2:1
Конец матча
28' Желтая карточкаMarijan Cosic
0:1
35' ГолАссогба Юсуф
43' Желтая карточкаOscar Krusnell
63' Желтая карточкаАссогба Юсуф
1:1
73' ГолВасич Никола
2:1
84' ГолПеттерссон Оскар
Ход матча
28'
35'
0:1
43'
63'
73'
1:1
84'
18
Robin
Frej
15
Samuel
Holm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Robin FrejЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Samuel HolmПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Васич НиколаНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Ассогба ЮсуфЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Марич АднанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Бук РобинНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Люнг ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Patric Jildefalk
История личных встреч
Броммапойкарна
Йёнчёпинг
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
12 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Броммапойкарна
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Браге - Броммапойкарна 3:1 Броммапойкарна - Сковде АИК 2:2 Утсиктенс - Броммапойкарна 3:2 Броммапойкарна - Вестерос 2:1
Браге - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Юргорден 0:3 Броммапойкарна - Хальмстад 1:1 Норрчёпинг - Броммапойкарна 3:1 Питео - Броммапойкарна 1:3 Броммапойкарна - Фрей 2:1 Броммапойкарна - Сандвикен 3:2 Тебю - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Соллентуна 1:0 ИФК Лулео - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Ассириска 2:1 Карлштад - Броммапойкарна 0:3 Умео - Броммапойкарна 2:2 Броммапойкарна - Гефле 0:1 Худиксвалль - Броммапойкарна 1:3 Эребру Сюрианска - Броммапойкарна 0:0
Йёнчёпинг
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Йёнчёпинг - Треллеборг 2:3 Браге - Йёнчёпинг 1:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3
АИК - Йёнчёпинг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:1 Вернаму - Йёнчёпинг 5:0 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:2 Йёнчёпинг - Вестерос 0:0 Васалунд - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Эргрюте 0:2 Ландскруна - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:1 АИК - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Норрбю 0:1 Акрополис - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Браге 0:0 Хельсинборг - Йёнчёпинг 3:0 Вернаму - Йёнчёпинг 2:0