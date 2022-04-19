Германия: Бундеслига 2021-2022
Позже
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай
История личных встреч
Унион Берлин
Гройтер Фюрт
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
50%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед
19 матчей
15.8%
26.3%
57.9%
3 победы 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
10.5%
31.6%
57.9%
2 победы 6 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авонийи Тайво
|13 (1)
|0.42
|Прёмель Гриша
|6
|0.19
|Крузе Макс
|5 (3)
|0.16
|Гисельман Нико
|3
|0.1
|Бекер Шеральдо
|3
|0.1
|Харагути Генки
|2
|0.06
|Бехренс Кевин
|2
|0.06
|Фогльзаммер Андреас
|2
|0.06
|Михель Свен
|2
|0.06
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0.06
|Баумгартль Тимо
|1
|0.03
|Триммель Кристофер
|1
|0.03
|Ощипка Бастиан
|0
|0
|Хедира Рани
|0
|0
|Шефер Андраш
|0
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|8 (5)
|0.26
|Левелинг Джейми
|5
|0.16
|Нильсен Ховард
|2
|0.06
|Дуджак Джереми
|2
|0.06
|Иттен Седрик
|2
|0.06
|Тильман Тимоти
|1
|0.03
|Виллемс Джетро
|1
|0.03
|Гризбек Себастьян
|1
|0.03
|Майерхёфер Марко
|1
|0.03
|Зегуйн Пауль
|0
|0
|Иттер Джанлука
|0
|0
|Нганкам Жессик
|0
|0
|Абиама Диксон
|0
|0
Карточки
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хедира Рани
|6
|0
|Фридрих Марвин
|4
|1
|Кнохе Робин
|5
|0
|Баумгартль Тимо
|5
|0
|Прёмель Гриша
|5
|0
|Еккель Пауль
|5
|0
|Триммель Кристофер
|4
|0
|Бекер Шеральдо
|4
|0
|Гисельман Нико
|3
|0
|Луте Андреас
|2
|0
|Мёхвальд Кевин
|2
|0
|Харагути Генки
|2
|0
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0
|Шефер Андраш
|2
|0
|Крузе Макс
|1
|0
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0
|Рённов Фредерик
|1
|0
|Бехренс Кевин
|1
|0
|Михель Свен
|1
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зегуйн Пауль
|9
|0
|Гризбек Себастьян
|6
|0
|Бауэр Максимилиан
|5
|0
|Виллемс Джетро
|4
|0
|Кристиансен Макс
|4
|0
|Хргота Бранимир
|3
|0
|Иттер Джанлука
|3
|0
|Левелинг Джейми
|3
|0
|Абиама Диксон
|3
|0
|Стефан Леитл
|2
|0
|Сарпей Ханс
|2
|0
|Виргевер Ник
|2
|0
|Нильсен Ховард
|2
|0
|Грин Джулиан
|2
|0
|Тильман Тимоти
|2
|0
|Барри Абдурахман
|2
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Иттен Седрик
|1
|0
|Хоогма Джастин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
13
13 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 5
19 Не забивали 22
4
18%
1
8%
1-15
6
27%
1
8%
16-30
3
14%
5
38%
31-45
4
18%
1
8%
46-60
3
14%
3
23%
61-75
2
9%
2
15%
76-90
Пропущено
13
44
7 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 29
2 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 13
3
23%
5
11%
1-15
3
23%
4
9%
16-30
1
8%
6
14%
31-45
0
0%
9
20%
46-60
2
15%
9
20%
61-75
4
31%
11
25%
76-90
Забито
24
15
9 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 21
2
8%
4
27%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
6
25%
3
20%
46-60
4
17%
5
33%
61-75
5
21%
2
13%
76-90
Пропущено
23
29
13 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
3
13%
3
10%
1-15
6
26%
4
14%
16-30
4
17%
7
24%
31-45
5
22%
4
14%
46-60
0
0%
4
14%
61-75
5
22%
7
24%
76-90
Забито
46
28
22 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 16
17 Забивали первыми 11
7 Не забивали 12
6
13%
5
18%
1-15
9
20%
2
7%
16-30
7
15%
5
18%
31-45
10
22%
4
14%
46-60
7
15%
8
29%
61-75
7
15%
4
14%
76-90
Пропущено
36
73
20 В 1-м тайме 29
16 Во 2-м тайме 44
12 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 25
6
17%
8
11%
1-15
9
25%
8
11%
16-30
5
14%
13
18%
31-45
5
14%
13
18%
46-60
2
6%
13
18%
61-75
9
25%
18
25%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Берлин
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Герта - Унион Берлин 1:4
Унион Берлин - Кёльн 1:0 Бавария - Унион Берлин 4:0 Унион Берлин - Штуттгарт 1:1 Вольфсбург - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Санкт-Паули 2:1 Унион Берлин - Майнц 3:1 Арминия - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Боруссия Д 0:3 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Видзев Лодзь 0:0 Боруссия М - Унион Берлин 1:2 Герта - Унион Берлин 2:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Байер Л - Унион Берлин 2:2 Бохум - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Гройтер Фюрт - Байер Л 1:4 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 0:0 Гройтер Фюрт - Боруссия М 0:2 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 0:0
Ян - Гройтер Фюрт 0:3 Гройтер Фюрт - Фрайбург 0:0 Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6 Бохум - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Кёльн 1:1 Бавария - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Герта 2:1 Вольфсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Майнц 2:1 Арминия - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Штуттгарт 0:0 Гройтер Фюрт - Аугсбург 0:0 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|31
|24
|3
|4
|92 - 30
|75
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|31
|20
|3
|8
|77 - 46
|63
|3.
|Байер Л
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|72 - 44
|55
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|31
|16
|6
|9
|66 - 33
|54
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|31
|14
|10
|7
|52 - 37
|52
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|42 - 40
|50
|7.
|Кёльн
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|47 - 45
|49
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|31
|13
|7
|11
|52 - 47
|46
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|42 - 44
|40
|10.
|Майнц
|Заявка
|31
|11
|6
|14
|43 - 41
|39
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|31
|11
|4
|16
|39 - 51
|37
|12.
|Бохум
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|30 - 45
|36
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|36 - 47
|35
|14.
|Боруссия М
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|45 - 58
|35
|15.
|Герта
|Заявка
|31
|9
|5
|17
|34 - 66
|32
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|31
|6
|10
|15
|36 - 55
|28
|17.
|Арминия
|Заявка
|31
|5
|11
|15
|24 - 49
|26
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|31
|3
|8
|20
|25 - 76
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|46 - 13
|40
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|12
|0
|3
|47 - 23
|36
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|39 - 17
|32
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|21 - 14
|31
|5.
|Кёльн
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|27 - 20
|31
|6.
|Майнц
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|28 - 8
|31
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|31 - 21
|29
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 16
|28
|9.
|Байер Л
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|35 - 22
|26
|10.
|Бохум
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 16
|25
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 19
|23
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 21
|22
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 25
|22
|14.
|Герта
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|23 - 31
|21
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|19 - 21
|18
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|25 - 30
|18
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 30
|14
|18.
|Арминия
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|13 - 21
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|46 - 17
|35
|2.
|Байер Л
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|37 - 22
|29
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|30 - 23
|27
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|27 - 16
|22
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 23
|22
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 26
|19
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|23 - 31
|18
|9.
|Кёльн
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|20 - 25
|18
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 32
|14
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|14 - 26
|13
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 33
|13
|13.
|Арминия
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|11 - 28
|12
|14.
|Герта
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|11 - 35
|11
|15.
|Бохум
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|11 - 29
|11
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|11 - 25
|10
|17.
|Майнц
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|15 - 33
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|15
|0
|3
|12
|11 - 46
|3
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Прогнозы на матч Унион Берлин - Гройтер Фюрт
Исход игры
Унион Берлин
89.6% (43)
Ничья
8.3% (4)
Гройтер Фюрт
2.1% (1)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (16)
Меньше
66.67% (32)
Обе команды забьют
Да
35.42% (17)
Нет
64.58% (31)
Популярный счёт
2:0 Унион Берлин
43.8% (21)
2:1 Унион Берлин
20.8% (10)
1:0 Унион Берлин
14.6% (7)
3:1 Унион Берлин
6.3% (3)
1:1 Ничья
6.3% (3)
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