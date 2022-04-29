  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2021-2022

Германия: Бундеслига

2021-2022

Стадион:
Унион Берлин
0:1
Второй тайм: 67'
Гройтер Фюрт
0'
31' Желтая карточка
Виллемс Джетро
0:1
33' Гол
Хргота Бранимир
54' Желтая карточка
Рюэрсон Юлиан
67'
0:1. Гол Бранимира Хргота (видео...

Ход матча

24'
Рюэрсон Юлиан
Хайнц Доминик
 
31'
 
Виллемс Джетро
33'
0:1
Хргота Бранимир
46'
Фогльзаммер Андреас
Харагути Генки
 
54'
Рюэрсон Юлиан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 121
Унион Берлин 91.7% (111)
X 6.6% (8)
Гройтер Фюрт 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Унион Берлин
Ничья
Гройтер Фюрт
1.29
6.20
14.42
Все Коэффициенты
Новости
19
Рённов
Фредерик
3
Еккель
Пауль
31
Кнохе
Робин
33
Хайнц
Доминик
28
Триммель
Кристофер
24
Харагути
Генки
8
Хедира
Рани
21
Прёмель
Гриша
23
Гисельман
Нико
14
Авонийи
Тайво
27
Бекер
Шеральдо
26
Линде
Андреас
22
Гризбек
Себастьян
24
Виргевер
Ник
27
Иттер
Джанлука
2
Аста
Симон
20
Рашль
Тобиас
21
Тильман
Тимоти
15
Виллемс
Джетро
40
Левелинг
Джейми
17
Нганкам
Жессик
10
Хргота
Бранимир
Унион Берлин
3-5-2
Гройтер Фюрт
3-4-1-2

История личных встреч

Унион Берлин
Гройтер Фюрт

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
50%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед

19 матчей

15.8%
26.3%
57.9%
3 победы 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

10.5%
31.6%
57.9%
2 победы 6 ничьих 11 побед

История матчей

Б
1:0
Б2
1:1
Б2
4:0
Б2
2:1
Б2
3:1
Б2
1:2
Б2
1:1
Б2
2:0
Б2
1:2
Б2
2:2
Б2
0:1
Б2
1:1
Б2
2:4
Б2
5:0
Б2
0:4
Б2
1:0
Б2
1:2
Б2
0:0
Б2
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 13 (1) 0.41
Прёмель Гриша 6 0.19
Крузе Макс 5 (3) 0.16
Гисельман Нико 3 0.09
Бекер Шеральдо 3 0.09
Харагути Генки 2 0.06
Бехренс Кевин 2 0.06
Фогльзаммер Андреас 2 0.06
Михель Свен 2 0.06
Рюэрсон Юлиан 2 0.06
Баумгартль Тимо 1 0.03
Триммель Кристофер 1 0.03
Ощипка Бастиан 0 0
Хедира Рани 0 0
Шефер Андраш 0 0
Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 9 (5) 0.28
Левелинг Джейми 5 0.16
Нильсен Ховард 2 0.06
Дуджак Джереми 2 0.06
Иттен Седрик 2 0.06
Тильман Тимоти 1 0.03
Виллемс Джетро 1 0.03
Гризбек Себастьян 1 0.03
Майерхёфер Марко 1 0.03
Зегуйн Пауль 0 0
Иттер Джанлука 0 0
Нганкам Жессик 0 0
Абиама Диксон 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хедира Рани 6 0
Фридрих Марвин 4 1
Кнохе Робин 5 0
Баумгартль Тимо 5 0
Прёмель Гриша 5 0
Еккель Пауль 5 0
Триммель Кристофер 4 0
Бекер Шеральдо 4 0
Гисельман Нико 3 0
Рюэрсон Юлиан 3 0
Луте Андреас 2 0
Мёхвальд Кевин 2 0
Харагути Генки 2 0
Шефер Андраш 2 0
Крузе Макс 1 0
Фогльзаммер Андреас 1 0
Рённов Фредерик 1 0
Бехренс Кевин 1 0
Михель Свен 1 0
Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зегуйн Пауль 9 0
Гризбек Себастьян 6 0
Виллемс Джетро 5 0
Бауэр Максимилиан 5 0
Кристиансен Макс 4 0
Хргота Бранимир 3 0
Иттер Джанлука 3 0
Левелинг Джейми 3 0
Абиама Диксон 3 0
Стефан Леитл 2 0
Сарпей Ханс 2 0
Виргевер Ник 2 0
Нильсен Ховард 2 0
Грин Джулиан 2 0
Тильман Тимоти 2 0
Барри Абдурахман 2 0
Дуджак Джереми 1 0
Иттен Седрик 1 0
Хоогма Джастин 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
13
13 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 5
19 Не забивали 22
4
18%
1
8%
1-15
6
27%
1
8%
16-30
3
14%
5
38%
31-45
4
18%
1
8%
46-60
3
14%
3
23%
61-75
2
9%
2
15%
76-90

