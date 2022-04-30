Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган
0:1
Первый тайм: 29'
13' Желтая карточкаДжигерджи Толга
Ход матча
13'
28'
0:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
35 Владение мячом, % 65
25
Бречка
Томаш
70
Фалл
Мамаду
45
Мабиль
Авер
60
Лима
Лукас
23
Тюрюдж
Дениз
27
Трезеге
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Бречка ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
70 Фалл МамадуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Мабиль АверПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Текин ХарунВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
19 Бозок УмутПолузащитник
-
17 Энгин АхметПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Торун ТунайПолузащитник
-
-
Главный тренер: Sami Ugurlu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
60 Лима ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
- Полузащитник
-
27 ТрезегеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Шадли НасерПолузащитник
-
48 Учан СалихПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Пицци ЛуишПолузащитник
-
99 Чичек АтабейНападающий
-
-
Главный тренер: Emre Belozoglu
История личных встреч
Касымпаша
Истанбул Башакшехир
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
83.3%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед
20 матчей
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Касымпаша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бозок Умут
|15 (4)
|0.43
|Мулека Джексон
|11
|0.31
|Бен Уаннес Мортада
|3
|0.09
|Травник Михал
|3
|0.09
|Хайрадинович Харис
|2
|0.06
|Эйссерик Валентин
|2
|0.06
|Хадергьонай Флорент
|2 (2)
|0.06
|Эрдоган Юсуф
|2
|0.06
|Донк Райан
|2
|0.06
|Мабиль Авер
|2
|0.06
|Фалл Мамаду
|2
|0.06
|Йоргенсен Николай
|2
|0.06
|Энгин Ахмет
|2
|0.06
|Сербест Таркан
|1
|0.03
|Хасполат Догукан
|1
|0.03
|Садику Лорет
|1
|0.03
|Варга Кевин
|1
|0.03
|Элмалы Эврен Эрен
|0
|0
|Торун Тунай
|0
|0
|Спайич Урош
|0
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окака Стефано
|10
|0.29
|Алексич Даниел
|6 (2)
|0.17
|Вишча Эдин
|5 (1)
|0.14
|Трезеге
|5
|0.14
|Тюрюдж Дениз
|5
|0.14
|Гульбрандсен Фредрик
|4
|0.11
|Озджан Беркай
|3
|0.09
|Текдемир Махмут
|3
|0.09
|Кайсара Жуниор
|2
|0.06
|Шадли Насер
|1
|0.03
|Ндайишимийе Юссуф
|1
|0.03
|Джигерджи Толга
|1
|0.03
|Пицци Луиш
|1
|0.03
|Калдырым Хасан Али
|0
|0
|Шахинер Омер Али
|0
|0
|Чичек Атабей
|0
|0
Карточки
Касымпаша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эйссерик Валентин
|8
|2
|Сербест Таркан
|11
|0
|Травник Михал
|9
|0
|Донк Райан
|7
|0
|Хадергьонай Флорент
|7
|0
|Хайрадинович Харис
|5
|1
|Садику Лорет
|4
|0
|Бен Уаннес Мортада
|4
|0
|Элмалы Эврен Эрен
|4
|0
|Ташкиран Махмут
|3
|0
|Спайич Урош
|3
|0
|Эрдоган Юсуф
|3
|0
|Хасполат Догукан
|3
|0
|Бозок Умут
|3
|0
|Мабиль Авер
|1
|1
|Йоргенсен Николай
|2
|0
|Брума Джеффри
|2
|0
|Фалл Мамаду
|2
|0
|Мулека Джексон
|2
|0
|Айтач Сакыб
|1
|0
|Варга Кевин
|1
|0
|Бречка Томаш
|1
|0
|Йылдырым Фейзи
|1
|0
|Энгин Ахмет
|1
|0
|Абид Рейан
|1
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шахинер Омер Али
|6
|1
|Дуарте Леонардо
|6
|1
|Джигерджи Толга
|7
|0
|Окака Стефано
|5
|0
|Кайсара Жуниор
|5
|0
|Тюрюдж Дениз
|5
|0
|Текдемир Махмут
|4
|0
|Ндайишимийе Юссуф
|4
|0
|Епуряну Александр
|3
|0
|Гульбрандсен Фредрик
|3
|0
