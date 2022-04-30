0:1
Второй тайм: 56'
19' Желтая карточкаДайзон Курт
0:1
22' ГолБорджес Рафаэл
Ход матча
19'
22'
56'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 4
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 4
-
48 Владение мячом, % 52
19
Дайзон
Курт
34
Jordon
Hall
14
Тсубаса
Эндо
23
Тилио
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Дайзон КуртПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
17 Ivan Ouano
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jason Withe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Jordon HallЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Тсубаса ЭндоПолузащитник
-
23 Тилио МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Max Caputo
-
38 Jordan Bos
-
-
Главный тренер: Patrick Kisnorbo
История личных встреч
Керес-Негрос
Мельбурн Сити
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Керес-Негрос
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Чоннам Дрэгонс - Керес-Негрос 2:0 Керес-Негрос - Бангкок Гласс 1:3 Бангкок Гласс - Керес-Негрос 5:0 Мельбурн Сити - Керес-Негрос 3:0
Керес-Негрос - Чоннам Дрэгонс 0:1 Керес-Негрос - Тэгу 0:4 Бэйцзин Гоань - Керес-Негрос 2:3 Керес-Негрос - Кавасаки Фронтале 0:2 Кавасаки Фронтале - Керес-Негрос 8:0 Тэгу - Керес-Негрос 7:0 Керес-Негрос - Бэйцзин Гоань 1:1 Керес-Негрос - Кайя 1:2 Керес-Негрос - Сталлион Лагуна 7:1 Maharlika - Керес-Негрос 0:10 Мендиола - Керес-Негрос 0:6 Керес-Негрос - Azkals Development Team 1:0 Керес-Негрос - Бали Юнайтед 4:0 Керес-Негрос - Тхан Куангнинь 2:2 Керес-Негрос - Свайриенг 4:0 Токио - Керес-Негрос 2:0
Мельбурн Сити
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Мельбурн Сити - Бангкок Гласс 0:0 Чоннам Дрэгонс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Чоннам Дрэгонс 2:1 Мельбурн Сити - Керес-Негрос 3:0
Бангкок Гласс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6 Макартур - Мельбурн Сити 0:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Макартур 3:1 Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2 Сидней - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4