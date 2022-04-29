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Турция: Суперлига

2021-2022

Стадион:
Фенербахче
3:2
Конец матча
Газиантеп
0'
1:0
5' Гол
Росси Диего
52' Желтая карточка
Джилободжи Папи
55' Желтая карточка
Кициу Стелиос
55' Желтая карточка
Кавечи Ирфан
55' Желтая карточка
Ветрих Амедей
1:0
57' Не забитый пенальти
Дурсун Сердар
2:0
62' Гол
Дурсун Сердар
2:1
64' Гол
Сагаль Анхело
69' Желтая карточка
Максим Александру
80' Желтая карточка
Азиз Сердар
3:1
82' Гол
Зайц Миха
3:2
90' Пенальти
Максим Александру
90'+9
1
Байиндыр
Алтай
30
Сангаре
Назим
4
Азиз
Сердар
32
Тиссеран
Марсель
16
Кадыоглу
Ферди
20
Густаво
Диас
26
Зайц
Миха
17
Кавечи
Ирфан
8
Яндаш
Мерт
Хакан
9
Росси
Диего
19
Дурсун
Сердар
1
Гювенч
Гюнай
3
Джилободжи
Папи
15
Эрсой
Эртугрул
6
Тошка
Алин
70
Кициу
Стелиос
74
Ветрих
Амедей
21
Эрдоган
Доган
44
Максим
Александру
28
Сагаль
Анхело
25
Фигейредо
Жоау
10
Демир
Мухаммет
Фенербахче
4-2-3-1
Газиантеп
3-5-2

История личных встреч

Фенербахче
Газиантеп

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

С
3:2
С
3:1
С
3:1
С
0:2
С
5:0

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дурсун Сердар 13 (4) 0.37
Зайц Миха 9 0.26
Озил Месут 8 (4) 0.23
Росси Диего 6 0.17
Валенсия Эннер 5 (1) 0.14
Бериша Мергим 4 0.11
Пелкас Димитрис 4 0.11
Кавечи Ирфан 3 0.09
Гюлер Арда 3 (1) 0.09
Новак Филип 2 0.06
Кадыоглу Ферди 2 0.06
Осайи-Самуэль Брайт 1 0.03
Сангаре Назим 1 0.03
Салаи Аттила 1 0.03
Соса Хосе 1 0.03
Азиз Сердар 1 0.03
Креспо Мигель 1 0.03
Густаво Диас 1 0.03
Ким Мин-Чжэ 1 0.03
Яндаш Мерт Хакан 0 0
Байиндыр Алтай 0 0
Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Максим Александру 12 (8) 0.33
Фигейредо Жоау 8 0.22
Демир Мухаммет 6 (1) 0.17
Джилободжи Папи 5 0.14
Соялп Фуркан 3 0.08
Сагаль Анхело 3 (1) 0.08
Колкер Стивен 2 0.06
Мендиль Хамза 1 0.03
Меркель Александр 1 0.03
Нияз Реджеп 1 0.03
Нуха Дико 1 0.03
Кициу Стелиос 0 0
Эрдоган Доган 0 0
Эрсой Эртугрул 0 0
Пехливан Халиль 0 0
Джейлан Огуз 0 0
Мирза Кихан 0 0

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Азиз Сердар 8 0
Яндаш Мерт Хакан 7 0
Кавечи Ирфан 5 1
Ким Мин-Чжэ 5 1
Новак Филип 4 1
Креспо Мигель 5 0
Тиссеран Марсель 3 1
Зайц Миха 4 0
Салаи Аттила 4 0
Кадыоглу Ферди 4 0
Густаво Диас 3 0
Осайи-Самуэль Брайт 3 0
Дурсун Сердар 2 0
Пелкас Димитрис 2 0
Сангаре Назим 2 0
Бериша Мергим 2 0
Росси Диего 2 0
Озер Берке 2 0
Байиндыр Алтай 2 0
Соса Хосе 1 0
Валенсия Эннер 1 0
Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фигейредо Жоау 9 0
Джилободжи Папи 7 1
Кициу Стелиос 8 0
Мендиль Хамза 6 1
Сагаль Анхело 5 1
Максим Александру 6 0
Эрдоган Доган 3 1
Нияз Реджеп 4 0
Эрсой Эртугрул 4 0
Колкер Стивен 3 0
Демир Мухаммет 3 0
Гювенч Гюнай 3 0
Соялп Фуркан 3 0
Тошка Алин 3 0
Джейлан Огуз 3 0
Озер Кенан 2 0
Ветрих Амедей 2 0
Меркель Александр 2 0
Нуха Дико 2 0
Эль-Мессауди Ахмед 2 0
Тюрк Юсуф 1 0