|Калдырым Хасан Али
|3
|0
|Шадли Насер
|2
|0
|Учан Салих
|2
|0
|Понк Карлуш
|2
|0
|Лима Лукас
|2
|0
|Алексич Даниел
|1
|0
|Бабаджан Волкан
|1
|0
|Гюрлер Сердар
|1
|0
|Вишча Эдин
|1
|0
|Трезеге
|1
|0
|Озджан Беркай
|1
|0
|Шенгезер Мухаммед
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
31
21
13 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 10
19 Не забивали 20
5
16%
2
10%
1-15
2
6%
2
10%
16-30
6
19%
9
43%
31-45
4
13%
5
24%
46-60
10
32%
2
10%
61-75
4
13%
1
5%
76-90
Пропущено
23
19
13 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
4
17%
3
16%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
5
22%
3
16%
31-45
2
9%
2
11%
46-60
4
17%
2
11%
61-75
4
17%
7
37%
76-90
Забито
24
26
7 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 10
22 Не забивали 21
3
13%
0
0%
1-15
2
8%
7
27%
16-30
2
8%
2
8%
31-45
5
21%
3
12%
46-60
5
21%
4
15%
61-75
7
29%
29%
10
38%
76-90
Пропущено
25
15
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
3
12%
2
13%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
8
32%
4
27%
31-45
3
12%
3
20%
46-60
2
8%
1
7%
61-75
7
28%
3
20%
76-90
Забито
55
47
20 В 1-м тайме 22
35 Во 2-м тайме 25
14 Забивали первыми 20
7 Не забивали 7
8
15%
2
4%
1-15
4
7%
9
19%
16-30
8
15%
11
23%
31-45
9
16%
8
17%
46-60
15
27%
6
13%
61-75
11
20%
11
23%
76-90
Пропущено
48
34
26 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 18
19 Пропускали первыми 12
26 Не пропускали 24
7
15%
5
15%
1-15
6
13%
4
12%
16-30
13
27%
7
21%
31-45
5
10%
5
15%
46-60
6
13%
3
9%
61-75
11
23%
10
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Касымпаша
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Бешикташ - Касымпаша 0:3 Касымпаша - Адана Демирспор 4:0 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 3:2 Касымпаша - Газиантеп 2:1
Малатьяспор - Касымпаша 0:2 Касымпаша - Ризеспор 3:1 Гёзтепе - Касымпаша 2:3 Касымпаша - Фенербахче 1:2 Коньяспор - Касымпаша 4:4 Касымпаша - Аланьяспор 2:2 Касымпаша - Газиантеп 1:2 Трабзонспор - Касымпаша 1:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:1 Галатасарай - Касымпаша 1:3 Гиресунспор - Касымпаша 0:2 Касымпаша - Хатайспор 3:1 Касымпаша - Коджаелиспор 5:3 Касымпаша - Алтай 2:0 Антальяспор - Касымпаша 1:1 Касымпаша - Сивасспор 1:3
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Истанбул Башакшехир - Хатайспор 3:0 Алтай - Истанбул Башакшехир 1:1 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Малатьяспор 1:0
Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 0:1 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 2:2 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 1:2 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:1 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Партизан 1:0 Истанбул Башакшехир - Гёзтепе 1:2 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Гиресунспор 3:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|34
|22
|10
|2
|63 - 29
|76
|2.
|Фенербахче
|35
|20
|8
|7
|67 - 37
|68
|3.
|Коньяспор
|1:0
|35
|20
|7
|8
|60 - 38
|67
|4.
|Истанбул Башакшехир
|0:0
|35
|17
|7
|11
|49 - 32
|58
|5.
|Адана Демирспор
|35
|14
|10
|11
|50 - 42
|52
|6.
|Аланьяспор
|34
|15
|7
|12
|59 - 56
|52
|7.
|Бешикташ
|34
|13
|12
|9
|49 - 44
|51
|8.
|Антальяспор
|34
|14
|9
|11
|44 - 40
|51
|9.
|Фатих Карагюмрюк
|0:1
|35
|14
|8
|13
|42 - 50
|50
|10.
|Хатайспор
|34
|14
|7
|13
|50 - 54
|49
|11.
|Касымпаша
|0:0
|35
|13
|9
|13
|56 - 47
|48
|12.
