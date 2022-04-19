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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Унион Берлин
 
Позже

Стадион:
Гройтер Фюрт
Прогнозы 50
Унион Берлин 90% (45)
X 8% (4)
Гройтер Фюрт 2% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Унион Берлин
Ничья
Гройтер Фюрт
1.31
5.90
14.91
Все Коэффициенты

История личных встреч

Унион Берлин
Гройтер Фюрт

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
50%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед

19 матчей

15.8%
26.3%
57.9%
3 победы 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

10.5%
31.6%
57.9%
2 победы 6 ничьих 11 побед

История матчей

Б
1:0
Б2
1:1
Б2
4:0
Б2
2:1
Б2
3:1
Б2
1:2
Б2
1:1
Б2
2:0
Б2
1:2
Б2
2:2
Б2
0:1
Б2
1:1
Б2
2:4
Б2
5:0
Б2
0:4
Б2
1:0
Б2
1:2
Б2
0:0
Б2
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 13 (1) 0.42
Прёмель Гриша 6 0.19
Крузе Макс 5 (3) 0.16
Гисельман Нико 3 0.1
Бекер Шеральдо 3 0.1
Харагути Генки 2 0.06
Бехренс Кевин 2 0.06
Фогльзаммер Андреас 2 0.06
Михель Свен 2 0.06
Рюэрсон Юлиан 2 0.06
Баумгартль Тимо 1 0.03
Триммель Кристофер 1 0.03
Ощипка Бастиан 0 0
Хедира Рани 0 0
Шефер Андраш 0 0
Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 8 (5) 0.26
Левелинг Джейми 5 0.16
Нильсен Ховард 2 0.06
Дуджак Джереми 2 0.06
Иттен Седрик 2 0.06
Тильман Тимоти 1 0.03
Виллемс Джетро 1 0.03
Гризбек Себастьян 1 0.03
Майерхёфер Марко 1 0.03
Зегуйн Пауль 0 0
Иттер Джанлука 0 0
Нганкам Жессик 0 0
Абиама Диксон 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хедира Рани 6 0
Фридрих Марвин 4 1
Кнохе Робин 5 0
Баумгартль Тимо 5 0
Прёмель Гриша 5 0
Еккель Пауль 5 0
Триммель Кристофер 4 0
Бекер Шеральдо 4 0
Гисельман Нико 3 0
Луте Андреас 2 0
Мёхвальд Кевин 2 0
Харагути Генки 2 0
Рюэрсон Юлиан 2 0
Шефер Андраш 2 0
Крузе Макс 1 0
Фогльзаммер Андреас 1 0
Рённов Фредерик 1 0
Бехренс Кевин 1 0
Михель Свен 1 0
Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зегуйн Пауль 9 0
Гризбек Себастьян 6 0
Бауэр Максимилиан 5 0
Виллемс Джетро 4 0
Кристиансен Макс 4 0
Хргота Бранимир 3 0
Иттер Джанлука 3 0
Левелинг Джейми 3 0
Абиама Диксон 3 0
Стефан Леитл 2 0
Сарпей Ханс 2 0
Виргевер Ник 2 0
Нильсен Ховард 2 0
Грин Джулиан 2 0
Тильман Тимоти 2 0
Барри Абдурахман 2 0
Дуджак Джереми 1 0
Иттен Седрик 1 0
Хоогма Джастин 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
13
13 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 5
19 Не забивали 22
4
18%
1
8%
1-15
6
27%
1
8%
16-30
3
14%
5
38%
31-45
4
18%
1
8%
46-60
3
14%
3
23%
61-75
2
9%
2
15%
76-90

Пропущено

13
44
7 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 29
2 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 13
3
23%
5
11%
1-15
3
23%
4
9%
16-30
1
8%
6
14%
31-45
0
0%
9
20%
46-60
2
15%
9
20%
61-75
4
31%
11
25%
76-90

Забито

24
15
9 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 21
2
8%
4
27%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
6
25%
3
20%
46-60
4
17%
5
33%
61-75
5
21%
2
13%
76-90

Пропущено

23
29
13 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
3
13%
3
10%
1-15
6
26%
4
14%
16-30
4
17%
7
24%
31-45
5
22%
4
14%
46-60
0
0%
4
14%
61-75
5
22%
7
24%
76-90

Забито

46
28
22 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 16
17 Забивали первыми 11
7 Не забивали 12
6
13%
5
18%
1-15
9
20%
2
7%
16-30
7
15%
5
18%
31-45
10
22%
4
14%
46-60
7
15%
8
29%
61-75
7
15%
4
14%
76-90

