1:1
Первый тайм: 30'
24' Желтая карточкаХуду Абдул Халик
0:1
26' ГолЛав Джек Купер
Ход матча
24'
26'
0:1
15
Форс
Виктор
23
Маннс
Йеспер
20
Сабах
Лоусон
11
Якубу
Алию
33
Amar
Muhsin
14
Mikael
Moerk
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Форс ВикторЗащитник
- Защитник
-
23 Маннс ЙесперЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Сабах ЛоусонПолузащитник
-
11 Якубу АлиюПолузащитник
- Нападающий
-
33 Amar MuhsinНападающий
- Запасные игроки
-
27 Сарр ЛаминВратарь
- Полузащитник
-
14 Joel Berhane
-
-
-
-
-
Главный тренер: Melke Alan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Mikael MoerkНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 David Frisk
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tobias Linderoth
Результаты последних матчей
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 2:3 Сирианска Эскильстуна - Арамеиска-Сюрьянска 2:1 Ассириска - Сирианска Эскильстуна 4:0 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 2:0
Сирианска Эскильстуна - Энскеде 0:2 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 4:3 Сирианска Эскильстуна - Худдинге 1:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Норрчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:0 Мутала - Сирианска Эскильстуна 3:0 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 1:0 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Сюрианска 0:2 Эскильстуна Сити - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сирианска Эскильстуна - Риннинге 4:2 Фалькенберг - Сирианска Эскильстуна 3:4 Сирианска Эскильстуна - Вернаму 0:2 ИФК Нючепинг - Сирианска Эскильстуна 4:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 4:0 Смедби Аис - Сирианска Эскильстуна 1:1
Сковде АИК
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Сковде АИК - Норрбю 2:0 Броммапойкарна - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Ландскруна 2:0 Эстерсунд - Сковде АИК 2:3
Эльфсборг - Сковде АИК 0:1 Вернаму - Сковде АИК 0:0 Акрополис - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Акрополис 3:0 Линчёпинг Сити - Сковде АИК 0:6 Сковде АИК - Отвидаберг 1:1 Ассирийска Турабдин - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Утсиктенс 3:3 Сковде АИК - ИФК Мальмё 3:0 Тролльхеттан - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Линдоме 1:0 Лундс ФФ - Сковде АИК 1:5 Сковде АИК - Твоокер 1:1 Эстерлен - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Оскаршамнс АИК 2:0 Сковде АИК - Юнгшиле 1:1