Пропущено

13
44
7 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 29
2 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 13
3
23%
5
11%
1-15
3
23%
4
9%
16-30
1
8%
6
14%
31-45
0
0%
9
20%
46-60
2
15%
9
20%
61-75
4
31%
11
25%
76-90

Забито

24
15
9 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 21
2
8%
4
27%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
6
25%
3
20%
46-60
4
17%
5
33%
61-75
5
21%
2
13%
76-90

Пропущено

23
29
13 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
3
13%
3
10%
1-15
6
26%
4
14%
16-30
4
17%
7
24%
31-45
5
22%
4
14%
46-60
0
0%
4
14%
61-75
5
22%
7
24%
76-90

Забито

46
28
22 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 16
17 Забивали первыми 11
7 Не забивали 12
6
13%
5
18%
1-15
9
20%
2
7%
16-30
7
15%
5
18%
31-45
10
22%
4
14%
46-60
7
15%
8
29%
61-75
7
15%
4
14%
76-90

Пропущено

36
73
20 В 1-м тайме 29
16 Во 2-м тайме 44
12 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 25
6
17%
8
11%
1-15
9
25%
8
11%
16-30
5
14%
13
18%
31-45
5
14%
13
18%
46-60
2
6%
13
18%
61-75
9
25%
18
25%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Герта - Унион Берлин 1:4
Унион Берлин - Кёльн 1:0 Бавария - Унион Берлин 4:0 Унион Берлин - Штуттгарт 1:1 Вольфсбург - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Санкт-Паули 2:1 Унион Берлин - Майнц 3:1 Арминия - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Боруссия Д 0:3 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Видзев Лодзь 0:0 Боруссия М - Унион Берлин 1:2 Герта - Унион Берлин 2:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Байер Л - Унион Берлин 2:2 Бохум - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Гройтер Фюрт - Байер Л 1:4 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 0:0 Гройтер Фюрт - Боруссия М 0:2 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 0:0
Ян - Гройтер Фюрт 0:3 Гройтер Фюрт - Фрайбург 0:0 Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6 Бохум - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Кёльн 1:1 Бавария - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Герта 2:1 Вольфсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Майнц 2:1 Арминия - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Штуттгарт 0:0 Гройтер Фюрт - Аугсбург 0:0 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 31 24 3 4 92 - 30 75
2. Боруссия Д Заявка 31 20 3 8 77 - 46 63
3. Байер Л Заявка 31 16 7 8 72 - 44 55
4. РБ Лейпциг Заявка 31 16 6 9 66 - 33 54
5. Фрайбург Заявка 31 14 10 7 52 - 37 52
6. Унион Берлин 0:1 Заявка 32 14 8 10 42 - 41 50
7. Кёльн Заявка 31 13 10 8 47 - 45 49
8. Хоффенхайм Заявка 31 13 7 11 52 - 47 46
9. Айнтрахт Фр Заявка 31 10 10 11 42 - 44 40
10. Майнц Заявка 31 11 6 14 43 - 41 39
11. Вольфсбург Заявка 31 11 4 16 39 - 51 37
12. Бохум Заявка 30 10 6 14 30 - 45 36
13. Аугсбург Заявка 31 9 8 14 36 - 47 35
14. Боруссия М Заявка 30 9 8 13 45 - 58 35
15. Герта Заявка 31 9 5 17 34 - 66 32
16. Штуттгарт Заявка 31 6 10 15 36 - 55 28
17. Арминия Заявка 31 5 11 15 24 - 49 26
18. Гройтер Фюрт 1:0 Заявка 32 4 8 20 26 - 76 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 13 1 2 46 - 13 40
2. Боруссия Д Заявка 15 12 0 3 47 - 23 36
3. РБ Лейпциг Заявка 16 10 2 4 39 - 17 32
4. Унион Берлин 0:1 Заявка 16 9 4 3 21 - 15 31
5. Кёльн Заявка 16 9 4 3 27 - 20 31
6. Майнц Заявка 15 9 4 2 28 - 8 31
7. Фрайбург Заявка 16 8 5 3 31 - 21 29
8. Хоффенхайм Заявка 15 8 4 3 29 - 16 28
9. Байер Л Заявка 15 8 2 5 35 - 22 26
10. Бохум Заявка 15 7 4 4 19 - 16 25
11. Вольфсбург Заявка 16 7 2 7 23 - 19 23
12. Аугсбург Заявка 15 6 4 5 22 - 21 22
13. Боруссия М Заявка 15 6 4 5 25 - 25 22
14. Герта Заявка 16 6 3 7 23 - 31 21
15. Айнтрахт Фр Заявка 16 4 6 6 19 - 21 18
16. Штуттгарт Заявка 15 5 3 7 25 - 30 18
17. Гройтер Фюрт 1:0 Заявка 16 3 5 8 14 - 30 14
