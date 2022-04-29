Рюэрсон на левом фланге сделал неточный пас вперёд на ход Бекеру.

Кнохе в центральном круге толкнул в спину Нганкама.

Авонийи на левом фланге забрался в офсайд.

Левелинг в центре поля толкнул в спину Гисельмана.

Кнохе вывел слева к воротам Авонийи, чей удар в дальний угол низом сумел накрыть Линде.

Прёмель справа навесил на Фогльзаммера, который головой пробил точно в Линде.

Прёмель у угла штрафной площади наступил на ногу Хрготе.

Подача Виллемса слева со штрафного получилась слабой и Авонийи мяч от ворот выбил.

Навес Нганкама в цент штрафнолй площади на Хрготу перехватил Рённов, сыгравший на выходе.

Рюэрсон у центрального круга попал по ногам Рашлю и получил жёлтую. карточку.

Тильман от углового флага навесил к воротам, откуда мяч выбил Еккель.

Прёмель сыграл на подборе у штрафной площади и с девятнадцати метров пробил выше ворот.

Нганкам слева с острого угла не смог нанести прицельный удар по воротам.

Бекер слева прострелил на Авонийи, который в борьбе с Иттером не смог нанести удар по воротам. Мяч отскочил в руки Линде.

Второй тайм в Берлине!

В перерыве в составе "Униона" произошла замена: вместо Генки Харагути на поле вышел Андреас Фогльзаммер.

Еккель на фланге аккуратно отобрал мяч у Нганкама.

Гисельман справа со штрафного навесил в руки Линде.

43' Заброс Триммеля вперёд на Авонийи получился слишком сильным. Мяч прилетел в руки Линде.

42' Авонийи оказался в офсайде.

40' Харагути справа сделал неточный пас в штрафную площадь на Хедиру.

39' Тильман от углового флага навесил неудачно. Мяч сверху опустился на сетку ворот.

38' Удар Виллемса слева с линии штрафной площади соперники заблокировали.

36' Гисельман на чужой половине поля ударил по ногам Тильмана.

35' "Гройтер Фюрт" продолжает смело действовать на чужой половине поля. Берлинской команде приходится обороняться.

33' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

ХРГОТА!!! Хргота сыграл на подборе справа в штрафной площади и с четырнадцати метров пробил в дальнюю "девятку".

32' Триммель справа со штрафного навесил к дальней штанге, где от ноги Иттера мяч полетел в собственные ворота. Линде сыграл внимательно и футбольный снаряд поймал.

31' Виллемс на фланге сыграл рукой и получил жёлтую карточку.

30' Триммель слева со штрафного навесил к воротам, откуда мяч выбил Виллемс.

28' Бекер справа навес к дальней штанге исполнил слишком сильно. Аста выбил мяч за боковую линию поля.

27' Хозяева разыграли угловой удар и отошли с мячом к центральному кругу.

26' Бекер слева прорвался к воротам, где у него мяч выбил Иттер.

25' "Унион" комбинирует у центрального круга.

24' Замена в составе "Униона": вместо Доминика Хайнца на поле вышел Юлиан Рюэрсон.

22' Хайнцу требуется помощь медиков.

21' Виргевер на фланге выбил мяч у Авонийи.

20' Хргота справа с двадцати четырёх метров пробил рядом с дальней штангой.

19' "Унион" стал чаще бывать на чужой половине поля. Передачи в штрафную площадь не проходят.

18' Рашль с двадцати двух метров пробил в перекладину.

16' Рашль на чужой половине поля сбил Хедиру.

15' Удар Хрготы слева от угла штрафной площади соперники заблокировали.

14' Кнохе оказался в офсайде при навеса слева со штрафного.

13' Бекер справа прострелил в штрафную площадь, где Авонийи не смог добраться до мяча.

12' Триммель справа прострелил к воротам, где Авонийи с десяти метров в касание пробил рядом с правой штангой.

11' Хргота не смог замкнуть прострел Асты справа. Бранимир не смог удачно попасть по мячу.

10' Аста справа не стал подавать к воротам, а сделал пас на партнёров назад.

9' Первые минуты встречи проходят с преимуществом "Гройтер Фюрта". Хозяева игру в пас впереди пока не могут наладить.

8' Еккель на чужой половине поля толкнул в спину Хрготу.

7' Вторая подача Виллемса от углового флага опасной не получилась. Хозяева выбили мяч от ворот.

6' Виллемс исполнил угловой удар, но арбитр прервал подачу свистком, отправившись наводить порядок у ворот.

5' Тильман исполнил первый угловой удар в матче. На ближней штанге хозяева мяч выбили после навеса Тимоти.

4' Хргота слева навесил к воротам, где Еккель выбил мяч за пределы поля.

3' Хргота слева забрался в офсайд.

2' "Унион" играет в красной форме, "Гройтер Фюрт" - в чёрно-зелёной.