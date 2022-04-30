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  3. Швеция: Суперэттан
Сирианска Эскильстуна
1:1
Первый тайм: 30'
Сковде АИК
0'
24' Желтая карточка
Худу Абдул Халик
0:1
26' Гол
Лав Джек Купер
30'

Ход матча

24'
Худу Абдул Халик
 
26'
0:1
Лав Джек Купер
Лучшие коэффициенты
Сирианска Эскильстуна
Ничья
Сковде АИК
1.85
3.94
4.25
Все Коэффициенты
1
Волтерс
Ник
15
Форс
Виктор
21
Маркес
Микаэль
23
Маннс
Йеспер
10
Алсанати
Андре
43
Худу
Абдул
Халик
6
Ryan
Williams
II
20
Сабах
Лоусон
11
Якубу
Алию
19
Sadmir
Zekovic
33
Amar
Muhsin
1
Marcus
Froejd
22
Elias
Lindell
4
Башич
Алдин
3
Filip
Schyberg
15
Gustav
Friberg
9
William
Granath
5
Крейда
Владислав
10
Elmar
Abraham
11
Маттссон
Линус
16
Лав
Джек
Купер
14
Mikael
Moerk
Сирианска Эскильстуна
3-5-2
Сковде АИК
4-4-2

Результаты последних матчей

Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 2:3 Сирианска Эскильстуна - Арамеиска-Сюрьянска 2:1 Ассириска - Сирианска Эскильстуна 4:0 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 2:0
Сирианска Эскильстуна - Энскеде 0:2 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 4:3 Сирианска Эскильстуна - Худдинге 1:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Норрчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:0 Мутала - Сирианска Эскильстуна 3:0 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 1:0 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Сюрианска 0:2 Эскильстуна Сити - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сирианска Эскильстуна - Риннинге 4:2 Фалькенберг - Сирианска Эскильстуна 3:4 Сирианска Эскильстуна - Вернаму 0:2 ИФК Нючепинг - Сирианска Эскильстуна 4:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 4:0 Смедби Аис - Сирианска Эскильстуна 1:1
Сковде АИК
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Сковде АИК - Норрбю 2:0 Броммапойкарна - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Ландскруна 2:0 Эстерсунд - Сковде АИК 2:3
Эльфсборг - Сковде АИК 0:1 Вернаму - Сковде АИК 0:0 Акрополис - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Акрополис 3:0 Линчёпинг Сити - Сковде АИК 0:6 Сковде АИК - Отвидаберг 1:1 Ассирийска Турабдин - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Утсиктенс 3:3 Сковде АИК - ИФК Мальмё 3:0 Тролльхеттан - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Линдоме 1:0 Лундс ФФ - Сковде АИК 1:5 Сковде АИК - Твоокер 1:1 Эстерлен - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Оскаршамнс АИК 2:0 Сковде АИК - Юнгшиле 1:1
Лучшие коэффициенты
Сирианска Эскильстуна
Ничья
Сковде АИК
1.85
3.94
4.25
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сирианска Эскильстуна 1:1 Сковде АИК онлайн

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