Рой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    93'
    Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн подал угловой справа.
  • 93'
    Саймон Адингра мяч отрикошетил от ворот
  • 92'
    Контроль мяча: Виборг: 39%, Норшеланн: 61%.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • 91'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 91'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
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    • 90'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 90'
      Ибрагим Саид пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем
    • 90'
      Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 90'
      Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 89'
      Аниембе Даниэль получил травму и заменен. Путрос Франс Диа выходит на поле.
    • 89'
      Тактическая замена. Тобиас Бех уходит с поля и его заменяет Крамер Ларс II
    • 88'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 87'
      Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 87'
      Шанс! Саймон Адингра из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
    • 86'
      Ernest Nuamah из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 86'
      Контроль мяча: Виборг: 39%, Норшеланн: 61%.
    • 85'
      Виборг контролирует мяч.
    • Описание гола
      84'
      Г О О О О Л - Даниэль Свенссон из команды Норшеланн забивает головой!
    • 84'
      Плохо сыграл Лауритсен Мадс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
    • 84'
      Ernest Nuamah из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • Желтая карточка
      84'
      Леманс Клинт получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      83'
      Леманс Клинт из команды Виборг заходит слишком далеко, он валит Вилладсен Оливер.
    • 83'
      Контроль мяча: Виборг: 38%, Норшеланн: 62%.
    • 83'
      Педерсен Лукас Лунд взял и забрал мяч на выходе
    • 82'
      Беньямин Нюгрен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
    • Фол, нарушение
      82'
      Кристиан Соренсен из команды Виборг опасно и грубо сыграл. Вилладсен Оливер пострадал.
    • 81'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 81'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает пас партнеру.
    • 80'
      Бюрги Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 80'
      Саймон Адингра из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 80'
      Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 79'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 78'
      Тактическая замена. Бидструп Мадс уходит с поля и его заменяет Ernest Nuamah
    • Описание гола
      78'
      Г О О О О О Л - Леманс Клинт из команды Виборг забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Андреас Хансен прыгнул не в ту сторону.
    • 77'
      После проверки VAR судья изменил решение - Виборг пробьет пенальти!
    • 75'
      Контроль мяча: Виборг: 39%, Норшеланн: 61%.
    • 74'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 70'
      Тактическая замена. Бонде Якуб уходит с поля и его заменяет Леманс Клинт
    • 70'
      Тактическая замена. Андерсен Магнус II уходит с поля и его заменяет Мохаммед Диоманд
    • 70'
      Тактическая замена. Лонвейк Джастин уходит с поля и его заменяет Мадс Сендергор
    • 70'
      Тактическая замена. Хансен Мадс уходит с поля и его заменяет Беньямин Нюгрен
    • 70'
      Саймон Адингра пробил после навеса, но Лукас Лунд Педерсен спас! Опасный момент упущен!
    • Фол, нарушение
      70'
      Даниэль Свенссон задерживает мяч рукой
    • 70'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 70'
      Саймон Адингра из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 70'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 70'
      Тактическая замена. Бакиз Юнес уходит с поля и его заменяет Ибрагим Саид
    • 69'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 68'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 68'
      Аниембе Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 68'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 68'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 67'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 67'
      Кристиан Соренсен из команды Виборг отправил кросс в штрафную...
    • 67'
      Виборг контролирует мяч.
    • 67'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 66'
      Контроль мяча: Виборг: 38%, Норшеланн: 62%.
    • 66'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 66'
      Лауритсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      66'
      Андерсен Магнус II из команды Норшеланн подал угловой справа.
    • 65'
      Виборг выполняет удар от ворот.
    • 65'
      Хансен Мадс нанес удар чуть мимо. Близко!
    • 64'
      Андерсен Магнус II из команды Норшеланн делает пас партнеру.
    • 64'
      Хансен Киан из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 64'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      63'
      Судья сигнализирует, что Аниембе Даниэль из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Саймон Адингра
    • 63'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 62'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 62'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 61'
      Контроль мяча: Виборг: 38%, Норшеланн: 62%.
