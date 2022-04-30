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Турция: Суперлига

2021-2022

Стадион:
Касымпаша
0:1
Первый тайм: 29'
Истанбул Башакшехир
0'
13' Желтая карточка
Джигерджи Толга
0:1
28' Гол
 29'

Ход матча

13'
 
Джигерджи Толга
28'
0:1

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 35 Владение мячом, % 65
Лучшие коэффициенты
Касымпаша
Ничья
Истанбул Башакшехир
2.77
3.60
2.58
Все Коэффициенты
1
Ташкиран
Махмут
94
Хадергьонай
Флорент
4
Донк
Райан
25
Бречка
Томаш
18
Элмалы
Эврен
Эрен
34
Хасполат
Догукан
70
Фалл
Мамаду
10
Хайрадинович
Харис
13
Эйссерик
Валентин
45
Мабиль
Авер
40
Мулека
Джексон
1
Бабаджан
Волкан
80
Кайсара
Жуниор
5
Дуарте
Леонардо
6
Епуряну
Александр
60
Лима
Лукас
21
Текдемир
Махмут
28
Джигерджи
Толга
23
Тюрюдж
Дениз
10
Озджан
Беркай
27
Трезеге
22
Гульбрандсен
Фредрик
Касымпаша
4-1-4-1
Истанбул Башакшехир
4-2-3-1

История личных встреч

Касымпаша
Истанбул Башакшехир

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
83.3%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед

20 матчей

25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 побед

История матчей

С
2:1
ТМК
1:2
С
0:1
С
2:2
ТМК
0:5
ТМК
2:2
С
3:2
С
5:1
С
2:0
С
2:1
С
3:2
С
1:2
С
4:0
С
3:1
С
1:1
С
1:0
С
0:1
С
1:1
С
1:2
С
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бозок Умут 15 (4) 0.43
Мулека Джексон 11 0.31
Бен Уаннес Мортада 3 0.09
Травник Михал 3 0.09
Хайрадинович Харис 2 0.06
Эйссерик Валентин 2 0.06
Хадергьонай Флорент 2 (2) 0.06
Эрдоган Юсуф 2 0.06
Донк Райан 2 0.06
Мабиль Авер 2 0.06
Фалл Мамаду 2 0.06
Йоргенсен Николай 2 0.06
Энгин Ахмет 2 0.06
Сербест Таркан 1 0.03
Хасполат Догукан 1 0.03
Садику Лорет 1 0.03
Варга Кевин 1 0.03
Элмалы Эврен Эрен 0 0
Торун Тунай 0 0
Спайич Урош 0 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окака Стефано 10 0.29
Алексич Даниел 6 (2) 0.17
Вишча Эдин 5 (1) 0.14
Трезеге 5 0.14
Тюрюдж Дениз 5 0.14
Гульбрандсен Фредрик 4 0.11
Озджан Беркай 3 0.09
Текдемир Махмут 3 0.09
Кайсара Жуниор 2 0.06
Шадли Насер 1 0.03
Ндайишимийе Юссуф 1 0.03
Джигерджи Толга 1 0.03
Пицци Луиш 1 0.03
Калдырым Хасан Али 0 0
Шахинер Омер Али 0 0
Чичек Атабей 0 0