18. Арминия Заявка 15 2 8 5 13 - 21 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 11 2 2 46 - 17 35
2. Байер Л Заявка 16 8 5 3 37 - 22 29
3. Боруссия Д Заявка 16 8 3 5 30 - 23 27
4. Фрайбург Заявка 15 6 5 4 21 - 16 23
5. РБ Лейпциг Заявка 15 6 4 5 27 - 16 22
6. Айнтрахт Фр Заявка 15 6 4 5 23 - 23 22
7. Унион Берлин 0:1 Заявка 16 5 4 7 21 - 26 19
8. Хоффенхайм Заявка 16 5 3 8 23 - 31 18
9. Кёльн Заявка 15 4 6 5 20 - 25 18
10. Вольфсбург Заявка 15 4 2 9 16 - 32 14
11. Аугсбург Заявка 16 3 4 9 14 - 26 13
12. Боруссия М Заявка 15 3 4 8 20 - 33 13
13. Арминия Заявка 16 3 3 10 11 - 28 12
14. Герта Заявка 15 3 2 10 11 - 35 11
15. Бохум Заявка 15 3 2 10 11 - 29 11
16. Штуттгарт Заявка 16 1 7 8 11 - 25 10
17. Майнц Заявка 16 2 2 12 15 - 33 8
18. Гройтер Фюрт 1:0 Заявка 16 1 3 12 12 - 46 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    70'
    Хедира у центрального круга сбил Хрготу.
  • 68'
    Прёмель справа навесил на Фогльзаммера, который головой пробил точно в Линде.
  • Опасный момент
    67'
    Кнохе вывел слева к воротам Авонийи, чей удар в дальний угол низом сумел накрыть Линде.
  • Фол, нарушение
    66'
    Левелинг в центре поля толкнул в спину Гисельмана.
  • Офсайд
    65'
    Авонийи на левом фланге забрался в офсайд.
  • Фол, нарушение
    64'
    Кнохе в центральном круге толкнул в спину Нганкама.
  • 62'
    Рюэрсон на левом фланге сделал неточный пас вперёд на ход Бекеру.
  • 61'
    Бекер слева прострелил на Авонийи, который в борьбе с Иттером не смог нанести удар по воротам. Мяч отскочил в руки Линде.
  • 60'
    Нганкам слева с острого угла не смог нанести прицельный удар по воротам.
  • 58'
    Прёмель сыграл на подборе у штрафной площади и с девятнадцати метров пробил выше ворот.
  • Угловой
    57'
    Тильман от углового флага навесил к воротам, откуда мяч выбил Еккель.
  • Желтая карточка
    56'
    Рюэрсон у центрального круга попал по ногам Рашлю и получил жёлтую. карточку.
  • 54'
    Навес Нганкама в цент штрафнолй площади на Хрготу перехватил Рённов, сыгравший на выходе.
  • 53'
    Подача Виллемса слева со штрафного получилась слабой и Авонийи мяч от ворот выбил.
  • Фол, нарушение
    52'
    Прёмель у угла штрафной площади наступил на ногу Хрготе.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      50'
      Тильман у центрального круга сбил Прёмеля.
    • 49'
      Еккель на фланге аккуратно отобрал мяч у Нганкама.
    • 48'
      Прострел Хедиры справа в штрафную площадь заблокировал Вигревер.
    • Замена
      47'
      В перерыве в составе "Униона" произошла замена: вместо Генки Харагути на поле вышел Андреас Фогльзаммер.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Берлине!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "Унион" (Берлин) - "Гройтер Фюрт" - 0:1.
    • 45'
      Гисельман справа со штрафного навесил в руки Линде.
    • Дополнительное время
      45'
      1 минуту добавил Иттрич в первом тайме.
    • 45'
      Бекер справа навесил в руки Линде.
    • 44'
      Прострел Асты справа в штрафную площадь заблокировал Гисельман.
    • 43'
      Заброс Триммеля вперёд на Авонийи получился слишком сильным. Мяч прилетел в руки Линде.
    • Офсайд
      42'
      Авонийи оказался в офсайде.
    • 40'
      Харагути справа сделал неточный пас в штрафную площадь на Хедиру.
    • Угловой
      39'
      Тильман от углового флага навесил неудачно. Мяч сверху опустился на сетку ворот.
    • 38'
      Удар Виллемса слева с линии штрафной площади соперники заблокировали.
    • Фол, нарушение
      36'
      Гисельман на чужой половине поля ударил по ногам Тильмана.
    • 35'
      "Гройтер Фюрт" продолжает смело действовать на чужой половине поля. Берлинской команде приходится обороняться.
    • Описание гола
      33'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:1!!!