Пропущено

36
73
20 В 1-м тайме 29
16 Во 2-м тайме 44
12 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 25
6
17%
8
11%
1-15
9
25%
8
11%
16-30
5
14%
13
18%
31-45
5
14%
13
18%
46-60
2
6%
13
18%
61-75
9
25%
18
25%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Герта - Унион Берлин 1:4
Унион Берлин - Кёльн 1:0 Бавария - Унион Берлин 4:0 Унион Берлин - Штуттгарт 1:1 Вольфсбург - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Санкт-Паули 2:1 Унион Берлин - Майнц 3:1 Арминия - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Боруссия Д 0:3 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Видзев Лодзь 0:0 Боруссия М - Унион Берлин 1:2 Герта - Унион Берлин 2:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Байер Л - Унион Берлин 2:2 Бохум - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Гройтер Фюрт - Байер Л 1:4 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 0:0 Гройтер Фюрт - Боруссия М 0:2 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 0:0
Ян - Гройтер Фюрт 0:3 Гройтер Фюрт - Фрайбург 0:0 Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6 Бохум - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Кёльн 1:1 Бавария - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Герта 2:1 Вольфсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Майнц 2:1 Арминия - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Штуттгарт 0:0 Гройтер Фюрт - Аугсбург 0:0 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 31 24 3 4 92 - 30 75
2. Боруссия Д Заявка 31 20 3 8 77 - 46 63
3. Байер Л Заявка 31 16 7 8 72 - 44 55
4. РБ Лейпциг Заявка 31 16 6 9 66 - 33 54
5. Фрайбург Заявка 31 14 10 7 52 - 37 52
6. Унион Берлин Заявка 31 14 8 9 42 - 40 50
7. Кёльн Заявка 31 13 10 8 47 - 45 49
8. Хоффенхайм Заявка 31 13 7 11 52 - 47 46
9. Айнтрахт Фр Заявка 31 10 10 11 42 - 44 40
10. Майнц Заявка 31 11 6 14 43 - 41 39
11. Вольфсбург Заявка 31 11 4 16 39 - 51 37
12. Бохум Заявка 30 10 6 14 30 - 45 36
13. Аугсбург Заявка 31 9 8 14 36 - 47 35
14. Боруссия М Заявка 30 9 8 13 45 - 58 35
15. Герта Заявка 31 9 5 17 34 - 66 32
16. Штуттгарт Заявка 31 6 10 15 36 - 55 28
17. Арминия Заявка 31 5 11 15 24 - 49 26
18. Гройтер Фюрт Заявка 31 3 8 20 25 - 76 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 13 1 2 46 - 13 40
2. Боруссия Д Заявка 15 12 0 3 47 - 23 36
3. РБ Лейпциг Заявка 16 10 2 4 39 - 17 32
4. Унион Берлин Заявка 15 9 4 2 21 - 14 31
5. Кёльн Заявка 16 9 4 3 27 - 20 31
6. Майнц Заявка 15 9 4 2 28 - 8 31
7. Фрайбург Заявка 16 8 5 3 31 - 21 29
8. Хоффенхайм Заявка 15 8 4 3 29 - 16 28
9. Байер Л Заявка 15 8 2 5 35 - 22 26
10. Бохум Заявка 15 7 4 4 19 - 16 25
11. Вольфсбург Заявка 16 7 2 7 23 - 19 23
12. Аугсбург Заявка 15 6 4 5 22 - 21 22
13. Боруссия М Заявка 15 6 4 5 25 - 25 22
14. Герта Заявка 16 6 3 7 23 - 31 21
15. Айнтрахт Фр Заявка 16 4 6 6 19 - 21 18
16. Штуттгарт Заявка 15 5 3 7 25 - 30 18
17. Гройтер Фюрт Заявка 16 3 5 8 14 - 30 14
18. Арминия Заявка 15 2 8 5 13 - 21 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 11 2 2 46 - 17 35
2. Байер Л Заявка 16 8 5 3 37 - 22 29
3. Боруссия Д Заявка 16 8 3 5 30 - 23 27
4. Фрайбург Заявка 15 6 5 4 21 - 16 23
5. РБ Лейпциг Заявка 15 6 4 5 27 - 16 22
6. Айнтрахт Фр Заявка 15 6 4 5 23 - 23 22
7. Унион Берлин Заявка 16 5 4 7 21 - 26 19
8. Хоффенхайм Заявка 16 5 3 8 23 - 31 18
9. Кёльн Заявка 15 4 6 5 20 - 25 18
10. Вольфсбург Заявка 15 4 2 9 16 - 32 14
11. Аугсбург Заявка 16 3 4 9 14 - 26 13
12. Боруссия М Заявка 15 3 4 8 20 - 33 13
13. Арминия Заявка 16 3 3 10 11 - 28 12
14. Герта Заявка 15 3 2 10 11 - 35 11
15. Бохум Заявка 15 3 2 10 11 - 29 11
16. Штуттгарт Заявка 16 1 7 8 11 - 25 10
17. Майнц Заявка 16 2 2 12 15 - 33 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 15 0 3 12 11 - 46 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Унион Берлин - Гройтер Фюрт от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 апреля 2022, осталось 2 дня 13 часов 41 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Унион Берлин 90% (45)
    X 8% (4)
    Гройтер Фюрт 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Унион Берлин
    Ничья
    Гройтер Фюрт
    1.31
    5.90
    14.91
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Унион Берлин - Гройтер Фюрт онлайн

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    Прогнозы на матч Унион Берлин - Гройтер Фюрт

    Исход игры
    Унион Берлин
    89.6% (43)
    Ничья
    8.3% (4)
    Гройтер Фюрт
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (16)
    Меньше
    66.67% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    35.42% (17)
    Нет
    64.58% (31)
    Популярный счёт
    2:0 Унион Берлин
    43.8% (21)
    2:1 Унион Берлин
    20.8% (10)
    1:0 Унион Берлин
    14.6% (7)
    3:1 Унион Берлин
    6.3% (3)
    1:1 Ничья
    6.3% (3)
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    Унион Берлин
    Гройтер Фюрт

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