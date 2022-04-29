Стадион: Энерги Виборг Арена Зрители: 4298
1:1
Конец матча
61' Желтая карточкаБюрги Николас
1:0
78' ПенальтиЛеманс Клинт
84' Желтая карточкаЛеманс Клинт
1:1
84' ГолСвенссон Даниэль
Ход матча
61'
78'
1:0
84'
84'
1:1
Статистика матча
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1 Голы 1
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2 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 5
-
1 Угловые 4
-
1 Офсайды 4
-
11 Нарушения правил 2
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
17
Бонде
Якуб
31
Бех
Тобиас
23
Бакиз
Юнес
39
Adamo
Nagalo
48
Хансен
Мадс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бонде ЯкубПолузащитник
-
31 Бех ТобиасНападающий
- Нападающий
-
23 Бакиз ЮнесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
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19 Жамбурек ЯнПолузащитник
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14 Леманс КлинтПолузащитник
- Нападающий
-
30 Ibrahim SaidНападающий
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-
Главный тренер: Jacob Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Adamo NagaloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
48 Хансен МадсНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
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33 Leo Walta
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Главный тренер: Flemming Pedersen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Виборг
Нордшелланн
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
6 побед 0 ничьих 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
15 матчей
13.3%
20%
66.7%
2 победы 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
6.7%
33.3%
60%
1 победа 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
40%
13.3%
46.7%
6 побед 2 ничьи 7 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Виборг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Нордшелланн - Виборг 2:0 Виборг - Оденсе 1:1 Орхус - Виборг 0:2 Вайле - Виборг 2:2
Виборг - Сённерйюск 2:1 Виборг - Гамбург 5:4 Орхус - Виборг 1:1 Виборг - Вайле 2:0 Митьюлланд - Виборг 3:1 Виборг - Копенгаген 0:2 Раннерс - Виборг 0:1 Орхус - Виборг 1:2 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 Брондбю - Виборг 2:1 Нордшелланн - Виборг 1:2 Виборг - Яммербугт 5:0 Виборг - Хобро 2:0 Виборг - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Виборг 2:3 Санкт-Паули - Виборг 2:2
Нордшелланн
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Нордшелланн - Виборг 2:0 Вайле - Нордшелланн 0:0 Нордшелланн - Сённерйюск 2:0 Нордшелланн - Орхус 2:2
Оденсе - Нордшелланн 2:1 Копенгаген - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Сённерйюск 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Нордшелланн - Раннерс 0:0 Нордшелланн - Брондбю 0:2 Нордшелланн - Хельсинборг 4:2 Нордшелланн - Люнгбю 0:0 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Гётеборг 3:0 Нордшелланн - Виборг 1:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Силькеборг 1:1 Гамбург - Нордшелланн 7:4 Виборг - Нордшелланн 2:2 Нордшелланн - Ольборг 0:2