      ХРГОТА!!! Хргота сыграл на подборе справа в штрафной площади и с четырнадцати метров пробил в дальнюю "девятку".
    • 32'
      Триммель справа со штрафного навесил к дальней штанге, где от ноги Иттера мяч полетел в собственные ворота. Линде сыграл внимательно и футбольный снаряд поймал.
    • Желтая карточка
      31'
      Виллемс на фланге сыграл рукой и получил жёлтую карточку.
    • 30'
      Триммель слева со штрафного навесил к воротам, откуда мяч выбил Виллемс.
    • 28'
      Бекер справа навес к дальней штанге исполнил слишком сильно. Аста выбил мяч за боковую линию поля.
    • Угловой
      27'
      Хозяева разыграли угловой удар и отошли с мячом к центральному кругу.
    • 26'
      Бекер слева прорвался к воротам, где у него мяч выбил Иттер.
    • 25'
      "Унион" комбинирует у центрального круга.
    • Замена
      24'
      Замена в составе "Униона": вместо Доминика Хайнца на поле вышел Юлиан Рюэрсон.
    • Травма, повреждение
      22'
      Хайнцу требуется помощь медиков.
    • 21'
      Виргевер на фланге выбил мяч у Авонийи.
    • Опасный момент
      20'
      Хргота справа с двадцати четырёх метров пробил рядом с дальней штангой.
    • 19'
      "Унион" стал чаще бывать на чужой половине поля. Передачи в штрафную площадь  не проходят.
    • Штанга
      18'
      Рашль с двадцати двух метров пробил в перекладину.
    • Фол, нарушение
      16'
      Рашль на чужой половине поля сбил Хедиру.
    • 15'
      Удар Хрготы слева от угла штрафной площади соперники заблокировали.
    • Офсайд
      14'
      Кнохе оказался в офсайде при навеса слева со штрафного.
    • 13'
      Бекер справа прострелил в штрафную площадь, где Авонийи не смог добраться до мяча.
    • Опасный момент
      12'
      Триммель справа прострелил к воротам, где Авонийи с десяти метров в касание пробил рядом с правой штангой.
    • 11'
      Хргота не смог замкнуть прострел Асты справа. Бранимир не смог удачно попасть по мячу.
    • 10'
      Аста справа не стал подавать к воротам, а сделал пас на партнёров назад.
    • 9'
      Первые минуты встречи проходят с преимуществом "Гройтер Фюрта". Хозяева игру в пас впереди пока не могут наладить.
    • Фол, нарушение
      8'
      Еккель на чужой половине поля толкнул в спину Хрготу.
    • Угловой
      7'
      Вторая подача Виллемса от углового флага опасной не получилась. Хозяева выбили мяч от ворот.
    • Угловой
      6'
      Виллемс исполнил угловой удар, но арбитр прервал подачу свистком, отправившись наводить порядок у ворот.
    • Угловой
      5'
      Тильман исполнил первый угловой удар в матче. На ближней штанге хозяева мяч выбили после навеса Тимоти.
    • 4'
      Хргота слева навесил к воротам, где Еккель выбил мяч за пределы поля.
    • Офсайд
      3'
      Хргота слева забрался в офсайд.
    • 2'
      "Унион" играет в красной форме, "Гройтер Фюрт" - в чёрно-зелёной.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Ан дер Альтен Фёрстерай"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alte Foersterei. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Унион Берлин 0:1 Гройтер Фюрт онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Унион Берлин 0:1 Гройтер Фюрт

    Исход игры
    Унион Берлин
    91.7% (111)
    Ничья
    6.6% (8)
    Гройтер Фюрт
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.45% (39)
    Меньше
    64.55% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    31.82% (35)
    Нет
    68.18% (75)
    Популярный счёт
    2:0 Унион Берлин
    42.1% (51)
    2:1 Унион Берлин
    17.4% (21)
    1:0 Унион Берлин
    11.6% (14)
    3:0 Унион Берлин
    6.6% (8)
    3:1 Унион Берлин
    5.8% (7)
    1:1 Ничья
    4.1% (5)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Унион Берлин
    Гройтер Фюрт
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     