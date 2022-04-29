Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу
3:2
Конец матча
1:0
5' ГолРосси Диего
52' Желтая карточкаДжилободжи Папи
55' Желтая карточкаКициу Стелиос
55' Желтая карточкаКавечи Ирфан
55' Желтая карточкаВетрих Амедей
1:0
57' Не забитый пенальтиДурсун Сердар
2:0
62' ГолДурсун Сердар
2:1
64' ГолСагаль Анхело
69' Желтая карточкаМаксим Александру
80' Желтая карточкаАзиз Сердар
3:1
82' ГолЗайц Миха
3:2
90' ПенальтиМаксим Александру
Ход матча
5'
1:0
52'
55'
55'
55'
57'
1:0
62'
64'
80'
82'
3:1
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 3
-
4 Угловые 7
-
2 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 8
-
50 Владение мячом, % 50
20
Густаво
Диас
26
Зайц
Миха
17
Кавечи
Ирфан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Густаво ДиасПолузащитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Озер БеркеВратарь
-
54 Четин ОсманВратарь
-
37 Новак ФилипЗащитник
- Полузащитник
-
25 Гюлер АрдаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ismail Kartal
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Джейлан ОгузПолузащитник
-
26 Мирза Кихан
-
-
Главный тренер: Erol Bulut
История личных встреч
Фенербахче
Газиантеп
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дурсун Сердар
|13 (4)
|0.37
|Зайц Миха
|9
|0.26
|Озил Месут
|8 (4)
|0.23
|Росси Диего
|6
|0.17
|Валенсия Эннер
|5 (1)
|0.14
|Бериша Мергим
|4
|0.11
|Пелкас Димитрис
|4
|0.11
|Кавечи Ирфан
|3
|0.09
|Гюлер Арда
|3 (1)
|0.09
|Новак Филип
|2
|0.06
|Кадыоглу Ферди
|2
|0.06
|Осайи-Самуэль Брайт
|1
|0.03
|Сангаре Назим
|1
|0.03
|Салаи Аттила
|1
|0.03
|Соса Хосе
|1
|0.03
|Азиз Сердар
|1
|0.03
|Креспо Мигель
|1
|0.03
|Густаво Диас
|1
|0.03
|Ким Мин-Чжэ
|1
|0.03
|Яндаш Мерт Хакан
|0
|0
|Байиндыр Алтай
|0
|0
Газиантеп
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Максим Александру
|12 (8)
|0.33
|Фигейредо Жоау
|8
|0.22
|Демир Мухаммет
|6 (1)
|0.17
|Джилободжи Папи
|5
|0.14
|Соялп Фуркан
|3
|0.08
|Сагаль Анхело
|3 (1)
|0.08
|Колкер Стивен
|2
|0.06
|Мендиль Хамза
|1
|0.03
|Меркель Александр
|1
|0.03
|Нияз Реджеп
|1
|0.03
|Нуха Дико
|1
|0.03
|Кициу Стелиос
|0
|0
|Эрдоган Доган
|0
|0
|Эрсой Эртугрул
|0
|0
|Пехливан Халиль
|0
|0
|Джейлан Огуз
|0
|0
|Мирза Кихан
|0
|0
Карточки
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Азиз Сердар
|8
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|7
|0
|Кавечи Ирфан
|5
|1
|Ким Мин-Чжэ
|5
|1
|Новак Филип
|4
|1
|Креспо Мигель
|5
|0
|Тиссеран Марсель
|3
|1
|Зайц Миха
|4
|0
|Салаи Аттила
|4
|0
|Кадыоглу Ферди
|4
|0
|Густаво Диас
|3
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|3
|0
|Дурсун Сердар
|2
|0
|Пелкас Димитрис
|2
|0
|Сангаре Назим
|2
|0
|Бериша Мергим
|2
|0
|Росси Диего
|2
|0
|Озер Берке
|2
|0
|Байиндыр Алтай
|2
|0
|Соса Хосе
|1
|0
|Валенсия Эннер
|1
|0
Газиантеп
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фигейредо Жоау
|9
|0
|Джилободжи Папи
|7
|1
|Кициу Стелиос
|8
|0
|Мендиль Хамза
|6
|1
|Сагаль Анхело
|5
|1
|Максим Александру
|6
|0
|Эрдоган Доган
|3
|1
|Нияз Реджеп
|4
|0
|Эрсой Эртугрул
|4
|0
|Колкер Стивен
|3
|0
|Демир Мухаммет
|3
|0
|Гювенч Гюнай
|3
|0
|Соялп Фуркан
|3
|0
|Тошка Алин
|3
|0
