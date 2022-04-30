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  4. A-Лига (мужчины) 2021-2022

Австралия: A-Лига (мужчины)


Стадион:
Перт Глори
1:1
Конец матча
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
1:0
18' Гол
Форнароли Бруно
37' Желтая карточка
Антонис Терри
70' Желтая карточка
Роулинс Джошуа
1:1
79' Гол
Огава Кеидзиро
86' Желтая карточка
Мрчела Томислав
90' Желтая карточка
Keanu Baccus
90' Желтая карточка
Кио Эндрю
90' Желтая карточка
Троизи Джеймс
90' Желтая карточка
 90'+5
33
Редди
Лиэм
22
Роулинс
Джошуа
37
Jacob
Muir
29
Лахман
Даррил
36
Joseph
Forde
21
Antonee
Burke-Gilroy
23
Mitchell
Oxborrow
19
Callum
Timmins
11
Фитцджеральд
Николас
9
Форнароли
Бруно
15
Старридж
Даниэль
1
Daniel
Margush
13
Расселл
Тэйт
22
Кутрумбис
Джон
15
Мрчела
Томислав
3
Траоре
Адама
III
8
Угаркович
Стивен
29
Антонис
Терри
17
Keanu
Baccus
14
Троизи
Джеймс
7
Наджарин
Рами
36
Alessandro
Lopane
Перт Глори
Вестерн Сидней Уондерерс

История личных встреч

Перт Глори
Вестерн Сидней Уондерерс

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

29 матчей

37.9%
24.1%
38%
11 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

34.5%
24.1%
41.4%
10 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

31%
37.9%
31.1%
9 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

1:0
5:1
3:0
1:3
0:1
2:0
КФ
1:2
1:1
4:3
1:1
1:1
3:1
2:1
2:0
1:1
2:2
2:1
2:2
1:0
КФ
1:1
1:2
3:2
2:1
3:0
0:2
3:1
1:0
1:1
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daniel Stynes 2 0.33
Форнароли Бруно 2 (1) 0.33
Adam Zimarino 0 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петратос Димитри 1 0.1
Хемед Томер 1 (1) 0.1
Родуэлл Джек 1 0.1
Огава Кеидзиро 1 0.1
Антонис Терри 1 0.1
Угаркович Стивен 1 0.1
Keanu Baccus 1 0.1
Наджарин Рами 1 0.1
Троизи Джеймс 0 0
Мрчела Томислав 0 0
Траоре Адама III 0 0
Расселл Тэйт 0 0

Карточки

Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mitchell Oxborrow 1 1
Форнароли Бруно 2 0
Antonee Burke-Gilroy 2 0
Фитцджеральд Николас 1 0
О'Нилл Брэндон 1 0
Калвер Аарон 1 0
Нийонгабире Пасифик 1 0
Роулинс Джошуа 1 0
Giordano Colli 1 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Margush 1 1
Антонис Терри 2 0
Петратос Димитри 2 0
Keanu Baccus 2 0
Ris Williams1 2 0
Троизи Джеймс 1 0
Родуэлл Джек 1 0
Мрчела Томислав 1 0
Угаркович Стивен 1 0
Траоре Адама III 1 0
Расселл Тэйт 1 0
Карлуччо Джеррод 1 0
Кутрумбис Джон 1 0
Thomas Aquilina 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
100%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
13%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
1
13%
3
38%
61-75
2
25%
2
25%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
5
56%
61-75
1
14%
2
22%
76-90

Забито

3
7
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
1
14%
76-90

Пропущено

15
17
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
7%
1
6%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
4
27%
2
12%
31-45
4
27%
1
6%
46-60
1
7%
8
47%
61-75
3
20%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Перт Глори
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 6:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1
Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1 Макартур - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Брисбен Роар 1:4 Перт Глори - Сентрал Кост Маринерз 0:0 Перт Глори - Сидней 0:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2 Перт Глори - Макартур 0:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Перт Глори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Сидней - Перт Глори 1:2 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Сентрал Кост Маринерз 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1
Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Юнайтед 6 5 0 1 12 - 5 15
2. Аделаида Юнайтед 6 3 1 2 6 - 7 10
3. Вестерн Сидней Уондерерс 10 2 4 4 10 - 16 10
4. Мельбурн Виктори 3 3 0 0 6 - 1 9
5. Макартур 4 3 0 1 9 - 3 9
6. Сентрал Кост Маринерз 5 2 2 1 7 - 5 8
7. Брисбен Роар 6 2 2 2 10 - 6 8
8. Сидней 5 2 1 2 5 - 8 7
9. Веллингтон Феникс 2 1 0 1 5 - 3 3
10. Мельбурн Сити 3 1 0 2 4 - 4 3
11. Перт Глори 6 0 2 4 4 - 16 2
12. Ньюкасл Джетс 4 0 0 4 5 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Юнайтед 6 5 0 1 12 - 5 15
2. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 3 1 8 - 7 9
3. Сентрал Кост Маринерз 3 2 1 0 5 - 2 7
4. Макартур 2 2 0 0 7 - 2 6
5. Мельбурн Виктори 2 2 0 0 4 - 0 6
6. Сидней 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Мельбурн Сити 1 1 0 0 4 - 0 3
8. Брисбен Роар 1 1 0 0 3 - 0 3
9. Аделаида Юнайтед 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Перт Глори 4 0 1 3 3 - 9 1
11. Веллингтон Феникс 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ньюкасл Джетс 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аделаида Юнайтед 5 2 1 2 5 - 7 7
2. Брисбен Роар 5 1 2 2 7 - 6 5
3. Мельбурн Виктори 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Макартур 2 1 0 1 2 - 1 3
5. Сидней 3 1 0 2 2 - 6 3
6. Веллингтон Феникс 2 1 0 1 5 - 3 3
7. Перт Глори 2 0 1 1 1 - 7 1
8. Сентрал Кост Маринерз 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Вестерн Сидней Уондерерс 4 0 1 3 2 - 9 1
10. Вестерн Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ньюкасл Джетс 2 0 0 2 3 - 5 0
12. Мельбурн Сити 2 0 0 2 0 - 4 0
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    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      37'
      Антонис Терри получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      18'
      Г О О О О Л - Форнароли Бруно бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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