Карточки

Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйссерик Валентин 8 2
Сербест Таркан 11 0
Травник Михал 9 0
Донк Райан 7 0
Хадергьонай Флорент 7 0
Хайрадинович Харис 5 1
Садику Лорет 4 0
Бен Уаннес Мортада 4 0
Элмалы Эврен Эрен 4 0
Ташкиран Махмут 3 0
Спайич Урош 3 0
Эрдоган Юсуф 3 0
Хасполат Догукан 3 0
Бозок Умут 3 0
Мабиль Авер 1 1
Йоргенсен Николай 2 0
Брума Джеффри 2 0
Фалл Мамаду 2 0
Мулека Джексон 2 0
Айтач Сакыб 1 0
Варга Кевин 1 0
Бречка Томаш 1 0
Йылдырым Фейзи 1 0
Энгин Ахмет 1 0
Абид Рейан 1 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шахинер Омер Али 6 1
Дуарте Леонардо 6 1
Джигерджи Толга 7 0
Окака Стефано 5 0
Кайсара Жуниор 5 0
Тюрюдж Дениз 5 0
Текдемир Махмут 4 0
Ндайишимийе Юссуф 4 0
Епуряну Александр 3 0
Гульбрандсен Фредрик 3 0
Калдырым Хасан Али 3 0
Шадли Насер 2 0
Учан Салих 2 0
Понк Карлуш 2 0
Лима Лукас 2 0
Алексич Даниел 1 0
Бабаджан Волкан 1 0
Гюрлер Сердар 1 0
Вишча Эдин 1 0
Трезеге 1 0
Озджан Беркай 1 0
Шенгезер Мухаммед 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
21
13 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 10
19 Не забивали 20
5
16%
2
10%
1-15
2
6%
2
10%
16-30
6
19%
9
43%
31-45
4
13%
5
24%
46-60
10
32%
2
10%
61-75
4
13%
1
5%
76-90

Пропущено

23
19
13 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
4
17%
3
16%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
5
22%
3
16%
31-45
2
9%
2
11%
46-60
4
17%
2
11%
61-75
4
17%
7
37%
76-90

Забито

24
26
7 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 10
22 Не забивали 21
3
13%
0
0%
1-15
2
8%
7
27%
16-30
2
8%
2
8%
31-45
5
21%
3
12%
46-60
5
21%
4
15%
61-75
7
29%
29%
10
38%
76-90

Пропущено

25
15
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
3
12%
2
13%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
8
32%
4
27%
31-45
3
12%
3
20%
46-60
2
8%
1
7%
61-75
7
28%
3
20%
76-90

Забито

55
47
20 В 1-м тайме 22
35 Во 2-м тайме 25
14 Забивали первыми 20
7 Не забивали 7
8
15%
2
4%
1-15
4
7%
9
19%
16-30
8
15%
11
23%
31-45
9
16%
8
17%
46-60
15
27%
6
13%
61-75
11
20%
11
23%
76-90