    • Желтая карточка
      61'
      Бюрги Николас получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      60'
      Безумный фол. Бюрги Николас грубо играет против соперника. Пострадал Бидструп Мадс
    • 60'
      Норшеланн выполняет удар от ворот.
    • 60'
      Шанс! Бюрги Николас из команды Виборг пробил головой, но мимо
    • Угловой
      60'
      Кристиан Соренсен из команды Виборг подал угловой слева.
    • 59'
      Виборг контролирует мяч.
    • 58'
      Виборг контролирует мяч.
    • 58'
      Виборг контролирует мяч.
    • 57'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 57'
      Контроль мяча: Виборг: 38%, Норшеланн: 62%.
    • 56'
      Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Офсайд
      56'
      Андерсен Магнус II из команды Норшеланн в офсайде
    • 56'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 55'
      Бидструп Мадс нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 55'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
    • 55'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 55'
      Лауритсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 55'
      Андерсен Магнус II из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 55'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 54'
      Педерсен Лукас Лунд взял и забрал мяч на выходе
    • 54'
      Кристиан Соренсен из команды Виборг отправил кросс в штрафную...
    • 53'
      Виборг начинает контратаку
    • 53'
      Виборг выполняет удар от ворот.
    • 53'
      Хансен Мадс решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 53'
      Контроль мяча: Виборг: 38%, Норшеланн: 62%.
    • Фол, нарушение
      52'
      Судья сигнализирует, что Йеппе Гроннинг из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Хансен Мадс
    • 52'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 51'
      Бюрги Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 51'
      Саймон Адингра из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • Угловой
      51'
      Андерсен Магнус II из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
    • 51'
      Игрок команды Виборг выносит мяч на угловой
    • 51'
      Игрок команды Норшеланн исполняет передачу
    • 51'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 51'
      Кристиан Соренсен из команды Виборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
    • 50'
      Адамо Нагало выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 50'
      Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 50'
      Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 49'
      Андерсен Магнус II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 49'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 49'
      Виборг контролирует мяч.
    • Офсайд
      48'
      Даниэль Свенссон из команды Норшеланн в офсайде
    • 47'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 47'
      Лауритсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 47'
      Саймон Адингра из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 46'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • Фол, нарушение
      46'
      Судья сигнализирует, что Бакиз Юнес из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Вилладсен Оливер
    • 46'
      Тобиас Бех из команды Виборг делает передачу одноклубнику.
    • 45'
      Кристиан Соренсен из команды Виборг отправил кросс в штрафную...
    • 45'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 44'
      Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 44'
      Йеппе Гроннинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 44'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
    • 44'
      Контроль мяча: Виборг: 36%, Норшеланн: 64%.
    • 43'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      43'
      Судья сигнализирует, что Бакиз Юнес из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Антман Оливер
    • 43'
      Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 43'
      Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 42'
      Кристиан Соренсен из команды Виборг отправил кросс в штрафную...
    • 42'
      Бонде Якуб из команды Виборг отправил кросс в штрафную...
    • 42'
      Кристиан Соренсен из команды Виборг отправил кросс в штрафную...
    • 42'
      Виборг контролирует мяч.
    • 41'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 41'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 40'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 40'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 39'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 39'
      Бакиз Юнес из команды Виборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
    • 38'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • Травма, повреждение
      38'
      Йеппе Гроннинг возвращается на поле.
    • 37'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      37'
      Ох, нехорошо это выглядит. Йеппе Гроннинг получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 36'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Травма, повреждение
      36'
      Йеппе Гроннинг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 36'
      Контроль мяча: Виборг: 36%, Норшеланн: 64%.
    • Офсайд
      35'
      Саймон Адингра из команды Норшеланн в офсайде
    • Офсайд
      35'
      Грот Джей-Рой из команды Виборг в офсайде
    • 34'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 34'
      Виборг выполняет удар от ворот.
    • 33'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 32'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 32'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 31'
      Контроль мяча: Виборг: 28%, Норшеланн: 72%.
    • 31'
      Норшеланн выполняет удар от ворот.