Голы по времени матча

Забито

33
16
13 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 3
18 Не забивали 24
6
18%
1
6%
1-15
5
15%
4
25%
16-30
2
6%
3
19%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
9
27%
3
19%
61-75
11
33%
5
31%
76-90

Пропущено

17
33
7 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 15
1
6%
4
12%
1-15
2
12%
3
9%
16-30
4
24%
10
30%
31-45
3
18%
3
9%
46-60
4
24%
5
15%
61-75
3
18%
8
24%
76-90

Забито

34
31
15 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 9
19 Не забивали 23
3
9%
6
19%
1-15
7
21%
3
10%
16-30
5
15%
3
10%
31-45
8
24%
6
19%
46-60
3
9%
6
19%
61-75
8
24%
7
23%
76-90

Пропущено

20
17
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
4
20%
1
6%
1-15
3
15%
4
24%
16-30
2
10%
1
6%
31-45
2
10%
1
6%
46-60
5
25%
5
29%
29%
61-75
4
20%
5
29%
29%
76-90

Забито

67
47
28 В 1-м тайме 20
39 Во 2-м тайме 27
22 Забивали первыми 12
2 Не забивали 12
9
13%
7
15%
1-15
12
18%
7
15%
16-30
7
10%
6
13%
31-45
8
12%
6
13%
46-60
12
18%
9
19%
61-75
19
28%
12
26%
76-90

