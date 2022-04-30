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  3. Лига чемпионов АФК: Группа G
Керес-Негрос
0:1
Второй тайм: 56'
Мельбурн Сити
0'
19' Желтая карточка
Дайзон Курт
0:1
22' Гол
Борджес Рафаэл
56' Желтая карточка
 56'

Ход матча

19'
Дайзон Курт
 
22'
0:1
Борджес Рафаэл
(Цолаковски Стефан)
56'
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 4
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Керес-Негрос
Ничья
Мельбурн Сити
21.00
8.60
1.12
Все Коэффициенты
1
Anthony
Pinthus
2
Simen
Alexander
Santos
Lyngboe
99
Pete
Forrosuelo
23
Alan
Robertson
3
Dean
Ebarle
11
Дэниэлс
Кенширо
6
Джурабаев
Амирбек
20
Хартманн
Марк
19
Дайзон
Курт
30
Ricardo
Sendra
9
Отт
Михаэль
1
Гловер
Том
2
Геллоуэй
Скотт
34
Jordon
Hall
4
Рейш
Нуну
3
Джеймисон
Скотт
16
Taras
Gomulka
18
Меткалф
Коннор
17
Цолаковски
Стефан
14
Тсубаса
Эндо
23
Тилио
Марко
35
Борджес
Рафаэл
Керес-Негрос
4-4-2
Мельбурн Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Керес-Негрос
Мельбурн Сити

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧА
3:0

Результаты последних матчей

Керес-Негрос
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Чоннам Дрэгонс - Керес-Негрос 2:0 Керес-Негрос - Бангкок Гласс 1:3 Бангкок Гласс - Керес-Негрос 5:0 Мельбурн Сити - Керес-Негрос 3:0
Керес-Негрос - Чоннам Дрэгонс 0:1 Керес-Негрос - Тэгу 0:4 Бэйцзин Гоань - Керес-Негрос 2:3 Керес-Негрос - Кавасаки Фронтале 0:2 Кавасаки Фронтале - Керес-Негрос 8:0 Тэгу - Керес-Негрос 7:0 Керес-Негрос - Бэйцзин Гоань 1:1 Керес-Негрос - Кайя 1:2 Керес-Негрос - Сталлион Лагуна 7:1 Maharlika - Керес-Негрос 0:10 Мендиола - Керес-Негрос 0:6 Керес-Негрос - Azkals Development Team 1:0 Керес-Негрос - Бали Юнайтед 4:0 Керес-Негрос - Тхан Куангнинь 2:2 Керес-Негрос - Свайриенг 4:0 Токио - Керес-Негрос 2:0
Мельбурн Сити
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Мельбурн Сити - Бангкок Гласс 0:0 Чоннам Дрэгонс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Чоннам Дрэгонс 2:1 Мельбурн Сити - Керес-Негрос 3:0
Бангкок Гласс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6 Макартур - Мельбурн Сити 0:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Макартур 3:1 Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2 Сидней - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    56'
    Alan Robertson получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Raphael Borges Rodrigues бьет в цель!
  • Желтая карточка
    19'
    Дайзон Курт получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Керес-Негрос
Ничья
Мельбурн Сити
21.00
8.60
1.12
Все Коэффициенты
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Керес-Негрос
Мельбурн Сити
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