    • 31'
      Бакиз Юнес не смог попасть в створ ударом издали
    • 30'
      Норшеланн выполняет удар от ворот.
    • 30'
      Лонвейк Джастин из команды Виборг делает неудачный навес.
    • 30'
      Йеппе Гроннинг из команды Виборг четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.
    • 30'
      Бидструп Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 29'
      Бакиз Юнес из команды Виборг отправил кросс в штрафную...
    • Фол, нарушение
      29'
      Судья сигнализирует, что Йеппе Гроннинг из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Андерсен Магнус II
    • 28'
      Бакиз Юнес из команды Виборг делает навес прямо в штрафную.
    • 28'
      Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 27'
      Виборг контролирует мяч.
    • 27'
      Контроль мяча: Виборг: 28%, Норшеланн: 72%.
    • 27'
      Аниембе Даниэль из команды Виборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
    • 26'
      Педерсен Лукас Лунд взял и забрал мяч на выходе
    • 26'
      Антман Оливер из команды Норшеланн делает неудачный навес.
    • 26'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 25'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 25'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 24'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 24'
      Виборг контролирует мяч.
    • Офсайд
      23'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн в офсайде
    • 23'
      Даниэль Свенссон из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 23'
      Кристиан Соренсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 22'
      Андерсен Магнус II из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 22'
      Контроль мяча: Виборг: 28%, Норшеланн: 72%.
    • Фол, нарушение
      22'
      Судья сигнализирует, что Йеппе Гроннинг из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Бидструп Мадс
    • 21'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 20'
      Норшеланн выполняет удар от ворот.
    • 20'
      Аниембе Даниэль из команды Виборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
    • 20'
      Виборг контролирует мяч.
    • 19'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 18'
      Контроль мяча: Виборг: 28%, Норшеланн: 72%.
    • 18'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 18'
      Даниэль Свенссон из команды Норшеланн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 18'
      Антман Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 17'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 17'
      Саймон Адингра нанес удар издали, а Лукас Лунд Педерсен отбил его обратно в игру!
    • 17'
      Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 16'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 16'
      Виборг начинает контратаку
    • 16'
      Виборг выполняет удар от ворот.
    • 16'
      Саймон Адингра из команды Норшеланн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
    • 16'
      Бюрги Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 15'
      Андерсен Магнус II из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • Фол, нарушение
      15'
      Судья сигнализирует, что Йеппе Гроннинг из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Антман Оливер
    • 14'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 14'
      Лауритсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 14'
      Антман Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • Угловой
      14'
      Андерсен Магнус II из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
    • 14'
      Должен был быть гол! Антман Оливер имел отличный шанс, но Лукас Лунд Педерсен не дал голу состоятся!
    • 13'
      Саймон Адингра из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 13'
      Контроль мяча: Виборг: 36%, Норшеланн: 64%.
    • 12'
      Бюрги Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 12'
      Андерсен Магнус II из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 12'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 11'
      Хансен Мадс нанес удар, мяч был парирован, но Лукас Лунд Педерсен не удержал его в руках.
    • 11'
      Саймон Адингра из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
    • 11'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 11'
      Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 10'
      Лауритсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 10'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 10'
      Лонвейк Джастин из команды Виборг четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.
    • 9'
      Даниэль Свенссон из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 9'
      Саймон Адингра из команды Норшеланн увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
    • 8'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 8'
      Виборг контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      7'
      Судья сигнализирует, что Кристиан Соренсен из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Вилладсен Оливер
    • 7'
      Виборг выполняет удар от ворот.
    • 7'
      Контроль мяча: Виборг: 32%, Норшеланн: 68%.
    • 6'
      Виборг выполняет удар от ворот.
    • 6'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
    • 6'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 5'
      Лауритсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 5'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 4'
      Адамо Нагало выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 4'
      Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • Фол, нарушение
      3'
      Судья сигнализирует, что Даниэль Свенссон из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Аниембе Даниэль
    • 3'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 2'
      Виборг контролирует мяч.
    • 2'
      Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
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