|Джейлан Огуз
|3
|0
|Озер Кенан
|2
|0
|Ветрих Амедей
|2
|0
|Меркель Александр
|2
|0
|Нуха Дико
|2
|0
|Эль-Мессауди Ахмед
|2
|0
|Тюрк Юсуф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
33
16
13 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 3
18 Не забивали 24
6
18%
1
6%
1-15
5
15%
4
25%
16-30
2
6%
3
19%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
9
27%
3
19%
61-75
11
33%
5
31%
76-90
Пропущено
17
33
7 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 15
1
6%
4
12%
1-15
2
12%
3
9%
16-30
4
24%
10
30%
31-45
3
18%
3
9%
46-60
4
24%
5
15%
61-75
3
18%
8
24%
76-90
Забито
34
31
15 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 9
19 Не забивали 23
3
9%
6
19%
1-15
7
21%
3
10%
16-30
5
15%
3
10%
31-45
8
24%
6
19%
46-60
3
9%
6
19%
61-75
8
24%
7
23%
76-90
Пропущено
20
17
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
4
20%
1
6%
1-15
3
15%
4
24%
16-30
2
10%
1
6%
31-45
2
10%
1
6%
46-60
5
25%
5
29%
29%
61-75
4
20%
5
29%
29%
76-90
Забито
67
47
28 В 1-м тайме 20
39 Во 2-м тайме 27
22 Забивали первыми 12
2 Не забивали 12
9
13%
7
15%
1-15
12
18%
7
15%
16-30
7
10%
6
13%
31-45
8
12%
6
13%
46-60
12
18%
9
19%
61-75
19
28%
12
26%
76-90
Пропущено
37
50
16 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 26
5
14%
5
10%
1-15
5
14%
7
14%
16-30
6
16%
11
22%
31-45
5
14%
4
8%
46-60
9
24%
10
20%
61-75
7
19%
13
26%
76-90
Результаты последних матчей
Фенербахче
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ризеспор - Фенербахче 0:6 Фенербахче - Шахтёр Донецк 1:0 Фенербахче - Гёзтепе 2:0 Фенербахче - Галатасарай 2:0
Кайсериспор - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Коньяспор 2:1 Аланьяспор - Фенербахче 2:5 Фенербахче - Трабзонспор 1:1 Касымпаша - Фенербахче 1:2 Славия Прага - Фенербахче 3:2 Фенербахче - Хатайспор 2:0 Фенербахче - Славия Прага 2:3 Гиресунспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Кайсериспор 0:1 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 0:1 Сивасспор - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Алтай 2:1 Антальяспор - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Адана Демирспор 1:2 Фенербахче - Афжет Афьонспор 2:0
Газиантеп
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Газиантеп - Гёзтепе 1:1 Коньяспор - Газиантеп 4:1 Газиантеп - Трабзонспор 0:0 Касымпаша - Газиантеп 2:1
Газиантеп - Галатасарай 3:1 Гиресунспор - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Хатайспор 2:2 Аланьяспор - Газиантеп 2:1 Алтай - Газиантеп 3:2 Газиантеп - Малатьяспор 0:0 Газиантеп - Адана Демирспор 0:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Касымпаша - Газиантеп 1:2 Газиантеп - Сивасспор 5:1 Газиантеп - Гиляни 1:0 Антальяспор - Газиантеп 0:0 Бешикташ - Газиантеп 1:0 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 3:1 Газиантеп - Бурсаспор 1:1 Ризеспор - Газиантеп 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|34
|22
|10
|2
|63 - 29
|76
|2.
|Фенербахче
|35
|20
|8
|7
|67 - 37
|68
|3.
|Коньяспор
|34
|19
|7
|8
|59 - 38
|64
|4.
|Истанбул Башакшехир
|34
|17
|6
|11
|49 - 32
|57
|5.
|Адана Демирспор
|35
|14
|10
|11
|50 - 42
|52
|6.
|Аланьяспор
|34
|15
|7
|12
|59 - 56
|52
|7.
|Бешикташ
|34
|13
|12
|9
|49 - 44
|51
|8.
|Антальяспор
|34
|14
|9
|11
|44 - 40
|51
|9.