|Галатасарай
|34
|13
|8
|13
|45 - 47
|47
|13.
|Сивасспор
|34
|11
|12
|11
|44 - 43
|45
|14.
|Кайсериспор
|34
|11
|10
|13
|47 - 55
|43
|15.
|Гиресунспор
|35
|12
|7
|16
|38 - 41
|43
|16.
|Газиантеп
|0:0
|36
|11
|10
|15
|45 - 52
|43
|17.
|Алтай
|34
|8
|6
|20
|34 - 50
|30
|18.
|Ризеспор
|34
|8
|6
|20
|33 - 65
|30
|19.
|Гёзтепе
|34
|7
|7
|20
|38 - 58
|28
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|35
|5
|6
|24
|25 - 58
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коньяспор
|1:0
|18
|13
|4
|1
|33 - 12
|43
|2.
|Трабзонспор
|17
|11
|6
|0
|31 - 14
|39
|3.
|Фенербахче
|18
|11
|4
|3
|33 - 17
|37
|4.
|Газиантеп
|0:0
|18
|10
|7
|1
|32 - 16
|37
|5.
|Истанбул Башакшехир
|0:0
|17
|11
|1
|5
|27 - 14
|34
|6.
|Бешикташ
|17
|10
|4
|3
|30 - 21
|34
|7.
|Антальяспор
|17
|9
|5
|3
|30 - 16
|32
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|0:1
|17
|9
|5
|3
|26 - 16
|32
|9.
|Хатайспор
|16
|9
|4
|3
|31 - 18
|31
|10.
|Кайсериспор
|17
|9
|4
|4
|27 - 19
|31
|11.
|Галатасарай
|17
|9
|3
|5
|26 - 18
|30
|12.
|Касымпаша
|0:0
|18
|8
|5
|5
|32 - 22
|29
|13.
|Адана Демирспор
|17
|8
|5
|4
|27 - 15
|29
|14.
|Ризеспор
|18
|8
|2
|8
|23 - 29
|26
|15.
|Сивасспор
|17
|6
|8
|3
|25 - 17
|26
|16.
|Аланьяспор
|17
|7
|4
|6
|34 - 30
|25
|17.
|Гиресунспор
|18
|7
|4
|7
|22 - 20
|25
|18.
|Алтай
|17
|5
|3
|9
|17 - 22
|18
|19.
|Гёзтепе
|17
|4
|2
|11
|17 - 25
|14
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|17
|3
|3
|11
|19 - 35
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|17
|11
|4
|2
|32 - 15
|37
|2.
|Фенербахче
|17
|9
|4
|4
|34 - 20
|31
|3.
|Аланьяспор
|17
|8
|3
|6
|25 - 26
|27
|4.
|Коньяспор
|1:0
|17
|7
|3
|7
|27 - 26
|24
|5.
|Истанбул Башакшехир
|0:0
|18
|6
|6
|6
|22 - 18
|24
|6.
|Адана Демирспор
|18
|6
|5
|7
|23 - 27
|23
|7.
|Сивасспор
|17
|5
|4
|8
|19 - 26
|19
|8.
|Касымпаша
|0:0
|17
|5
|4
|8
|24 - 25
|19
|9.
|Антальяспор
|17
|5
|4
|8
|14 - 24
|19
|10.
|Хатайспор
|18
|5
|3
|10
|19 - 36
|18
|11.
|Гиресунспор
|17
|5
|3
|9
|16 - 21
|18
|12.
|Фатих Карагюмрюк
|0:1
|18
|5
|3
|10
|16 - 34
|18
|13.
|Галатасарай
|17
|4
|5
|8
|19 - 29
|17
|14.
|Бешикташ
|17
|3
|8
|6
|19 - 23
|17
|15.
|Гёзтепе
|17
|3
|5
|9
|21 - 33
|14
|16.
|Алтай
|17
|3
|3
|11
|17 - 28
|12
|17.
|Кайсериспор
|17
|2
|6
|9
|20 - 36
|12
|18.
|Малатьяспор
|0:0
|18
|2
|3
|13
|6 - 23
|9
|19.
|Газиантеп
|0:0
|18
|1
|3
|14
|13 - 36
|6
|20.
|Ризеспор
|16
|0
|4
|12
|10 - 36
|4