Пропущено

37
50
16 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 26
5
14%
5
10%
1-15
5
14%
7
14%
16-30
6
16%
11
22%
31-45
5
14%
4
8%
46-60
9
24%
10
20%
61-75
7
19%
13
26%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ризеспор - Фенербахче 0:6 Фенербахче - Шахтёр Донецк 1:0 Фенербахче - Гёзтепе 2:0 Фенербахче - Галатасарай 2:0
Кайсериспор - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Коньяспор 2:1 Аланьяспор - Фенербахче 2:5 Фенербахче - Трабзонспор 1:1 Касымпаша - Фенербахче 1:2 Славия Прага - Фенербахче 3:2 Фенербахче - Хатайспор 2:0 Фенербахче - Славия Прага 2:3 Гиресунспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Кайсериспор 0:1 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 0:1 Сивасспор - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Алтай 2:1 Антальяспор - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Адана Демирспор 1:2 Фенербахче - Афжет Афьонспор 2:0
Газиантеп
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Газиантеп - Гёзтепе 1:1 Коньяспор - Газиантеп 4:1 Газиантеп - Трабзонспор 0:0 Касымпаша - Газиантеп 2:1
Газиантеп - Галатасарай 3:1 Гиресунспор - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Хатайспор 2:2 Аланьяспор - Газиантеп 2:1 Алтай - Газиантеп 3:2 Газиантеп - Малатьяспор 0:0 Газиантеп - Адана Демирспор 0:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Касымпаша - Газиантеп 1:2 Газиантеп - Сивасспор 5:1 Газиантеп - Гиляни 1:0 Антальяспор - Газиантеп 0:0 Бешикташ - Газиантеп 1:0 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 3:1 Газиантеп - Бурсаспор 1:1 Ризеспор - Газиантеп 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 34 22 10 2 63 - 29 76
2. Фенербахче 35 20 8 7 67 - 37 68
3. Коньяспор 34 19 7 8 59 - 38 64
4. Истанбул Башакшехир 34 17 6 11 49 - 32 57
5. Адана Демирспор 35 14 10 11 50 - 42 52
6. Аланьяспор 34 15 7 12 59 - 56 52
7. Бешикташ 34 13 12 9 49 - 44 51
8. Антальяспор 34 14 9 11 44 - 40 51
9. Фатих Карагюмрюк 34 14 8 12 42 - 49 50
10. Хатайспор 34 14 7 13 50 - 54 49
11. Касымпаша 34 13 8 13 56 - 47 47
12. Галатасарай 34 13 8 13 45 - 47 47
13. Сивасспор 34 11 12 11 44 - 43 45
14. Кайсериспор 34 11 10 13 47 - 55 43
15. Гиресунспор 35 12 7 16 38 - 41 43
16. Газиантеп 0:0 36 11 10 15 45 - 52 43
17. Алтай 34 8 6 20 34 - 50 30
18. Ризеспор 34 8 6 20 33 - 65 30
19. Гёзтепе 34 7 7 20 38 - 58 28
20. Малатьяспор 0:0 35 5 6 24 25 - 58 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коньяспор 17 12 4 1 32 - 12 40
2. Трабзонспор 17 11 6 0 31 - 14 39
3. Фенербахче 18 11 4 3 33 - 17 37
4. Газиантеп 0:0 18 10 7 1 32 - 16 37
5. Истанбул Башакшехир 17 11 1 5 27 - 14 34
6. Бешикташ 17 10 4 3 30 - 21 34
7. Антальяспор 17 9 5 3 30 - 16 32
8. Фатих Карагюмрюк 17 9 5 3 26 - 16 32
9. Хатайспор 16 9 4 3 31 - 18 31
10. Кайсериспор 17 9 4 4 27 - 19 31
11. Галатасарай 17 9 3 5 26 - 18 30
12. Адана Демирспор 17 8 5 4 27 - 15 29
13. Касымпаша 17 8 4 5 32 - 22 28
14. Ризеспор 18 8 2 8 23 - 29 26
15. Сивасспор 17 6 8 3 25 - 17 26
16. Аланьяспор 17 7 4 6 34 - 30 25
17. Гиресунспор 18 7 4 7 22 - 20 25
18. Алтай 17 5 3 9 17 - 22 18
19. Гёзтепе 17 4 2 11 17 - 25 14
20. Малатьяспор 0:0 17 3 3 11 19 - 35 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 17 11 4 2 32 - 15 37
2. Фенербахче 17 9 4 4 34 - 20 31
3. Аланьяспор 17 8 3 6 25 - 26 27
4. Коньяспор 17 7 3 7 27 - 26 24
5. Истанбул Башакшехир 17 6 5 6 22 - 18 23
6. Адана Демирспор 18 6 5 7 23 - 27 23
7. Сивасспор 17 5 4 8 19 - 26 19
8. Касымпаша 17 5 4 8 24 - 25 19
9. Антальяспор 17 5 4 8 14 - 24 19
10. Хатайспор 18 5 3 10 19 - 36 18
11. Гиресунспор 17 5 3 9 16 - 21 18
12. Фатих Карагюмрюк 17 5 3 9 16 - 33 18
13. Галатасарай 17 4 5 8 19 - 29 17
14. Бешикташ 17 3 8 6 19 - 23 17
15. Гёзтепе 17 3 5 9 21 - 33 14
16. Алтай 17 3 3 11 17 - 28 12
17. Кайсериспор 17 2 6 9 20 - 36 12
18. Малатьяспор 0:0 18 2 3 13 6 - 23 9
19. Газиантеп 0:0 18 1 3 14 13 - 36 6
20. Ризеспор 16 0 4 12 10 - 36 4
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    • Описание гола
      5'
      Г О О О О Л - Росси Диего бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Фенербахче 3:2 Газиантеп онлайн

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