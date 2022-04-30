  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция: Суперэттан
Броммапойкарна
0:1
Первый тайм: 42'
Йёнчёпинг
0'
28' Желтая карточка
Marijan Cosic
0:1
35' Гол
Ассогба Юсуф
42'

Ход матча

28'
Marijan Cosic
 
35'
0:1
Ассогба Юсуф
Лучшие коэффициенты
Броммапойкарна
Ничья
Йёнчёпинг
1.90
3.88
3.86
Все Коэффициенты
1
Jonas
Olsson
XI
11
Monir
Jelassi
18
Robin
Frej
4
Amadeus
Soegaard
5
Oscar
Krusnell
6
Gustav
Sandberg-Magnusson
8
Марипу
Никлас
15
Samuel
Holm
7
Петтерссон
Оскар
9
Rodin
Deprem
10
Marijan
Cosic
1
Якобссон
Феликс
19
Ассогба
Юсуф
7
Крона
Себастьян
4
Дегерлунд
Маркус
21
Родеблад
Лове
Кевин
11
Марич
Аднан
8
Барни
Юнес
24
Николич
Марко
12
Страндсатер
Даниэль
9
Edin
Hamidovic
10
Бук
Робин
Броммапойкарна
4-3-3
Йёнчёпинг
4-3-3

История личных встреч

Броммапойкарна
Йёнчёпинг

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

12 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

С
2:2
С
0:2
С
1:1
С
5:2
КШ
0:0
С
3:2
С
3:2
С
4:2
С
1:1
С
5:0
С
2:3
ТМС
2:1

Результаты последних матчей

Броммапойкарна
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Браге - Броммапойкарна 3:1 Броммапойкарна - Сковде АИК 2:2 Утсиктенс - Броммапойкарна 3:2 Броммапойкарна - Вестерос 2:1
Браге - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Юргорден 0:3 Броммапойкарна - Хальмстад 1:1 Норрчёпинг - Броммапойкарна 3:1 Питео - Броммапойкарна 1:3 Броммапойкарна - Фрей 2:1 Броммапойкарна - Сандвикен 3:2 Тебю - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Соллентуна 1:0 ИФК Лулео - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Ассириска 2:1 Карлштад - Броммапойкарна 0:3 Умео - Броммапойкарна 2:2 Броммапойкарна - Гефле 0:1 Худиксвалль - Броммапойкарна 1:3 Эребру Сюрианска - Броммапойкарна 0:0
Йёнчёпинг
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Йёнчёпинг - Треллеборг 2:3 Браге - Йёнчёпинг 1:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3
АИК - Йёнчёпинг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:1 Вернаму - Йёнчёпинг 5:0 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:2 Йёнчёпинг - Вестерос 0:0 Васалунд - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Эргрюте 0:2 Ландскруна - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:1 АИК - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Норрбю 0:1 Акрополис - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Браге 0:0 Хельсинборг - Йёнчёпинг 3:0 Вернаму - Йёнчёпинг 2:0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Youssouf Assogba бьет в цель!
  • Желтая карточка
    28'
    Marijan Cosic получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Броммапойкарна
Ничья
Йёнчёпинг
1.90
3.88
3.86
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Броммапойкарна 0:1 Йёнчёпинг онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Броммапойкарна
Йёнчёпинг
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 