Пропущено

48
34
26 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 18
19 Пропускали первыми 12
26 Не пропускали 24
7
15%
5
15%
1-15
6
13%
4
12%
16-30
13
27%
7
21%
31-45
5
10%
5
15%
46-60
6
13%
3
9%
61-75
11
23%
10
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Касымпаша
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Бешикташ - Касымпаша 0:3 Касымпаша - Адана Демирспор 4:0 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 3:2 Касымпаша - Газиантеп 2:1
Малатьяспор - Касымпаша 0:2 Касымпаша - Ризеспор 3:1 Гёзтепе - Касымпаша 2:3 Касымпаша - Фенербахче 1:2 Коньяспор - Касымпаша 4:4 Касымпаша - Аланьяспор 2:2 Касымпаша - Газиантеп 1:2 Трабзонспор - Касымпаша 1:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:1 Галатасарай - Касымпаша 1:3 Гиресунспор - Касымпаша 0:2 Касымпаша - Хатайспор 3:1 Касымпаша - Коджаелиспор 5:3 Касымпаша - Алтай 2:0 Антальяспор - Касымпаша 1:1 Касымпаша - Сивасспор 1:3
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Истанбул Башакшехир - Хатайспор 3:0 Алтай - Истанбул Башакшехир 1:1 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Малатьяспор 1:0
Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 0:1 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 2:2 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 1:2 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:1 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Партизан 1:0 Истанбул Башакшехир - Гёзтепе 1:2 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Гиресунспор 3:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 34 22 10 2 63 - 29 76
2. Фенербахче 35 20 8 7 67 - 37 68
3. Коньяспор 1:0 35 20 7 8 60 - 38 67
4. Истанбул Башакшехир 0:0 35 17 7 11 49 - 32 58
5. Адана Демирспор 35 14 10 11 50 - 42 52
6. Аланьяспор 34 15 7 12 59 - 56 52
7. Бешикташ 34 13 12 9 49 - 44 51
8. Антальяспор 34 14 9 11 44 - 40 51
9. Фатих Карагюмрюк 0:1 35 14 8 13 42 - 50 50
10. Хатайспор 34 14 7 13 50 - 54 49
11. Касымпаша 0:0 35 13 9 13 56 - 47 48
12. Галатасарай 34 13 8 13 45 - 47 47
13. Сивасспор 34 11 12 11 44 - 43 45
14. Кайсериспор 34 11 10 13 47 - 55 43
15. Гиресунспор 35 12 7 16 38 - 41 43
16. Газиантеп 0:0 36 11 10 15 45 - 52 43
17. Алтай 34 8 6 20 34 - 50 30
18. Ризеспор 34 8 6 20 33 - 65 30
19. Гёзтепе 34 7 7 20 38 - 58 28
20. Малатьяспор 0:0 35 5 6 24 25 - 58 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коньяспор 1:0 18 13 4 1 33 - 12 43
2. Трабзонспор 17 11 6 0 31 - 14 39
3. Фенербахче 18 11 4 3 33 - 17 37
4. Газиантеп 0:0 18 10 7 1 32 - 16 37
5. Истанбул Башакшехир 0:0 17 11 1 5 27 - 14 34
6. Бешикташ 17 10 4 3 30 - 21 34
7. Антальяспор 17 9 5 3 30 - 16 32
8. Фатих Карагюмрюк 0:1 17 9 5 3 26 - 16 32
9. Хатайспор 16 9 4 3 31 - 18 31
10. Кайсериспор 17 9 4 4 27 - 19 31
11. Галатасарай 17 9 3 5 26 - 18 30
12. Касымпаша 0:0 18 8 5 5 32 - 22 29
13. Адана Демирспор 17 8 5 4 27 - 15 29
14. Ризеспор 18 8 2 8 23 - 29 26
15. Сивасспор 17 6 8 3 25 - 17 26
16. Аланьяспор 17 7 4 6 34 - 30 25
17. Гиресунспор 18 7 4 7 22 - 20 25
18. Алтай 17 5 3 9 17 - 22 18
19. Гёзтепе 17 4 2 11 17 - 25 14
20. Малатьяспор 0:0 17 3 3 11 19 - 35 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 17 11 4 2 32 - 15 37
2. Фенербахче 17 9 4 4 34 - 20 31
3. Аланьяспор 17 8 3 6 25 - 26 27
4. Коньяспор 1:0 17 7 3 7 27 - 26 24
5. Истанбул Башакшехир 0:0 18 6 6 6 22 - 18 24
6. Адана Демирспор 18 6 5 7 23 - 27 23
7. Сивасспор 17 5 4 8 19 - 26 19
8. Касымпаша 0:0 17 5 4 8 24 - 25 19
9. Антальяспор 17 5 4 8 14 - 24 19
10. Хатайспор 18 5 3 10 19 - 36 18
11. Гиресунспор 17 5 3 9 16 - 21 18
12. Фатих Карагюмрюк 0:1 18 5 3 10 16 - 34 18
13. Галатасарай 17 4 5 8 19 - 29 17
14. Бешикташ 17 3 8 6 19 - 23 17
15. Гёзтепе 17 3 5 9 21 - 33 14
16. Алтай 17 3 3 11 17 - 28 12
17. Кайсериспор 17 2 6 9 20 - 36 12
18. Малатьяспор 0:0 18 2 3 13 6 - 23 9
19. Газиантеп 0:0 18 1 3 14 13 - 36 6
20. Ризеспор 16 0 4 12 10 - 36 4
  • Первый тайм
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    13'
    Джигерджи Толга получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Касымпаша
Ничья
Истанбул Башакшехир
2.77
3.60
2.58
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Касымпаша 0:1 Истанбул Башакшехир онлайн

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