|Фатих Карагюмрюк
|34
|14
|8
|12
|42 - 49
|50
|10.
|Хатайспор
|34
|14
|7
|13
|50 - 54
|49
|11.
|Касымпаша
|34
|13
|8
|13
|56 - 47
|47
|12.
|Галатасарай
|34
|13
|8
|13
|45 - 47
|47
|13.
|Сивасспор
|34
|11
|12
|11
|44 - 43
|45
|14.
|Кайсериспор
|34
|11
|10
|13
|47 - 55
|43
|15.
|Гиресунспор
|35
|12
|7
|16
|38 - 41
|43
|16.
|Газиантеп
|0:0
|36
|11
|10
|15
|45 - 52
|43
|17.
|Алтай
|34
|8
|6
|20
|34 - 50
|30
|18.
|Ризеспор
|34
|8
|6
|20
|33 - 65
|30
|19.
|Гёзтепе
|34
|7
|7
|20
|38 - 58
|28
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|35
|5
|6
|24
|25 - 58
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коньяспор
|17
|12
|4
|1
|32 - 12
|40
|2.
|Трабзонспор
|17
|11
|6
|0
|31 - 14
|39
|3.
|Фенербахче
|18
|11
|4
|3
|33 - 17
|37
|4.
|Газиантеп
|0:0
|18
|10
|7
|1
|32 - 16
|37
|5.
|Истанбул Башакшехир
|17
|11
|1
|5
|27 - 14
|34
|6.
|Бешикташ
|17
|10
|4
|3
|30 - 21
|34
|7.
|Антальяспор
|17
|9
|5
|3
|30 - 16
|32
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|17
|9
|5
|3
|26 - 16
|32
|9.
|Хатайспор
|16
|9
|4
|3
|31 - 18
|31
|10.
|Кайсериспор
|17
|9
|4
|4
|27 - 19
|31
|11.
|Галатасарай
|17
|9
|3
|5
|26 - 18
|30
|12.
|Адана Демирспор
|17
|8
|5
|4
|27 - 15
|29
|13.
|Касымпаша
|17
|8
|4
|5
|32 - 22
|28
|14.
|Ризеспор
|18
|8
|2
|8
|23 - 29
|26
|15.
|Сивасспор
|17
|6
|8
|3
|25 - 17
|26
|16.
|Аланьяспор
|17
|7
|4
|6
|34 - 30
|25
|17.
|Гиресунспор
|18
|7
|4
|7
|22 - 20
|25
|18.
|Алтай
|17
|5
|3
|9
|17 - 22
|18
|19.
|Гёзтепе
|17
|4
|2
|11
|17 - 25
|14
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|17
|3
|3
|11
|19 - 35
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|17
|11
|4
|2
|32 - 15
|37
|2.
|Фенербахче
|17
|9
|4
|4
|34 - 20
|31
|3.
|Аланьяспор
|17
|8
|3
|6
|25 - 26
|27
|4.
|Коньяспор
|17
|7
|3
|7
|27 - 26
|24
|5.
|Истанбул Башакшехир
|17
|6
|5
|6
|22 - 18
|23
|6.
|Адана Демирспор
|18
|6
|5
|7
|23 - 27
|23
|7.
|Сивасспор
|17
|5
|4
|8
|19 - 26
|19
|8.
|Касымпаша
|17
|5
|4
|8
|24 - 25
|19
|9.
|Антальяспор
|17
|5
|4
|8
|14 - 24
|19
|10.
|Хатайспор
|18
|5
|3
|10
|19 - 36
|18
|11.
|Гиресунспор
|17
|5
|3
|9
|16 - 21
|18
|12.
|Фатих Карагюмрюк
|17
|5
|3
|9
|16 - 33
|18
|13.
|Галатасарай
|17
|4
|5
|8
|19 - 29
|17
|14.
|Бешикташ
|17
|3
|8
|6
|19 - 23
|17
|15.
|Гёзтепе
|17
|3
|5
|9
|21 - 33
|14
|16.
|Алтай
|17
|3
|3
|11
|17 - 28
|12
|17.
|Кайсериспор
|17
|2
|6
|9
|20 - 36
|12
|18.
|Малатьяспор
|0:0
|18
|2
|3
|13
|6 - 23
|9
|19.
|Газиантеп
|0:0
|18
|1
|3
|14
|13 - 36
|6
|20.
|Ризеспор
|16
|0
|4
|12
|10 - 36
|4