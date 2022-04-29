Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Ибрагим Саид пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем

Второй тайм начался

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Даниэль Свенссон из команды Норшеланн в офсайде

Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Норшеланн выполняет удар от ворот.

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Г О О О О Л - Даниэль Свенссон из команды Норшеланн забивает головой!

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Тобиас Бех из команды Виборг делает передачу одноклубнику.

45' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Йеппе Гроннинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.

43' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Удар от ворот произведет Виборг

41' Удар от ворот произведет Виборг

40' Норшеланн контролирует мяч.

40' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Норшеланн контролирует мяч.

39' Бакиз Юнес из команды Виборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

38' Норшеланн контролирует мяч.

37' Матч возобновлен

37' Ох, нехорошо это выглядит. Йеппе Гроннинг получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Йеппе Гроннинг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Саймон Адингра из команды Норшеланн в офсайде

34' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Виборг выполняет удар от ворот.

33' Норшеланн контролирует мяч.

32' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Норшеланн контролирует мяч.

31' Норшеланн выполняет удар от ворот.

31' Бакиз Юнес не смог попасть в створ ударом издали

30' Норшеланн выполняет удар от ворот.

30' Бидструп Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

28' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Антман Оливер из команды Норшеланн делает неудачный навес.

26' Норшеланн начинает контратаку

25' Норшеланн пытается что-то создать.

25' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Адамо Нагало из команды Норшеланн в офсайде

23' Даниэль Свенссон из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

23' Кристиан Соренсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Норшеланн контролирует мяч.

20' Норшеланн выполняет удар от ворот.

20' Аниембе Даниэль из команды Виборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

19' Норшеланн контролирует мяч.

18' Удар от ворот произведет Норшеланн

18' Даниэль Свенссон из команды Норшеланн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

18' Антман Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

17' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Саймон Адингра нанес удар издали, а Лукас Лунд Педерсен отбил его обратно в игру!

17' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Виборг выполняет удар от ворот.

16' Саймон Адингра из команды Норшеланн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

16' Бюрги Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Лауритсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Антман Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

14' Андерсен Магнус II из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.

14' Должен был быть гол! Антман Оливер имел отличный шанс, но Лукас Лунд Педерсен не дал голу состоятся!

13' Саймон Адингра из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

12' Бюрги Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Хансен Мадс нанес удар, мяч был парирован, но Лукас Лунд Педерсен не удержал его в руках.

11' Саймон Адингра из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

11' Норшеланн начинает контратаку

11' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Лауритсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

9' Даниэль Свенссон из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

9' Саймон Адингра из команды Норшеланн увидел, что есть свободная зона и сделал пас...

8' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Виборг выполняет удар от ворот.

6' Виборг выполняет удар от ворот.

6' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

6' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Лауритсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Адамо Нагало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

3' Судья сигнализирует, что Даниэль Свенссон из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Аниембе Даниэль

2' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Норшеланн начинает с центра поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола