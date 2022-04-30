Стадион: HBF Park
1:1
Конец матча
1:0
18' ГолФорнароли Бруно
37' Желтая карточкаАнтонис Терри
70' Желтая карточкаРоулинс Джошуа
1:1
79' ГолОгава Кеидзиро
86' Желтая карточкаМрчела Томислав
90' Желтая карточкаKeanu Baccus
90' Желтая карточкаКио Эндрю
90' Желтая карточкаТроизи Джеймс
Ход матча
18'
1:0
37'
70'
79'
1:1
86'
90'
90'
90'
90'
33
Редди
Лиэм
37
Jacob
Muir
36
Joseph
Forde
13
Расселл
Тэйт
17
Keanu
Baccus
- Основной состав
-
33 Редди ЛиэмВратарь
- Защитник
-
37 Jacob MuirЗащитник
- Защитник
-
36 Joseph FordeЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
10 Кио ЭндрюНападающий
-
-
-
-
32 Aiden Coyne
-
-
12 Cameron Cook
-
Главный тренер: Ruben Zadkovich
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Расселл ТэйтЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Keanu BaccusПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Мехиас ТомасВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Хемед ТомерНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mark Rudan
История личных встреч
Перт Глори
Вестерн Сидней Уондерерс
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
29 матчей
37.9%
24.1%
38%
11 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
34.5%
24.1%
41.4%
10 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
31%
37.9%
31.1%
9 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Daniel Stynes
|2
|0.33
|Форнароли Бруно
|2 (1)
|0.33
|Adam Zimarino
|0
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петратос Димитри
|1
|0.1
|Хемед Томер
|1 (1)
|0.1
|Родуэлл Джек
|1
|0.1
|Огава Кеидзиро
|1
|0.1
|Антонис Терри
|1
|0.1
|Угаркович Стивен
|1
|0.1
|Keanu Baccus
|1
|0.1
|Наджарин Рами
|1
|0.1
|Троизи Джеймс
|0
|0
|Мрчела Томислав
|0
|0
|Траоре Адама III
|0
|0
|Расселл Тэйт
|0
|0
Карточки
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mitchell Oxborrow
|1
|1
|Форнароли Бруно
|2
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|2
|0
|Фитцджеральд Николас
|1
|0
|О'Нилл Брэндон
|1
|0
|Калвер Аарон
|1
|0
|Нийонгабире Пасифик
|1
|0
|Роулинс Джошуа
|1
|0
|Giordano Colli
|1
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Margush
|1
|1
|Антонис Терри
|2
|0
|Петратос Димитри
|2
|0
|Keanu Baccus
|2
|0
|Ris Williams1
|2
|0
|Троизи Джеймс
|1
|0
|Родуэлл Джек
|1
|0
|Мрчела Томислав
|1
|0
|Угаркович Стивен
|1
|0
|Траоре Адама III
|1
|0
|Расселл Тэйт
|1
|0
|Карлуччо Джеррод
|1
|0
|Кутрумбис Джон
|1
|0
|Thomas Aquilina
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
100%
76-90
Пропущено
8
8
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
13%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
1
13%
3
38%
61-75
2
25%
2
25%
76-90
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
7
9
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
5
56%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Забито
3
7
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
1
14%
76-90
Пропущено
15
17
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
7%
1
6%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
4
27%
2
12%
31-45
4
27%
1
6%
46-60
1
7%
8
47%
61-75
3
20%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Перт Глори
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 6:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1
Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1 Макартур - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Брисбен Роар 1:4 Перт Глори - Сентрал Кост Маринерз 0:0 Перт Глори - Сидней 0:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2 Перт Глори - Макартур 0:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Перт Глори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Сидней - Перт Глори 1:2 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Сентрал Кост Маринерз 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1
Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Юнайтед
|6
|5
|0
|1
|12 - 5
|15
|2.
|Аделаида Юнайтед
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|10
|2
|4
|4
|10 - 16
|10
|4.
|Мельбурн Виктори
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|5.
|Макартур
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|6.
|Сентрал Кост Маринерз
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Брисбен Роар
|6
|2
|2
|2
|10 - 6
|8
|8.
|Сидней
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|9.
|Веллингтон Феникс
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|10.
|Мельбурн Сити
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|11.
|Перт Глори
|6
|0
|2
|4
|4 - 16
|2
|12.
|Ньюкасл Джетс
|4
|0
|0
|4
|5 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Юнайтед
|6
|5
|0
|1
|12 - 5
|15
|2.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|3.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Макартур
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|5.
|Мельбурн Виктори
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|6.
|Сидней
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Мельбурн Сити
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|8.
|Брисбен Роар
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|9.
|Аделаида Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Перт Глори
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|11.
|Веллингтон Феникс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аделаида Юнайтед
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|2.
|Брисбен Роар
|5
|1
|2
|2
|7 - 6
|5
|3.
|Мельбурн Виктори
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Макартур
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|5.
|Сидней
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|6.
|Веллингтон Феникс
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|7.
|Перт Глори
|2
|0
|1
|1
|1 - 7
|1
|8.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|10.
|Вестерн Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ньюкасл Джетс
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|12.
|Мельбурн Сити
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0